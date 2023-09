Todas las crónicas de Tercera RFEF: Tablas entre Fuentes e Illueca

FUENTES 1-1 ILLUECA

Fuentes: Hernández, Salvador, Briz, Tobajas, Asensio (Gutiérrez, 65), Roche (Goez, 53), Blasco, Requeno, Franco (Esteban, 65), Garín (Gayán, 78) y Rubio (Casaló, 53).

Illueca: Aure, Mata, Montllor, Coulibaly, Andreu, Roncea (Mene, 81), Yus, Agustín (Gumiel, 89), Villalba, Liso (Kombe, 61) y Zakaria (Pérez, 46).

Goles: 0-1, min. 21: Liso. 1-1, min. 89: Tobajas, de penalti.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Blasco, Asensio y Gutiérrez; Yus y Zakaria.

Comentario: El Illueca tuvo en su mano la posibilidad de sumar su primera victoria de la temporada, pero en el último suspiro el Fuentes consiguió rescatar un punto, pudiendo haberse quedado con un botín mayor. Tras unos minutos en los que se pudo ver el respeto que se guardaban los dos conjuntos, el Illueca fue cogiendo las riendas del partido llegando al área rival entrando por la banda derecha. En uno de sus acercamientos, Villalba filtró un balón que recogió Zakaria para llegar a línea de fondo y servirle a Liso el balón para hacer el 0-1. El Illueca siguió acumulando ocasiones, pudiendo haber aumentado su renta con un disparo de Zakaria que sacó Hernández o en un mano a mano que Roncea falló y cuyo rechace acabó con el balón en el fondo de la portería, pero el árbitro señaló fuera de juego. El Fuentes, por su parte, creó peligro a través de jugadas a balón parado, pero no consiguió inaugurar su casillero.

La segunda mitad empezó con un guion muy similar. Kombe tuvo un acercamiento solo contra el portero, pero no acabó en gol y en la salida a la contra del Fuentes el árbitro pitó penalti en contra del Illueca. Tobajas se encargó de disparar desde los once metros y el 1-1 subió al marcador. El golpe a los visitantes pudo haber sido mayor, ya que en el tiempo de descuento los locales pudieron haber hecho el 2-1 en un lanzamiento de falta que acabó con un testarazo, pero la jugada no tuvo premio.

CASPE 2-0 ÉPILA

Caspe: Abbad, Vicente, Losín, Sanz (Cortés, 66), Rotellar (Casado, 85), Barriendos (Vera, 66), Rosell (Villaoslada, 53), Marín, Rubí, Santiago (Horno, 85) y Rubio

Épila: Abad, Lou (Uche, 57), Cavero (Caro, 66), Rupérez (Bouayadi, 74), Manau (Bretos, 74), Monteiro, Talidi (Baldrés, 57), Tapia, Osanz, Losfablos y Berdún

Goles: 1-0 min. 69: Rotellar, de penalti; 2-0 min. 73: Rotellar.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Villaoslada, Abbad; Tapia y Bretos. Expulsó por doble amarilla a Rubí.

Comentario: El Caspe se impuso por 2-0 al Épila en un trabajado encuentro, después de una primera parte de mayor posesión para los locales pero en la que nadie fue capaz de abrir la lata. Una falta de Santiago para los locales que detuvo Abad; y un lanzamiento de Berdún para el Épila -también a balón parado- que se marchó desviado fueron las jugadas de mayor peligro en la primera parte. En la segunda parte, el Caspe fue superior, pese a quedarse con 10 jugadores por una doble amarilla a Rubí. En un balón en largo a Villaoslada, Rupérez le trabó por detrás y el árbitro no lo dudo a la hora de señalar la pena máxima. Rotellar lo transformó, y poco después volvió a anotar en un balón en largo en una bonita vaselina ante Abad. En los minutos finales, al Épila le anularon un gol por fuera de juego, por lo que el Caspe ya no sufrió para conservar la ventaja.

