Un efectivo Arenas Club tumba al Utebo en la primera jornada

Comenzó una nueva temporada en Segunda RFEF para el Utebo con el objetivo de intentar repetir el gran papel de la pasada campaña. Lo hizo frente al Arenas Club, en el campo del Cuarte debido a obras en Santa Ana. El equipo visitante planteó un partido difícil y tosco que acabó superando a los locales, que no pudieron puntuar en la primera jornada.

El partido comenzó con un ritmo muy alto y con los dos equipos buscando la portería rival desde el inicio. Tanto fue así que el primer cuarto de hora fue un aluvión de ocasiones por parte de ambos equipos. El Utebo pilló la espalda a la defensa visitante pero la acción fue invalidada por mano en el control del atacante azulón. La siguiente jugada a punto estuvo de adelantarse el Arenas con un buen remate de cabeza de Valiño tras un centro lateral que se marchó rozando el palo. Replicó el conjunto aragonés con un fuerte remate de cabeza de Eric que se estrelló en el larguero de la portería defendida por Oleaga. Tras esta ocasión, el partido bajó las revoluciones y entró en una fase de control por parte del cuadro local. Nene puso un centro al área peligroso en el 22’ que no encontró rematador. Eric tuvo una clarísima ocasión tras una jugada individual que terminó con un fuerte disparo con pierna izquierda que de nuevo Oleaga evitó que se convirtiera en gol. En el 34’ llegó el primer tanto del partido, favorable al Arenas. Tras un saque de esquina y un error en la marca de la zaga azulona, Álvaro remató solo en el corazón del área para poner por delante a su equipo.

La segunda parte comenzó con el Utebo teniendo más balón y buscando desde el inicio la portería rival. La primera ocasión clara fue para el conjunto azulón, tras una jugada individual de Nene que finalizó con un fuerte disparo raso que paró Oleaga. Sin embargo, el Utebo recibió un nuevo jarro de agua fría en forma de gol. Tras una jugada desafortunada el balón cayó a los pies de Iglesias que se plantó delante de Chanza y le superó en el 1 contra 1 para acabar definiendo a placer sin portero para ampliar distancias. Se puso el partido muy cuesta arriba para el Utebo con más de media hora por delante. A punto estuvo el conjunto azulón de recortar distancias pero el testarazo de Nene se marchó desviado. El Utebo lo siguió intentando durante los siguientes minutos sin mucha claridad de ideas. En los minutos finales el cuadro azulón apretó en busca del gol. Primero protestaron un penalti por agarrón en el área del Arenas que el colegiado del encuentro no señaló como acción punible. Apenas dos minutos después, Nene tuvo otra ocasión clara de cabeza pero su remate salió centrado. Los minutos finales supo jugarlos mejor el Arenas, que arañó minutos aprovechando el marcador. El cuadro visitante pudo sentenciar con el Utebo volcado en ataque, pero no acertaron. Al final, el marcador no se movió y el Utebo debutó con derrota ante un Arenas que aprovechó mejor sus oportunidades.

Ficha técnica:

Utebo: Chanza, Meseguer, Jorge Adán, Eric (Forcén, 60), Marín, Diego Suárez, Sarriegi, David Sánchez, Eneko (Alvira, 81), Toni Pérez (Jona, 70) y Nene (Ángel Pérez, 81).

Arenas Club: Oleaga, Lander, Huete, Daiki, Iglesias (García, 70), Lamadrid (Escobar, 69), Valiño (Baque, 69), Gabriel (Aritztimuño, 82), Leiza, Álvaro (Tascón, 82) y Garro.

Goles: 0-1, min. 34: Álvaro. 0-2, min. 58: Iglesias.

Árbitro: Bárcenas Torres. Amonestó a Suárez, Jorge Adán, Forcén; Lamadrid, Leiza, Iglesias y García.