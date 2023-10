Todas las crónicas del Grupo 1 de Regional Preferente: El Robres, más líder tras golear al Montecarlo

MONTECARLO 2-6 ROBRES

Montecarlo: Martínez, Tapias, Velasco, Briz, Barrios, García, Posa, Lera, Duato, Durán y Redondo.

Robres: Cerdán, Bombín, Vidal, Garrido, Baena, Val, Muñoz, Ferruz, Pellicer, marín y Escanero

Goles: 0-1 min. 2: Gonzalo, 1-2 min. 44: Pellicer, 1-3 min. 55: Muñoz, 2-4 min. 71: Vicente, 2-5 min. 84: Escanero, 2-6 min. 86: Vicente.

Árbitro: Molinares Hernández.

Comentario: El Robres endosó un set en el campo del Montecarlo en un resultado bastante desacompasado a lo visto sobre el césped, donde los locales mantuvieron el tipo en toda la primera parte y fueron capaces de igualar el tanto inicial del Robres nada más comenzar el partido en una acción protestada porque el árbitro iba a cambiar el balón de juego, pero el Robres sacó rápido y sorprendió a los locales. Sin embargo, el gol de Pellicer justo antes del descanso -en un lanzamiento de falta que fue desviada por la defensa- hizo mucho daño a los locales y un nuevo tanto al poco de iniciarse la segunda parte -en un córner- desbarató los planes del Montecarlo. Pese a que volvieron a recortar distancias, también de saque de esquina (2-3). En los veinte minutos finales fue un periodo en el que el Montecarlo se vino abajo después del 2-4, con un centro chut que se coló en la escuadra. Con el Montecarlo volcado, el Robres terminó anotando otros dos goles.

VALDEFIERRO 0-2 SANTA ANASTASIA

Valdefierro: Rosado, Jorge (Broto, 58), Iván, Miguel, Sergio (Jiménez, 46), Isern (Medina, 64), Martínez, Juan José (Pérez, 66), Sidy, Vicente (Casañal, 46) y Stephane.

Santa Anastasia: Aguilar, Sentís (Samuel, 71), Tenías, Juan, Maqueda, Ilyas (Les, 71), Abadía (Florián, 71), Bericat, Pardo, Almuzara (Mateo, 85) e Izan.

Goles: 0-1, min. 22: Abadía. 0-2, min. 44: Almuzara.

Árbitro: Ruiz Sumelzo. Amonestó al local Gutiérrez y a los visitantes Maqueda y Bericat.

Comentario: La reacción del Valdefierro no llegó a tiempo en su enfrentamiento con el Santa Anastasia. Si bien es cierto que el conjunto local cuajó un buen primer cuarto de hora, el resto del primer tiempo fue de dominio visitante, que consiguió adelantarse antes del descanso por mediación de Abadía y Almuzara.

Ya en la segunda mitad, el movimiento en el banquillo del Valdefierro hizo que las fuerzas se igualaran y los locales empezaron a disponer de ocasiones para recortar diferencias, pero sus atacantes no tuvieron el acierto necesario y no consiguieron inaugurar su casillero.

TARDIENTA 2-3 ALCOLEA

Tardienta: Pardo, David (Río, 63), Lobede, Salas, Orga (Achampong, 63), Fraile, Axier, Mercadal, Tosat, Láinez (Escartín, 73) y Coll (Duato, 46).

Alcolea: Aliou, Bah, Amadou, Solanilla, Iñaki, Sanz, Ismael (Gou, 67), Seyba (Aarón, 75), Yassine (Mostafá, 67), Jorge y Abel (Tomás, 75).

Goles: 0-1, min. 10: Ismael. 1-1, min. 12: Coll. 1-2, min. 39: Ismael. 2-2, min. 72: Duato. 2-3, min. 89: Gou.

Árbitro: Toquero Meseguer. Amonestó al local Tosat y al visitante Solanilla.

Comentario: El Tardienta se vio sorprendido por un Alcolea muy efectivo. El Tardienta llevó el peso y tuvo ocasiones, pero fue el Alcolea el que se adelantó en una buena transición. Igualó un minuto después el Tardienta por medio de Marcos Coll tras buena jugada. Pero el Alcolea volvió a ponerse por delante con otro gol de Guillén (1-2). Tras el descanso el Tardienta salió a por la remontada y Fran Duato empató, pero en un final loco, el Alcolea marcó y salvó varias situaciones.