BELCHITE 97 1-1 CALAMOCHA

Belchite 97: Forcén, Rodríguez (Gomis, 67), Rey, Ambroj (Cabrero, 77), Gonzalvo, Alloza (Montesinos, 77), Bah, Choren, Tolo, Abreu (Lantarón, 67) y Salcedo.

Calamocha: Calavia, Tenorio, Múzquiz (Nieto, 66), Cavero, Obere, Falo (Castro, 77), Gomes, López, Otín, Pelegrín (Olivera, 46) y Pérez.

Goles: 0-1, min. 52: Tenorio- 1-1, min. 59: Ambroj.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Rey, Abreu, Bah y Cabrero; Cavero, Gomes, Falo y Castro.

Comentario: Justas tablas en el encuentro entre Belchite y Calamocha con una parte para cada equipo. Los locales entraron intensos, llevándose las segundas jugadas y con una buena oportunidad en una internada al área que se marchó al lateral de la red. El peligro también llegó desde el lanzamiento de esquina, en dos acciones consecutivas. En una de ellas, Alloza remató libre de marca, pero su cabezazo se perdió por encima de la portería. A partir de la media hora de juego, el Calamocha se quitó la presión de encima y empezó a tener algo más de posesión. Los turolenses buscaron balones en largo, pero el Belchite se supo defender bien. En la segunda parte, Tenorio adelantó al Calamocha al capturar un rechace a la salida de un córner. Ambroj, culminando una buena jugada colectiva, empató poco después. La media hora final fue de mucho nerviosismo e imprecisiones por parte de ambos conjuntos, con una gran ocasión del Calamocha al segundo palo que se perdió alto, pero el Belchite supo aguantar el marcador para salvar el punto.

TAMARITE 1-2 CUARTE

Tamarite: Sorinas, Balue (Cámara, 76), Varilla, Espinosa, Roc (González, 46), Sola (Gutiérrez, 46), Raluy, Sales (Soriano, 69), Genís, Eric (Coulibaly, 60)y Flo.

Cuarte: Hidalgo, Pinto, Solbes, Valdés (Guillén, 76), Sánchez, Gassama (Íñigo, 85), Peralta (Ramí, 63), Elías (Isaac, 63), De Sus (Sesma, 76), Pérez y Herrero.

Goles: 0-1, min. 2: Elías. 1-1, min. 12: Sola. 1-2, min. 56: Gassama.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Sales, Sola, Espinosa; a De Sus, Peralta y Ramí.

Comentario: Empezaba el partido en La Colomina y a los locales se les ponía el encuentro cuesta arriba, ya que en el minuto 1 en un corner Elias se quedaba solo en el remate y ponía el 0-1. El Tamarite remaba para buscar y encontrar combinaciones entre sus delanteros para igualar el encuentro. En el minuto 11, Sola tras una gran jugada marcaba el 1-1 de vaselina. El Cuarte apretaba pero el Tamarite estaba fuerte y no dejaba que los mañicos se acercaran al área. Cabe destacar las paradas del guardameta visitante Rafa Hidalgo. Pudo irse al descanso con ventaja el Tamarite, ya que en el minuto 42, Eric con un fuerte trallazo desde la frontal, intentó poner el 1-2. Empezaba la segunda parte y el Tamarite realizó doble cambio. En el minuto 59, Saihou puso el definitivo 1-2. A partir de ahí, el Cuarte se puso muy fuerte y cortaba las contras del Tamarite y creaba buenas ocasiones entre sus delanteros que en ocasiones hacían lucir a Edgar, guardameta tamaritano. De ahí al final, un querer y no poder del Tamarite, que quizá fue mejor en la primera parte y donde se fue de vacío en la Colomina consumando su segunda derrota de la temporada.

ALMUDÉVAR 3-1 CARIÑENA

Almudévar: Albero, Ballarín, Lizarbe (Vera, 70), Elbaile, Velasco, Ainoza, Puente (Pascual, 67), Sánchez (Gracia, 70), Conte (Abadía, 86), Lizer (Trullén, 46) y Veintemilla.

Cariñena: Bielsa, Rodrigo, Requejo, Orús, Lorente (Abián, 80), Moha, Abuy (Leo, 62), Saúl, Mballo, Hernández (Gálvez, 62) y Rica.

