La superioridad de la Real Sociedad C se impone a un Brea que sigue creyendo en la permanencia

El Brea no pudo hacer frente a la superioridad de la Real Sociedad C con balón, que supo sortear con acierto la presión ejercida por los visitantes. La afición, como de costumbre, no falló.

Fue el conjunto donostiarra quien intentó primero inaugurar el marcador, pero Félez intervino para que no se rompiera el empate inicial. Los txuri-urdines empezaron dominando y al Brea no le quedó más remedio que aguantar el temporal, aunque no pudieron evitar que en una jugada por el costado derecho el balón le llegara a Arzak para que a placer anotara el 1-0. Al Brea le costó salir de esta situación e intentó generar peligro a través de disparos lejanos, pero se llegó al intermedio con el conjunto vasco ganando por la mínima.

El primer movimiento en los banquillos lo ejecutó el Brea, que dio entrada a Borja Peña, recuperado ya de su lesión, para reforzar el centro del campo. No obstante, la Real Sociedad C continuó llevando el control del juego y contando con ocasiones para aumentar su renta. Los visitantes siguieron recurriendo a los disparos a larga distancia para tratar de sorprender a Olasagasti, pero no estrenaron su casillero. Ya en la recta final del encuentro, Chus Herrero cometió falta al borde del área. Esta ocasión la aprovechó la Real Sociedad C para doblar su ventaja tras sacar el balón para que Gibelalde chutara directamente. Con el pitido final la derrota de los visitantes se consumó, aunque contaron con el consuelo del más de un centenar de aficionados breanos que no pararon de animar durante todo el partido, dotando al encuentro de un gran ambiente.

Ficha técnica:

Real Sociedad C: Olasagasti, Larrañaga, Astigarraga, Eder García, Rodríguez (Arruti, 68), Arzak (Unax, 85), Lizaso (Gibelalde, 68), Almandoz, Beitia, Canales (Orobengoa, 61) y Mariezkurrena (Aimar, 61).

Brea: Biarge, Sola, Chus Herrero, Félez (Canty, 82), Arnedillo (Borja Peña, 46), Javi López, Pepo, Jorge Pérez, Monteiro (Luis Costa, 63), Rami (Rodri Val, 63) y Tapia (Vela, 82).

Goles: 1-0, min. 22: Arzak. 2-0, min. 87: Gibelalde.

Árbitro: Martínez García. Amonestó a Rodríguez, Eder García, Arruti; Chus Herrero y Javi López.