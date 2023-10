Todas las crónicas de Tercera Federación: El Ejea asalta el liderato ganando por la mínima al Ebro

El Ejea se convierte en el nuevo líder del grupo 17 de Tercera Federación tras ganar por la mínima al Ebro en un choque de altura entre dos candidatos al ascenso. Los de La Almozara no pudieron con una férrea defensa local que hizo que Yzan no tuviera que intervenir en exceso.

Fue el Ejea el encargado de empezar dominando el partido, contando con acercamientos peligrosos pero que no acabaron de convertirse en ocasiones claras de gol. Crespo estuvo a punto de inaugurar el marcador antes de tiempo con un remate que se marchó rozando el larguero. Álvarez también quiso poner a prueba a Abad con un testarazo que se marchó desviado. Por parte del Ebro, Carrasco tuvo la más clara en la primera mitad con un disparo lejano que exigió una buena actuación de Yzan. Cuando el intermedio ya se acercaba, el cuadro visitante tuvo que ver como, al filo del descanso, Marín servía un centro al segundo palo para que Álvarez hiciera el 1-0.

Tras el intermedio las fuerzas de los dos equipos fueron igualándose conforme pasaban los minutos, alternándose la titularidad del control del juego. Sin embargo el dominio del balón no estuvo acompañado por goles. Marín probó fortuna en una buena jugada por la banda derecha que acabó con un centro al área arlequinada, pero la defensa visitante acertó a despejarlo. Escobar protagonizó una buena oportunidad del Ejea con un potente disparo que obligó a actuar a Abad. El conjunto de La Almozara trató de devolverle la igualada al marcador atacando a través de balones colgados que sorprendieran a la defensa del Ejea. Yzan apenas tuvo que intervenir y los cincovilleses acabaron quedándose con los tres puntos en un partido muy importante para sus aspiraciones y que demuestra que los pupilos de Iván Martínez, tras ganar a un recién descendido como es el Ebro, son candidatos al ascenso.

Ficha técnica:

Ejea: Yzan, Crespo, Ginovés, Luso, Ramón (Puri, 88), Marín (Moha, 88), Carrasco (Andreu, 59), Tudela, Álvarez (Garde, 75), Ismael y Escobar (Iglesias, 75).

Ebro: Abad, Rodrigo, Barrio (Sergio, 88), Carcasona, Espierrez, Muñoz, Carrasco (Torcal, 71), Llabrés (Navarro, 56), Paki, Chárlez (Puente, 88) y Sorbe.

Goles: 1-0, min. 43: Álvarez.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Escobar; a Paki y Chárlez.

CARIÑENA 0-5 FRAGA

Cariñena: Ernesto, Closa (Adrián, 36), Marcos, Requejo, Orús, Lorente (Lounis, 63), Ibra, Moha, Abuy (Saúl, 36), Caicedo (Mballo, 63) y Ariño (Gálvez, 36).

Fraga: Marc, Genís (Larroya, 76), Álex, Alexis (Gerard, 46), César (Pirla, 76), Bautista, Solano, Pau, Marcel, Novials (Huang, 66) y Morales (Porlan, 66).

Goles: 0-1, min. 18: Novials. 0-2, min. 26: César. 0-3, min. 30: Alexis. 0-4, min. 41: Alexis. 0-5, min. 62: Gerard.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Orús, Lorente, Moha; y a Marcel.

Comentario: El Cariñena no saltó al terreno de juego con la intensidad necesaria y acabó cayendo goleado por un Fraga que está en una buena dinámica y que se acomoda en la zona noble de la clasificación.

Si bien es cierto que el primer tramo de la primera mitad se mantuvo igualado, el 0-1, obra de Novials culminando una muy buena jugada, supuso una gran losa para el Cariñena, que no interpretó de la forma correcta el partido y no dispuso de ocasiones ni para empatar ni para recortar distancias. César dobló la ventaja del Fraga enviando el balón a la escuadra y en dos transiciones rápidas Alexis hizo que el 0-4 subiera al marcador antes del tiempo de descanso.

