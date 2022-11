El Deportivo Aragón cosecha un importante triunfo en Olot

El RZD Aragón sumó una importante victoria a domicilio en el campo del Olot. Los goles de Guillem y Fabio neutralizaron el tanto final de Coris desde los once metros. Tres puntos para el Deportivo Aragón que jugó casi toda la segunda parte con un jugador más por la expulsión del local Bigas.

En la primera mitad, el Deportivo Aragón acertó a hacer gol en la primera ocasión que generó. Una buena jugada de Rastrojo acabó con un balón filtrado dentro del área que Naranjo envió al fondo de la portería, hoy defendido por Arnau Fàbrega. El Olot no digirió nada bien el 0-1 y, después, concedió muchas ocasiones que filial zaragocista casi convierte en gol en dos ocasiones pero los dos disparos fueron a la madera (un palo de Rastrojo y un larguero de Naranjo), Cuenca chutó al lateral de la red y Aimar salvó un gol clarísimo de Rubio. Corto resultado tras lo visto sobre el césped para que ambos equipos se marcharan camino de vestuarios.

En la segunda, el Olot no acabó de reaccionar y además se quedó con un hombre menos por expulsión de David Bigas. Pese a jugar con diez jugadores, el conjunto catalán intentó dar un paso hacia adelante. Manel Busquets, Forgas y sobre todo Terma han tenido ocasiones, pero no han conseguido el empate. Rubio, tras una acción rápida, superó a Ayala y Fabio Cortés marcó el 0-2 en el 88’, sentenciando de esta manera el choque. Sin embargo, no fue el marcador definitivo porque Manel Busquets ha provocado un penalti que Sebas Coris ha transformado en el 1-2 en el añadido.

Ficha técnica:

Olot: Arnau, Aimar (Coris, 67), Ayala, Eloi (Guillem, 56), Forgas (Vilanova, 56), Callís, Gonzalo, Urri, Xumetra (Brugué, 67), Manel y Bigas.

RZD Aragón: Calavia, Borge, Saturday, Operé, Luna (Juan Sebastián, 62), Vaquero, Castillo, Cuenca (Jay, 62), Rastrojo (Pablo Cortés, 75), Guillem (Fabio, 83) y Raúl Rubio.

Goles: 0-1, min. 12: Guillem. 0-2, min. 88: Fabio. 1-2, min. 92: Coris, de penalti.

Árbitro: Torres Rodríguez. Amonestó a Ayala, Guillem, Xumetra; Vaquero, Guillem, Jay, Raúl Rubio y Borge. Expulsó con roja directa al local Bigas (54’).