Todas las crónicas del Grupo 1 de Regional Preferente: El Actur PI tampoco es rival para el Fraga

ACTUR PABLO IGLESIAS 0-2 FRAGA

Actur PI: Alejandro, Badr (Felipo, 78), Alfredo, Diest, Marín (Mariano, 87), Piñero, Rivas (Jiménez, 68), Borao, Duato, José Luis (Iker Ruiz, 68) y Álvarez (García, 87).

Fraga: Marc, Sergio (Gerard, 63), Genís, Sanz, Alexis, Berna (Moria, 72), Unai, Pirla, Castilla (Larroya, 81), Novials y Soufiane.

Goles: 0-1, min. 52: Novials. 0-2, min. 60: Unai.

Árbitro: Modrego Guillén. Amonestó a Badr, Borao; Castilla y Gerard.

Comentario: El Fraga sigue siendo el único equipo del grupo que todavía no sabe lo que es perder tras rubricar su liderato en su visita al Actur Pablo Iglesias. Tras una primera mitad igualada en la que el Fraga pudo haberse adelantado antes de tiempo desde el punto de penalti, se llegó el empate inicial al segundo tiempo. Los visitantes no tardaron en adelantarse tras la reanudación, consiguiéndolo en el minuto 52 en un saque de esquina que Novials acabó mandando al fondo de la red. El Fraga se mantuvo superior a su rival y consiguió doblar su ventaja en una salida a la contra materializada por Unai. El Actur Pablo Iglesias intentó recortar distancias, pero sus ocasiones no tuvieron la eficacia esperada y el partido acabó con el resultado de 0-2.

AJAX DE JUSLIBOL 2-2 SABIÑÁNIGO

Ajax Juslibol: Pérez, Ruberte, Gomes, Cambra (Celorrio, 53), Galdeano, Eworo, Ismael, Rodrigo, Isaac, Viver y Ndiaye (Camacho, 71).

Sabiñánigo: Pérez, Toro, Grasa, Cabrero, Arellano, Blasco, Alcoba, Mateo (Martínez, 73), Osanz, Aso (Otín, 82) y Gracia (Ara, 87).

Goles: 1-0, min. 13: Cambra. 1-1, min. 28: Cabrero. 1-2, min. 63: Osanz. 2-2, min. 72: Rodrigo.

Árbitro: Albano Gota. Amonestó a los locales Ruberte, Izquierdo y Camacho.

Comentario: El Ajax de Juslibol terminó rescatando un punto en un encuentro frente al Sabiñánigo que se le puso muy cuesta arriba. Golpeó primero Cambra, en una imprecisión en la zaga defensiva de los visitantes donde nadie acertó a despejar, por lo que un balón muerto le terminó llegando a Cambra para fusilar con un remate colocado al poste desde dentro del área. El Sabiñánigo subió líneas y fruto de este trabajo dispuso de un remate desde fuera del área que atajó Pérez. Sin embargo, en la siguiente acción, le llegó un balón de cara a Cabrero para materializar el empate. En la segunda parte, el Sabiñánigo se puso por delante en un lanzamiento lateral de una falta que termina desviando Osanz. Aún así, el empuje del Ajax le terminó dando sus frutos con el tanto de Rodrigo a la salida de un córner. Pese a que hubo todavía ocasiones en las dos áreas, ya no se movió el marcador en el cuarto de hora final.

ONTIÑENA 2-2 TARDIENTA

Ontiñena: Gasca, Chaka, Roda (Danjuma, 62), Riau (Sanuy, 82), Campo, Emil, Batanás, Trota, Romero (Puente, 62), Poy (Barcos, 62) y Lamana.

Tardienta: Rodríguez, Bombín, Vidal, Okón, Baena (Pablo Sanz, 76), Val, Álvaro Pérez (Figueras, 73), Escanero (Barquilla, 73), Monge (Marín, 73), Ferruz y Aristz.

Goles: 0-1, min. 57: Val. 1-1, min. 65: Batanás. 1-2, min. 75: Marín. 2-2, min. 86: Trota.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó a Emil, Romero, Trota, Roda; Escanero y Baena. Expulsó con roja directa al local Lamana en el 67’.

Comentario: Ontiñena y Tardienta empataron tras una entretenida segunda mitad. La primera fue de fútbol muy directo y sin aproximaciones a las áreas. Tras el descanso los dos propusieron más. Se adelantó el Tardienta con un golazo por la escuadra. Y Samuel Batanás igualó con otro golazo de volea. La expulsión de Lamana dejó a los locales con diez. El Tardienta se adelantó en un buen centro y remate de Marín. Pero el Ontiñena igualó en un córner con testarazo de Trota, tuvo otra clara de Batanás tras pase de la muerte y el Tardienta tuvo una falta final con peligro.

VILLANUEVA 0-0 ALCOLEA

Villanueva: Moriano, Roberto, Julia, Codato, Lahuerta, Mathieu (Mompel, 71), Tapia, Ávila (García, 56), Miguel, Barrios y Boriko (Naranjo, 56).

Alcolea: Aliou, Bah, Solanilla, Baringo, Sanz, Gou, José (Guillén, 66), Ventura, Seyba (Arner, 80), Serrate (Dobón, 80) y Abel (Bielsa, 66).

Árbitro: Tame Samaniego. Amonestó al local Miguel y a los visitantes Solanilla, Baringo y Bielsa.