Ya en la segunda mitad, el Cariñena empezó apretando a su rival, pero el Fraga no tardó demasiado en hacer el 0-5 en una salida a la contra finalizada por Gerard. Los minutos restantes se convirtieron en un mero trámite para el conjunto fragatino antes de que se consumara su triunfo.

BORJA 0-0 ÉPILA

Borja: Pablo, Garrido, Gazzoni, Pablo, Raúl, Jorge (Kevin, 90), Puky, Chueca, Cardiel (Juan, 71), Alberto (Navarro, 71) y Ventura.

Épila: Aarón, Gil, Uche, Rupérez, Lou, Caro (Mouad, 78), Lucio, Rafinha, Losfablos, Berdún (Monteiro, 71) y Tapia.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Ventura; Losfablos y Rafinha.

Comentario: Duelo de igualdad máxima el disputado por el Borja y el Épila en el que la balanza se inclinó levemente hacia el bando visitante, fruto del gran nivel de sus atacantes. No obstante, el empate inicial no fue alterado en ningún momento.

Durante la primera mitad fue precisamente el Épila quien salió más asentado al terreno de juego, pero no consiguió crear ocasiones peligrosas. Frente a él, se vio a un Borja muy bien ordenado que supo defenderse, llegándose al intermedio con el 0-0 intacto.

El segundo tiempo siguió muy igualado, aunque esta vez el Épila si que se acercó a la portería defendida por Pablo con algo más de peligro, pero de nuevo el Borja ejecutó una muy buena defensa que impidió que los visitantes estrenaran su casillero. En el tramo final del partido el Épila dispuso de su mejor oportunidad. Fue en una transición rápida en la que Rafinha se quedó solo ante Pablo, pero el meta del borja supo detener el ataque y el empate inicial acabó prolongándose hasta el pitido final.

CUARTE 2-1 BELCHITE 97

Cuarte: Hidalgo, Pinto, Solbes, Valdés (Rami, 63), Lucho (Guillén, 40), Gassama (Ibáñez, 74), Peralta (Sesma, 63), Isaac, Elías (Argente, 74), De Sus y Roberto.

Belchite 97: David, Rey, Diaffara (Charneca, 46), Choren, Carbó (Montesinos, 63), Cabrero (Usher, 63), Erick, Cotoño, Gomis (Alloza, 86), Salcedo y Patrick (Gonzalvo, 56).

Goles: 1-0, min. 3: Gassama, de penalti. 2-0, min. 58: Valdés. 2-1, min. 69: Rey.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Pinto, Sesma, De Sus; Diaffara y Cabrero.

Comentario: El Cuarte se mantiene en la lucha por los puestos más privilegiados tras ganar al Belchite con sufrimiento incluido para reencontrarse con la victoria.

Durante la primera mitad el dominio corrió a cargo de los verdes, que no tardaron en adelantarse en el marcador. A los tres minutos de iniciarse el juego los pupilos de Loreto dispusieron de un lanzamiento de penalti que Gassama no falló, subiendo el 1-0 al electrónico y marchándose los dos equipos al vestuario con el mismo resultado.

Tras el descanso la tornas cambiaron y se pudo ver a un Belchite mejor que su rival, pero eso no impidió que Valdés, aprovechando un error de la zaga visitante, doblara la ventaja del Cuarte. El Belchite se lanzó a por el gol que les metiera en el partido y consiguió recortar distancias tras un centro lateral rematado al fondo de la red por Rey en el minuto 69. Los visitantes dispusieron de ocasiones para conseguir rescatar un punto, pero su acercamientos no acabaron de concretarse y los tres puntos acabaron quedándose en el feudo del Cuarte.

CALAMOCHA 0-1 HUESCA B

Calamocha: Unai, Tenorio, Oberé, Cavero, Otín, Nieto (Castro, 46), Pelegrín (Escuin, 46), Falo, Fonsi, Nilton (Muzquiz, 84) y Adán Pérez

Huesca B: Hórreo, Alin (Serban, 62), Nacho García, Fofana, Amandi (Rosero, 62), Torguet, Escario, Torra (De Lucas, 82), Guerrero, Santi (Edgar, 69) y Armero (Bakary, 82).

