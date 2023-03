Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Barbastro se pone el mono de trabajo para sumar una importante victoria ante el Illueca

El Barbastro consiguió ante el Illueca su tercera victoria consecutiva, que le sirve para consolidarse en los puestos del playoff de ascenso.

Fue un triunfo trabajado para el equipo rojiblanco ante un duro rival, pero los barbastrenses fueron mejores en líneas generales, llevaron el peso del encuentro y del juego y se hicieron acreedores de los tres puntos en juego.

La primera parte fue muy disputada, con dos buenos equipos que se alternaron la posesión del balón y el dominio del juego.

El Illueca se adelantó pronto. Su gol llegó en un córner tras un par de centros colgados. Iglesias aprovechó el balón para enviarlo al fondo de la red y establecer el 0-1.

El Barbastro reaccionó bien a esta desventaja e insistió en el dominio y consiguió igualar el duelo.

Fue en una magistral jugada. Perso mandó un fantástico balón al huevo a Val, que llegó hasta la línea de fondo y puso un medido centro para que Soule rematara de cabeza a la red llegando al segundo palo.

El encuentro alcanzaba el descanso después con empate y después de unos intensos primeros cuarenta y cinco minutos.

En la segunda parte el dominio del Barbastro fue más claro y continuado. Y pronto se tradujo en el gol que le dio ventaja. Jorge Conte aprovechó una asistencia que le dio un rival y que le dejó en situación franca para batir al meta visitante. De ese modo estableció el 2-1.

El Barbastro mantuvo la posesión en cierta medida y fue capaz de aguantar con firmeza los intentos del Illueca por colgar balones al área. Logró alejar el peligro y sumar tres puntos que le confirman en el buen camino hacia la pelea por el ascenso.

Todo ello, con una buena actuación y merecimiento sobre el césped.

Ficha técnica:

Barbastro: Buetas, Franki, Lucas, Arnedillo, Val, Conte, Requés (Bocardo, 68), Gascó, Soule (Gayán, 89), Solana (Mati, 80) y Perso (Bautista, 80).

Illueca: Forcén, Pinto, Cavero (Oriol, 67), Álex Rubio, Eric (Becerril, 73), Veintemilla (Jerónimo, 90), Barri, Gorry, Lanzuela, Cortés y Gassama.

Goles: 0-1, min. 20: Eric. 1-1, min. 37: Soule. 2-1, min. 66: Conte.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Soule; Álex Rubio, Gorry, Barri y Pinto.

ROBRES 2-0 CASPE

Robres: Mateo, Javi Pérez, Nacho, Ballesteros, Álex Muñoz, Chárlez (Calvo, 87), Danda (Saúl, 70), Carrasco (Eloy, 70), Torcal (Vicente, 87), Camilo (Gumiel, 90) y Barrio.

Caspe: Mario, Cofrades, Sorbe, Ginés (Bernal, 33), Cano, Diaffara, Marín, Juan López (Abadía, 79), Villaoslada (Alexandru, 72), Hugo y Quique Navarro.

Goles: 1-0, min. 19: Torcal. 2-0, min. 52: Torcal.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Danda, Mateo, Camilo, Ballesteros, Eloy, Gumiel; y a Marín. Expulsó por doble amonestación al local Barrio (90’).

Comentario: El Robres sigue intratable en casa, donde sumó su quinta victoria consecutiva en San Blas, merced a un doblete de Torcal ante un Caspe que se queda en la zona baja, pero fuera de los puestos de peligro. Desde el inicio llevó la iniciativa el equipo de Eloy Aznar, que metió dos centros de peligro al área que fueron repelidos por un defensa y el portero, respectivamente, durante el primer cuarto de hora. No tardó Torcal en convertir el 1-0 para los locales, al aprovechar un rechace para batir a Mario. El Caspe siguió jugando con orden, sabiendo que dispondría de alguna ocasión, pero para ello todavía le quedaba remar contra corriente. Pese a la mayor posesión del Robres, Hugo en una acción individual se marchó de su par y obligó a intervenir a Mateo, aunque en el momento del remate tampoco disponía de mucho ángulo. Nada más empezar la segunda parte, llegó el segundo tanto de Torcal al definir con acierto en un mano a mano. El Robres botó varias faltas laterales buscando sacar petróleo del balón parado, y el Caspe todavía pudo sorprender en una contra, pero les faltó clarividencia en sus llegadas al área en el tramo final.

