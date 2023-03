Todas las crónicas del grupo 1 de Regional Preferente: El Fraga salva su condición de invicto en su duelo contra el Zuera en el último suspiro

Un gol de Jorge a falta de dos minutos para llegar al noventa le permitió al Fraga mantener su calidad de invicto y llevarse un punto ante el Zuera.

El partido se le puso cuesta arriba al cuadro bajocinqueño en el tramo final de una primera parte con pocas ocasiones. Cubel, en el 39, aprovechaba un balón que había quedado muerto en el área pequeña a la salida de un córner para poner el 0-1.

Ya en la segunda mitad, el Fraga dominó por completo y pudo haber empatado al cuarto de hora de reanudarse el partido. Sin embargo, lo impidió la buena actuación bajo los palos de Gómez, quien desbarató dos acciones generadas por Gerard en la banda derecha.

Tampoco pudo estrenar el casillero Moria minutos después, quien, de primeras y desde el borde del área, mandó un balón fuera del estadio.

Cuando todo parecía encaminado a que los zaragozanos se iban a hacer con la victoria, en el minuto 88, entre Jorge y el propio Moria pusieron el empate. Un empate que sirve para mantener la ventaja de cuatro puntos respecto al Siétamo, conjunto que no aprovechó la ocasión para ponerse a un solo punto de los rojillos al empatar a domicilio contra un Altorricón en buena dinámica.

Ficha técnica:

Fraga: Marc, Larroya (Gómez, 60), Álex, Quibus, Aísa (Sorolla, 60), Arroyo (Gerard, 46), Ventura, Castilla, Pirla, Jodar y Moria.

Zuera: Jorge, Moreno, Escusol, Sergio (Adrián, 70), Flores, Ibáñez (Jurado, 77), Nicolás, Jaime (Aboulaye, 57), Gimeno (Días, 70), Aarón y Cubel (Vicente, 70).

Goles: 0-1, min. 39: Cubel. 1-1, min. 88: Gómez.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó a Pirla, Larroya, Castilla; Ibáñez y Aarón.

ACTUR PABLO IGLESIAS 2-2 TARDIENTA

Actur PI: Stokic, Gargallo (Baciero, 81), Badr, Alfredo, Diest, Marín, Piñero, Duato, Jiménez (Rivas, 73), Álvarez y Emilio (García, 57).

Tardienta: Badía, Bombín, Vidal (Fraile, 90), Okón, Baena (Barquilla, 86), Val, Sanz (Escanero, 66), Pérez, Figueras (Lobede, 66), Ferruz y Marín (Monge, 46).

Goles: 0-1 min. 46: Pérez, 1-1 min. 56: Marín, 2-1 min. 76: Marín, 2-2 min. 93:Val, de penalti.

Árbitro: Albano Gota. Amonestó a Jiménez, Piñero y Marín.

Comentario: Empate entre el Actur Pablo Iglesias y el Tardienta en un partido frenético y lleno de alternativas e incluso suspende en la segunda parte. En la primera parte, los visitantes tuvieron las mejores oportunidades, con un remate rozando el palo como ocasión de mayor peligro para el Tardienta. Aún así, fueron capaces de adelantarse nada más empezar la segunda parte por medio de Pérez a la salida de un lanzamiento de esquina. Los locales fueron capaces de darle la vuelta a la contienda con un doblete de Marín. Primero se aprovechó de una imprecisión a la salida del balón de los visitantes, y después terminó marcando en el interior del área en una jugada embarullada que tuvo varios rechaces. El Actur Pablo Iglesias trató de aguantar el marcador hasta el final, salvando algunda jugada muy cercana al gol, pero un penalti por un derribo le permitió al Tardienta empatar en el tiempo de prolongación.

SABIÑÁNIGO 3-1 ALCOLEA

Sabiñánigo: Iván, Toro (Arturo, 89), Garcés, Arellano, Blasco (Cardoso, 89), Alcoba (Jesús, 79), Ara, Mateo, Osanz, Aso y Gracia (Otín, 76).

Alcolea: Mballo, Bah, Solanilla, Baringo, Óscar (Iñaki, 79), Ismael (César, 62), Gou, Ventura (Pizarro, 79), Fofana (Abel, 62), Oriol y Casanova (Bielsa, 62).

Goles: 1-0, min. 24: Gracia. 2-0, min. 59: Alcoba. 2-1, min. 79: Gou. 3-1, min. 82: Jesús.

Árbitro: Álvarez Abadías. Amonestó a Aso; Fofana, Ventura y Solanilla.

Comentario: Necesaria victoria del Sabiñánigo ante un Alcolea que llegaba en racha. El Sabi presentaba seis bajas de titulares, pero hizo un buen partido y fue muy superior.

Tras dominio alterno inicial, en el 24 Paco Blasco dejó sentado a un defensa en el área y cedió a Alberto que remató duro junto al poste para el 1-0. En la continuación, el Alcolea adelantó líneas y el Sabiñánigo tuvo más espacios. Alberto y Mateo rozaron el segundo, que llegó en una obra maestra. Osanz dio un balón a la espalda de la defensa a Pablo y este a Alcoba, que chutó raso a gol. Acortó el Alcolea en error local, pero Martínez respondió después.