ZUERA 1-1 SARIÑENA

Zuera: Soto, Alfredo, Escusol, Cabrero, Nihah, Moria (Sergio, 82), Marco (Martínez, 82), Aarón (Álvaro, 72), Jaime, Miguel (Cebrián, 72) y Días (Olivera, 61).

Sariñena: Borja, Incze, Monge (Escalzo, 65), Villellas, Emilio, Callao (Lamine, 70), Lardiés, Vargas, Cortés (Celaya, 70), Joel y Cubel.

Goles: 1-0, min. 57: Moria. 1-1, min. 97: Joel.

Árbitro: Medel Vicente. Amonestó al local Jaime y al visitante Emilio.

Comentario: El Zuera rozó la victoria en su partido contra el Sariñena, pero el conjunto oscense acabó rescatando un punto en el tiempo de descuento. Durante la primera mitad el Zuera fue muy superior a su rival, que no consiguió salir apenas de su parcela. No obstante, se llegó al tiempo de descanso sin que el melate inicial se alterara.

En la segunda parte, el Zuera salió a por el gol, consiguiéndolo Moria tras un excelente pase de Días, y manteniendo su superioridad durante los siguientes diez minutos. Una vez hechos los cambios por parte de los dos equipos se fue decantando la balanza hacia el Sariñena, que sumó ocasiones con centros laterales y acabó haciendo gol en la última jugada del partido por mediación de Joel.

SADABENSE 0-0 LOS BANCOS

Sadabense: Sanjuán, Zalba (García, 84), San Martín, Gracia, Fernando, Roberto, Pascual (Giménez, 84), Ricardo (Baciero, 54) (Torres, 63), Poderós (Fedior, 54), David y Soro.

Los Bancos: Esteban, Deza, Moreno, Bernal (García, 64), Joel, Orozco (Franco, 86), Anglés (Garcés, 64), Sanz, Cámara, Jaime (Torres, 59) y Chueca (Mendoza, 59).

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Ricardo; y a Orozco, Serrano, Franco, Sanz. Expulsó por roja directa al visitante Moreno (60’).

Comentario: Empate sin goles entre Sababense y Los Bancos en un choque en el que fueron ligeramente superior los locales en la primera parte pero no lograron superar la férrea defensa de Los Bancos, un equipo veterano que supo aplicar su juego y neutralizar a los locales. Tras la expulsión de Moreno en el conjunto visitante, Los Bancos se encerró atrás y el Sadabense intentó penetrar por dentro, con escasa fortuna. Hubo tres ocasiones de relativo peligro para los locales, pero o bien se marcharon fuera o fueron repelidas por el guardameta. Del mismo modo, optaron por los balones colgados. En el tramo final, Los Bancos dispuso de una contra de muchísimo peligro que estuvo a punto de hacer que se llevaran los tres puntos.

ALTORRICÓN 3-3 EFB HUESCA

Altorricón: Soho, Coker, Adrián (Roger, 52), Fall, Mbengue (Joel, 52), Kleiber, Zamora, Sy, Sow (Rhermini, 78), Iker (El Asri, 52) y Oumar (Diop, 68).

EFB Huesca: Rubio, Gargallo (Maciel, 23), Iñigo, De Blas, Diallo, Acín, Cardoso, Egea, Augustus (Riau, 78), Bellón (Abella, 78) y Luna (Fuller, 68).

Goles: 1-0, min. 7: Sow. 1-1, min. 15: Cardoso. 1-2, min. 21: Bellón. 2-2, min. 52: Rubio, en propia meta. 3-2, min. 77: Sow. 3-3, min. 82: Íñigo.

Árbitro: Mur Oto. Amonestó a Kleiber, Oumar, Coker, Roger; a Diallo.

Comentario: El Altorricón y el Internacional Huesca se repartieron los puntos en un duelo cambiante. Comenzaron bien y se adelantaron los locales. Pero se relajaron y el Internacional marcó en un gran contraataque resuelto por Djayson y posteriormente se hizo con el mando y puso el 1-2 antes del descanso. Reaccionó tras el descanso el equipo local y empató en un error del portero visitante. Llegó el 3-2 local, pero no pudo aguantar el Altorricón y de falta directa acabó empatando el Inter.

JACETANO 3-1 FB BINÉFAR

Jacetano: Hernández, Manafu, Urieta, Gracia (Noriega, 67), Fornaris, Díez (Iban, 73), Tomás (Garrido, 73), Bandrés (Llort, 67), Ponce, Grasa y Joan (Beytat, 81).