Comentario: Empate sin goles entre Villanueva y Alcolea en un encuentro trabado y en el que a los dos conjuntos les costó encontrar el área rival, donde predominó el miedo a perder. Los locales se mostraron algo más ambiciosos en la primera parte, llegando por dentro y abriendo el juego a los centros laterales cuando no era posible meterle el balón fácil al punta. Barrios tuvo una acción en la que se giró desde dentro del área, pero su remate terminó mordido y le fue manso a las manos de Aliou. El Alcolea también trató de aprovechar fallos de los locales, siendo la mejor ocasión un mano a mano de Seyba, aunque con poco ángulo, que terminó desbaratando Moriano. La mayor posesión del Villanueva no la pudo traducir en ocasiones de peligro, pero sí les permitió generar dos remates -uno de cabeza y otro desde fuera del área- en la media hora final de juego. Aún así, tampoco pasó mayores apuros el Alcolea y se terminaron conformando con el empate unos y otros.

ALTORRICÓN 2-1 ZUERA

Altorricón: Castells, Mbengue (Kleiber, 85), Riverola, Fode, Macuace (Llobet, 26), Zamora, Sy, Joel (Casinos, 65), Puyol, Albert y Diarrisso (Amath, 65).

Zuera: Soto, Escusol, Sergio Marco (Cubel, 46), Láinez (Flores, 78), Adrián, Vicente (Galisteo, 78), Gimeno (Ibáñez, 46), Jaime, Pérez, Días y Sebastián (Pedrero, 46).

Goles: 1-0, min. 44: Mbengue. 2-0, min. 46: Joel. 2-1, min. 59: Días.

Árbitro: Monteagudo Soler. Amonestó a Llobet, Amath; a Pérez.

Comentario: El Altorricón sumó una victoria necesaria en casa para mantenerse fuera de los puestos de descenso. Los locales tuvieron varias ocasiones claras en la primera parte. Y se adelantaron con un golazo al filo del descanso con un disparo de Lamine desde fuera del área que se coló por la escuadra. Tras el descanso llegó el 2-0. Damián aistió a Joel y éste superó a Soto con una vaselina. Marco Antón recortó distancias en y el Zuera buscó el empate, pero ninguno fue capaz de marcar.

EFB HUESCA 9-0 BIESCAS

EFB Huesca: Borja, Diallo, Sanagustín (Joaquín, 65), Mauro (Rubén, 55), Alonso (Adriel, 65), Kenta, Jeremy (Lizer 55), Iker, Emilio, Torres y De Blas.

Biescas: Ángel, Morales (Estella, 67), Jorge, Lardiés, Samper, Óliver, Sante, Climente, Robert, Martín y Antón (Vizcarra, 54).

Goles: 1-0, min. 34: Jeremy. 2-0, min. 37: Alonso. 3-0, min. 41: Alonso. 4-0, min. 43: Jeremy. 5-0, min. 53: Alonso. 6-0, min. 55: Mauro. 7-0, min. 68: Lizer. 8-0, min. 74: Kenta, de penalti. 9-0, min. 81: Rubén.

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Robert, Morales y Estella.

Comentario: El Internacional Huesca logró una goleada muy contundente que le mantiene como segundo con clara ventaja respecto al tercer clasificado. La UD Biescas visitó la capital oscense con muchas bajas y sólo tres jugadores disponibles. Y puso sobre el campo todo lo que pudo. La lucha y la entrega le dio para contener al equipo local y mantener durante más de media hora el empate inicial, aunque después se le vino encima una dura goleada. La primera mitad se jugó con mucha intensidad por parte de ambos equipos. Y el marcador no se abrió hasta que en el minuto 34 Jeremy Saravia marcó. El Inter Huesca aumentó su ventaja de forma clara en apenas diez minutos con dos tantos de Jeremy, el primero y el cuarto, y otros dos de Jorge lonso, el segundo y el tercero. Con ese claro 4-0 se alcanzó el descanso. En la segunda mitad, sin mucho más que contar, aumentaron el marcador para el equipo oscense Jorge Alonso (53) pletórico con un triplete, Mauro Rodríguez, Lizer Plo, Kenta y Rubén Bergua. Fue un castigo demasiado duro para el Biescas que ante la falta de jugadores tampoco pudo apenas refrescar su once para aguantar el chaparrón en estos minutos.

JACETANO 0-0 SARIÑENA

Jacetano: Gerardo, Antolín, Diego, Marco, Blasco (Casajús, 76), Gracia (Iban, 76), Dylan (Borja, 87), Díez (Fañanás, 76), Tomás (Garrido, 59), Bandrés y Guillermo.

Sariñena: Pablo (Iván, 11), Ioan, Llorente, Villellas, Gregorio (Vinué, 82), Huerva, Gálvez (Tosat, 82), Cortés, Jean Marco (Joel, 46), Monge y Agustín.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Guillermo, Blasco, Garrido, Diego, Fañanás; y a Ioan. Expulsó por doble amonestación al local Bandrés (69’).

Comentario: Jacetano y Sariñena empataron sin goles en un encuentro con tendencia al aburrimiento del Oroel, con escasos alicientes y más fuego de artificio. Ninguno parecía dispuesto a tomar el mando,especialmente en un primer tiempo sin profundidad y en el que a menudo se jugaba andando y nadie ensayó el remate con acierto. Mejoró ligeramente en la segunda mitad, con alternativas, pero más preocupados por no perder y con el contratiempo en el Jacetano de quedar en inferioridad al ver Bandrés la segunda tarjeta amarilla en el 69. Anteriormente Manu había estrellado un balón en el larguero y Lalo salvó una situación comprometida dentro de la escasez general.