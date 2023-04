Todos los reusltados de Tercera RFEF: El Binéfar alarga la mala racha del Ejea

Victoria justa y merecida del Binéfar ante un Ejea que lucha por el ascenso a 2ª RFEF. El Binéfar salió muy intenso y con ideas claras y maniató al equipo zaragozano.

El partido comenzó con dominio celeste, aunque en los primeros compases sin ocasiones claras de ninguno. Pero poco a poco el Binéfar fue llegando con peligro. Un remate de Belló de cabeza por encima del larguero fue el primer aviso.

En el minuto 30 llegó la jugada clave. El Ejea se quedó con 10 por doble amarilla a Escuín.

El Binéfar tuvo un buen fin de primera parte y llegó el 1-0 con un disparo de Cesc desde 30 metros que sorprendió al portero visitante.

En la segunda parte el Ejea hizo un triple cambio y asumió riesgos. Tenía el balón pero no conseguía generar peligro.

El Binéfar, con espacios y un jugador más, podía cerrar el partido. Cesc y Belló tuvieron dos ocasiones claras que resolvió el meta visitante.

El 2-0 llegó en una gran acción de Nil, que cedió a Belló dentro del área y éste se iba de su marcador y anotaba a placer el 2-0 que ya sentenció.

El Binéfar se defendió con orden en el tramo final y amarró los 3 puntos.

Ficha técnica:

Binéfar: Rafa Hidalgo, Fadi, Amine, Nil, Valencia, Cesc (Faci, 84), Llabrés, César (Mande, 84), Chicho (Eric, 72), Canadell (Javier, 72) y Belló (Grifell, 89)

Ejea: Rafa Santos, Escuín, Ginovés, Tudela, Puri (De Roque, 46), Valdés (Fran Santos, 81), De Sus (Moha, 46), Carrasco, Yus, Álvarez (Puertas, 75) y Dani Salas (Torres, 46)

Goles: 1-0, min. 39: Cesc. 2-0, min. 80: Belló.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Valencia, Candell, César, Javier; De Sus, Dani Salas, Puig, Yus y Escuin (2), expulsado en el 30’.

ROBRES 2-0 HUESCA B

Robres: Abad, Javi Pérez (Saúl, 52), Ignacio, Ballesteros, Álex Muñoz (Vicente, 90), Marc Prat (Calvo, 81), Chárlez (Eloy, 52), Carrasco (Torcal, 52), Camilo, Barrio y Carcasona.

Huesca B: Miguel Ángel, Mata (Amandi, 77), Anglada (Nick, 77), Bernárdez, Grande, Ángel Pérez, Lizáldez (David García, 52), Escario, Abizanda (Torra, 62), Ayman (Almerge, 77) y Aznar.

Goles: 1-0 min. 37: Javi Pérez, de penalti. 2-0 min. 49: Marc Prat.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Camilo, Saúl, Eloy, Ignacio, Álex Muñoz, Barrio; Abizanda, Bernárdez y Aznar.

Comentario: El Robres se proclamó campeón del grupo aragonés de la Tercera División con total merecimiento al imponerse por 2-0 al filial de la Sociedad Deportiva Huesca en un partido que dominó desde el primer momento.

Los de amarillo entraron con una marcha más, querían ser protagonistas con el esférico y agobiaban a un Huesca que se veía obligado a quitarse rápidamente el balón de encima para evitar mayores complicaciones. Aún así, la primera ocasión fue para los visitantes, con un cabezazo de Diego Aznar que se marchó alto. La réplica fue instantánea para el equipo de Eloy Aznar, con un centro preciso de Javi Pérez a cuarenta metros de la portería que remató Carrasco en la frontal del área pequeña, en una acción que terminó estrellándose contra el larguero. Dos minutos después, fue Ballesteros quien se anticipó a un balón en largo de Lizáldez para evitar que el Huesca ‘B’ tuviera un mano a mano ante Abad. En el minuto 19, el Robres vio cómo le anularon un gol por una falta sobre el meta Miguel Ángel, quien previamente había despejado de puños un balón colgado al área por Javi Pérez en un escorzo en el aire. En el minuto 37, llegó la jugada que encarriló la victoria para los locales. Después de una serie de balones divididos sin un dominador claro, Miguel Ángel se vio obligado a efectuar un despeje en largo que terminó en Víctor Pérez. Éste vio muy bien la carrera de Charlez por la banda derecha del ataque del Robres, y justo cuando acababa de entrar en el área, se la echó en largo ante Pablo Grande, quien llegó ligeramente tarde y golpeó pierna con pierna con Charlez. Charlez cayó al suelo, y el árbitro no dudó al señalar penalti en favor del Robres. Pérez transformó el penalti lanzándolo por el centro, dado que Miguel Ángel se fue a tapar a su izquierda. El tanto dejó algo tocado al Huesca ‘B’, y tres minutos después el Robres se encontró con otro gol que le anularon. En una falta al borde del área, Miguel Ángel despejó por abajo, pero en el posterior rechace, el árbitro consideró que Pérez cometió falta sobre el meta a la par que Marc Prat introdujo el balón al fondo de las mallas. El filial del Huesca todavía dispuso de una oportunidad mediante un remate desde la frontal de Mata, aunque no pudo sorprender a un buen colocado Abad.

