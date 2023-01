El Fraga le endosa un set en blanco al Villanueva

FRAGA 6-0 VILLANUEVA

Fraga: Puigvert, Genís (Sorolla, 60), Sanz (Rivera, 55), Alexis, Unai (García, 67), Jorge (Taberner, 55), Pirla, Castilla, Mesalles, Novials y Soufiane (Larroya, 60).

Villanueva: Moriano, López, Serge (Roberto, 60), Julia, Yerai, Codato (García, 73), Barrios, Lahuerta (Mompel, 67), Mathieu (Miguel, 60), Tapia y Adama (Montañés, 46).

Goles: 1-0, min. 1: Genís. 2-0, min. 34: Jorge. 3-0, min. 43: Unai. 4-0, min. 47: Sanz. 5-0, min. 76: Novials. 6-0, min. 86: Alexis.

Árbitro: Hurtado Rodríguez. Amonestó a Larroya; y a Mathieu.

Comentario: El Fraga goleó con contundencia al Villanueva en un partido que dominó de cabo a rabo y en el que a partir del segundo gol local apenas hubo historia. El Villanueva nunca inquietó. El Fraga marcó con un buen disparo desde la frontal de Genís en el primer minuto. A partir de ahí se calmó el duelo. El Villanueva se estiró, pero no llegó a disparar. El Fraga generó ocasiones, pero perdonó hasta que en el 34 llegó el segundo gol de Jorge Gómez. A partir de ahí, fue mucho más sencillo y la efectividad local subió. Antes del descanso llegó el tercero en una nueva buena combinación local culminada por Unai. El cuarto fue nada más comenzar la segunda parte. Y posteriormente llegaron los dos que redondearon la tarde local, todos ellos en buenas jugadas y sin que repitiera ningún goleador. El Villanueva ni siquiera se acercó a la portería local. Y el Fraga consolida y refuerza su liderato con estos nuevos tres puntos.

TARDIENTA 1-1 EFB HUESCA

Tardienta: David, Bombín, Vidal, Okón, Baena, Val (Figueras, 65), Sanz, Pérez, Escanero (Lobede, 89), Ferruz y Marín.

EFB Huesca: Campo, Alassane, Sanagustín (Puértolas, 71), Rodríguez, Mincho (Alonso, 71), Bautista, Saravia, Beytat (Montaño, 57), Emilio, Torres y De Blas.

Goles: 1-0, min. 55: Ferruz. 1-1, min. 74: Montaño.

Árbitro: Royán García. Amonestó a Sanz; y a Sanagustín, Montaño, Torres y Emilio. Expulsó por roja directa al local Okón (75’).

Comentario: El Tardienta y el Inter Huesca empataron a un gol en un duelo entre dos de los equipos con aspiraciones. Los locales quedaron muy insatisfechos con el resultado, tanto por los méritos demostrados en el campo, como por la polémica anulación de un gol a la que siguió la expulsión de un local. Y, pese a ello, insistió el equipo local hasta el final y tuvo opciones. El Inter Huesca sacó tajada de un golazo de falta directa y también de un día sensacional de su portero. La primera parte del encuentro resultó igualada, aunque fue el Tardienta el que consiguió generar las ocasiones más claras. Escanero tuvo dos muy buenas que el portero visitante Borja Campo le sacó con dos sensacionales paradas cuando ya se cantaban los goles. El Inter Huesca apenas tuvo algún acercamiento por banda.

En la segunda mitad, el Tardienta siguió llevando el peso del juego, pese a que tenía el viento en contra. El equipo de Huesca buscaba el recurso de algún contraataque, pero era el Tardienta el que generaba ocasiones. Y llegó el gol local en un córner, aprovechado por Ferruz en acción de estrategia. El Inter empató con un golazo de falta lejana que Jhonnier metió por la escuadra. Y llegó el momento clave. Figueras disparó desde la derecha, Álvaro Pérez aprovechó el rechace y el colegiado anuló el gol. A renglón seguido fue expulsado el central local Okón por parar un contraataque con la mano. El Tardiente insistió, pero no aprovechó las ocasiones claras de Bombín, Figueras y Alvaro Pérez.

