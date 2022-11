Todas las crónicas de Tercera RFEF: El Ejea rescata un punto en Caspe en el último suspiro

La afición que acudió a Los Rosales disfrutó de un partido entre dos equipos que mantienen dinámicas muy similares. El duelo entre el Caspe y el Ejea se saldó con un empate justo que reflejó el dominio alterno que se dio durante los noventa minutos.

Fue el conjunto ejeano el que empezó mejor el partido teniendo su primera oportunidad en la cabeza de Álex Sánchez, aunque Javito estuvo acertado y consiguió desviar el remate a córner. Puertas también lo intentó en un lanzamiento de falta directa, pero esta vez el esférico se estrelló contra el larguero. Con el paso de los minutos el Caspe fue teniendo mayor presencia en el área de los visitantes. Pese a los acercamientos de los que dispusieron los dos equipos, el empate inicial se mantuvo intacto hasta pasado el tiempo de descanso.

La segunda mitad se inició con la igualdad que caracterizó al partido en su totalidad. No obstante, la presión alta que estaba ejerciendo el Caspe sobre su rival fue premiada en el minuto 66, momento en el que los locales robaron el balón y Rotellar anotó el primer gol del partido. El Caspe trabajó mucho y muy bien en la parcela defensiva, pero cuando se llegó al descuento, todo su buen hacer quedó eclipsado. El Ejea aprovechó un saque de esquina para que, tras varios barullos en el área, Álex Sánchez anotara el gol del empate, subiendo al marcador el 1-1 con el que se llegó al pitido final y que permitía al cuadro dirigido por Iván Martínez rescatar un punto.

Ficha técnica:

Caspe: Javito, Limbeck, Sorbe (Abadía, 22), Bernal, Ginés, Mouad (Garrido, 60), Cano (Burillo, 89), Marín, Juan, Vera y Rotellar (Horno, 89).

Ejea: Yzan, Escuin (De Roque, 79), Ginovés, Tudela, Iñigo (Rekrouk, 53), Puig (Puri, 74), Bruno, Puertas (Jorge Álvarez, 46), Marc, Álex Sánchez y Fran Santos (Valdés, 46).

Goles: 1-0, min. 66: Rotellar. 1-1, min. 97: Álex Sánchez.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó al local Javito y a los visitantes Escuin, Puertas y Rekrouk.

CARIÑENA 0-3 HUESCA B

Cariñena: Álvarez, Ventura, Omeñaca (Abuy, 63), Abián (Lounis, 63), Marcos, Escarda, Antoni, Garrido (Fernandes, 76), Díaz (Hernández, 70), Tejero (Abreu, 76) y Sekou.

Huesca B: Sanz, Bernárdez (Almerge, 65), Anglada, Ángel, Torguet, Mata (Abizanda, 75), David, Rico, Seijo (Closa, 75), Aznar (Amandi, 75) y Tresaco (Butler, 81).

Goles: 0-1, min. 29: Aznar. 0-2, min. 30: Rico. 0-3, min. 39: Tresaco.

Árbitro: García Reyes. Amonestó a Abián, Tejero; Bernárdez.

Comentario: El Huesca B fue más eficaz de cara a puerta que el Cariñena, lo que le sirvió para llevarse de La Platera los tres puntos tras un partido más igualado de lo que reflejó el resultado final.

Durante la primera mitad ambos conjuntos dispusieron de ocasiones de gol. Sekou pudo haber puesto por delante al Cariñena en un mano a mano que fue frustrado por Sanz. Antes de pasar la primera media hora de juego, el Huesca B botó una falta lateral y, tras un rechace, Aznar consiguió inaugurar el marcador. De manera casi inmediata Rico dobló la ventaja oscense culminando una buena jugada por banda que acabó con el balón entrando por la escuadra. Marcos tuvo en sus botas la posibilidad de recortar distancias, pero de nuevo el buen hacer de Sanz impidió que el casillero del Cariñena se alterara. Antes del descanso Tresaco anotó 0-3.

