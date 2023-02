Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Utrillas gana el derbi contra el Calamocha y rompe su mala racha

Un gol de Jorge López en la segunda mitad le permitió al Utrillas desequilibrar la balanza a su favor en una oda al fútbol turolense. El segundo asalto del derbi provincial tuvo de todo y no defraudó a los cientos de aficionados que celebraron, junto a la plantilla local, una victoria que supone mucho más que tres simples puntos. Utrillenses y calamochinos saltaron al verde de La Vega con ausencias notables en sus onces.

El Calamocha apostó por esperar y el Utrillas quiso controlar. Aunque la propuesta de unos y otros pudo verse una vez superado el frenetismo del arranque.

La intensidad del derbi se vivió desde el pitido inicial. Buena muestra de ello fue la tarjeta amarilla que el colegiado mostró cuando tan solo se habían disputado un par de minutos. Era lo esperado de un duelo con tanto en juego en el que el Calamocha salió más atrevido. Los del Jiloca contaron sus dos primeras acciones como acercamientos de cierto peligro. Sin embargo, la más clara fue para Matar, que en el 5’ provocó el primer susto para la zaga calamochina. Su disparo tocó en el costado de la red y el cero no se movió del electrónico.

Fueron adelantando líneas los utrillenses a medida que pasaban los minutos. El peligro no terminaba de llegar con claridad a ninguna de las dos porterías. Unai y Marco Láinez tuvieron más trabajo saliendo del área que bajo los palos, y es que los dos conjuntos centraron sus ataques en lanzar balones largos para encontrar la espalda del rival.

El ritmo bajó un poco pasados los primeros veinte minutos, lo que benefició a los locales. Los de Pitu Lerga se adueñaron de la posesión y combinaron con cierta soltura durante varios minutos. Una falta en el costado del área puso en tensión a la defensa calamochina, pero el envío de Casero no encontró destinatario.

El gol no llegaba, pero el duelo estaba entretenido y se podía percibir que el segundo tiempo iba a estar cargado de emoción. Por mucha pelea e intensidad, el derbi turolense también tuvo espacio para la deportividad. Con Nilton en el suelo, el Calamocha lanzó el balón fuera, el Utrillas se la devolvió y la grada aplaudió el gesto de ambos conjuntos, que ofrecieron una primera mitad entretenida a la par que disputada.

Diez minutos tuvieron que pasar para que llegase la primera ocasión manifiesta del segundo tiempo. Un gran contragolpe bien hilado por los del Jiloca, cuando el Utrillas más dominaba la posesión, acabó con un disparo de Utrilla que se envenenó y que se topó con el palo de la meta de Láinez. La ocasión dio oxígeno a un conjunto visitante que había salido algo aturdido, pero que se volcó en busca del gol después de rozarlo con la punta de los dedos.

Tras el susto, el Utrillas volvió a meterle una marcha menos al choque en busca de un control que no terminaba de llegar. De nuevo la intensidad se apoderó del derbi. El balón volaba en todo momento, pero entonces apareció Matar, con una conducción brillante que terminó en el fondo de la red.

El excalamochino llegó hasta la línea de fondo y la puso atrás. Jorge López apareció para enviarla al fondo de la red. Si un minuto antes era el esférico lo que volaba, ahora era la camiseta del centrocampista la que lo hacía. López salió corriendo hacia la banda, con el torso al descubierto para celebrar un gol que desató el delirio en La Vega y terminó de poner nerviosos a los del Jiloca.

Sergio Lagunas no paraba de hacer aspavientos en el banquillo en busca de soluciones que no terminaban de llegar a falta de diez minutos para el término del encuentro. Sin Morales y por detrás en el marcador, Monge perdió los papeles y el derbi terminó de calentarse. El central calamochino agredió a Gorgas sin balón de por medio y dejó a los suyos con diez en el peor momento del partido.

El zaguero del Utrillas tuvo que ser vendado por un corte en la cabeza, por lo que el partido se detuvo durante varios minutos. En la reanudación, Lagunas introdujo variaciones para tratar de igualar una contienda en la que los suyos se mostraron incómodos con y sin balón.

