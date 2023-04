Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Caspe y el Cuarte firman una salvación sin goles

El Caspe y el Cuarte certificaron su permanencia una jornada antes de que acabe la competición tras protagonizar un empate sin goles, el cual envía al Atlético Monzón a Regional Preferente.

Los dos conjuntos saltaron a Los Rosales manteniendo las precauciones defensivas pertinentes. La posesión del balón se fue alternando y, al mantenerse tanto el Caspe como el Cuarte posicionado en bloque bajo, resultó muy complicado obtener ventaja en el terreno rival. Sin ocasiones claras para ninguno de los dos conjuntos, se llegó al tiempo de descanso con el empate inicial intacto.

Tras el paso por vestuarios, la segunda mitad se inició con un guion muy similar al transcurrido durante los primeros 45 minutos. La falta de confianza a la hora de atacar se adueñó del Caspe y del Cuarte, aunque las dos ocasiones más claras corrieron a cargo de los locales. Primero con un disparo de Iván Vera desde fuera del área que acertó a despejar el meta visitante y después con un testarazo de Sorbe que Álvaro envió al saque de esquina. Durante la recta final del partido el calor propició que el ritmo del juego bajara en los últimos minutos, prolongándose el empate a cero hasta el pitido final.

Pese a la ausencia de goles, este empate le permite tanto al Caspe como al Cuarte continuar un año más en Tercera Federación en detrimento del Atlético Monzón, que la próxima temporada tendrá el reto de recuperar la categoría desde Regional Preferente.

Ficha técnica:

Caspe: Máñez, Cofrades (Limbeck, 80), Sorbe, Abadía (Nicolás, 82), Rotellar, Cano, Diaffara, Juan, Iván Vera, Hugo (Garrido, 69) y Quique Navarro

Cuarte: Álvaro, Sergio, Múzquiz (Mené, 46), Raúl (Villalba, 57), Solbes, Andreu, David, Peralta, Íñigo, Isaac (Argente, 67) y Martínez (Cristian, 67)

Árbitro: Sánchez Sancho.

ROBRES 0-1 CALAMOCHA

Robres: Mateo, Ballesteros, Álex Muñoz (Vicente, 56), Marc Prat, Chárlez (Torcal, 56), Danda (Iván, 72), Gumiel, Mario (Eloy, 80), Saúl, Barrio (Javi Pérez, 56) y Carcasona.

Calamocha: Unai, Oberé, Iván Falo, Nilton, Fuertes (Nieto, 51), Fonsi, Otín, Tenorio, Pelegrín (Morales, 87), Puente (Lorente, 74) y Albajara.

Goles: 0-1, min. 34: Fonsi.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Ballesteros, Barrio, Danda, Gumiel; Oberé y Albajara.