En la segunda parte, el dominio del Robres fue incluso superior, ante un rival por momentos fundido y a quien se le hizo muy cuesta arriba el encuentro. Sobre todo, con el 2-0, que se produjo cuando apenas se llevaban 3 minutos de la reanudación. En un saque de esquina, Muñoz desvió ligeramente la trayectoria de espuela, y el balón le cayó a Marc Prat a la altura del punto de penalti, quien disparó raso por abajo. Miguel Ángel, pese a tener numerosos jugadores tapándole, consiguió acertar a palmear el balón, pero no fue lo suficientemente contundente para evitar el gol. El tanto desconectó del partido al filial del Huesca, de manera que el Robres fue incluso más ambicioso a la hora de buscar el 3-0. En el minuto 67, Torcal se precipitó en una carrera a la contra en la que terminó cometiendo falta cuando parecía que tenía ventaja. En el minuto 75, fue Hugo Anglada quien se anticipó con rapidez para tapar una jugada de peligro de Marc Prat, mientras que en el cuarto de hora final el encuentro bajó bastante en intensidad, como si ambos conjuntos firmaran un armisticio. El delirio en las gradas era evidente, incluso con una bengala que se veía encendida en las primeras filas, aunque la situación no pasó a mayores. El Robres terminó saboreando el éxito y el título de liga, aunque queda pendiente de la conclusión del campeonato para el CD Ebro en Segunda RFEF para conocer en qué categoría participará al curso que viene.

BARBASTRO 0-0 CASPE

Barbastro: Buetas, Franki, Arnedillo, Val, Conte, Gascó, Soule, Solana (Bocardo, 67), Mati, Perso y Adil (Bautista, 74).

Caspe: Máñez, Cofrades, Sorbe, Diaffara, Marín, Juan López (Abadía, 74), Villaoslada (Garrido, 74), Iván Vera, Quique Navarro, Cano (Horno, 81) y Rotellar (Alexandru, 89).

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Mati, Gascó; Horno e Iván Vera.

Comentario: Los rojiblancos no resolvieron un partido de “compromiso” ante el Caspe, que se llevó un empate trabajado, sin asumir demasiados riesgos en defensa y casi sin probar a Buetas.

El Barbastro se fue a vestuarios, al final de encuentro, sin “verle la cara” al meta Mañez, a quien apenas dieron trabajo, sin inquietarle por la inoperancia de los locales. El empate deja al Barbastro a sus expensas en dos encuentros pendientes, Ejea a domicilio y Huesca en el Campo Municipal.

El Caspe cumplió su objetivo de puntuar para las cuentas de permanencia, mientras que el Barbastro incumplió el de sumar tres puntos para asegurar plaza en los play offs del ascenso.

En la primera parte, el dominio fue alterno y la mayor posesión del Barbastro no tuvo efectos prácticos porque ni siquiera tiró entre los tres palos. Se reclamó una mano en el área visitante en el minuto 24 y la única ocasión clara la tuvo el Caspe por medio de Navarro, en el minuto 34, que exigió una buena respuesta de Buetas.

En la segunda mitad, las prisas atenazaron a los locales, que tuvieron la única opción por medio de Conte, que remató desviado un envío de Soule en el minuto 76.