AJAX DE JUSLIBOL 2-3 BIESCAS

Ajax Juslibol: Pérez, Sarr, Camacho, Cambra, Galdeano, Eworo, Ilyass (Moreno, 69), Rodrigo, Viver, Ndiaye y Andrés.

Biescas: Moreno, Pérez, Diego, Estella, Fco. Javier Lardiés (Klosterman, 66), Vergara, Marín, Miguel (Climente, 70), Joyner, Belio y Morales (Mario, 60).

Goles: 0-1, min. 36: Diego. 0-2, min. 48: Morales. 0-3, min. 65: Samper. 1-3, min. 81: Sarr. 2-3, min. 88: Sarr.

Árbitro: Khayate Wardaoui. Amonestó a Andrés; a Climente y Pérez.

Comentario: El Biescas se llevó los tres puntos en su visita al Ajax en un partido donde los visitantes fueron muy efectivos de cara a gol pero terminaron sufriendo. Los oscenses comenzaron el partido con intensidad y buen juego y en una acción poco antes del descanso se pusieron por delante. En la segunda parte, Morales puso tierra de por medio y Samper dejó el partido casi sentenciado. Sin embargo, en un cambio de guión, el Ajax recortó distancias y se colocó 2-3, haciendo sufrir a su rival hasta el pitido final en un partido a priori controlado.

ONTIÑENA 1-1 SARIÑENA

Ontiñena: Gasca, Chaka, Puente, Mir, Roda, Joel (Lamana, 46), Campo, Emil, Batanás (Riau, 23), Romero (Barcos, 84) y Danjuma (Abadía, 65).

Sariñena: Alejo, Ioan, Llorente, Villellas, Gregorio (Monge, 46), Huerva, Tosat (Lamine, 46), Gálvez (Vinué, 46), Cortés (Jean Marco, 46), Marín y Agustín.

Goles: 1-0, min. 5: Batanás. 1-1, min. 53: Lamine.

Árbitro: Escartín Larraz. Amonestó a los locales Batanás, Danjuma, Puente, Campo y Abadía.

Comentario: Ontiñena y Sariñena se repartieron los puntos en un duelo nivelado y abierto, que se jugó con mucho público en una soleada mañana.

El duelo comenzó muy bien para el Ontiñena que se adelantó a los 5 minutos con un disparo desde la frontal de Samuel Batanás. Con ese 1-0 se llegaría al descanso del encuentro.

Tras el paso por vestuarios el Sariñena salió mejor y Lamine empató en un desbarajuste defensivo.

Ya al final, el local Lamana mandó al palo un cabezazo en un contraataque. El 1-1 no varió.

VILLANUEVA 0-2 JACETANO

Villanueva: Moriano, Roberto, Romeo, Andrés (Montañés, 56), Abad (Biens, 11), Dakos, Mathieu, Adama, Ávila, Barrios (Julia, 56) y Miguel.

Jacetano: Gerardo, Hontiyuelo, Urieta, Daniel (Guillermo, 68), Bandrés, Joan, Luis, Cáneda (Tomás, 78), Fañanás, Berrendo (Garrido, 68) y Dylan (Aso, 85).

Goles: 0-1, min. 18: Berrendo. 0-2, min. 80: Tomás.

Árbitro: Esteras Sánchez. Amonestó a Romeo, Ávila, Miguel; Luis, Fañanás y Aso. Expulsó al local Montañés (56’) por roja directa.

Comentario: Victoria del Jacetano ante el Villanueva en un partido donde los visitantes fueron más efectivos que su rival, con un ritmo lento sin juego directo. El colegiado anuló un tanto a los locales en la primera mitad por un supuesto fuera de juego, mientras que los locales encajaron el primero a los 20 minutos. Ya en la segunda parte el guión se mantuvo hasta que el Jacetano puso el segundo, aunque demandó una posible posición adelantada que el colegiado no consideró como tal.

ALTORRICÓN 1-1 EFB HUESCA

Altorricón: Castells, Mbengue (Koulou, 75), Genís, Casinos, Llobet, Fode, Julen, Zamora, Amath (Joel, 65), Puyol y Diarrisso (Papis, 84).

EFB Huesca: Serguini, Benedet, Alassane, Bergua (Lizer, 86), Mauro, Mohamed (Vargas, 72), Saravia, De Blas, Bautista, Torres (Bescos, 65) y Emilio.

Goles: 0-1, min. 19: Rodríguez. 1-1, min. 64: Llobet.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a los visitantes Alassane y Vargas.

Comentario: El Altorricón y el Inetr Huesca empataro en un duelo muy disputado y abierto. El Inter salió al campo con decisión y marcó muy pronto el gol, con un buen balón al espacio de Rubén Bergua que no desaprovechó Mauro para batir alportero local por debajo de las piernas. Los oscenses llegaron al descanso con esa ventaja. Pero el Altorricón salió en la segunda mitad a por el empate y tuvo varias ocasiones claras. Lo evitó Moha Serguini con una buena parada a diparo desde la frontal, pero no pudo ante un nuevo disparo raso de Llobet, que puso la igualada. El marcador ya no se movió pese a los intentos de unos y otros.