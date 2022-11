Las crónicas del Grupo 2 de Regional Preferente: El Morés supera al Casetas

MORÉS 3-2 CASETAS

Morés: Javier, Adrián, Mendoza, Cristian, Serrano, Fredy (Fajardo, 89), Alamán (Pérez, 68), Pardo (Pascual, 46), Trasobares, Agorreta y Arenaz (Jiménez, 53).

Casetas: Hugo, Abad (Elipe, 46), Ferreira, Antonio (De Castro, 5), Carlos (Santiago, 78), Pablo, Rivas, Marcos, Jaime (Montaño, 78), Da Costa y Mihail (Navarro, 64).

Goles: 1-0, min. 2: Fredy. 2-0, min. 4: Fredy. 2-1, min. 27: Carlos. 3-1, min. 31: Arenaz, de penalti. 3-2, min. 75: Jaime.

Árbitro: Hernández Andrés. Amonestó a Arenaz, Agorreta, Adrián y Mendoza; Ferreira, Mihail, Pablo y Navarro.

Comentario: El Morés encadena cuatro jornadas seguidas sin perder tras ganar por 3-2 al Casetas. Los locales empezaron muy fuertes el encuentro, subiendo el 2-0 al marcador por mediación de Fredy antes de que pasaran los primeros 5 minutos. Sin embargo, el Casetas aprovechó un momento de relajación de sus anfitriones para recortar distancias a la salida de un córner. Pasada la primera media hora Arenaz hizo el 3-1 desde el punto de penalti, llegándose así al tiempo de descanso. En el ecuador de la segunda mitad el Casetas volvió a recortar distancias, esta vez gracias a Jaime, lo que les volvió a meter en el partido Durante los minutos finales los visitantes trataron de conseguir el gol del empate, pero el Morés supo controlar el partido y los tres puntos se quedaron en el San Félix. SANTA ANASTASIA 4-0 CALATORAO

Santa Anastasia: Aguilar, Salafranca, Chechu Dorado, Les (Asensio, 55), Biota, Almuzara, Garde (Tenías, 72), Aitor (García, 55), Abadía (Oliva, 55), Maqueda y Mainz (Marcellán, 62).

Calatorao: Acrismaritei, Islah, Martí, Tahis, Ricardo (Joven, 70), Jorge (Gil, 70), Sanz, Urgel, García (Faye, 78), Turrubia (Huerta, 46) e Iván (Jaiteh, 46).

Goles: 1-0, min. 21: Mainz, de penalti. 2-0, min. 24: Mainz. 3-0, min. 56: Mainz. 4-0, min. 80: Biota.

Árbitro: Crespo Calero. Amonestó a Aitor, Abadía, Asensio y Maqueda; Martí, Turrubia, Jaiteh y Urgel. El visitante Islah fue expulsado en el 23’ por tarjeta roja directa.

Comentario: El Santa Anastasia consiguió una victoria holgada contra el Calatorao en un partido que dominaron de principio a fin. Pasados los primeros 20 minutos Mainz adelantó a los locales desde el punto de penalti. El partido se le puso aún más a favor al Santa Anastasia tras la expulsión de Islah, llegando de forma casi inmediata el segundo tanto en la cuenta de Mainz. Tras el paso por vestuarios el Calatorao salió con la intención de recortar distancias, pero el Santa Anastasia quería una ventaja mayor y Mainz acabó de firmar su triplete particular en el minuto 56. Con el 3-0 en el marcador, el Calatorao decidió mantenerse a la defensiva para evitar que los locales consiguieran un resultado más abultado, pero Biota consiguió hacer el 4-0 con el que se llegó al pitido final.

EL GANCHO 0-1 ATLÉTICO CALATAYUD

El Gancho: Ernesto, Garcés, Del Barrio, Cantero, Díaz, Durango, Martín, Mastral (Héctor, 46), Larraz (Lagunas, 53), Moabet (Bonaventure, 68) y Teresa (Díez, 60).