Comentario: Victoria de prestigio para un CF Calamocha que en feudo del CD Robres le honró primero con un merecido pasillo por su título de campeón de grupo para luego, para después sobre el césped del San Blas derrotarlo por la mínima con un solitario tanto de Fonsi en el tramo final de la primera parte. Los de Sergio Lagunas confirmaron su gran momento de forma y con un juego sobresaliente en lo defensivo, algo de fortuna y su mayor acierto en los metros finales, consiguieron un triunfo que les permite sellar de manera matemática su permanencia en la categoría y dejar de estar pendiente de posibles arrastres. De salida y tras el pasillo de reconocimiento al campeón oscense, los de Jiloca comenzaron muy fuertes y bien asentados en lo táctico ante un once monegrino con alguna cara no tan habitual pero en todo caso feliz y dichoso de poder darle una última alegría a su jubilosa parroquia, que había convertido la grada del San Blas en una fiesta sin descanso en la que todo eran sonrisas. El choque avanzó así bastante tranquilo y desinhibido, con ambos equipos tratando de buscar la portería contraria en todo momento pero con armas bastante diferentes. Los de Sergio Lagunas se jugaban algo más en el envite y eso se dejó notar de principio a final, pues su concentración les aportó la ya conocida solidez del grupo turolense y eso en un duelo donde no había demasiado en juego terminó por resultar crucial. Con alguna llegada interesante pero sin nada de puntería en los metros finales, especialmente de un Robres que siempre trató bien al cuero y buscó el gol con ortodoxia, la primera trascurrió algo monótona. El Calamocha cerraba muy bien los costados y bien arropado en el centro de la zaga Unai Calavia apenas tuvo trabajo. Hasta que superada la media hora de juego y cuando el duelo se encaminaba al descanso sin goles, el talentoso Fonsi no desaprovechaba una buena oportunidad y adelantaba a los calamochinos con un gol poco antes del paso por vestuarios. Un tanto que habida cuenta lo visto anteriormente podía valer su peso en oro. En el reinicio, el equipo de Eloy Aznar salió a otro ritmo diferente, dispuesto a empatar por la vía rápida y conseguir una nueva victoria para dejar a final de temporada unas estadísticas inmaculadas. Los altoaragoneses incrementaron la presión e incluso Aznar realizó un triple cambio poco antes de la hora de juego en busca de ello, pero lo cierto es que el Calamocha exhibió su cara más defensiva y acostumbrado a sentirse cómodo bajo esos parámetros maniató muy bien a su oponente. En la segunda, las ocasiones de gol fueron más y mejores, pues también el Calamocha tuvo alguna muy clara al contragolpe para cerrar el resultado, pero, de nuevo, el acierto en el último pase fue nulo y ya no se vieron más goles. El de Fonsi fue suficiente para confirmar una permanencia más que merecida en Jumaya.

HUESCA B 2-1 BINÉFAR (Daniel Cabodevilla)

Huesca B: Miguel Ángel, Mata (Amandi, 81), Bernárdez, Grande (Ayman, 61), Anglada, Escario (Abizanda, 81), Manu Rico, Seijo, Tresaco (Ángel, 56), Espinal (Almerge, 61) y Aznar.

Binéfar: Hidalgo (Aboubacari, 21), Fadi (Grifell, 57), Amine, Nil, Valencia, Cesc, Llabrés, Chicho, Solano (Mande, 74), Canadell y Belló (Sussoho, 74).

Goles: 0-1, min. 11: Bernárdez, en propia meta. 1-1, min. 13: Aznar. 2-1, min. 51: Tresaco, de penalti.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Espinal, Ayman, Escario, Aznar, Seijo y Miguel Ángel; a Cesc, Chicho y Canadell.

Comentario: La SD Huesca B logró imponerse en San Jorge 2-1 al CD Binéfar después de remontar el tanto inicial de Bernárdez en propia puerta para los binefarenses, que dicen adiós matemáticamente a sus posibilidades de alcanzar la sexta plaza.

El filial azulgrana, por su parte, llega a la última jornada de liga con muchas opciones de lograr el ascenso en su pulso particular contra la UDBarbastro, ya que serán nuevo equipo de Segunda Federación si ganan o empatan en el Municipal de Deportes el próximo domingo.

En San Jorge, el Binéfar plantó cara a los chicos de Sebas Martínez hasta el final, pero la falta de acierto de cara a portería y una sensacional actuación de Miguel Ángel Sanz, privaron a los de David Giménez de rascar un punto.

El partido se le puso muy de cara al Binéfar a los diez minutos de empezar gracias a un autogol de Pablo Bernárdez. El defensor azulgrana intentó despejar un centro lateral a balón parado con la mala fortuna de despejar el esférico al fondo de las mallas.

Eso sí, apenas le duró la alegría un par de minutos al equipo visitante, ya que Diego Aznar logró hacer la igualada en la acción posterior. El delantero recibió un gran pase entre líneas, condujo el balón hasta dentro del área y batió a Hidalgo con un buen disparo cruzado.

