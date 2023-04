Todas las crónicas del grupo 2 de Regional Preferente: El Borja, líder de la clasificación, tropieza ante un Morés acertado de cara a puerta

El Morés se llevó los tres puntos en su recibimiento al Borja en un partido donde los locales comenzaron mejores ante un Borja al que le costó adaptarse al campo. Agorreta adelantó a los de Perruca con un disparo de falta.

Con el paso de los minutos la tónica se mantuvo pero Pablo Marín en una falta lateral puso el segundo de la contienda. En la segunda parte el Borja fue a más pero un disparo lejano de Molina supuso el 1-2. En la recta final, el Morés puso el tercero y sentenció a los visitantes.

Ficha técnica:

Morés: Salvador, Pascual, Pardo, Mendoza (Suárez, 89), Serrano, Castillo (Cristian, 70), Osorio (Ibáñez, 89), Molina, Trasobares, Agorreta y Adrián (Kaboré, 85).

Borja: Montorio, Gumiel (Chueca, 46), Marín, Raúl, Valero, Sanz (Makan, 70), Usón, Aarón, Abreu, Navarro y Roncea.

Goles: 1-0, min. 9: Agorreta. 1-1, min. 41: Marín. 2-1, min. 65: Adrián. 3-1, min. 89: Osorio, de penalti.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amonestó a Serrano; a Roncea.

EL GANCHO 1-5 SANTA ANASTASIA

El Gancho: Bielsa, Maqueda, Garcés (Esapa, 22), Del Barrio, Cantero, Lanz, Díez, Lagunas, Sopena, Teresa y Cabeza.

Santa Anastasia: Aguilar, Salafranca, Les (Florian, 71), Asensio, Biota (Rodrigo, 68), Almuzara (Marcellán, 68), Mainz (Recio, 68), Oliva, Garde (Genzor, 46), Abadía y Maqueda.

Goles: 0-1, min. 14: Mainz. 0-2, min. 20: Oliva. 0-3, min. 44: Biota. 1-3, min. 58: Esapa. 1-4, min. 68: Mainz. 1-5, min. 85: Rodrigo.

Árbitro: Melendo Mateo. Amonestó a los locales Cabeza y Lagunas y al visitante Genzor.

Comentario: El Santa Anastasia no sufrió en su visita al Nuevo Ranillas, donde se midió a El Gancho. El partido, que estuvo marcado por el viento, empezó con un conjunto local muy limitado que apenas incomodó al meta visitante y que vio cómo Mainz, Oliva y Biota dejaban prácticamente sentenciado el encuentro. Tras el paso por vestuarios Esapa recibió un balón a la espalda de la defensa visitante que utilizó para recortar diferencias, pero Mainz y Rodrigo se encargaron de redondear la goleada, subiendo el 1-5 al marcador.

SAN JOSÉ 3-1 SADABENSE

San José: Vargas, González, Barbero, Víctor (Gómez, 74), Daniel (Sentís, 74), Marchante, Soria (García Abán, 65), López, Ibáñez (García Lacambra, 46), Vidal y Sory (Dapaah, 18).

Sadabense: Sanjuán, Zalba, García (Joshua, 79), Navarro, Giménez, Fernando, Richi (Rangel, 71), Ros, Poderós, Mainz y Néstor (Borja, 79).

Goles: 1-0, min. 44: Dapaah. 2-0, min. 65: Daniel. 2-1, min. 80: Mainz. 3-1, min. 86: Dapaah.

Árbitro: Rico Vila. Amonestó a Ibáñez, Daniel, Víctor; a Navarro, Mainz, Zalba, García y Borja.

Comentario: El San José mantiene su buena cadena de resultados tras batir en su feudo al Sadabense. El viento dificultó el juego, haciendo que los pases fueran arrastrados por el aire. Además, los locales se encontraron con un Sadabense que empezó muy replegado, lo que dificultaba las opciones para sorprender. Las ocasiones locales no cesaron y al filo del descanso Dapaah consiguió inaugurar el electrónico. Tras el paso por vestuarios el Sadabense intentó estirarse a través de balones largos. No obstante, el San José consiguió doblar su ventaja aprovechando un balón filtrado a la espalda de la defensa visitante que Daniel envió al fondo de la red. El Sadabense se volcó en el ataque y con un tiro lejano de Mainz consiguieron recortar distancias. Sin embargo, el San José volvió a poner tierra de por medio culminando una salida a la contra gracias a Dapaah. Las ocasiones de los locales siguieron acumulándose, pero se llegó al pitido final con el resultado de 3-1.

MAGALLÓN 5-1 CALATORAO

Magallón: Peña, Falcón (Saúl, 61), Adrián (Martín, 61), Aitor, Broto, Alberto (Miguel, 78), Julio, Roy, Jorge, Enrique (Aranda, 45) y Lasauca (Rubén, 69).

Calatorao: Acrismaritei, Clemente, Martí, Nguema (Sissoho, 45), Sánchez, Ricardo, Serrano, Dauda, Miguel (Gil, 69), García y Mari (Joven, 69).

Goles: 1-0, min. 21: Lasauca. 2-0, min. 22: Julio. 3-0, min. 28: Lasauca. 4-0, min. 63: Pardo. 4-1, min. 73: Gil. 5-1, min. 89: Aranda.

Árbitro: Muñoz Chups. Amonestó a Rubén; a Clemente, Martí, Jorge y Sánchez.