El Cariñena salió mejor del vestuario y siguió acumulando llegadas al área visitante para tratar de volverse a meter en el partido, pero el Huesca B se mantuvo muy bien a la defensiva esperando su oportunidad para salir a la contra. Con el pitido final y el resultado de 0-3 en el marcador se confirmó el triunfo oscense.

ILLUECA 1-1 ROBRES

Illueca: Cerdán, Pinto, Karol, Cavero, Rubio (García, 88), Cortés, Gimeno (Veintemilla, 61), Cota, Rosell (Barriendos, 61), Marín (Rubí, 85) y Gassama.

Robres: Abad, García, Ballesteros, Espiérrez, Muñoz (Carrasco, 45), Camilo, Saúl, Carcasona, Chárlez, Eloy (Torres, 52) y Prat.

Goles: 1-0, min. 72: Gassama, de penalti. 1-1, min. 93: Carrasco.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a los visitantes Muñoz, Eloy, García, Carcasona y Camilo.

Comentario: El Illueca y el Robres empataron un partido en el que los locales dominaron por completo el encuentro, pero su rival se mantuvo bien plantado.

El Illueca se encargó de llevar el peso del partido y de controlar la posesión mientras el Robres se mantenía ordenado. Antes de llegar al tiempo de descanso Rosell pudo haber adelantado a los locales con un disparo desde el vértice del área que se estrelló con el larguero.

Tras el paso por vestuarios el Robres se estiró, pero eso no impidió que el Illueca mantuviera el control del partido, logrando adelantarse en el marcador en el minuto 72 después de que Gassama transformara un lanzamiento de penalti. Los visitantes cambiaron su esquema y se estiraron aún más, lo que le permitió a sus anfitriones aprovechar los espacios que dejaban para crear peligro. Finalmente, en el tiempo de descuento el Robres aprovechó una de sus escasas ocasiones para que Carrasco anotara el 1-1. El Illueca se volcó en busca del gol que les volviera a poner por delante, pero no contaron con el acierto necesario. El Robres pudo haberse llevado los tres puntos del Papa Luna en la última jugada del partido, pero Cerdán consiguió frustrar la oportunidad de los visitantes.

ATLÉTICO MONZÓN 0-0 BINÉFAR

At. Monzón: Ballarín, Domingo, Claver, Llopis, Samitier (Vieira, 70), García (Escolano, 80), Puyer (Ratto, 46), Guillén, Luna (Ramos, 46), Izan y Díaz.

Binéfar: Aboubacari, Grifell, Laghrissi, Valencia, Gómez (Fadiala, 88), Llabres, César, Chicho (Roger, 57), Imaz (Sussoho, 88), Sidibe (Solano, 80) y Pujol.

Árbitro: Ubico Lacasta. Amonestó a Claver, Llopis; a Sidibe, Valencia, Llabres y Fadiala.

Comentario: Monzón y Binéfar se repartieron los puntos en un duelo muy luchado los noventa minutos, pero en el que los ataques no estuvieron finos. El Monzón no pudo encadenar su tercera victoria seguida en casa, y el Binéfar enlaza el segundo empate seguido, pero a buen seguro que el punto no dejó demasiado buen sabor de boca a ninguno de los dos.

Arrancaron mejor los locales, y al cuarto de hora llegó la primera ocasión con una pérdida de balón de la zaga literana que a punto estuvo de significar el primer tanto. Poco después, una falta lateral se paseó por todo el área binefarense, pero no encontró rematador. Tras este inicio local, el Binéfar se fue poco a poco asentando en el campo y poco antes de la media hora llegaron las ocasiones visitantes. Primero con una jugada de Chicho por la derecha y luego con un buen disparo de Imaz desde la frontal que Nelson, ante sus ex compañeros, despejó a corner con una buena mano. El tramo final de la primera mitad fue de dominio visitante, y primero Sidibe con un disparo que tocó en un defensa y se fue a saque de esquina, y luego Grifi con un remate de cabeza alto, llevaron peligro, pero el marcador siguió igual.

