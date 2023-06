El Internacional Huesca accede a la final del Play Off para la Copa tras eliminar al Fuentes (2-2)

La Escuela de Fútbol Internacional Huesca se clasificó para la gran final del Play Off que da acceso a la fase previa de la Copa de Su Majestad El Rey, merced a su empate a 2 en el campo del Fuentes de Ebro, haciendo valer así el 3-1 favorable obtenido en el encuentro de ida. La primera gran oportunidad del encuentro llegó para los locales a los 7 minutos de juego, con un disparo de Casaló que se marchó rozando el palo. El Fuentes llevaba la iniciativa y fue especialmente dominante durante el primer tramo del periodo inicial. Roche se encontró con otra buena oportunidad después de un gran movimiento individual para zafarse de su par, pero su remate se terminó marchando alto. En el 19’, llegó una doble oportunidad para los locales. Sin embargo, entre Borja y uno de los defensas consiguieron desbaratar ambas oportunidades. El Fuentes siguió dominando y antes del descanso pudo adelantarse, pero no terminó de mostrar precisión en los metros finales.

En la segunda parte, cambió el color del encuentro y las tornas giraron en favor del EF Huesca, que vio cómo se le ponía muy de cara el partido con el tanto de Mauro. En una buena jugada trenzada desde atrás, Torres vio el milimétrico pase al hueco hacia Mauro, quien recortó a Borja León para terminar materializando el 0-1 a puerta vacía. El EF Huesca vivió sus mejores momentos con el marcador a favor y empezó a tener el control de la posesión. No obstante, quien empató fue el Fuentes de Ebro en una jugada por la banda en la que el balón llegó al segundo palo y Roche en el mano a mano batió a Borja de un disparo raso.

Los compases finales del partido fueron trepidantes. Óscar Gutiérrez se topó con el palo en un potente disparo desde dentro del área. Poco después, en un contraataque de los visitantes, Alonso se emparejó con un defensa y logró tirarle el recorte, para terminar lanzando un disparo cruzado ante la salida de Borja León, quien no pudo detener el esférico. Todavía hubo tiempo para que Rubio transformara un penalti para el Fuentes, estableciendo así el 2-2, que fue señalado debido a una mano de Bescos en una acción derivada de un saque de banda. Pese a la eliminación de este Play Off, la fiesta continuó en Fuentes de Ebro, con la celebración de su ascenso a Tercera RFEF en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad. Y como no podía ser de otra manera, con un sentido recuerdo a Luismi, fallecido en accidente el pasado mes de diciembre. Este domingo se conocerá si el rival del Internacional en la final es el San José o el Tardienta, que en la ida empataron a 1.

FICHA TÉCNICA

CD Fuentes: León, Lato (Merino, 66), Jorge, Casaló (Kever, 77), Tobajas, Gutiérrez, Roche, Roma (Pepe, 69), Garín (Porroche, 77), Rubio y Asensio (Coll, 77)

EFB Huesca: Borja, Benedet (Bautista, 46), Diallo, Sanagustín (Reist, 90), Mauro (Bescós, 56), Lizer (Bergua, 70), Jeremy, Augustus (Alonso, 46), Emilio, Torres y De Blas.

Goles: 0-1 min. 50: Mauro, 1-1 min. 64: Roche, 1-2 min. 90: Alonso, 2-2 min. 95: Rubio, de penalti.

Árbitro: Rodrigo Santos. Amonestó a los locales Roma, Garín, Rubio y Kever.