Goles: 1-0, min. 36: Sánchez. 1-1, min. 44: Lorente. 2-1, min. 60: Lizarbe. 3-1, min. 85: Conte.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó al local Veintemilla. Expulsó por roja directa al local Ballarín (25’).

Comentario: Primera victoria del Almudévar en la presente temporada. Un partido que comenzó dominando el Almudévar se complicó en el 25´, con la expulsión del jugador local Ballarín. El Almudévar jugó el resto del partido con un jugador menos. Normalmente con uno menos es un Handicap, pero cuando los 10 que quedan juegan todos a una y no dan un balón por perdido, no se nota que el contrario juegue con uno más. Así en el 30´el Almudévar pudo haber marcado, le llegó el balón a Veintemilla en el rechace de un córner y remató un voleón que marchó fuera rozando el palo. En el 36´, un centro del guardameta Albero, peinado de cabeza por Velasco, lo remató Marcos a la red, era el 1-0. Al filo del descanso Lorente desde fuera del área enganchó un gran chut y empató el partido. Nadie podría creer en el descanso que el Almudévar ganaría, en la tribuna muchos firmaban "tablas". Salió fuerte el Cariñena y en el 52´, Mballo cabeceó fuera. El segundo gol del Almudévar en el 9´, fue de los goles más bonitos que se han visto en "La Corona", falta ensayada con 3 rápidos toques a la banda y luego centrada, que Luisja de cabeza envíaba a la red. A partir de aquí el Cariñena apretó en busca del empate. En el 66´, remataba rozando el palo y las más clara tres minutos después, Omeñaca cabeceó también rozando la madera. Cuando más "achuchaba" el Cariñena apareció Albero con dos grandes paradas, en el 72´ y sobre todo en el 75 ì enviando a córner un remate de Rica. En el 84´, en una contra rápida y muy bien llevada por el equipo local, Gracia Peña centró y apareció Conte que remató la jugada a la red, marcando el tercero y dando tranquilidad al equipo. Aún pudo ampliar el marcador el Almudévar con un buen tiro de Abadía por encima del larguero. Al final ovación de gala por parte del público local a su equipo, por haber sacado adelante este partido que se había complicado mucho.

FRAGA 2-1 BORJA

Fraga: Puigvert, Serra, Larroya (Sanz, 75), Sanjuán (Pirla, 64), Hernández (Porlán, 46), Bautista, Solano, Ormo, Novials (Huang, 73), César y Morales

Borja: Montorio, Garrido, Gazzoni, Pablo Marín, Raúl Marín (De Pablo, 73), Redondo (Abad, 83), Juan, Chueca (Lahuerta, 53), Cardiel, Ventura y Usón (Sanz, 73)

Goles: 1-0 min. 53: Sanjuán. 2-0 min. 74: César. 2-1 min. 84: Juan.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Novials; Ventura y Lahuerta.

Comentario: En la tercera jornada llegó la primera victoria del Fraga esta temporada gracias a su acierto en ataque ante un Borja que no se rindió en ningún momento y ante un resultado adverso fue a intentar sacar algo positivo de su desplazamiento en esta jornada. Los bajocinqueños llevaron la voz cantante casi en todo momento del partido, pero no aprovecharon esa superioridad en una primera mitad bastante plana, sin grandes ocasiones y que hizo que no se moviese el marcador hasta ya entrada la segunda.

El choque comenzó con dominio local, ya que fueron estos los que dominaron la posesión, pero con carencias evidentes en ataque, principalmente por la poca profundidad. Tras el paso por los vestuarios, los de Miguel Rubio sí que supieron plasmar el dominio en tantos -al lograr el tan ansiado acierto ofensivo que no habían desplegado en el primer tiempo-, y al final les tocó sufrir algo para que la victoria no se les esfumara en casa ante su afición.