At. Calatayud: Navarrete, Palacios, Gracia, Diego (Sergio, 53), Paulo, Sergio, Piquero (Rober, 46), Capilla, Agustín (Mario, 68), Sebastián y Panocha (Zakaría, 86).

Goles: 0-1, min. 29: Agustín.

Árbitro: Tame Samaniego. Amonestó a Bonaventure; Piquero, Palacios y Gracia. Expulsó por roja directa al visitante Paulo (74’).

Comentario: El Atlético Calatayud tiró de oficio para llevarse la victoria del campo de El Gancho, en un partido de alternativas y con opciones para ambos conjuntos. Sin embargo, la diferencia está en los pequeños detalles y ahí fue más eficaz el Calatayud en las dos áreas. En la primera, para adelantarse por medio de Agustín, después de llevarse a trompicones un balón que parecía perdido. El Gancho dispuso de dos claras ocasiones de gol, pero una vez Navarrete y en la otra un jugador en línea de gol evitaron el tanto del empate. Los cambios ofensivos de El Gancho le dieron más mordiente arriba y pasó a colgar balones al área, aunque la zaga bilbilitana se mostró muy segura y tuvo una opción para sentenciar a la contra.

SAN JOSÉ 2-0 LA CARTUJA

San José: Saúl, Sentis (Gómez, 55), Cea, Barbero (Ibáñez, 55), Javier (Sus, 84), Pablo (Afekir, 84), Barriendos, Marchante, Alejandro, López y Vidal (Dual, 66).

La Cartuja: Iván, Aitor, Ros, Egea (Abdou, 82), Caballero (Blanco, 70), Romeo, Andreu (Lozano, 82), Daniel, Cornago (Aragón, 63), Alfonso y Joel.

Goles: 1-0, min. 28: Andreu en propia. 2-0, min. 81: Ibáñez.

Árbitro: Omar Diop. Amonestó a Vidal y Afekir; Daniel, Blanco y Joel. El visitante Blanco fue expulsado en el 89’ por doble amonestación.

Comentario: El San José se llevó los tres puntos ante La Cartuja en un partido donde los locales llevaron el dominio ante un cuadro visitante que se mantuvo muy replegado. Andreu marcó en propia puerta el primero del partido tras una jugada por la banda. La Cartuja no cambió su estilo y al San José le costó generar peligro. En la segunda parte, los visitantes se hicieron con el control, pero en una acción al contragolpe Ibáñez sentenció el partido. La Cartuja la había tenido instantes antes con un disparo al larguero.

MAGALLÓN 3-1 BORJA

Magallón: Tabuenca, Adrián Falcón, Aitor García, Broto, Aibar (Aznar, 51), Pardo, Romanos, Ruberte (Zalaya, 59), Sancho (Hernández, 71), Arilla y Lasauca.

Borja: Montorio, Marín (Ramón, 54), Raúl, Cristea (Tounkara, 46), Valero (Martínez, 51), Roncea (De Pablo, 46), Chueca, Usón, Abad, Navarro y Rivarés.

Goles: 1-0 min. 18: Sancho, 2-0 min. 21: Sancho, 3-0 min. 44: García, 3-1 min. 86: Abad.

Árbitro: Fernández Nicolás. Amonestó a Sancho, Lasauca, Arilla, Romanos; Marín, Roncea, Chueca, Tounkara, Usón, Ramón y Rivarés. Expulsó a Broto por doble amarilla.

Comentario: Dos minutos mágicos de Sancho, entre el 18 y el 21 de la primera parte, sirvieron para desequilibrar un encuentro que hasta entonces se apreciaba muy igualado entre el Magallón y el Borja. En el primero de los goles ajustó un balón al palo ante el que poco pudo hacer la estirada de Montorio; mientras que tres minutos después se aprovechó de una imprecisión a la hora de cortar un balón por parte de los locales para establecer el 2-0. Después del gol, se reactivó el Borja e incluso se encontró con un balón al larguero a la salida de un córner, pero la puntilla la recibió justo antes del descanso con el tanto de García desde fuera del área. En la segunda parte, el encuentro bajó enteros y no hubo un claro dominador, sino que el Magallón trató de conservar la ventaja sin asumir riesgos. Abad recortó distancias tras cazar un rechace a falta de cinco minutos.