Goles: 0-1, min. 20: Escario.

Árbitro: Firvida Fernández. Amonestó a Pelegrín, Cavero, Obere; Amandi, Serban y Fofana. Expulsó por roja directa al local Otín (39’).

Comentario: El Calamocha se citó en una prueba de fuego para comprobar sus aspiraciones ante el Huesca B, pero el cuadro turolense acabó perdiendo por la mínima en un duelo que se decidió en una jugada aislada.

Tras un muy buen primer cuarto de hora del Calamocha que exigió que Hórreo interviniera para que no se abriera la lata antes de tiempo, el conjunto azulgrana se adelantó en el marcador por mediación de Escario en una jugada en el área local en la que nadie fue capaz de despejar el balón. El partido entró en una fase en la que el Huesca B pasó a dominar el juego, acrecentándose justo antes del descanso tras la expulsión de Otín.

Ya en la segunda mitad se mantuvo el dominio oscense, aunque no dispuso de ocasiones claras. En los últimos veinte minutos de juego el Calamocha empezó a apretar a su rival, pero sus oportunidades no acabaron de materializarse. Finalmente se llegó al pitido final con la victoria del Huesca B por la mínima.

BINÉFAR 0-0 CASPE

Binéfar: Marc, Calvo, Álex Sanz, Fall, Cesc, Guido (Mande, 70), Chicho (Llobet, 81), Vicen (Solano, 70), De la Fuente, Becerra (Bernado, 62) e Igor (Arnau, 81).

Caspe: Máñez, Vicente, Rotellar, Barriendos (Horno, 85), Villaoslada (Casado, 65), Marín, Rubí, Cortés (Rosell, 65), Iñaki, Vera (Losín, 65) y Rubio.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Vicen; y a Cortés y Vera.

Comentario: El Binéfar y el Caspe no pudieron pasar del empate a 0-0 con el que se inició el partido.La primera mitad estuvo marcada por el dominio alterno que se repartieron los dos conjuntos , el respeto que se mostraron y por la escasez de ocasiones. No obstante, en cuanto el Binéfar o el Caspe se hacía con el balón mantenían posesiones largas, pero no fue suficiente para romper con la igualada.

La segunda parte empezó con la misma tónica, pero a los 10 minutos de la reanudación el Binéfar empezó a ejercer el control encerrando a los visitantes en su propia área, pero sin generar peligro claro. Poco a poco el Caspe se fue quitando el dominio de los locales y empezó a protagonizar acercamientos atacando con jugadas a balón parado, centros laterales y rápidas salidas a la contra. Finalmente, ninguno de los dos equipos consiguió desequilibrar la balanza y el 0-0 se prolongó hasta el pitido final.

ILLUECA 5-3 TAMARITE

Illueca: Aure, Gumiel (Samu, 87), Marvin, Andreu, Roncea (Liso, 62), Porroche, Yus (Danda, 45), Mené (Rubén, 81), Galán, Villalba (Marín, 62) y Zaka

Tamarite: Bret, Cervera (Morillo, 45), Varilla, Flo, Mamadou, Julen (Toni, 45), Genís, Espinosa, Roc (Raúl, 45), Raluy (Hugo, 78) y Sales (Antonio, 78).

Goles: 0-1, min. 4: Sales. 1-1, min. 7: Yus. 2-1, min. 18: Roncea. 3-1, min. 24: Mené. 4-1, min. 34: Marvin. 4-2, min. 59: Espinosa. 4-3, min. 67: Sales. 5-3, min. 73: Liso.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Yus, Marvin; Sales y Flo.

Comentario: El Illueca supo reaccionar cuando fue necesario y consiguió sumar su segunda victoria consecutiva tras batir en un encuentro muy alocado al Tamarite, que no pasa por una buena dinámica.