Antes de eso, casi nada, después dominio insistente sin ocasiones a pesar de los cambios ofensivos de Josete para mejorar el juego ofensivo, y al final, empate más rentable para el Caspe que para el Barbastro.

CUARTE 2-2 CARIÑENA

Cuarte: Nicolás, Escolar (Muñoz, 81), Raúl, Solbes, Andreu, Arturo, Íñigo (Guillén, 68), David, Villalba (Argente, 81), Roberto y Rica (Isaac, 46).

Cariñena: Álvarez, Requejo, Rodrigo, Abián, Marcos (Farid, 54), Riyad (Cristian, 54), Escarda, Escribano, Garrido, Louinis (Sekou, 68) y Hernández (Radu, 66).

Goles: 1-0, min. 5: Íñigo. 2-0, min. 9: Rica. 2-1, min. 13: Escarda. 2-2, min. 91: Escarda, de penalti.

Árbitro: Casaucau Posadas. Amonestó a Rica, Guillén; Rodrigo, Requejo, Radu, Sekou y Farid.

Comentario: El empate entre el Cuarte y el Cariñena no evitó que el conjunto visitante descendiera de categoría, ya que el Caspe puntuó.

Empezaron bien los locales, que a los cinco minutos en una jugada a balón parado se adelantaron en el marcador por mediación de Íñigo. Al poco tiempo Rica dobló la ventaja del Cuarte con un disparo desde fuera del área. Antes de pasar el primer cuarto de hora, el Cariñena aprovechó un momento de confusión en la zaga local para que Escarda recortara distancias. Durante el resto del primer tiempo el Cuarte controló el juego y contó con oportunidades peligrosas, pero no consiguieron aumentar su renta.

La tónica tras el descanso fue la misma, los locales siguieron dominando el partido y aumentaron su presencia en el área contraria, pero no fueron capaces de materializar sus ocasiones. En la recta final, el Cariñena consiguió un penalti a favor muy protestado por el banquillo del Cuarte por un supuesto fuera de juego previo. No obstante la decisión del árbitro fue firme y Escarda, desde los once metros, igualó el resultado.

UTRILLAS 3-1 ILLUECA

Utrillas: Tavares, Yerai (Aritz, 81), Lautaro, Adrián (Roche, 81), Fleta (Matar, 58), Tatín, Jorge López, Puky (Hernández, 64), Gorgas, Tena y Franco

Illueca: Roberto, Pinto, Cavero, Álex Rubio, Eric, Veintemilla (Lanzuela, 63), Barri, Manu Rubi, Gassama (Marín, 63), Guillermo y Oriol (Becerril, 87).

Goles: 1-0, min. 35: Tena. 2-0, min. 48: Torres. 3-0, min. 84: Aritz. 3-1, min. 86: Augusto, en propia meta.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a Fleta, Jorge López; Gassama, Cavero, Rubi y Pinto.

Comentario: El Utrillas ganó sin pasar excesivos apuros al Illueca y da un paso más hacia la permanencia.

Aunque el Illueca tuvo más el balón, el Utrillas se mostró más eficaz que su rival, logrando adelantarse en el marcador antes del descanso gracias a una salida a la contra materializada por Tena. Al poco rato de haberse iniciado la segunda mitad Torres dobló la ventaja de los turolenses. En la recta final del encuentro, Aritz acabó de sentenciar el triunfo del Utrillas con un cabezazo desde el punto de penalti que hizo que el 3-0 subiera al marcador. Los locales dispusieron de ocasiones para conseguir una renta mayor y el Illueca, con la ayuda de Augusto, logró anotar el gol de la honra.

LA ALMUNIA 0-2 ATLÉTICO MONZÓN

La Almunia: Moreno (Otín, 46), Clavero (Pardillos, 66), Izan (Escarda, 59), Delgado, Héctor, Guillén, Judez, Algaba, Sarvise, Orús y Fajardo (Leciñena, 59).

At. Monzón: Nelson, Kirian, Porte, Gerard, Marcio (Claver, 46), Christian, Puyer (Llopis, 69), Guillén, Teixeira Da Silva (Izan, 63), Ramos y Ratto (Sorinas, 77).

Goles: 0-1, min. 40: Teixeira Da Silva. 0-2, min. 87: Izan.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a Izan, Clavero, Leciñena y Guillén; a Teixeira Da Silva, Claver, Puyer e Izan.