VILLA DE ALAGÓN 0-1 MONTECARLO

Villa Alagón: Ortiz, Aladrén, Castillo, Cafú, Moreno (Aguirre, 87), Juan, Javier, Fernández (Ballester, 55), Escartín, Hugo (Murillo, 55) y Eneko.

Montecarlo: Daniel, Iván, Castán, Mauro, Ciriano (Moncada, 70), Pelegrín, Andrés (Ponce, 78), Mallor, Posa (Cebrián, 62), Romanos (García, 78) y Susoho.

Goles: 0-1 min. 48: Pelegrín.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a, Fernández, Ortiz, Gómez, Suárez, Castillo, Murillo, Ballester, Cafú (2), expulsado en el 46’; Rodríguez, Castán, Ciriano, Cebrián, Caparrós. y Susoho (2), expulsado en el 66’.

Comentario: Un solitario gol de Pelegrín le dio los tres puntos a un Montecarlo que tuvo que sufrir mucho, en especial en la primera parte. El Villa de Alagón empezó más metido en el encuentro y a punto estuvo de adelantarse en una acción de mano a mano en la que Escartín no pudo definir con acierto ante Daniel. Los locales llevaron peligro en un par de acciones a balón parado, incluyendo un balón que se paseó por el interior del área pequeña en el que nadie fue capaz de materializarlo. El Montecarlo también pisó área rival, pero con falta de conexión en los metros finales. Nada más empezar la segunda parte, Pelegrín adelantó al Montecarlo después de culminar desde dentro del área una buena acción que inició Romanos en la banda. Los visitantes supieron sufrir y aguantar el asedio local, que se encontraron con un soberbio Daniel bajo palos y con otro remate que se marchó rozando el palo en los compases finales. La ventaja numérica con la que se quedó el Montecarlo tras la expulsión de Ade, pronto se vio nivelada después de la expulsión de Susoho en el 66.

VALDEFIERRO 4-1 REMOLINOS

Valdefierro: Artero, Marcos (Broto, 46), Iván, Angoy, Miguel (Urquizo, 67), Muñoz, Lorente (Marín, 46), Perea (Álvarez, 60), Gomis (Blázquez, 60), Sergio y Valenzuela.

Remolinos: Jorge, Lucas (Iglesias, 67), Guillermo, Samuel, Ibra, Estaben (Hernández, 67), Aitor, Juan (Royo, 67), Luis, Ebuale (Keita, 46) y Falcón (Valiente, 77).

Goles: 1-0, min. 7: Angoy. 2-0, min. 14: Muñoz. 3-0, min. 28: Gomis. 4-0, min. 56: Muñoz. 4-1, min. 76: Keita.

Árbitro: Zazurca Iguaz. Amonestó a Angoy; Keita, Juan, Jorge y Aitor.

Comentario: Solvente victoria de un Valdefierro que llevó la iniciativa desde el primero y no tardó en adelantarse a la salida de un córner por medio de Angoy. Poco después, tras una acción por la banda derecha, le llegó un balón para empalar a Muñoz que no perdonó. Antes de la media hora, un balón ajustado al palo de Gomis se tradujo en el tercero, poniendo la sentencia al encuentro. Aún así, el Valdefierro dispuso de dos contras de peligro para materializar el cuarto antes del descanso. Muñoz, de cabeza, convirtió el 4-0 en el inicio de la segunda parte y a partir de entonces ambos conjuntos entraron en una fase en la que no pasaba nada. Los cambios ofensivos del Remolinos le permitieron a Keita empujar en línea de gol un centro lateral para anotar el gol del honor.