La segunda mitad poco se pareció a la primera. Los fragatinos salieron con una mayor ambición al césped de La Estacada y en el minuto 53 de partido lograron ponerse por delante en el marcador tras un centro que se envenenó al golpear en un defensor del Borja. Tras el gol, el Fraga bajó un punto la marcha y ello provocó los mejores momentos de los locales, que empezaron a lograr perforar los huecos en las líneas defensivas. Sin embargo, la ambición en ataque visitante terminó por lastrar las opciones de los de Óscar Tiberio. A seis minutos del pitido final, el Borja se volvió a meter en el partido y en un saque de esquina puso el 2-1. En la recta final los visitantes lo intentaron pero con poco premio.

EBRO 2-1 BINÉFAR

Ebro: Abad, Saúl, Carcasona, Espiérrez, Muñoz, Torcal, Paki, Chárlez, Sorbe (Barrio, 82), Escolar y Quique Navarro (Llabrés, 73).

Binéfar: Marc, Calvo, Joel, Álex Sanz (Samitier, 46) (Solano, 56), Fall, Cesc, Mande, Vicen, De la Fuente (Guido, 65), Jorge Gómez (Chicho, 38) y Arón (Damián, 65).

Goles: 1-0, min. 37: Paki, de penalti. 2-0, min. 59: Paki. 2-1, min. 91: Guido.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Sorbe; De la Fuente, Álex Sanz y Mande.

Comentario: El Ebro se adjudicó el duelo entre equipos que junto al Cuarte habían llegado con pleno de triunfos a la tercera jornada, y arranca la temporada con un inmejorable nueve de nueve. Fueron precisamente los arlequinados quienes entraron mejor al terreno de juego. El conjunto oscense optó por salir jugando desde atrás, pero eso no impidió que Paki anotara desde el punto de penalti el 1-0. Durante los últimos minutos de este primer tramo dominó el Binéfar, pero no consiguió crear el suficiente peligro para empatar antes del tiempo de descanso.

En la segunda mitad el Ebro volvió a ver puerta de nuevo gracias a Paki, apareciendo esta vez para culminar una jugada en un saque de banda y subiendo el 2-0 al marcador. Los arlequinados supieron mantener la ventaja, pero en el tiempo de descuento, el Binéfar consiguió recortar distancias por mediación de Guido. No obstante, no hubo tiempo para más y el resultado no volvió a alterarse.

HUESCA 'B' 2-1 UTRILLAS

Huesca B: Hórreo, Alin (Val, 87), Nacho García, Fofana, Alexis (Amandi, 46), Torguet, Escario (De Lucas, 87), Torrá, Rodri Val, Bakary (Armero, 63) y Santi Franco (Fontán, 77).

Utrillas: Miralles, Júdez, Tatín (Guillermo, 81), Mele, Adrián, Redolar, Jorge López, Tena (Marco, 72), Casero (Alexandre, 81), Royo (Lautaro, 59) y Jorge Ruiz (Yerai, 72).

Goles: 0-1, min. 4: Tena. 1-1, min. 44: Torguet. 2-1, min. 66: Torguet.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Fofana, Amandi, Alin; Royo, Tena, Casero, Jorge López, Lautaro, Yerai y Alexandre. Expulsó por doble amonestación al visitante Mele (58’).

Comentario: El Huesca logró ayer en la BAF una sufrida victoria en casa, la segunda en dos partidos como local. Si la primera fue una goleada, esta costó mucho más ante un Utrillas que comenzó bien plantado, aprovechó un error en la zaga para adelantarse y luego luchó con uñas y dientes, pero no pudo evitar la remontada. Eso sí, la expulsión de Sánchez cuando restaba media hora para terminar allanó el camino de los de Sebas Martínez.

El partido comenzó perfecto para los bajoaragoneses. Balón a banda derecha de su ataque, fallo en el intento de despeje y balón franco para Tena, que se va directo al área y bate a Horreo de disparo raso y cruzado. Poco después Adrián tuvo el segundo con una contra veloz en la que se fue solo, pero se durmió y permitió que un defensa azulgrana le robara la cartera en el área.

