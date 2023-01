Todas las crónicas de Liga Nacional: El Real Zaragoza juvenil B saca una sufrida victoria ante el Casablanca

STADIUM CASABLANCA 0-1 REAL ZARAGOZA B

Stadium Casablanca: Blanquez, Huerta, Picot (Barbás, 63), García (Belenguer, 55), Colás, Garcés, Calvera (García, 55), Izquierdo, Rodríguez, Cerrato (Cisneros, 78) y Redondo (Lobera, 78).

Real Zaragoza: Espuña, Olmos (Sancho, 81), Motilva, Esteban, García, Cortés, Cantero (Palacio, 63), Beltrán, Rufo, Pinilla (Hernández, 88) y Tobajas.

Goles: 0-1, min. 39: Rufo.

Árbitro: Nivel González. Amonestó a Huerta.

Comentario: Primera parte donde el Zaragoza tuvo el control del balón pero un Casablanca muy bien ordenado defensivamente evitó que los visitantes tuvieran ocasiones claras. El cuadro verde buscaba pérdidas para salir a la contra pero no tuvo ocasiones claras, el Zaragoza en una de sus pocas llegadas, tras un rechace hizo el 0-1. En la segunda parte el conjunto local dio un paso adelante con los cambios y tuvo el control del balón frente a un Zaragoza que sufría los ataques continuos de los verdes pero que esos ataques no tuvieron claridad en ocasiones. El equipo blanquillo no salía de su campo y los locales lo intentaron hasta el final pero no consiguió el gol del empate, que hubiera hecho justicia.

AMISTAD 1-1 ATLÉTICO TERUEL

Amistad: Clemente, Liarte, Pasamón, Soro, Martín, García (Izuel, 65), Soler (Pérez, 60), Redondo, Raimundo (Cortés, 65) y Dos Reis (Peña, 60).

Teruel: Soriano, López, Morales, Escuder, Torner (Alasanz, 61), Artajo, Soriano, Oya, Calvo (Dolz, 46), Galindo (Hinojosa, 61) y Marco (Saludes, 82).

Goles: 1-0, min. 23: Pasamón. 1-1, min. 67: Soriano.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a Izuel, Pérez, Liarte, Oya, Marco, Calasanz y Saludes.

Comentario: El Amistad se repartió los puntos con el Teruel en un partido donde los locales fueron muy superiores pero pagaron caro no sentenciar cuando lo pudieron hacer. Los rojillos acumularon diversas llegadas desde los primeros minutos, con un mano a mano o un disparo que se fue por encima de la portería que pudo significar la ruptura del empate inicial Sin embargo, no fue hasta el 26 cuando Rubén con un remate de cabeza puso por delante a los de Bríngola. En la recta final del primer tiempo volvieron a tener ocasiones para sentenciar el partido antes del descanso. En la segunda parte el conjunto visitante rompió la dinámica, se lanzó a por el tanto del empate y aunque el cuadro local dispuso de la más clara en un saque de esquina con una entrada desde segunda línea el Teruel puso el 1-1 final.

RACING CLUB ZARAGOZA 3-0 ESCALERILLAS

Racing Zaragoza: Martos, Franco (Enciso, 58), Navascués (Olivera, 58), Pamies, Divasson (Rodríguez, 81), Enseñat, Regidor (Casañal, 58), Jiménez, Salcedo, Fuentes y Mateo (Eirás, 81).

Escalerillas: Lozano, Sebastián, Peña (Faraj, 70), Hamid (Amaazoul, 46), Cebollada (Macho, 46), Hernandez (Dambelly, 46), Leciñena, Vera, Lapesa, Baffoe (Jallow, 48) y Chardoudi.

Goles: 1-0, min. 9: Enseñat, de penalti. 2-0, min. 21: Jiménez. 3-0, min. 50: Mateo.

Árbitro: Firvida Fernández: Amonestó a Olivera; Peña, Hernández y Baffoe.