Además, el propio Hidalgo tuvo que abandonar lesionado el terreno de juego a los veinte minutos de partido por unas molestias físicas, dejando a ‘Bouba’ su lugar bajo los tres palos. El joven guardameta fue providencial a los dos minutos de entrar al terreno de juego, ya que Diego Aznar, tras una gran jugada individual, se plantó dentro del área mano a mano con él, pero el meta resolvió la situación con una gran parada.

Con el paso de los minutos, el Binéfar se fue estirando poco a poco, y Nil, que probó fortuna desde la frontal, envió su lanzamiento ligeramente desviado.

En el minuto 37, ‘Bouba’ volvió a ser determinate para desbaratar una contra de tres para dos muy bien conducida por Tresaco y que finalizó el jugador del Juvenil División de Honor Espinal.

Pero la última acción de peligro de la primera mitad fue para los visitantes. Nil colgó una falta lateral al corazón del área y el balón, que se paseó sin que ningún jugador lo consiguiese rematar, se perdió junto al poste izquierdo de la portería.

Ya en la segunda mitad, un cabezazo de Diego Aznar desde dentro del área tocó en la mano de un defensa visitante y el colegiado, sin dudar, señaló la pena máxima. No fue Aznar, sino Rafa Tresaco quien asumió la responsabilidad y, con un disparo al centro de la portería, logró certificar la remontada.

En el minuto 55, los azulgranas tuvieron una triple ocasión para matar el partido, pero no tuvieron suerte de cara a portería. Pablo Grande remató al palo una falta lateral, y ni Ayman ni Aznar fueron capaces de aprovechar sendos rechaces.

Eso sí, el Huesca B no vivió tranquilo durante la última media hora de juego, en la que el Binéfar no le perdió la cara al choque en ningún momento.

Roger Canadell pudo hacer la igualada en el 63 con un disparo lejano que terminó perdiéndose desviado, mientras que Miguel Ángel Sanz realizó una parada espectacular para desviar una falta directa de Cesc en el minuto 90, certificando el triunfo local y dando la oportunidad de que los azulgranas dependan de sí mismos para ascender.

EJEA 0-2 BARBASTRO

Ejea: Rafa Santos, Crespo, Ginovés, Tudela, Puri (Salas, 88), Carrasco, Moha (Yus, 88) Andreu (Santos, 69), Álvarez, De Roque (Valdés, 69) y Puertas (Puig, 81)

Barbastro: Buetas, Franki, Arnedillo, José Val, Rausell (Azarkan, 68), Conte, Gascó, Sidibe (Bautista, 78), Perez (Reques, 89), Solana (Bocardo, 61) y Mati

Goles: 0-1 min. 20: Sidibe, 0-2 min. 63: Bocardo.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Álvarez, Puri, Crespo, Salas y Val. Expulsó al segundo entrenador del Ejea, Víctor Búrdalo.

Comentario: El Ejea mandó el primer aviso, en una contra conducida entre Moha y Mario de Roque, pero finalmente el disparo de Jorge Álvarez se marchó desviado. El Barbastro se adelantó en el 21’ por medio de Sidibe, en una imprecisión defensiva de la zaga de las Cinco Villas. Jorge Álvarez se tuvo que retirar temporalmente por unas molestias, pero pudo regresar y reincorporarse al partido. La primera parte concluyó con un mayor dominio en la posesión de los hombres de Iván Martínez, aunque no lo tradujeron en ocasiones. En la segunda parte, una falta lanzada por Carrasco obligó a Buetas a realizar una brillante intervención. El segundo tanto del Barbastro sentó como un jarro de agua fría, aunque poco después Álex Puertas ejecutó un disparo que se marchó rozando el palo. Una falta directa de Moha obligó a Buetas a brillar para evitar el tanto del Ejea. Los cincovilleses todavía tuvieron otra clarísima ocasión de Puri de cabeza que se fue rozando el palo, pero no tuvieron su día de cara al gol y terminaron con un amargo sabor de boca.

CARIÑENA 1-1 UTRILLAS

Cariñena: Álvarez, Requejo, Farid (Garrido, 54), Rodrigo, Abián (Kante, 54), Radu, Abuy, Marcos (Lounis, 68), Escarda, Adrián (Antoni, 68) y Cristian.