La emoción se podía cortar con cuchillo cuando el reloj indicaba el final de los noventa minutos. El descuento pasaba demasiado rápido para el Calamocha y demasiado lento para el Utrillas. Cada córner se vivía de manera distinta en una y en otra área. Los del Jiloca trataron de empatar desde la esquina, pero la acción terminó con una melé más propia del rugby que del balompié. En el otro lado de la cancha, Tatín, que jugó todo un partidazo, y Adrián corrían hacia el banderín para tratar de rascarle segundos al reloj, con ventaja a su favor.

Con el pitido final, la euforia se apoderó de La Vega y los jugadores se unieron al Frente Minero en una explosión de alegría tras haber conseguido mucho más que tres puntos frente a un rival muy directo por la salvación. Los jugadores de blanco celebraban, mientras los de rojo enfilaban, cabizbajos, el camino hacia los vestuarios. Los tres puntos y el gol average particular se quedaban en Utrillas.

Ficha técnica:

Utrillas: Lainez, Júdez, Sánchez, Hernández, Aritz (Tena, 61), Torres, López (Redondo, 89), Ndiaye (Fleta, 76), Adán (Gorgas, 61), Casero y Gazzoni.

Calamocha: Calavia, Utrilla, Lorente (Puente, 58), Obere (García, 85), Gomes, López, Tenorio (Antero, 68), Nieto (Falo, 58), Pelegrín (Fuertes, 85), Monge y Albajara.

Gol: 1-0, min. 74: López.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a los locales Adán y López y a los visitantes Obere y Tenorio. El visitante Monge fue expulsado en el 81’ por tarjeta roja directa.

CASPE 1-1 CARIÑENA

Caspe: Máñez, Cofrades, Sorbe, Ginés (Horno, 73), Bilal (Villaoslada, 73), Diaffara, Marín, Vera, Quique Navarro, Cano (Mocanu, 85) y Rotellar.

Cariñena: Méndez (Álvarez, 24), Requejo, Kabore (Hernández, 69), Ventura, Abián (Martínez, 82), Radu, Díaz, Abuy (Omeñaca, 82), Riyad (Farid, 69), Antoni y Garrido.

Goles: 1-0, min. 45: Cano, de penalti. 1-1, min. 89: Farid.

Árbitro: Lara Ajona. Amonestó a los locales Cano y Sorbe y a los visitantes Radu, Ventura y Antoni.

Comentario: El Caspe y el Cariñena empataron a uno en un duelo de necesidad entre dos rivales directos.

El juego directo y la falta de ritmo marcó el devenir de la primera mitad, evitando el riesgo tanto los caspolinos como los cariñenenses. En la recta final del primer periodo el Caspe empezó a adueñarse del juego y dio un primer aviso con un disparo de Quique Navarro que fue repelido por Méndez. Antes del tiempo de descanso Cano logró adelantar a los locales desde el punto de penalti.

Ya en la segunda mitad, el juego se volvió aún más espero, siendo las interrupciones muy frecuentes. Al Caspe le faltaba amplitud y profundidad, lo que acabó provocando que el Cariñena aprovechara una pérdida de los locales para que Farid ejecutara un centro que se acabó envenenando y provocando el 1-1. Rotellar dispuso de las últimas oportunidades, pero ninguna llegó a transformarse en el gol de la victoria.

EJEA 1-1 ILLUECA

Ejea: Rafa Santos, Crespo, Ginovés, Tudela, Carrasco (Puertas, 72), Moha, Andreu (Puri, 86), Yus, Diego Puig (De Sus, 86), Álvarez (Valdés, 72) y Dani Salas (De Roque, 64).

Illueca: Mario, Veintemilla, Karol (Oli, 50), Cavero, Manu Rubi, Álex Rubio, Cortés, Oriol (Barri, 62), Gorry (Rosell, 62), Gassama y Eric.

