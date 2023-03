El Teruel desaprovecha un penalti en el descuento y no pasa del empate ante el Prat

Al Teruel se le escapó la sexta victoria consecutiva en el último instante. Emaná falló un penalti sobre la bocina. El Teruel dominó el choque y su rival sólo disparó dos veces.

Al Prat se le vio tranquilo y con ganas de tener balón sin perder el orden atrás, pero pronto se dio cuenta que el ritmo de juego que impone el Teruel no tiene fisuras. El primer tiro con peligro llegó en el 9’ a cargo de un Emaná que soltó un zapatazo potente. En el 16’, los catalanes se encontraron con que una falta a su favor sirvió para que los turolenses montaran una contra peligrosa. Villa, Emaná y Aparicio estuvieron muy activos. El tiro de este último en el 41’ salió rozando la red.

La segunda mitad se inició con el Teruel poniendo cerco a la portería local con un primer robo de Emaná donde no remató bien y una llegada de Aparicio por el costado con centro para el cabezazo de un Borja Romero que no marcó por muy poco. El Prat optó por un juego más vertical superada la hora de juego y generó espacios que favorecieron al Teruel. Borja Romero probó fortuna desde media distancia y una internada de Kevin Lacruz al que desequilibraron en el último momento y remató fuera generaron peligro. A falta de un cuarto de hora Víctor Bravo apostó fuerte con la entrada de Guille Andrés y dejaba claro a su equipo que debía buscar la victoria. Así, al poco Cabetas contectó con un envío en largo y el atacante la bajó para sacar un remate que no tuvo consecuencias. En los últimos minutos el agobio visitante se intensificó y en el 86’ el local Álex Plà mete el pie en el intento de remate de Fran Carmona y el colegiado acabó señalando penalti. Una pena máxima que lanzó Emaná para encontrarse con el pie derecho de un Craviotto que rechaza el disparo para salvar a los suyos. De ahí al final Craviotto siguió siendo el gran protagonista, resolviendo con gran acierto.

Ficha técnica:

Prat: Craviotto, Benítez, Valentín, Héctor, Adri Díaz (Padilla, 70), Pau Salvans, Javi Martos, Álex Pla, Uri, Martí (Dani Molina, 83) y Coro (Cissé, 35).

Teruel: Taliby, Cabetas, Fran Carmona, Julen, Sanchís, Borja Romero (Guille Andrés, 74), Tena, Aparicio (Manchón, 62), Moha (Kevin Lacruz, 62), Villa (Lucho, 83) y Emaná.

Árbitro: Escobar López. Amonestó a Álex Pla, Adri Díaz, Uri, Héctor; y a Moha. Expulsó por doble amonestación al local Padilla (90’).