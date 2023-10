El Teruel cae por la mínima ante el Barcelona Atletic

El Teruel cayó derrotado ante el Barcelona Athletic en un buen partido del cuadro turolense que se decidió con un gol de Percan a balón parado. El equipo de Víctor Bravo planteó bien el partido y plantó cara a un gran equipo e incluso tuvo opciones de puntuar, pero les faltó acierto. Cuando mejor estaba el Teruel llegó la expulsión de Arnau Gaixas, que acusó el Teruel a nivel físico. En los últimos minutos el Barça pudo sentenciar pero el marcador no se movió.

Tras un inicio igualado, la primera ocasión fue para el Teruel, con un disparo de Borja Martínez tras una jugada ensayada que Astralaga desvió a córner. Poco después fue Buenacasa quien estuvo cerca de inaugurar el marcador, que probó a levantar el balón en su disparo pero anduvo de nuevo listo el guardameta culé. Con el paso de los minutos, el cuadro catalán fue ganando posesión y acercándose a la portería del Teruel. Pau Víctor acertó y batió a Taliby pero el gol fue anulado por posición antirreglamentaria. Poco después y tras un saque de esquina perfectamente servido por Moha, Percán se adelantó a su defensor para rematar al primer palo y sorprender a Taliby, e inaugurar de esta manera el marcador. De ahí al descanso la única opción para el Teruel fue un disparo desde fuera del área de Nacho Castillo que se marchó desviado. Ambos equipos marcharon camino de vestuarios con todo por decidir para la segunda parte.

Gabarre entró al campo sustituyendo a Borja Martínez en busca de la igualada. Sin embargo, empezó mejor el Barça, que tuvo la primera ocasión de la segunda parte con un fuerte disparo de Moha que obligó a Taliby a intervenir de manera providencial. Unai también pudo hacer el segundo pero no acertó. Tras este inicio, llegaron los mejores minutos del Teruel, que tuvo varias ocasiones para empatar en un periodo de diez minutos. La más clara, un disparo de Buenacasa tras una buena jugada colectiva que se estrelló contra el lateral de la red. Víctor Bravo introdujo todo su arsenal y Aparicio y Villa saltaron al césped sustituyendo a Alastuey y Buenacasa. En el 68’ llegó la expulsión de Arnau por doble amonestación, dejando al Teruel con un jugador menos para los últimos 20 minutos de partido. Aún así, el conjunto turolense no le perdió la cara al partido y siguió presionando a su rival. Gabarre tuvo una ocasión con un remate de cabeza que atrapó Astralaga. El Barça pudo sentenciar a la contra en dos ocasiones de Percan y Pau Víctor pero les faltó acierto. Finalmente, no hubo tiempo para más y el Teruel cosechó una nueva derrota en un partido que quizá mereció algo más.

Ficha técnica:

Barcelona At.: Astralaga, Trilli, Gerard, Casadó (Garrido, 72), Moha, Percan, Mikayil, Pau Víctor, Unai (Rodríguez, 72), Cubarsí y Bernal (Darvich, 90).

Teruel: Taliby, Carmona, Cabetas, Arnau, Ahn (Facu, 82), Tena, Buenacasa (Villa, 65), Borja Martínez (Gabarre, 46), Nacho Castillo (Machado, 72), Pascual y Alastuey (Aparicio, 65).

Goles: 1-0, min. 26: Percan.

Árbitro: Gordillo Escamilla. Amonestó a Casadó, Percan; Tena, Pascual y Carmona. Expulsó por doble amonestación al visitante Arnau (68’).