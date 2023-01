El Balsas es capaz de igualar cuatro goles en contra al Actur en un partido loco

Partido de la jornada: ACTUR PABLO IGLESIAS 4 BALSAS PICARRAL 4

Increíble partido el que abrió la decimoctava fecha de la División de Honor Cadete, que se saldó con un espectacular empate a cuatro entre Actur y Balsas, y en el que una vez más quedó demostrado que hasta que no se silba el final, no hay nada decidido, puesto que los avispas fueron capaces de sobreponerse a cuatro goles en contra y unas sensaciones no muy buenas, para en una conclusión apoteósica, igualar esa gran desventaja, haciéndolo, para más mérito, con un jugador menos.

La niebla actuó de invitada al juego y dificultó mucho la visión, al estar bastante baja. A quien no fue capaz de nublar las ideas fue al Actur, que castigó con saña en cada llegada al área. Los rojiblancos de Adrián Marín se marcaron un tramo espectacular, el comprendido del minuto 20 hasta los primeros compases del segundo periodo, donde construyeron una confortable ventaja de 4-0. La numerosa cuenta goleadora la abrió Lucas, que tras un robo en la zona de tres cuartos de su rival, culminó con la zurda por el primer palo. Tres minutos más tarde, cayó el segundo, en un gran golpeo de Robert desde la frontal. Un equipo estaba exultante y el otro pidiendo a gritos que llegase el descanso para que se frenase la hemorragia. Se pidió un penalti sobre Lucas, que pareció ser arrollado por el meta visitante. Esa decisión no tomada no frenó ni un ápice el ímpetu del Actur, que siguió castigando, ahora con una recuperación de Robert, que se marchó hacia arriba con rapidez, asistió a Lucas, que con temple, no se puso nada nervioso en la zona de definición para ajustar al palo derecho.

Más información Una falta convertida por Esteban sobre la hora le da el triunfo al Oliver ante el Olivar

Parece que el Actur aún se quedó con ganas de más, porque al poco de la reanudación marcó una diana más, en una falta que Robert lanzó con astucia con efecto por fuera de la barrera para acabar alojándose, una vez más en la portería de un Balsas que parecía totalmente entregado a su suerte.

Con todo perdido, los de Iván Piñel apostaron a jugar sus últimas bazas, con un fútbol más directo y metiendo dos puntas en ataque, y la jugada acabó siendo maestra. La luz al final del túnel la empezó a mostrar Suils, que culminó un centro lateral. Faltaba mucho, y el Balsas no dejó de creer, obteniendo una pena máxima a su favor, que Dani López transformó y una vez anotado, vio su segunda tarjeta amarilla, por lo que si tenía que llegar la remontada, debería ser en inferioridad. Y así sucedió, no importó la situación de once contra diez para que los del Picarral tomasen un punto que era impensable no hace tanto tiempo atrás. Tejero finalizó una contra a la espalda de la defensa y en el 78, el premio final, en una jugada individual de Álex que él mismo concluyó ante la algarabía de unos y la cara de incredulidad de un Actur que no creía posible que volasen dos puntos que habían tenido más que atados.

Ficha técnica:

Actur Pablo Iglesias: Samuel, Gonzalo, Marcos (Guillermo, 55), Vizcarra (Lanuza, 55), Lucas (Gracia, 60), Robert, Norbert, Calvin (Álvaro, 51), Islam (Olarte, 60), Marwan y Julio.

Balsas Picarral: Pablo, Carlos (Planas, 60), Mikel (Rodríguez, 41), Biel, Iker (Dani López, 41), Brian (Gimeno, 41), Álex, Tejero, Ginés, Moreno (Mérida, 41) y Suils.

Goles: 1-0, min. 23: Lucas. 2-0, min. 26: Robert. 3-0, min. 37: Lucas. 4-0, min. 47: Robert. 4-1, min. 49: Suils. 4-2, min. 53: Dani López, de penalti. 4-3, min. 60: Tejero. 4-4, min. 78: Álex.

Árbitro: Crespo Calero. Amonestó a Marcos, Calvin, Robert; y a Mérida. Expulsó por doble amonestación al visitante Dani López (54’).

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 18:

Stadium Venecia 1 Ebro 2

Huesca 0 Santo Domingo Juventud 0

EFB Calatayud 0 Amistad 4

Monzón FB 0 Real Zaragoza 4

FB Binéfar 0 Stadium Casablanca 2

Escalerillas 2 Alcañiz 3

Oliver 0 Racing Club Zaragoza 0

Montecarlo-EF Huesca (Domingo 12.30)

Unión la Jota Vadorrey-San Gregorio (Domingo 13.00)

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 52 puntos

2º Racing Club Zaragoza 44 puntos

3º Montecarlo 42 puntos (1 partido menos)

4º Ebro 36 puntos

5º Huesca 34 puntos

6º Oliver 33 puntos

7º Amistad 31 puntos

8º Balsas Picarral 30 puntos

9º Santo Domingo Juventud 30 puntos

10º Monzón FB 29 puntos

11º EF Huesca 23 puntos (1 partido menos)

12º Stadium Casablanca 23 puntos

13º Actur Pablo Iglesias 23 puntos

14º Unión la Jota Vadorrey 21 puntos (1 partido menos)

15º FB Binéfar 13 puntos

16º Stadium Venecia 12 puntos

17º Alcañiz 9 puntos

18º EFB Calatayud 8 puntos

19º Escalerillas 5 puntos

20º San Gregorio 1 punto (1 partido menos)