Comentario: El Racing Zaragoza sigue sin fallar y se llevó los tres puntos ante el Escalerillas en un partido donde los locales fueron muy superiores pero no tan efectivos en ataque como en otras jornadas pasadas. Los zaragocistas se adelantaron en los primeros compases del partido, a los 9 minutos, para tranquilidad del equipo. El Racing mantuvo en todo momento el control del balón y el Escalerillas no intimidó a su rival. El líder amplió diferencias en el 22, aunque sin una superioridad ofensiva tan notable como de costumbre. ya en la segunda mitad el dominio del Racing se prolongó, con un ritmo lento y tan solo el tercer tanto fue una de las acciones más relevantes en los segundos 45 minutos.

EBRO B 7-1 FB FRAGA

Ebro: Rodrigo, De Lope, Dirisú, Eder (Sanz, 59), Sergio, Sanz, Subías (Del Cerro, 67), Wallid, Beltrán (Prados, 59), Calvo (Escar, 81) y Deza (Baeyens, 59).

Fraga: David, Gustá (Javierre, 42), Visa, Santiago, Arroyo, Casado (Martínez, 46), Teixido (Plana, 71), Ruiz, Plana (Blanes, 62), Fernández y Almerge (Aisa, 46).

Goles: 0-1, min. 20: Casado. 1-1, min. 25: Dirisú. 2-1, min. 31: Dirisú. 3-1, min. 36: Beltrán, 36. 4-1, min. 51: Belenguer. 5-1, min. 54: Belenguer. 6-1, min. 59: Beltrán. 7-1, min. 85: Prados.

Árbitro: Almarcegui Bozal. Amonestó a Subías, Aisa, Riesco, Teixido y Borbajad

Comentario: Partido que comenzó con cierta igualdad, donde los visitantes se pusieron por delante en un balón peinado hacia un Casado que aprovechó la ocasión. El Fraga pagó caros los errores y encajó dos goles que marcaron el desarrollo del encuentro. El tercer tanto hizo mucho daño a los visitantes, que en la segunda parte bajaron los brazos y el Ebro logró cuatro tantos para cerrar un partido con una efectividad máxima.

OLIVER 2-1 ALCAÑIZ

Oliver: Mabale, Mallén, Granged, Capape, López, Martínez (Lana, 45), Nerín (Arilla, 86), Mime, Echechiquia (Serrano, 73), Miñana (Sene, 60) y Nerín (Caicedo, 73).

Alcañiz: Sanz, Barba, Fraga (Gimeno, 19), Pérez, Rivero (Ferrer, 64), Pal (Lecina, 80), Moliner (Toma, 80), Bel, Estopiñan (Karkour, 64), Alquézar y Cebrián.

Goles: 1-0, min. 2: Nerín. 2-0, min. 19: Capape. 2-1, min. 56: Rivero, de penalti.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Mabale, Martínez, Minaya, Martínez; y Alquézar.

Comentario: El Oliver se llevó la victoria ante el Alcañiz en un partido donde los azulgranas fueron mejores en los primeros compases y en una buena jugada Nerín puso el primer tanto del partido. El cuadro local continuó dominando y en una segunda jugada Capape amplió diferencias. El Alcañiz fue mejorando con el paso de los minutos y en la segunda parte ya dominó con claridad; llegó a recortar diferencias desde el punto de penalti y en la recta final el equipo local resistió los ataque del rival.

Más información Todas las crónicas del grupo 3 de Regional Preferente: Cómoda victoria del Belchite ante el Cella

HUESCA B 4-0 MARIANISTAS

Huesca: García, Fález, Velázquez, Saadouni, Lucena (Gómez, 61), Benítez (Beltrán, 46), Fofana (Fernández, 61), Launa (Veras, 46), De Lucas y Álvarez (Alamañac, 61).

Marianistas: Natalias, Navarro, Lavilla, Rocafort, García, Torres, Gómez, Boned, Solanas, Martínez y Nadal.

Goles: 1-0, min. 7: Álvarez. 2-0, min. 73: Gómez. 3-0, min. 85: Gómez. 4-0, min. 89: Fontán.