Utrillas: Augusto, Júdez (Yerai, 64), Lautaro, Adrián, Aritz (Redondo, 64), Fleta (Gorgas, 82), Tatín (Matar, 75), Adán, Casero, Tena y Franco.

Goles: 0-1, min. 70: Tena. 1-1, min. 89: Garrido.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Requejo, Adrián, Kante, Radu; y Adán.

Comentario: El Cariñena y el Utrillas no pudieron pasar del empate pese a la insistencia de los locales en un partido en el que el viento tuvo mucho protagonismo.

Durante la primera amistad el viento sopló a favor del conjunto minero, pero no dispusieron de ocasiones claras que les permitieran inaugurar su casillero. Por su parte, justo antes del descanso el Cariñena tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador en un mano a mano encabezado por Cristian que acabó con el balón encontrándose con la madera.

Tras el paso por vestuarios, los locales salieron mejor y atacaron a su rival de todas las formas posibles, pero fue el Utrillas quien consiguió abrir la lata antes. En su primer acercamiento peligroso a la contra, Tena no falló ante Álvarez y el 0-1 subió al marcador. Cuando el encuentro empezó a agonizar Garrido dispuso de un mano a mano que acabó con el balón en el fondo de las mallas y con el consiguiente 1-1 en el luminoso. La última oportunidad del duelo la tuvo el Cariñena en otro duelo solo contra el portero, pero esta vez Augusto fue capaz de detenerlo.

ILLUECA 3-2 LA ALMUNIA

Illueca: Forcén, Pinto, Cavero, Eric (Clemente, 89), Barri, Gorry (Becerril, 89), Manu Rubi, Cortés, Veintemilla, Álex Rubio y Lanzuela (Oriol, 78)

La Almunia: Otín, Izan, Luso, Héctor, Escarda, Júdez (Willy, 86), Sarvise (Leciñena, 61), Orús (Guillén, 61), Fajardo, Álvaro (Lou, 45) y Pardillos (Clavero, 52)

Goles: 1-0, min. 8: Cortés. 2-0, min. 21: Barri. 2-1, min. 25: Luso, de penalti. 2-2, min. 67: Escarda. 3-2, min. 89: Pinto.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Gorry, Álex Rubio; Orús, Luso, Héctor y Lou (2), expulsado en el 89’.

Comentario: El Illueca se reencontró con la victoria aunque no sin sufrir contra La Almunia. El conjunto local no tardó en ponerse por delante en el marcador gracias a Cortés y Barri. No obstante, La Almunia consiguió reaccionar y recortó diferencias desde el punto de penalti por mediación de Luso, llegándose al intermedio con el resultado de 2-1. Tras el paso por vestuarios los pupilos de Luis Leal dispusieron de numerosos acercamientos que le pudieron haber supuesto un premio mayor, pero el gol se les hizo de rogar. Aunque consiguieron empatar el duelo en el minuto 67 con el tanto de Escarda, en el último suspiro Pinto le arrebató los tres puntos a los locales para llevárselos dirección a Illueca.

ATLÉTICO MONZÓN 1-1 ÉPILA

At. Monzón: Nelson, Kirian (Vázquez, 67), Joel, Domi, Claver, Marcio, Lasús (Izan, 39), Puyer (Samitier, 67), Joel, Teixeira y Guido (Roc, 49)

Épila: Aarón, Gil, Rupérez, Rafinha, Manau, Hamza (Bretos, 75), Caro (Marco, 75), Magallón (Samu Cardo, 66), Diego Gómez (Edu Vicente, 75), Osanz y Losfablos (Iván, 89).

Goles: 0-1, min. 8: Osanz. 1-1, min. 66: Teixeira.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Kirian, Marcio, Samitier; Gil, Magallón y Rafinha.

Comentario: El Atlético Monzón sufrió el descenso a Preferente tras un encuentro contra el Épila que no logró ganar, pese a tener ocasiones para hacerlo en la segunda parte. Fue la historia de todo el año, con el equipo rojiblanco desaprovechando sus momentos.