Comentario: El Atlético Monzón consiguió sumar tres valiosos puntos de cara a la salvación ante La Almunia, que tuvo ocasiones para conseguir puntuar. Durante la primera parte dominó el Atlético Monzón, que se adelantó en el marcador por mediación de Teixeira Da Silva en una salida a la contra. Ya en el segundo tiempo el control pasó a ser para La Almunia. Escarda, Algaba y Delgado trataron de empatar el duelo, pero Nelsón se encargó de frustrar los intentos locales. Cuando el partido ya agonizaba, el Atlético Monzón salió a la contra e Izan acabó de rubricar el triunfo de los visitantes.

ÉPILA 0-2 TAMARITE

Épila: Aarón, Jorge Ruiz (Bretos, 65), Rupérez, Rafinha, Manau (Marco, 56), Hamza, Samu Cardo, Caro (Vicente, 88), Magallón, Osanz y Losfablos

Tamarite: Édgar, Gerard, Varilla, Eric, Alexis (Cervera, 82), Iglesias, Pol Raluy (Farré, 89), Fran Suárez, Osuman (Serbán, 82), Sales y Flo (Joel, 76).

Goles: 0-1, min. 59: Iglesias. 0-2, min. 93: Suárez.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Manau, Jorge Ruiz, Cardo, Hamza y Marco; a Osuman, Eric, Varilla y Fran Suárez.

Comentario: El Épila lo intentó por todos los medios, pero los tres puntos acabaron marchándose hacia Tamarite.

El fuerte viento con el que se jugó empezó soplando en contra del Épila, que aguantó durante la primera mitad llegando a tener en las botas de Manau la oportunidad de adelantar a los locales en el marcador, pero el balón acabó encontrándose con la madera.

El Épila empezó muy bien la segunda mitad, pero una pérdida del balón antes de pasar la primera hora de juego facilitó que Iglesias anotara el 0-1. Los pupilos de Rubén Zapater pasaron a jugar con una defensa de tres y contaron con ocasiones clarísimas de gol, pero no consiguieron estrenar su casillero. Finalmente, en el tiempo de descuento, Suárez acabó de sentenciar el triunfo para el Tamarite.

ALMUDÉVAR 1-0 CALAMOCHA (Antonio Justes)

Almudévar: Albero, Cirac, Ainoza, Gracia Peña (Marvin, 72), Marcos (Abadía, 88), Puente (Pascual, 82), Gotor, Lizer, Ros, Iván Vera y Abad

Calamocha: Adrián, Utrilla, Iván Falo, Nilton, Fuertes (Polo, 75), Fonsi, Otín, Tenorio, Nieto (Pellejero, 82), Pelegrín (Aadid, 75) y Puente (Lorente, 62).

Goles: 1-0, min. 39: Iván Vera.

Árbitro: Ramos Larraz.

Comentario: Partido muy igualado y muy disputado. Salió muy fuerte el Calamocha y dominó los primeros 20´. En el 9´ tuvieron los visitantes la ocasión

más clara, en un remate de cabeza de Falo.En el 24´, el Almudévar tuvo ocasión de gol por medio de Ros rematando un corner, el balón lo despejó un defensa. De aquí al descanso jugó mejor y dominó el partido el Almudévar. El gol llegó en el 38´, cuando Vera

remató a la red un rechace de la defensa turolense. De nuevo salió fuerte el Calamocha en la segunda mitad, pero ya en el 55 ́, hubo una triple ocasión de gol del Almudévar, que entre el portero y la defensa salvaron. En el 55 ì hubo un claro penalti no sancionado

por derribo dentro del área al jugador local, Vera. A partir del minuto 70´, el Calamocha despertó y buscó el empate, pero topó con Albero que realizó dos grandes paradas, la primera en el 77´, cuando detuvo un remate de Falo, sólo en el segundo palo y la

segunda en el 80´, enviando a córner un trallazo de Utrilla, que se colaba por todo el ángulo. El Almudévar acabó jugando con 2 jugadores juveniles, debutando hoy, David Abadía. Atención que con este resultado el Almudévar es 6º clasificado y se mete de lleno

en la lucha por jugar el play off de ascenso a la categoría de 2ª REF, a falta de 2 jornadas para el final.