Y ya al poco de empezar la segunda mitad llegó la mejor del partido, que fue para el Monzón. Samitier le ganó la espalda a la defensa celeste y se plantó ante Buba, pero su disparo raso y cruzado se estrelló contra el poste derecho del meta literano. Llegaron los cambios, para intentar cambiar el panorama, y el partido también se calentó un tanto y llegaron las tarjetas, pero lo que no cambiaba era el marcador. El Binéfar tuvo una buena fase en la que llegó, con dos buenos disparos de Valencia y Sidibe, pero todo siguió igual, y pese a que ambos lo intentaron hasta el último minuto, el partido estaba para empate sin goles.

TAMARITE 2-0 BARBASTRO

Tamarite: Edgar, Pol, Grau (Flo, 60), Balué, Varilla, Eric (Farré,81), Alexis (Cissé, 87), Raluy (Iglesias, 46), Suárez (Bernado, 81), Serban y Sales.

Barbastro: Salas, Bautista (Bocardo, 58), Franc, Solana (Adil, 58), Sempe, Gascó, Sidibe, Jaime (Óscar, 46), Fernando (Gayán, 72), Val y Conte.

Goles: 1-0, min. 55: Alexis. 2-0, min. 57: Suárez.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Raluy, Varilla, Eric, Balué; a Adil.

Comentario: El Tamarite sigue intratable en su feudo y ayer logró batir a otro de los equipos potentes de la categoría como es el Barbastro. Era un derbi provincial y desde el principio se notó por el gran ambiente que reinaba en el campo tamaritano.

En la primera parte hubo mucha prudencia y juego de tanteo de ambos equipos, lo que se tradujo en que ninguno de los dos equipos lograra inquietar a los guardametas demasiado.

La primera ocasión se la apuntamos al Barbastro con un remate fuera de Soule. Después de esta ocasión llegaron las primeras para los locales, y era Alexis el que no llegaba por poco a un buen balón al área. Salas, guardameta barbastrense, se lucía con una mano magistral tras un disparo de Espinosa poco después. La primera mitad no dio para mucho más.

Empezó la segunda parte y el Tamarite salió decidido a por el partido. Una combinación entre Sales y Espinosa ocasionaba el primer tanto que adelantaba a los literanos. Nada más un minuto después el veterano Fran Suarez ve a Salas adelantado y desde medio campo hacía el 2-0 con un magistral disparo ante el que no pudo hacer nada el meta visitante. Desde ahí y hasta el final el partido fue un quiero y no puedo del Barbastro, al que le hicieron mucho daño los dos goles tempranos del Tamarite. que en apenas dos minutos había sentenciado un partido muy igualado hasta ese momento.

ALMUDÉVAR 0-1 CUARTE

Almudévar: Albero; Cirac, Rafa (David Pascual, 86), Ainoza, Velasco, Marcos, Marvin (Iván Vera, 78), Gotor, Peña (Puente, 45), Abad y Dieste

Cuarte: Álvaro, Escolar, Muzquiz, Sánchez, David Martínez, Andreu, Sergio (Cristian, 55), Muñoz, Jorge (Castro, 59), Arturo y Roberto.

Goles: 0-1, min. 76: Roberto.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a los locales Ainoza, Cirac, Puente, Marcos y Gotor; y al visitante Raúl Sánchez.

Comentario: Partido muy igualado que se lo llevó el que más acierto tuvo de cara al gol.

Salió muy bien situado el Cuarte con una fuerte presión en el centro del campo, pero a partir del minuto 10 comenzó a llegar con peligro el Almudévar. Los visitantes tuvieron la mejor ocasión de toda la primera parte en un cabezazo de Múzquiz, en la que Albero realizó un paradón en el minuto 26.

