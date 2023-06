El Taridenta disputará la previa de la Copa del Rey tras ganar al EFB Huesca (2-5)

El Tardienta consigue mantener su ventaja contra el EFB Huesca y jugará la previa de la Copa de Su Majestad el Rey tras ganar a los locales 2-3 (2-5).

El partido siguió el guion esperado por los pupilos de Daniel Acirón, quienes vieron como el EFB Huesca salió al terreno de juego con valentía, atrevimiento y muy agresivos con el balón, estando mejores que su rival en el cómputo global. No obstante, el Tardienta no se dejó arrinconar y dificultó la salida con balón de sus anfitriones. A los 10 minutos, Marín protagonizó una entrada en el área local que culminó con un zurdazo que mandó el balón a la escuadra sin que Campo pudiera hacer nada. El EFB Huesca no se rindió y arriesgó aún más, aunque el conjunto visitante estuvo a punto de darle otra estocada en una jugada a balón parado que acabó con el esférico estrellándose contra la madera. Saravia provocó la mayoría de las ocasiones de peligro del EFB Huesca, siendo además el encargado de asistir en el minuto 40 a Cardoso con un centro que aprovechó el 7 de los locales para anotar el 1-1.

Los de Ibón Lostal no dejaron de creer en la remontada en todo momento y se hicieron con el control del balón, adelantándose en el marcador tras un fallo defensivo de los visitantes que sirvió para que Cardoso repitiera como goleador haciendo el 2-1. Minutos más tarde, Saravia, uno de los mejores del partido, pudo haber sembrado el pánico en las filas del Tardienta en un lanzamiento de penalti, pero Rodríguez adivinó hacia dónde se dirigía su disparo y mantuvo la ventaja global de los visitantes. A partir de ese momento el Tardienta empezó a resguardarse y a esperar sus oportunidades a la contra, consiguiendo empatar el encuentro cuando el partido ya agonizaba por mediación de Sanz y sentenciando su pase a la previa de la Copa del Rey con el tanto de Val que ponía el 2-3 definitivo.

Ficha técnica:

EFB Huesca: Campo, Benedet (Bescos, 80), Vargas, Diallo, Sanagustín, Cardoso (Plo, 80), Rodríguez, Saravia, Bautista, Torres (Alonso, 68) y De Blas.

Tardienta: Rodríguez, Bombín, Vidal (Fraile, 36) (Monge, 83), Okon, Baena, Val, Sanz, Pérez, Escanero (Lobede, 56), Ferruz y Marín.

Goles: 0-1, min. 10: Marín. 1-1, min. 40: Cardoso. 2-1, min. 48: Cardoso. 2-2, min. 85: Sanz. 2-3, min. 89: Val.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a Diallo, De Blas, Sanagustín, Lostal y Alonso; Baena, Bombín y Fraile. El local De Blas fue expulsado en el 57’ por doble amonestación.