FB Binéfar: Oltean, Carraz, Niakaso, Pueyo, Lacambra (Youssouf, 67), Alfonso, Román (Baha Coulibaly, 85), Prat, Camara, Magassa y Ndiaye (Sayón, 67).

Goles: 0-1, min. 36: Ndiaye. 1-1, min. 53: Ponce. 2-1, min. 62: Gracia. 3-1, min. 89: Beytat.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Garrido, Bandrés, Díez, Manafu; a Magassa, Román y Youssouf.

Comentario: El Jacetano sacó adelantó en la segunda parte el duelo con el Atlético Binéfar, que se le había complicado en el tramo inicial. Los literanos manejaron bien la primera parte, hicieron daño con su juego y se adelantaron aprovechando un error local llevando el dominio hasta el final.

Tras el descanso reaccionó el equipo local, puso otro ritmo y pronto consiguió igualar con tanto de Grabi tras buen centro. Daniel Gracia marcó el segundo gol local en lanzamiento directo. El duelo se abrió, ambos tuvieron sus opciones y el Binéfar dispuso de un penalti polémico que falló. En el tramo final el equipo local consiguió sentenciar con un tercer tanto que llegó en un contragolpe. Con la victoria el Jacetano sigue escalando posiciones tras su mal arranque.

GURREA 3-0 DELICIAS

Gurrea: Cervello, Julia, Esteire, Palacio, Mur (Serrano, 56), Alconchel, Figueras, Aarón (Sinera, 70), Monge (Aranda, 75), Gurrea (Torrecillas, 46) y Falcón (Muñoz, 70).

Delicias: Isaac, Darío (Vizcarra, 46), Bornao, Gran (Omar, 63), Idriss, Marzo, Oliete, Pina (Enrech, 73), Jiménez, Badías (Sánchez, 46) y Hugo (Marco, 63).

Goles: 1-0, min. 24: Falcón. 2-0, min. 66: Falcón. 3-0, min. 87: Oliete, en propia meta.

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Mur, Aarón, Sinera, Sanau; a Bornao, Oliete y Enrech.

Comentario: El Gurrea fue claro dominador y se llevó con claridad la victoria contra el Delicias, con Facundo como goleador y jugador destacado. Fue él quien hizo el primer gol de su equipo en la primera mitad. El Gurrea siguió mandando en el campo tras el descanso y Facu hizo el segundo de la tarde. El Delicias lo intentó, pero no pudo contra una defensa local que estuvo muy firme. Y Alconchel redondeó la goleada en los minutos finales en un córner directo.

SABIÑÁNIGO 0-1 ONTIÑENA

Sabiñánigo: Zamora, Toro, Landa, Soria, Alberto, Fañanás (Mincho, 68), Blasco, Aso, Cano (Launa, 80), Otín (Osanz, 68) y Dylan.

Ontiñena: Presa, Chaka (Ventura, 55), Puente, Mir, Baringo, Samate (Serrate, 55), Romero, Jesús, Cissé (Roda, 87), Miguel (Anaiba, 87) y Rubén (Casado, 76).

Goles: 0-1, min. 44: Samat

Árbitro: Royán García. Amonestó a Dylan, Osanz, Aso, Blasco, Toro; a Baringo, Samate, Chaka y Romero.

Comentario: Tercer partido consecutivo en el que el Sabiñánigo, a parte de no marcar, pierde por un gol al final. Cierto es que el partido del Sabi no fue bueno y que no merece disculpa. El árbitro tampoco tuvo su mejor día y el Ontiñena que actuaba como visitante no es un gran equipo, pero trabaja hasta el extenuación.

Con todo, el Sabiñánigo mereció no perder. Envió un balón al palo en la primera mitad y otro al larguero en la segunda y tuvo cuatro ocasiones de gol muy claras. Alberto en el minuto 86 sorteó a un defensa y al portero, pero con la puerta ya vacía mandó el balón fuera. Comentaba la afición local que si hubiera marcado, quizá el equipo local hubiera podido incluso ganar.

Por su parte, el Ontiñena hizo su partido y se adelantó al filo del descanso por medio de Elhadji, que antes había hecho dos duras entradas al portero. El equipo visitante estuvo muy trabajador, supo romper el partido en los momentos claves en los que el Sabi quería dominar, perdió algo de tiempo, como era normal ganando, y puso en apuros la portería local, pues tuvo el 2-0 en un disparo a bocajarro que mandó a las nubes.