A los pocos minutos de haberse iniciado el juego, un error de Aure controlando el balón facilitó que Sales inaugurara el marcador. El Illueca no se vino abajo y la reacción no tardó en llegar. Yus le devolvió la igualada al electrónico y abrió la lata para los locales. Roncea acabó de darle la vuelta al marcador pasado el primer cuarto de hora y Mené amplió la renta de los locales. Antes del tiempo de descanso, Marvin hizo el 4-1 con un potente disparo desde fuera del área que dejó, a priori, el partido encaminado para el Illueca.

Ya en la segunda mitad el Tamarite salió mucho mejor que su rival y consiguió volverse a meter en el partido. Antes de que se pasara la primera hora de juego, Espinosa recortó distancias. Sales repitió como goleador y ajusto el resultado haciendo el 4-3 en el minuto 67. No obstante, el Illueca volvió a reaccionar y acabó de sentenciar el duelo por mediación de Liso, subiendo el 5-3 al electrónico y teniendo simplemente que esperar a que el colegiado pitara el final del duelo.

UTRILLAS 0-1 ALMUDÉVAR

Utrillas: Lainez, Júdez, Torres, Lautaro (Esteban, 87), Sánchez (Royo, 57), Yerai (Rodríguez, 45), Redolar, Jorge López, Marco (García, 67), Jorge Ruiz y Mallor (Tena, 45).

Almudévar: Martín, Ballarín, Luisja, Lucas, Velasco, Ainoza, Puente, Marcos (Vera, 87), Conte, Ros (Pascual, 81) y Veintemilla.

Gol: 0-1, min. 43: Luisja.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Lautaro, Jorge López; a Puente y Conte.

Comentario: Victoria por la mínima del Almudévar en su visita al Utrillas para reencontrarse con la victoria. Los oscenses supieron sufrir para sumar los tres puntos ante un rival que suma cuatro partidos consecutivos sin ganar.

El Almudévar firmó una muy buena primera mitad y no tardó en contar con opciones para adelantarse en el marcador. El Utrillas apenas generó peligro y tuvo que ver como en el minuto 43, en una jugada a balón parado, Luisja enviaba el balón al fondo de la red para hacer el 0-1 antes de llegar al intermedio.

Tras el paso por vestuarios el Almudévar supo sufrir para quedarse con los puntos, lográndolo gracias a una férrea defensa que apenas concedió ocasiones. El Utrillas fue a por el gol de la igualada tratando de colgar balones. Su oportunidad más clara la tuvo en un disparo desde fuera del área que Martín acertó a despejar a córner. El Almudévar, por su parte, pudo haber aumentado su renta saliendo a la contra, pero 0-1 se quedó intacto.

FUENTES 0-2 ATLÉTICO MONZÓN

Fuentes: Pablo, Gayán (Pablo, 82), Rubio, Garín, Franco, Blasco, Casaló, Tobajas (Esteban, 82), Asensio (Axel, 76), Roche (Pogan, 76) y Requeno.

At. Monzón: Gistau, Pol, Valencia, Mauro, Jerez, Arnedillo, Cofrades, Márquez, Simo (Sorinas, 89), Iago (Xavier, 82) y Echeverría (Álex, 68).

Goles: 0-1, min. 66: Arnedillo, de penalti. 0-2, min. 75: Simo.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Casaló, Rubio, Gayán, Garín, Tobajas; Márquez, Mauro y Xavier.

Comentario: La ansiosa victoria que necesitaba el Atlético Monzón llegó en su visita al Fuentes, que venía de cosechar tres partidos seguidos sin perder. Durante la primera mitad las fuerzas se mantuvieron equilibradas y las ocasiones no fueron muy claras. No obstante el Atlético Monzón transmitió una mayor sensación de peligro, aunque se llegó al tiempo de descanso con el mismo resultado con el que se empezó el partido.

Tras el paso por vestuarios el partido empezó a revolucionarse. Pasada la primera hora de juego, el Atlético Monzón tuvo la oportunidad de desequilibrar la balanza a su favor desde los once metros, siendo Arnedillo el encargarlo de ejecutarlo. En el minuto 75 el cuadro oscense dobló su ventaja en una salida a la contra finalizada por Simo. El Fuentes trató de recortar diferencias por todos los medios, pero lo intentó con más corazón que cabeza y no consiguieron estrenar su casillero.