La segunda parte fue más vistosa. El Cuarte movía el balón muy rápido y creaba peligro por las bandas, mientras que el Almudévar tuvo hasta cinco claras ocasiones de gol. La primera en el 68, pero Marcos no logró superar a Álvaro con un tiro raso. El portero del Cuarte envió a córner un tiro de Rafa ajustado al palo dos minutos después. Pero en el 76 fue el Cuarte quien tuvo el acierto de marcar en un remate raso y ajustado de Roberto. De ahí al final, el Almudévar se volcó y siguió creando ocasiones de gol para empatar. En el 79, Marcos solo ante Álvaro, no logró acertar, y ya en el añadido, un defensa del Cuarte logró despejar bajo palos un centro chut de Dieste.

ÉPILA 1-1 UTRILLAS

Épila: Aarón, Gil, Rupérez, Rafinha, Manu, Hamza, Óscar (Jaime, 60), Magallón, Edu Vicente (Ariño, 60), Osanz y Losfablos.

Utrillas: Augusto, Júdez (Tena, 75), Lautaro, Mele, Adrián, Paki, Matar, Puky, Adán (Guillermo, 85), Gazzoni y Jorge López (Ángel, 79).

Goles: 1-0, min. 68: Rafinha. 1-1, min. 90: Puky.

Árbitro: Lucía Lobera. Amonestó a Gil; Júdez, Gazzoni y Ángel. Expulsó por doble amonestación al local Manau (71’).

Comentario: El Épila y el Utrillas mantuvieron un duelo igualado que se saldó con un empate. Aunque los locales dispusieron de las oportunidades más claras, el buen hacer defensivo de los visitantes impidió que el Épila se reencontrara con la victoria.

Los pupilos de Ruben Zapater salieron muy bien al terreno de juego, teniendo Óscar la primera oportunidad del partido, pero no dispuso del acierto necesario para batir a Augusto. El Épila se hizo con la posesión, pero el Utrillas se mantuvo muy bien plantado. Antes del descanso, Rafinha puso un centro lateral que fue rematado por Osanz, pero el balón se estrelló contra el larguero.

Tras el paso por vestuarios los locales mantuvieron el dominio del balón, consiguiendo adelantarse en el marcador con un disparo desde fuera del área de Rafinha. Sin embargo, a los pocos minutos Manau fue expulsado, lo que provocó que el Utrillas se estirara. En el minuto 90 Puki anotó en un saque de esquina el ansiado gol de la igualada. El Épila se lanzó al ataque en el tiempo de descuento, pero no consiguieron alterar el marcador y el partido finalizó con el resultado de 1-1.

CALAMOCHA 2-2 LA ALMUNIA

Calamocha: Unai, Monge, Dela (Ismael, 90), Lorente, Nilton, Fonsi, Albajara (Nieto, 70), Oberé, Fuertes (Álex Navarro, 70), Iván Falo (Bernad, 80) y Otín (Víctor García, 46).

La Almunia: Borja, Clavero, Luso, Héctor (Guillén, 87), Júdez (Moha, 76), Willy, Lou, Sarvise (Embid, 59), Orús (Kever, 87), Refusta y Gregorio.

Goles: 0-1, min. 19: Gregorio. 1-1, min. 49: Fonsi. 2-1, min. 52: Fonsi. 2-2, min. 60: Luso, de penalti.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Fonsi, Monge; Refusta, Embid, Luso y Orús. Expulsó por doble amonestación al local Lorente (73’) y con roja directa al visitante Kever (92’).

Comentario: Reparto de puntos entre el Calamocha y La Almunia en un partido donde Unai fue decisivo para el cuadro local. En el 19’, Gregorio adelantó al conjunto visitante y pudieron marcar en otras acciones posteriores que atajó con una buena actuación en todas ellas Unai. Tras el descanso, el Calamocha mejoró y dio la vuelta al marcador con un doblete de Fonsi. Poco duró la alegría a los locales, que cometieron un penalti por medio de Monge que transformó Luso. En la recta final, el cuadro local se quedó con inferioridad, pero el visitante Kever fue también expulsado. El Calamocha no consigue sumar de tres en tres, ya que en los últimos cuatro partidos solo ha sumado dos puntos de los doce posibles.