Goles: 1-0, min. 60: Álvarez. 1-1, min. 80: Rosell.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Carrasco, Moha, Puertas; Gorry, Karol, Álex Rubio, Oli, Manu Rubi y Cavero.

Comentario: El Ejea no pudo pasar del empate contra el Illueca en un partido que controló durante la primera hora, pero pese a tener las mejores ocasiones en los minutos finales el 1-1 se prolongó hasta el pitido final.

Fue el conjunto ejeano el que se encargó de llevar la iniciativa durante la primera mitad, aunque las ocasiones de las que dispusieron no fueron claras, siendo la más peligrosa un acercamiento de Moha que acabó frustrando Mario, llegándose al tiempo de descanso con el empate inicial intacto.

Una vez reanudado el juego, hubo unos minutos en los que no acabó de determinar quién se hacía con el control del encuentro, pero fue el Ejea quien se encargó de abrir la lata. Tudela le sirvió un centro lateral a Álvarez para que este, con un buen testarazo, sumara su cuarta diana este curso. Los locales quisieron doblar su ventaja y tuvieron oportunidades, pero el partido acabó rompiéndose con el movimiento en los banquillos y el Illueca, botando un saque de banda al área pequeña que la zaga anfitriona no consiguió despejar, reequilibró el resultado por mediación de Rosell. Los visitantes buscaron el gol de la victoria en un lanzamiento de falta desde la frontal del área que acabó marchándose rozando el larguero. El Ejea tuvo la última oportunidad del partido en una jugada a balón parado, pero el esférico se encontró con la madera y ambos conjuntos acabaron sumando un solo punto.

HUESCA B 2-1 ATLÉTICO MONZÓN (Miguel Cabodevilla)

Huesca B: Sanz, Amandi (Mata, 61), Grande, Bernárdez, Ángel (Escario, 74), Gustavo (Nick, 61), David García, Seijo, Torguet, Anglada y Diego Aznar (Almerge, 87).

At. Monzón: Nelson, Kirian, Óscar, Joel, Gerard, Marcio, Samitier (Puyer, 68), Lasús (Llopis, 83), Juan Luis (Guido, 59), Iago Díaz (Martín, 68) e Izan (Ramos, 59).

Goles: 1-0, min. 52: Seijo. 2-0, min. 63: Seijo. 2-1, min. 67: Guido.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó a David García, Seijo; Izan, Iago Díaz y Óscar.

Comentario: La SD Huesca B logró un importante triunfo en San Jorge ante un Atlético Monzón que plantó cara hasta el final. El filial azulgrana consiguió llevarse los tres puntos gracias a un doblete de Asier Seijo en la segunda mitad, que coloca a los de Sebas Martínez en segunda posición, a tan solo dos puntos del Robres. El Huesca B dominó el juego desde el principio, pero el Monzón defendió muy ordenado en un sistema 4-4-2, llegando con empate a cero al final de los primeros 45 minutos. En el 52, Seijo logró adelantar al filial azulgrana con un disparo raso cruzado con pierna izquierda. Tan sólo 10 minutos después, el ex del Illueca se plantó solo ante Nelson, le regateó y resolvió sin oposición alguna con un golpeo raso que besó las mallas del equipo visitante. El Monzón no bajó los brazos y consiguió meterse rápido en el partido gracias a un gran gol de Ratto desde la frontal del área.

Los visitantes se volcaron al ataque y metieron en serios apuros al Huesca B, que finalmente logró defender su ventaja con uñas y dientes.

ROBRES 2-1 TAMARITE (Gerardo Biarge)

Robres: Lite, Ballesteros, Álex Muñoz, Marc Prat, Vicente (Gumiel, 60), Chárlez (Torcal, 60), Carrasco, Camilo (Mario, 83), Saúl, Barrio y Carcasona.

Tamarite: Édgar, Pol, Gerard, Varilla, Eric, Alexis, Pol Raluy (Casals, 58), Fran Suárez (Cissé, 85), Alin, Osuman (Bernadó, 46) y Sales (Farré, 85).