Árbitro: Gómez Mur. Amonstó a García y Nadal.

Comentario: Partido marcado por el aire en San Jorge donde los locales se adelantaron muy pronto por medio de Jorge Álvarez con un disparo desde la frontal. Los oscenses lograron un dominio pleno del comienzo al final y ampliaron su ventaja hasta lograr cuatro goles, dos de Gómez y otro de Fontán ya en los últimos instantes.

Huesca B - Marianistas. Liga Nacional Fundación Alcoraz

SAN GREGORIO 3-2 IPC LA ESCUELA

San Gregorio: Fernández, Collado, Casado, Agbor (Vicén, 84), Sabour, Rodríguez, Beye, Edders (Barbuceanu, 74), Conesa (Martín, 88), Jiménez y Alhajas.

IPC La Escuela: Jackson, Aznar, Maciel, Izquierdo, Chamorro, Cardoso (Esteban, 64), Abadía, Pueyo, El Hamdi (García, 46), Acosta y Thomas (Becerra, 46).

Goles: 1-0, min. 33: Agbor. 2-0, min. 44: Rodríguez. 2-1, min. 64: Becerra. 3-1, min. 76: Barbuceanu. 3-2, min. 89: Becerra, de penalti.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Maciel, Abadía y Becerra. Expulsó a Sabour (72’) y a Augusto (70’).

Comentario: El San Gregorio se llevó los tres puntos ante el IPC La Escuela en un partido donde los locales comenzaron presionando arriba generando peligro y un mano a mano muy claro. En una internada por banda, Agbor marcó el primero. En un contragolpe, el cuadro rojillo marcó el segundo tanto en un rechace. El IPC no dio muestra de peligro pero en la reanudación intimidó a la zaga local y Becerra certificó la mejora con el 2-1 y los rojillos se quedaron en inferioridad. En un buen remate de cabeza amplió diferencias de nuevo pero desde los once metros los oscenses recortaron diferencias.

BALSAS PICARRAL 0-0 LA ALMUNIA

Balsas Picarral: Valero, Piqueras, Piquero, Eito (Salas, 87), Brizuela (Ríos, 62), Lorente, García (Zidane, 62), Ceperuelo, Sampietro (Galán, 62), Mazas y Gracia (Romanillos, 64).

La Almunia: Pueyo, López, Gil, Raga, Gracia, Gil, Lorén, Lorente, Pellicer, Joven y Montesinos.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Gracia.

Comentario: Reparto de puntos entre el Balsas y La Almunia en un partido donde los locales llevaron el peso del encuentro frente a un cuadro visitante que se mantuvo replegado. En la segunda parte el partido comenzó a evidenciar espacios y se generaron varias ocasiones en la que los locales pudieron llevarse la victoria pero también tuvieron que cubrirse las espaldas ante los ataques visitantes.

MONTECARLO 0-1 UTEBO

Montecarlo: Esteban, Gracia, Escalzo, Villanueva, Dos Santos, Sanz, Abenia (So Delgado, 53), Pérez, Pardos y González (García, 40).

Utebo: Pardo, Dos Santos (Sánchez, 61), Gálvez, Río, Mercadal, Salas, Ruiz (Usar, 89), Escartín (Carbonel, 87), Andújar, Moreno (Castillo, 87) y Vicente.

Goles: 0-1, min. 4: Escartín, de penalti.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a Pérez, So Delgado; Río y Gálvez.

Comentario: El Montecarlo sufrió una derrota ante el Utebo que le deja a 10 puntos del Racing Zaragoza y dice adiós, de esta forma, a su racha de victorias. El choque comenzó de forma inmejorable para el Utebo, con un tanto de penalti a su favor y que Escartín, desde el punto de penalti, transformó. El Montecarlo intentó reaccionar y buscó el gol por todas las formas posibles, pero el repliegue efectivo que desplegó el cuadro visitante impidió los ataques de los de La Paz. En la segunda parte la tónica general se mantuvo y el Utebo siguió sin conceder y certificó una victoria muy trabajada.