Comentario: Partido dominado de principio a fin por el Magallón, que consiguió reencontrarse con el triunfo e hizo que el Calatorao sumara su tercera derrota consecutiva. Los locales salieron más enchufados por lo que había en juego (acercarse a los puestos del play-off que da un billete a la Copa del Rey). Un tiro desde la frontal de Lasauca y dos robos en campo contrario hicieron que el Magallón se marchara al vestuario con tres goles de ventaja.

Tras el descanso se igualó el juego, pero en una salida a la contra Alberto hizo el 4-0. El Calatorao anotó el tanto de la honra con un golazo de Gil, pero el Magallón cazó a su rival en otra salida a la contra en la que Aranda anotó el definitivo 5-1.

VILLA DE ALAGÓN 2-1 ATLÉTICO CALATAYUD

Villa Alagón: Ortiz, Aladrén, Adriel, Cafú, Modrego, Juan, Escartín, Serrano, Jabato (Fernández, 73), Eneko y Hugo (Ramsés, 89).

At. Calatayud: Navarrete, Palacios, García (Jiménez, 72), Sellarés, Gracia (Miranda, 72), Sebastián, Pérez, Sergio Hernández (Zakaria, 83), Panocha, Agustín y Capilla.

Goles: 1-0, min. 13: Jabato. 2-0, min. 17: Ade. 2-1, min. 92: Sebastián.

Árbitro: Bruna Guadamur. Amonestó a Eneko, Jabato y Aladrén; a Sellarés y Jiménez. Expulsó por roja directa al visitante Jiménez (89’).

Comentario: El Villa de Alagón se llevó los tres puntos ante el Calatayud en un partido en el que los locales fueron muy superiores en el primer tiempo, lo que se vio reflejado en el marcador. Ballester puso el primero en el 13 en una buena acción y, poco después, Ade puso el segundo tras un saque de banda. En la recta final de la primera parte los locales dispusieron de numerosas ocasiones y ya fue en la segunda parte cuando los visitantes recortaron diferencias en el descuento con un gran disparo desde la frontal.

VALDEFIERRO 0-0 LA CARTUJA

Valdefierro: Artero, Iván, Guti, Muñoz, Cortés, Broto, Perea (Jorge, 87), Cristian (Marín, 66), Stephane (Medina, 66), Sergio y Valenzuela.

La Cartuja: Roberto, Marvin, Aitor, Ros, Egea, Aragón (Karim, 77), Andreu, Daniel, Cornago (Diarra, 77) (Ozcoz, 90), Aragüés (Blanco, 88) y Trejo.

Árbitro: Tame Samaniego. Amonestó a Iván; y a Karim. Expulsó por doble amonestación al visitante Egea (45’).

Comentario: Partido marcado por el cierzo, que sopló con intensidad en la capital maña.

El encuentro se mantuvo igualado durante los 90 minutos, pero los locales tuvieron el dominio del balón, aunque sin llegar a la portería defendida por Ascorbe. La única ocasión de la primera mitad llegó tras un despeje del propio Ascorbe que rebotó en Blazquez, este cogió el rechace, pero su centro no logró ser rematado. Al filo del descanso Egea fue expulsado por doble amarilla.

La segunda parte siguió el mismo guión. El Valdefierro fue dueño del esférico, pero con demasiados pases horizontales que no le generaron ningún peligro a los cartujanos, que estuvieron siempre bien posicionados. Cascante movió el banquillo a falta de media hora dando entrada a Marín y Medina, pero no cambió nada el partido. La Cartuja buscó el gol en alguna contra pero no llegó a probar a Artero.

Con el pitido final se consumó un empate que no le vale a los locales para colocarse en posiciones de playoff copero ni a los visitantes para salir de la última posición.

CASETAS 3-2 MONTECARLO

Casetas: Laborda, Morcillo, Perales, Jiménez, Palacios, Sacasa (Aliaga, 32), Lambán (Montaño, 63), Rivas (Beltrán, 80), Damián, Kaká y De Castro (Navarro, 46).

Montecarlo: Daniel, Vicente (Posa, 71), Cebrián (Ponce, 86), Castán (Sánchez, 62), Mauro, Ciriano (Briz, 86), Caparrós (Osorio, 71), Leiva, Mallor, Romanos y Susoho.

Goles: 0-1, min. 13: Jiménez, en propia meta. 1-1, min.36: Castán, en propia meta. 2-1, min. 53: Rivas. 2-2, min. 64: Romanos. 3-2, min. 79: Montaño.

Árbitro: Rodrigo Santos. Amonestó a Lambán, Palacios, Damián, Kaká, Rivas, Montaño y Beltrán; a Castán y Mallor. Expulsó por roja directa al local Damián (47’).

Comentario: El Montecarlo se quedó a las puertas de la victoria en su duelo a domicilio contra el Casetas. En la primera mitad, condicionada por la presencia del viento, empezó adelantándose el conjunto de La Paz en una jugada a balón parado que acabó con Jiménez introduciendo la pelota en su propia portería. Pasada la primera media hora, en otra jugada a balón parado Castán metió gol en propia, reequilibrándose así el marcador. Tras el paso por vestuarios el Montecarlo fue superior, pero tuvo que ver como el Casetas, en inferioridad numérica tras una expulsión, se ponía por delante gracias a Rivas. Romanos consiguió empatar el choque pero, cuando mejor estaba el Montecarlo, Montaño hizo el 3-2. Los visitantes intentaron rescatar un punto, pero no hubo tiempo para más.