Goles: 0-1, min. 1: Fran Suárez. 1-1, min. 48: Marc Prat. 2-1, min. 94: Carrasco.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó a Chárlez, Carrasco, Marc Prat; Pol y Gerard.

Comentario: Partido adelantado al Sábado con una fenomenal tarde, en el que la grada estuvo muy concurrida. El Robres se afianza en el primer puesto de la tabla por segunda semana consecutiva tras remontar y vencer al Tamarite. No fue nada fácil para la escuadra monegrina doblegar al conjunto literano, que se puso por delante en el marcador. Apenas había comenzado a rodar el cuero por la hierba de San Blas, un saque de esquina botado por la banda derecha del ataque del Tamarite , muy cerrado al primer palo y tras el dubitativo despeje de Lite, que dejó muerto el balón en el área pequeña lo aprovechó Suarez para adelantar a los visitantes, todavía no se había encendido el minuto uno en el

Electrónico de San Blas y al Robres le tocaba remar. Los amarillos no habían encontrado aun el sitio en el terreno de juego cuando Sales dispuso en el minuto nueve una oportunidad para estirar la ventaja, pero Lite sacó bien el pie junto al palo. A partir de aquí el Robres se posicionó mejor sobre el terreno de juego, cogió el control y el mando del partido y el Tamarite desapareció de la escena. Los amarillos comenzaron a llegar arriba y en el minuto 11 hubo una triple oportunidad local, que al final desbarato Sorinas.Tampoco encontró rematador un centro de Charlez raso sobre la media hora de juego. El Robres acosaba, pero no había suerte en los rechaces y el Tamarite arropaba a Sorinas. Con oportunidades, pero sin más goles se llegó al descanso, El empate local también llegó de tras un saque de esquina, Marc Prat remataba un centro de cabeza tras el córner y dejaba las tablas en el marcador, el Robres vio la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla ante un oponente que daba signos de cansancio y cada vez estaba más cerca de su portero, el acoso era constante, pero los literanos estaban muy cerrados a la espera de aprovechar algún hueco que dejara la defensa amarilla, que cada vez se iba más arriba. Espinosa probó desde lejos en el 71’ y su remate se fue alto. Fue la única ocasión con cierta claridad del Tamarite en el segundo acto. Mientras tanto, el Robres seguía creyendo en su trabajo, peleaba y peleaba cada balón y al final su esfuerzo tuvo premio. Un balón largo que luchó Carrasco y en el único lunar que tuvo Sorinas en su buena actuación, lo aprovechó el propio Carrasco para ya en el tiempo de la propina, desatar la locura en la grada. El partido no dio para más y el Robres, que puso más carne en el asador, se llevó merecidamente un partido que dejó buen sabor de boca en la grada, ante un rival directo por los primeros puestos de la tabla.

BINÉFAR 0-0 ALMUDÉVAR

Binéfar: Rafa, Fofana, Amine, Nil, Valencia, Cesc, Antoni, Chicho (Belló, 77), Enric (Sidibé, 82), Faci (Canadell, 63) y César.

Almudévar: Albero, Luisja (Dieste, 64), Cirac, Lizer, Iván Vera (Marvin, 59), Abad, Ainoza, Emilio, Gracia Peña (David, 75), Marcos y Ros (Puente, 75).

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Cesc, Nil, Amine; y Cirac.

Comentario: Binéfar y Almudévar se repartieron los puntos en un duelo con una primera parte muy igualada y una segunda en la que el Binéfar fue mejor, pero no marcó.

La primera mitad fue de excesivo respeto, centrocampismo y sin llegadas. En la segunda mitad el Binéfar tomó el mando y fue encerrando al Almudévar. Valencia tuvo una ocasión muy clara en un balón suelto en el área que se le fue por encima del larguero y poco después otra que salvó Albero y en segundo instancia Cirac sacó bajo palos tras remache de César. Fueron los mejores momentos locales. Insistió el Binéfar y Belló y César tuvieron nuevos remates, pero no hubo forma y el Almudévar aguantó.