El Épila salió más vivo, buscó la portería local y no tardó en encontrarla. Tras algún acercamiento llegó su gol en un córner. Osanz remató de cabeza, casi a placer, al fondo de las mallas con cierta pasividad defensiva.

El Monzón se fue asentando y el Épila bajó el ritmo, aunque siguió amenazando con la posibilidad de un contraataque. El Monzón lo intentó, pero no tuvo apenas claridad y las llegadas no tenían peligro. Un balón largo al segundo palo que Kirian controló pero cuyo centro fue despejado y un disparo muy lejano de Javi Claver que se fue fuera por poco fueron los más destacado.

Al Monzón le costó generar tras el descanso, le faltaban llegadas claras y el Épila estaba tranquilo. Pero llegó el empate en una acción de Teixeira, que se sacó un disparo raso desde fuera del área para marcar. A partir de ahí los locales se crecieron, se fueron descaradamente arriba y llegaron sus mejores opciones.

El meta del Épila, Aarón, salvó dos remates a bocajarro, uno con el pie y otro de cabeza, tras dos buenos centros desde la banda. E Insistió el Monzón, volcado hasta el final y el Épila buscando una contra. Pero el duelo quedó en empate.

TAMARITE 1-2 ALMUDÉVAR (Ester Rivera)

Tamarite: Édgar, Gerard (Casals, 51), Varilla (Cervera, 75), Eric, Alexis, Iglesias (Bernadó, 75), Pol Raluy, Fran Suárez, Osuman (Serban, 27), Sales (Cissé, 81) y Flo.

Almudévar: Albero, Cirac, Ainoza, Gracia Peña (Vera, 51), Emilio, Marcos, Puente (Marvin, 76), Gotor, Lizer, Ros (Ballarín, 66) y Abad.

Goles: 1-0, min, 64: Sales. 1-1, min. 69: Ainoza. 1-2, min. 89: Ballarín.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Osuman, Vales, Sales; Gracia Peña, Ros, Cirac y Gotor.

Comentario: El Almudévar se impuso ayer en La Colomina casi en el último suspiro para seguir en puesto de playoff de ascenso a falta de una jornada para terminar. Por su parte para el Tamarite la derrota significa que queda fuera de la lucha por el ascenso directo que otorga la segunda plaza.

Empezaba un partido donde los locales ya tenían en el bolsillo la plaza para el playoff, un enorme premio que podía ser todavía mayor en la lucha por el segundo puesto. El Almudévar empezó mucho más metido en el partido y creó ocasiones con sus delanteros pero sin un verdadero peligro.

En la primera media hora de juego, en todo caso, el partido fue hasta un tanto aburrido para el espectador, con muchas interrupciones y sin ocasiones.

La primera buena y única en toda la primera mitad se la apuntó el Tamarite cuando Espinosa estrelló un balón en el poste.

Empezaba la segunda parte con esperanzas de que alguno de los dos equipos despertara para poder poner las ocasiones y los goles. El Tamarite era el equipo que más se acercaba a las áreas pero no conseguía cuajarlas para meter el balón al fondo de las redes.

En el minuto 65 llegaba el premio para los locales y el primero de la tarde gracias a una buena combinación por banda de Flo que cedía a Sales un balón a placer para batir al portero visitante, 1-0.

No tardó en reaccionar el Almudévar y Ainoza botaba una falta directa y el balón se terminó colando por toda la escuadra y batía a Edgar. Flo tuvo el 2-1 en sus botas pero respondió el portero con una mano magistral.

En los últimos minutos del partido los dos equipos buscaban el gol que les pudiera dar la victoria. Finalmente el Almudévar se llevó el premio gordo tras un gol de Ballarín que mantiene a los amarillos en plaza de playoff de ascenso. Por su parte, el Tamarite ya tiene su plaza asegurada en ese playoff pero ya no podrá subir directo.