BINÉFAR 3-1 CARIÑENA

Binéfar: Rafa Hidalgo, Fadi (Pau, 89), Amine, Nil, Valencia, Cesc (Sidibe, 89), Antoni, Chicho (Solano, 81), Pujol (Roger, 70), Moró y César (Grifell, 89).

Cariñena: Méndez, Requejo, Omeñaca (Abián, 45), Radu, Díaz (Kanté, 83), Abuy, Marcos, Antoni (Farid, 78), Garrido, Lounis (Escarda, 45) y Cristian (Hernández, 45).

Goles: 1-0, min. 26: Chicho. 1-1, min. 50: Radu, de penalti. 2-1, min. 58: Nil. 3-1, min. 80: César.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Fadi, Antoni; a Méndez y Abián.

Comentario: El Binéfar consiguió ante el Cariñena una victoria justa y merecida que le aleja de la zona peligrosa. Solo la falta de acierto local evitó un marcador más abultado.

El equipo de David Giménez salió a dominar, tuvo la posesión y el gol podía llegar en cualquier momento. Fue en el 26. Un centro al segundo palo de Cesc, lo cruzó de cabeza Chicho haciendo inútil la estirada del portero.

César tuvo dos ocasiones muy claras antes del descanso un mano a mano con el portero y otra que se fue rozando el poste y hubo un disparo al larguero de Valencia.

En la segunda mitad, el guión era similar. El Binéfar tuvo en el 47 una ocasión que se paseó sin rematador por la línea. Pero llegó poco después un penalti por mano de Fadi con el que los visitantes hacían el 1-1.

Tras unos minutos de acusar el golpe, el Binéfar volvió a dominar y a llegar. En el 58 Dani Pujol centró y Nil llegando desde atrás empalmó para marcar el 2-1. Ese gol dio tranquilidad, el Cariñena tuvo que asumir riesgos y el Binéfar tuvo espacios. En una de sus ocasiones, Chicho vio a César, que se plantó delante del portero, le regateó y marcó a placer. Los celestes tuvieron alguna ocasión más, pero el duelo quedó en 3-1.

CUARTE 0-0 ATLÉTICO MONZÓN

Cuarte: Nicolás, Escolar, Raúl, Solbes, Andreu, Guillén, Arturo, Alonso, David, Isaac (Íñigo, 75) y Villalba (Christian, 84).

At. Monzón: Nelson, Óscar, Joel, Domi, Claver, Marcio, Puyer, Teixeira (Iago Díaz, 63), Guido (Izan, 63), Llopis (Kirian, 51) y Samitier (Sorinas, 77).

Árbitro: Martínez Castillo. Sin amonestados.

Comentario: Empate entre el Cuarte y Atlético Monzón en un resultado que no sirve a ninguno para tratar de alcanzar sus respectivos objetivos. El conjunto local propuso más, con un par de remates mordidos en la primera parte, que llegaron sin dificultad a las manos de Nelson. El Monzón por su parte, que estrenó entrenador la semana pasada, se mostró como un bloque compacto que dificultó por momentos la salida de balón de los locales, pero a su vez les costó bastante proponer fútbol a los altoaragoneses. En la segunda parte, el Cuarte dispuso de su mejor oportunidad en una jugada embarullada a la salida de un córner que terminó desviada por muy poco a un lado de la portería de Nelson. El Atlético Monzón reclamó penalti en una caída en el área de uno de sus atacantes, también en el momento en que pretendía disputar un balón aéreo. En el tramo final, el encuentro fue como un partido de tenis, con el balón de un lado a otro, sin que ninguno de los dos conjuntos fuera capaz de bajar el balón a tierra y marcar criterio. Las prisas y la ansiedad hicieron que las últimas jugadas se perdieran sin acierto, fruto de la precipitación de unos y otros.

UTRILLAS 2-1 TAMARITE (Javier Gascó)

Utrillas: Marco, Júdez (Fleta, 14), Yerai, Lautaro, Adrián, Aritz (Redondo, 63), Casero, Gorgas, Tena (Ángel, 80), Gazzoni y Matar.

Tamarite: Edgar, Balué, Varilla, Vales, Alexis, David, Raluy (Orrit, 78), Suárez, Serban (Casals, 29), Bernadó (Cissé, 58) y Flo.

Goles: 0-1, min. 8: Flo. 1-1, min. 52: Tena. 2-1, min. 55: Aritz.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a Adrián, Fleta, Casero, Gorgas; Edgar, Varilla y Suárez.