Pero tras esta fase inicial, el filial oscense comenzó a asentarse en el campo y a controlar a base de posesión y circulación. El Utrillas se defendía con orden pero también con muchas faltas, que costaron varias amarillas. Sea de la manera que fuera, el marcador seguía igual y el Huesca no encontraba la manera. El Utrillas tuvo otra buena ocasión de Tena, que desbarató Horreo, y cuando parecía que la primera parte se iba a quedar como estaba llegó el empate. Buena jugada por banda izquierda de los azulgranas y buen centro al corazón del área para que Torguet la enganchara perfecta, cerca de la escuadra izquierda.

El Huesca había jugado con paciencia, buscando sus opciones, y el empate llegó justo antes del descanso, en un buen momento. La segunda mitad arrancó con dominio local y una falta peligrosa que Escario mandó alta. En el 57 el Huesca tuvo otro gran disparo, que desvió el portero visitante, mientras el Utrillas reclamaba una falta que no pitó la colegiala. El jugador objeto de esta posible falta, Sánchez, protestó airadamente la decisión y se ganó la segunda amarilla. El partido, a priori, se le ponía más de cara a los azulgranas con media hora de juego y uno más, mientras el Utrillas trató de reordenar con cuatro líneas de cuatro y un punta.

El Huesca tenía cada vez más el balón y pisaba el campo rival casi en todo momento. Amandi enganchó una buena volea lejana que se fue por poco y Franco tuvo un buen remate de cabeza. Y Torguet, de nuevo, hizo el segundo. Córner muy cerrado desde la derecha, remate de un jugador local que pega en el larguero, y el rechace le cae al 16 azulgrana para que hiciera a placer el segundo. El Utrillas no se rindió y aún tuvo una contra en la que Horreo no blocó y en el rechace dentro del área un jugador visitante no pudo concretar. Pero conforme pasaron los minutos, se impuso la superioridad numérica y el Huesca B pudo controlar para que no pasara mucho más.

ATLÉTICO MONZÓN 0-1 EJEA

At. Monzón: Nelson, Óscar (Simo, 55), Claver, Iago (Kirian, 55), Muñoz (Sorinas, 78), Saravia (Bello, 70), Hernán, Cofrades, Arnedillo (Echeverría, 78), Jerez y Rodríguez.

Ejea: Buetas, Ginovés, Delgado, Ramón (Crespo, 84), Moha (Marín, 75), Carrasco (Radwan, 89), Tudela, Kevin Lacruz, Garde (Álvarez, 75), Fadel e Iglesias (Torres, 84).

Goles: 0-1, min. 62: Ginovés.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Jerez; a Iglesias y Torres.

Comentario: El Monzón perdió con el Ejea en el Isidro Calderón, en plenas fiestas de la localidad, y sigue sin puntuar. El equipo ejeano aprovechó un córner en la segunda parte y se mostró muy firme defensivamente para llevarse los tres puntos. La primera parte fue nivelada, ninguno de los dos contendientes fue capaz de hacerse con un control claro y apenas se vieron ocasiones claras, lo que llevó al descanso con empate a cero. Ya en la segunda mitad, el Monzón trató de mandar en el balón y llevar la iniciativa del juego, pero se topó con un Ejea bien posicionado, que le impidió desplegarse con claridad. Los montisonenses no conseguían generar peligro, mientras que el Ejea amenazaba desde sus recuperaciones de balón. En un córner llegó el tanto del Ejea. Carrasco lo lanzó muy cerrado al primer palo, donde Ginovés la tocó para mandarla a la red. El Monzón siguió intentándolo, aunque le faltaba claridad y sólo conseguía llegar con algún balón largo a las bandas y los posteriores centros, que el Ejea desbarataba. Los de las Cinco Villas encontraron espacios y amenazaron en algún contraataque, pero sin acabar de definir. Las mejores opciones del Monzón llegaron ya muy cerca del final. Una falta lejana botada por Arnedillo dejó un balón dentro del área que el Monzón no aprovechó y poco después un centro de Dani lo peinó Leo a las manos del portero. Apenas hubo nada en la prolongación y el Ejea selló la victoria.