BARBASTRO 2-2 ÉPILA (Ángel Huguet)

Barbastro: Buetas, Bautista (Bocardo, 56), Lucas, Val, Rausell, Mati (Solana, 81), Soule, Gascó, Conte, Adil y Perso (Requés, 65).

Épila: Aarón, Jorge, Marco, Rupérez, Caro (Manau, 85), Diego Gómez, Osanz, Rafinha (Iván, 89), Hamza, Samu Cardo (Edu Vicente, 87) y Dani Losfablos.

Goles: 0-1, min. 40: Rafinha. 0-2, min. 50: Caro. 1-2, min. 61: Soule. 2-2, min. 78: Requés.

Árbitro: Ferrer Collado. Sin amonestados.

Comentario: La capacidad de reacción permitió a la UD Barbastro recuperar un punto tras remontar 0-2 durante un partido en el que tuvo ocasiones muy claras para marcar frente al Épila que sumó su primer punto después de cinco derrotas seguidas. Los rojiblancos son “expertos” en dar vida a equipos que llegan al Municipal muy necesitados. De la posible goleada en la primera parte con monólogo rojiblanco se llegó al sorprendente 0-1 en el descanso después de 20 minutos iniciales con dos remates al poste de Adil y Val, entre las cuatro ocasiones muy claras de los locales. El claro dominio y la notable posesión del Barbastro, además de las ocasiones, no fueron suficientes para marcar un gol al meta Abad que fue el mejor. En cambio, Rafiña aprovechó la primera y única ocasión visitante para marcar en saque de esquina. En los inicios de la segunda parte, una mala salida de Buetas propició el 0-2 en la primera acción ofensiva del Épila que, a partir de entonces, se limitó a defender la ventaja, sin escatimar frente al intenso dominio de los locales. Una hora tardó el Barbastro en marcar el 1-2 por medio de Soule en remate de cabeza y el empate llegó en el minuto 78 en jugada de ensayo, a balón parado, por medio de Reques. Hasta el final, el Barbastro tuvo dos ocasiones muy claras de Adil para dejar resuelto el encuentro antes y después de la prórroga. La épica salvó un punto, pero fue un retroceso para el equipo que se muestra irregular en el Municipal donde solo ha ganado cuatro partidos, aunque recupera muchos puntos en los desplazamientos.

CUARTE 1-1 LA ALMUNIA

Cuarte: Nicolás, Escolar, Raúl, Solbes, Christian (Argente, 59), Lucio, Arturo (Guillén, 80), Martínez, Villalba (Íñigo, 59), Roberto y Rica (Isaac, 67).

La Almunia: Otín, Clavero, Izan, Luso, Héctor, Escarda, Júdez, Willy, Embid (Guillén, 57), Sarvise (Orús, 78) y Leciñena (Fajardo, 78).

Goles: 0-1, min. 11: Leciñena. 1-1, min. 36: Arturo.

Árbitro: Orcajo Ambroj. Amonestó a Christian, Solbes, Escolar; Embid, Guillén y Willy.

Comentario: Punto insuficiente para las aspiraciones de ambos.

El partido se mantuvo muy igualado de principio a fin, con una primera parte con mayor dominio del Cuarte pero que, en la primera llegada de La Almunia, una buena contra acabó con el balón al borde del área para que Leciñena hiciera el 0-1 pasados los primeros diez minutos. El Cuarte mantuvo el dominio del balón mientras La Almunia se mantenía esperando su oportunidad. El mayor peligro de los locales llegó a través de saques de esquina muy cerrados que no acertaron a rematar. En el minuto 36 un balón cerrado desde la banda izquierda se envenenó, botó delante del portero y se estrelló contra el palo. El rechace lo aprovechó Arturo para empatar el duelo antes del descanso.

En la segunda parte La Almunia se estiró y generó más opciones. Tanto los locales como los visitantes tuvieron opciones de ganar, pero el marcador no volvió a alterarse.