Comentario: Hay partidos que permanecen en el recuerdo de los aficionados durante mucho tiempo. El de ayer en La Vega tuvo los ingredientes para ser uno de ellos. No solo por el resultado, sino también por lo que pueden suponer los tres puntos logrados ante el Tamarite. Los de Pitu Lerga fueron capaces de darle la vuelta al duelo en diez minutos de maestría en el inicio de la segunda mitad y dieron un salto enorme hacia la permanencia. La Vega despidió a los suyos al son de “Utrillas es de Tercera”. Ya queda menos para que lo sea un año más de manera oficial.

El inicio no ayudaba a pensar en positivo, ya que el Tamarite se adueñó del esférico desde los primeros minutos e hizo trabajar intensamente a la defensa minera, que cumplió en los cinco minutos de inicio, pero se despistó cuando el electrónico indicaba que se habían disputado siete de la primera mitad. Fue entonces cuando el duelo se le empezó a poner cuesta arriba a los de Pitu Lerga. Un desajuste defensivo terminaba con el balón en el fondo de la portería defendida por Láinez. Tocaba remar a contracorriente.

La reacción de los locales no se hizo esperar, ya que la posesión pasó a ser de dominio blanco. Con un par de faltas en la frontal trataron de generar peligro los turolenses. Sin embargo, los disparos de Gorgas, primero, y Adrián, después, no vieron portería.

Los primeros veinte minutos fueron de dominio alterno, pero el gol en contra ejercía demasiada presión sobre un bloque minero que sabía de la importancia de sacar algo positivo del encuentro.

Tras su buen arranque, el Tamarite había bajado el ritmo. Las pérdidas en el centro del campo concedían acercamientos de peligro para los de La Vega, que no terminaban de afinar su puntería para igualar la contienda. No obstante, la imagen utrillense había mejorado notablemente con respecto a los minutos iniciales.

Matar lideraba las labores de creación de los de Pitu Lerga ante la ausencia de Jorge López en el centro del campo. Sus carreras ponían en alerta a la defensa oscense y generaban muchos espacios, especialmente en las bandas, desde donde llegaban la mayoría de acciones de peligro de los de las Cuencas Mineras. En una de esas, Aritz tuvo el gol en sus botas, pero además de que no acertó en el remate, el colegiado alzó el brazo indicando posición irreglamentaria.

La más clara de la primera mitad para el Utrillas llegó a cinco minutos del entretiempo. Aritz peinó a la perfección un balón aéreo para dejar a Adrián solo contra el portero tras un buen control orientado. El delantero utrillense se coló en el área rival, pero su conducción se marchó demasiado larga y terminó cometiendo falta sobre el portero visitante.

Al descanso se llegó con ventaja del Tamarite y tras el paso por vestuarios, el Utrillas salió con la intención de poner el 1-1 lo más rápido posible. A los seis minutos del segundo tiempo llegó. En una falta en la frontal del área, Casero fue el más listo de la clase y sacó rápido para Tena. Con la defensa descolocada, el extremo del Utrillas optó por la potencia y puso las tablas en el electrónico. El cuadro local le dio de su propia medicina al Tamarite, que en los primeros compases del partido se había puesto por delante con un buen inicio.

Lo mejor estaba por llegar. Cuatro minutos después Casero y Tena volvieron a entenderse a la perfección, aunque en esta ocasión Aritz iba a ser el encargado de empujar el balón tras un gran centro del 20 de los blancos. Delirio en La Vega tras diez minutos perfectos que podían ser un paso de gigante hacia la salvación.

Treinta minutos por delante y tres puntos a los que aferrarse con uñas y dientes. La afición minera ponía de su parte para conseguirlo y la tarde tomaba tintes festivos. El reloj corría a favor de los de La Vega, que eran conscientes de la importancia de los tres puntos e iban reculando para defender la renta obtenida en diez minutos de perfección.

Los oscenses, a su vez, iban avanzando metros y ganando terreno en campo rival. De hecho, en el minuto 68 el Tamarite pudo volver a igualar la contienda tras un despeje defectuoso de la defensa turolense. El delantero no atinó y el cuero se marchó por encima de la meta de Láinez para alivio de la afición minera.

Adrián Hernández trataba de buscarse la vida aislado en la zona de ataque tras la sustitución de Aritz. Todos los balones buscaban al ariete utrillense, que quería agrandar las diferencias para vivir con algo más de tranquilidad los quince minutos finales. Sin embargo, las imprecisiones se sucedían en los dos costados.