ALCOLEA 4-0 JACETANO

Alcolea: Aliou, Bah, Solanilla, Dobón, Baringo, Sanz, Guillén, Gou (Nadal, 82), Revilla, Seyba y Bielsa (Ventura, 89).

Jacetano: Alejandro, Antolín, Urieta, Blasco (Rodríguez, 54), Díez (Ruiz, 54), Garrido (Gil, 54), Pueyo, Berrendo, Guillermo (Gracia, 70), Portaña (Aso, 70) y Fañanás.

Goles: 1-0, min. 49: Dobón. 2-0, min. 64: Solanilla. 3-0, min. 77: Gou. 4-0, min. 84: Sanz.

Árbitro: Toquero Meseguer. Amonestó a Bielsa y a Sanz; Díez, Urieta, Guillermo y Gil.

Comentario: El Alcolea sentenció en la segunda parte al Jacetano. El partido fue muy en la que el mal estado del terreno de juego y las defensas se impusieron a los ataques. Apenas hubo ocasiones y se alcanzó el descanso sin goles. En la segunda mitad el Alcolea salió mejor y en el primer córner Iñaki metió el 1-0. Eso hizo que el Jacetano se abriera y el Alcolea aprovechó los espacios. El 2-0 llegó en una jugada colectiva y el tercero y el cuarto en sendos contraataques.

ZUERA 0-0 SARIÑENA

Zuera: Jorge, Moreno, Escusol, Adrián Marco (Sergio Marco, 75), Álvaro (Días, 63), Vicente (Molinero, 84), Aarón, Jaime, Nicolás, Cubel (Gimeno, 84) y Augusto (Láinez, 63).

Sariñena: Pablo, Incze, Llorente, Villellas, Leiva (Tosat, 83), Huerva, Cortés (Gálvez, 63), Marín, Joel, Monge (Puente, 63) y Agustín.

Árbitro: Rico Vila. Amonestó al local Álvaro; y al visitante Marín.

Comentario: Partido jugado con muchísimo aire en el Jose Guzman entre dos equipos muy serios. En la primera parte el Sariñena contó con el viento en contra, pero eso no le impidió gozar de las mejores ocasiones, aunque no consiguió deshacer el empate inicial. En la segunda mitad y con el aire en contra fue mejor el Zuera. No obstante, tampoco fue capaz de abrir la lata, manteniéndose el 0-0 hasta el pitido final.

AJAX DE JUSLIBOL 1-2 ONTIÑENA

Ajax Juslibol: Lacabrera, Mory, Ruberte, Izquierdo, Gamarra, Cambra, Galdeano (Viver, 67), Eworo, Ismael, Hernando y Andrés.

Ontiñena: Gasca, Chaka (Lamana, 46), Puente, Mir, Alish (Riau, 46), Campo (Roda, 69), Yavorov, Samuel (Sanuy, 77), Trota, Romero (Poy, 46) y Lucas.

Goles: 1-0, min. 18: Galdeano. 1-1, min. 25: Yavorov. 1-2, min. 36: Alish.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a Mory, Hernando, Ismael e Izquierdo; Puente, Lucas, Riau y Mir. El visitante Puente fue expulsado en el 57 por doble tarjeta amarilla.

Comentario: El Ontiñena consiguió remontar el tanto inicial del Ajax de Juslibol en un partido afeado por el fuerte viento. Esta condición climática facilitó que Galdeano inaugurara el electrónico a favor de los locales a los 18 minutos, pero el conjunto oscense no tardó en reequilibrar el resultado por mediación de Yavorov. A partir de ese momento el Ontiñena mejoró su versión y consiguió remontar en una falta lateral rematada por Alish. En la segunda mitad el partido se mantuvo abierto, teniendo el Ontiñena ocasiones para dejar sentenciado el encuentro, aunque el Ajax de Juslibol también pudo haber rescatado un punto, pero con el pitido final se certificó el triunfo de los visitantes.