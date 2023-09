El Brea acusa su falta de acierto y cae goleado ante el Alavés B

El Brea cayó goleado en su visita al Alavés B, actual líder del grupo 2 de Segunda Federación, en un duelo que quedó prácticamente sentenciado antes del tiempo de descanso.

Aunque el conjunto aragonés empezó cuajando unos buenos minutos, muy bien plantado sobre el terreno de juego, fue el filial babazorro quien consiguió estrenar el electrónico. Lo hizo por mediación de Diallo a los 10 minutos de haberse iniciado el partido con un disparo desde la frontal del área. No hubo apenas tiempo para que el Brea reaccionara, ya que el Alavés B no tardó en anotar el 2-0, esta vez gracias a De León. El tercero del conjunto vasco estuvo a punto de llegar antes de tiempo, pero Rubén acertó a la hora de atrapar un disparo cruzado. Tras una serie de ataques del Alavés B, Álvaro Martín protagonizó una buena jugada individual, pero su remate no fue lo suficientemente bueno como para intimidar a Adrián. Cuando la primera mitad ya agonizaba, Enseñat estuvo a punto de recortar distancias cabeceando un centro lateral servido por Álvaro Martín, pero el meta local supo frustrar el ataque del Brea. En el tiempo de descuento de la primera mitad Diallo repitió como goleador culminando una buena triangulación del Alavés B, subiendo el 3-0 al electrónico.

El conjunto filial no levantó el pie del acelerador y a los dos minutos de haberse reiniciado el juego Doumbia hizo el cuarto de los vascos. Pese al amplio resultado en contra, el Brea no bajó los brazos y trató de recortar diferencias tras un robo que acabó con el remate de Benedet contra la madera. Enseñat también lo intentó tras escapar de sus defensores dentro del área local, pero Adrián tocó lo justo para que el balón se marchara por la línea de fondo. Pese al ímpetu del Brea, fue el Alavés B quien volvió a ver puerta una vez más, esta vez tras una pérdida de los visitantes que acabó con el gol de Doumbia. Los ataques de los aragoneses no cesaron y llegaron a disponer de un penalti a favor en la recta final del encuentro, pero Adrián adivinó hacia dónde se dirigía el disparo de Álvaro Martín, llegándose al pitido final con el resultado de 5-0.

Ficha técnica:

Alavés B: Adrián, Eneko, Doumbia, Pérez, Diallo (Romera, 63), De León (Aimar, 51), Ropero, Keller, Juanmita (Mariano, 34), Egoitz y Gagua (Maroan, 63).

Brea: Rubén, Almerge, Álvaro Martín, Bernárdez, Pepo, Vela (Oriol, 63), Toño Jiménez, Beamonte (Comeras, 56), Lahoz (Cirac, 56), Benedet y Enseñat (Escarda, 56).

Goles: 1-0, min. 10: Diallo. 2-0, min. 14: De León. 3-0, min. 45+2: Diallo. 4-0, min. 47: Doumbia. 5-0, min. 61: Doumbia.

Árbitro: López Vila. Amonestó a Keller; Vela, Beamonte y Toño Jiménez.