A diez minutos del final, una ovación se apoderaba de La Vega para despedir a uno de los héroes de la tarde. Tena se marchaba tan exhausto por el esfuerzo realizado que se quedaba sentado en una de las esquinas del terreno de juego.

El primer “uy” de la recta final llegó por parte de los visitantes, que probaron fortuna desde la frontal del área sin éxito, aunque metieron el miedo en el cuerpo para los infinitos minutos que restaban hasta la conclusión.

En La Vega se pedía la hora a cada segundo que transcurría de contienda, ya que el Tamarite no dejaba de insistir en aguarle la fiesta a los mineros. Pero los de las Cuencas Mineras no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer en el último suspiro. El árbitro miraba su reloj y la hinchada cantaba “Utrillas es de Tercera” cuando el meta visitante se incorporaba para el último córner del partido. Pitu Lerga no sabía dónde meterse y reclamaba el final del partido. Tras mucho sufrimiento, el pitido final volvía a hacer explotar a La Vega. La permanencia estaba mucho más cerca tras el triunfo.

LA ALMUNIA 2-0 ALMUDÉVAR

La Almunia: Otín, Delgado, Héctor, Guillén (Pardillos, 74), Júdez, Willy (Langarita, 88), Lou, Sarvise (Leciñena, 74), Orús, Fajardo (Escarda, 57) y Franco (Izan, 46).

Almudévar: Albero, Cirac, Maldonado (Marvin, 46), Ainoza, Velasco, Gotor, Lizer, Abad, Puente (Ros, 46), Marcos (Vera, 85) y Gracia Peña.

Goles: 1-0, min. 48: Willy. 2-0, min. 81: Escarda.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Héctor, Escarda; y Puente.

Comentario: Victoria cómoda de La Almunia en un partido contra el Almudévar que dominó de principio a fin.

Durante la primera parte los locales tuvieron más control del juego y menos ocasiones, siendo solo a través de jugadas a balón parado la forma de inquietar a los oscenses, como el remate de cabeza de Delgado que se marchó desviado por poco o la volea de Willy a la salida de un córner.

La segunda parte fue un acoso y derribo de La Almunia, que dispuso de cinco ocasiones clarísimas. El primer gol fue obra de Willy y llegó en un mano a mano que acabó con el jugador local batiendo por bajo al portero. Después de tres ocasiones clarísimas protagonizadas por Escarda, él mismo fue el encargado de doblar la ventaja de La Almunia, lográndolo con un disparo a larga distancia aprovechando que el portero estaba fuera de la portería.

ÉPILA 1-1 CALAMOCHA

Épila: Aarón, Gil, Rupérez, Osanz (Bretos, 82), Marco, Manau (Samu, 60), Caro (Héctor, 82), Edu Vicente (Iván, 72), Losfablos, Rafinha y Hamza.

Calamocha: Unai, Utrilla, Albajara (Fuertes, 76), Adrián, Tenorio, Fonsi, Obere, Morales (Pelegrín, 76), Nilton, Otín y Falo (Lorente, 83).

Goles: 0-1, min. 53: Falo. 1-1, min. 89: Bretos.

Árbitro: Benito Celma. Amonestó a Osanz, Edu Vicente, Hamza; Nilton y Lorente.

Comentario: El Épila sumó un buen punto ante el Calamocha en un partido en el que los pupilos de Rubén Zapater estuvieron a punto de remontar en el tiempo de descuento.

Durante la primera mitad los locales fueron superiores y se encargaron de tener el protagonismo con el balón, llegando a disponer de buenas ocasiones de gol, pero no fueron capaces de romper el empate inicial, llegándose al tiempo de descanso con el resultado de 0-0.

Tras el paso por vestuarios, Falo aprovechó una pérdida del Épila para, desde fuera del área, batir a Aarón. Los cambios de los locales acabaron surtiendo efecto y, tras unos minutos en los que los locales estuvieron algo aturdidos por el tanto del Calamocha, las ocasiones contra el área de Unai volvieron a sucederse. En el último minuto del tiempo reglamentario el Épila sirvió un saque de esquina y Bretos, de un cabezazo, envió el balón al fondo de la red. Ya en el descuento, los locales tuvieron ocasiones para hacerse con los tres puntos, pero no hubo tiempo para más.