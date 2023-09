El Tarazona sigue sin ganar y cae derrotado ante el Barcelona Atletic

El Tarazona cayó derrotado ante el Barcelona Atletic en el municipal de Tudela en un partido bronco y con pocas ocasiones. Los locales encajaron un gol antes del descanso y a pesar de que en la segunda parte apretaron en busca del empate y jugaron con un hombre más los últimos 20 minutos, no fueron capaces de conseguir el tanto del empate. El Barça sentenció a la contra en el 90’ acabando con las opciones de puntuar para el conjunto rojillo. De esta manera, el Tarazona continúa sin ganar en lo que llevamos de competición.

El Tarazona comenzó con una presión alta que dificultó la salida de balón del conjunto catalán. El primer acercamiento con cierto peligro fue un saque de esquina que finalizó con un remate de cabeza de Keita en el segundo palo que cayó blandito a las manos de Astralaga. El juego tuvo muchas interrupciones por faltas y otros lances del juego. El Tarazona volvió a subir la línea de presión tras bajarla durante algunos minutos y el Barça se fue haciendo con la posesión aunque sin crear peligro claro. En una de las últimas acciones el conjunto local protestó un posible penalti sobre Fer Cano, no señalado por el colegiado del encuentro. En el 42’, Pau Víctor acertó a batir a Azón tras un fallo defensivo del Tarazona y un buen remate de cabeza a centro de Pocho desde el lado derecho. Este gol dio una importante ventaja al conjunto visitante antes de que ambos equipos marcharan a vestuarios. Cocca lo intentó con un disparo lejano que se marchó alto en lo que fue la última acción de una primera parte con pocas ocasiones.

La segunda parte comenzó con un doble cambio en las filas del Tarazona. Se marcharon Cocca y Carlos Javier y entraron Álex Gil y Mounir. El conjunto rojillo buscó el gol desde el inicio pero se encontró con un Barça seguro en defensa que concedió muy poco en los metros finales. Areso lo intentó con un centro picado al que Cubillas no llegó por muy poco. La segunda parte fue también muy bronca y dos miembros del banquillo local terminaron expulsados por protestar. El equipo visitante estuvo cerca de hacer el segundo con un centro de Gerard al área pequeña que no encontró rematador por muy poco. En el 70’ llegó la jugada que cambió el rumbo del partido. Tras un balón largo del Tarazona, Cubillas le ganó la posición a Mikayil y el defensor del Barça le hizo una falta que cortaba un posible contraataque. El colegiado del encuentro aplicó la ley de la ventaja pero al finalizar el ataque local mostró la segunda amonestación a Mikayil, que fue expulsado dejando a su equipo con un jugador menos los últimos 20 minutos. A partir de ese momento, el Tarazona se lanzó al ataque en busca del empate. Lo intentaron con multitud de centros laterales que no encontraron rematador por poco. Keita lo intentó con un disparo raso desde la frontal del área que se marchó desviado. La sentencia llegó en el 90’, cuando de nuevo Pau Víctor, tras una contra, fusiló a Azón con pierna izquierda para poner el segundo y definitivo tanto. No hubo tiempo para mucho más y el Tarazona cosechó una nueva derrota.

Ficha técnica:

Tarazona: Azón, Cocca (Álex Gil, 46), Trilles (San Emeterio, 74), Keita, Dani Pichín (Fer Cano, 35), Cubillas, Amoah, Kortazar, Areso (Guiu, 83), Pedreño y Carlos Javier (Mounir, 46).

Barcelona At.: Astralaga, Gerard, Casadó, Moha, Percan (Trilli, 83), Mikayil, Pocho (Sergi, 70), Pau Víctor, Unai (Cuéllar, 83), Cubarsí y Fort.

Goles: 0-1, min. 42: Pau Víctor. 0-2, min. 90: Pau Víctor.

Árbitro: Palencia Caballero. Amonestó a Trilles, Cocca, Carlos Javier; Mikayil, Moha y Casadó. Expulsó a Mikayil por doble amonestación en el 70’.