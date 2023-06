El Montecarlo cierra una maravillosa semana ganando la Copa Benjamín Preferente al Ebro

La gran final de Copa puso el broche un año más a la temporada de Benjamín Preferente, en una semana intensa, que arrancó el martes con la disputa de las semifinales, donde se impusieron los equipos que jugaban a domicilio. Primero el Montecarlo se llevó el triunfo de La Camisera, batiendo al Oliver (0-2) marcando sus dos goles en la segunda mitad, por mediación de Samuel y Martín, tras una primera donde los azulgranas contaron con las mejores oportunidades, que no pudieron transformar, y tras el descanso fueron superiores los rojillos, que sí aprovecharon las suyas para colarse en la final. Saltó la sorpresa en la segunda semifinal, en la que el Ebro se impuso por la mínima (0-1) al campeón de liga, el Amistad, que por primera vez quedaba sin marcar durante todo el año y también fue ésta la primera vez que no jugó una final copera. El tanto de falta de Fleta, y una defensa y portería muy firmes, que apenas concedieron que les hicieran ocasiones claras ante un equipo tan poderoso ofensivamente, fueron las principales claves del sorpaso arlequinado.

En el pequeño campo de fútbol siete de los campos federativos del Actur, los arlequinados de Víctor Mainar y los rojillos de Sergio Arias buscaban levantar su segundo entorchado, con el Ebro queriendo revalidar el título logrado la temporada pasada y un Montecarlo que no lo alzaba desde el curso 2014-15. Fueron éstos últimos los que levantaron la Copa en un choque que acabó con una justa pero demasiado abultada victoria de los de La Paz, que tras hacer el 2-1 aprovecharon su positivo estado de ánimo para terminar de batir al Ebro, en un partido que fue mucho más parejo de lo que dicta ese resultado final.

El futuro campeón arrancó con mucha energía y tres minutos fueron suficientes para ponerse con ventaja. Condujo unos metros Martín, que cruzó, la pelota pegó en el palo, le quedó a Montesa, que controló con el pecho y empujó a gol. Castigó por las bandas el Montecarlo. Por la izquierda se coló Genaro, que chutó a romper, Raúl despejó con las manos firmes y un fuera de juego pitado por el árbitro, evitó el que hubiese podido ser el segundo. Lo pasaba mal el Ebro, que logró un gol necesario para sus intereses en una falta desde más o menos el medio campo, que Fleta clavó directa, repitiendo casi la ejecución del partido de entre semana. Tras el 1-1 se fue emparejando cada vez más el choque. Benedí mandó un balonazo al larguero y respondieron los de La Almozara, en un disparo de un Paluzo que entró mucho en juego, rechazó Javier, le cayó la segunda jugada a Mateo, al que se le echaron rápidamente encima antes que pudiera armar la pierna para rematar.

Montecarlo-Ebro | Benjamín Preferente @bpreferente

Era una final en toda regla lo que se estaba presenciando. Un partido cerrado entre dos equipos que apenas daban concesiones. Los minutos iban pasando y no daba ninguna sensación que todo acabaría como lo hizo. Un chispazo del Montecarlo, en una jugada de Samuel, que no acertó a controlar Montesa, fue el desencadenante de la victoria final. Maijó cazó en la frontal un rebote y tras pegar en el poste, el balón entró para poner otra vez en ventaja a los suyos. Una renta que ya no dejarían escapar.

Liquidó Axel con un doblete en dos minutos. En el primero, regateó a Neizan, que quedó tocado, abandonando el campo en brazos del segundo entrenador, y con su pierna teóricamente menos buena, la derecha, superó a Bogdan. Y en el 50, un saque muy largo de Héctor, botó, y el punta metió la cabeza con picardía para adelantarse a todos. Aún pudo caer un quinto tanto, pero el meta Bogdan lo evitó en un disparo peligroso de Genaro. Título para un Montecarlo que ha hecho una temporada yendo de menos a más y redondeada a lo grande. Buen año también para el Ebro, líder durante parte de la primera vuelta de la liga, donde terminó cuarto y gran Copa también la suya, donde ganaron todo y solo cedieron en la gran final. Deportividad máxima de los dos equipos en la entrega de trofeos, donde cada uno hizo el pasillo a su rival.

Ficha técnica:

Ebro: Raúl, Mario, Neizan, Juan, Fleta, Paluzo, Alejandro y Nicolás. También jugaron: Bogdan (ps), Erik, Mateo, Hugo y Ronny.

Montecarlo: Javier, Mario, Martín, Axel, Asier, Genaro, Benedí y Montesa. También jugaron: Héctor (ps), Jorge, Samuel y Maijó.

Goles: 0-1, min. 3: Montesa. 1-1, min. 7: Fleta. 1-2, min. 40: Maijó. 1-3, min. 48: Axel. 1-4, min. 50: Axel.

Árbitro: Batalla Carnicer.