La reacción del Utrillas llega tarde ante un Barbastro enchufado

El Utrillas comenzó valiente en el primer tiempo, pero los oscenses se hicieron con la posesión. No obstante, las oportunidades se sucedían sin excesivo peligro. En el 14’, el juez de línea ha anulado un gol al conjunto visitante por fuera de juego que sirvió de aviso a los locales. Sin embargo, la reacción no terminó de llegar en la primera mitad y tras varios minutos de imprecisiones utrillenses y combinaciones del Barbastro llegó el primer gol de la tarde. Un centro lateral por la banda derecha encontró la cabeza de Soulé, que subió el primero al marcador. El Utrillas reaccionó tímidamente antes del descanso, pero sus aproximaciones apenas generaron peligro a la meta rival. Paki se atrevió con un disparo que se marchó desviado y con el susto en el cuerpo por un nuevo ataque oscense se cerró la primera parte. A la vuelta del paso por vestuarios nada cambió en La Vega. Solo transcurrieron sesenta segundos de la segunda mitad cuando Soulé volvió a conectar un buen balón de cabeza para ponerlo en el fondo de la red. El Barbastro aumentó su renta y el partido se le puso cuesta arriba a los locales. El cuadro oscense amplió distancias tras acertar a la salida de un córner. Con el partido sentenciado, el Utrillas no quiso abandonar y en los últimos minutos mostró su mejor versión. Adrián cedió un balón para Ángel y el delantero, que llevaba pocos minutos sobre el césped recortó diferencias para concluir el duelo con un mejor sabor de boca.

Ficha técnica:

Utrillas: Augusto, Júdez, Lautaro, Mele (Puky, 60), Adrián, Paki, Monteiro, Matar (Jorge López, 60) (Ángel, 72), Adán (Stokic, 65), Casero (Tena, 60) y Gazzoni.

Barbastro: Salas, Val (Lucas, 88), Gascó, Franki, Sempé, Arnedillo (Solana, 88), Rausell (Torres, 88), Conte, Soule (Aarón, 76), Perso (Hugo, 65) y Adil.

Goles: 0-1, min. 37: Soule. 0-2, min. 46: Soule. 0-3, min. 71: Sempé. 1-3, min. 85: Ángel.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Monteiro, Adán; Rausell y Conte.

ILLUECA 1-1 CARIÑENA

Reparto de puntos entre Illueca y Cariñena en un duelo vibrante. El balón echó a rodar en el Papa Luna con el Illueca, que llegaba al encuentro tras su eliminación de la Copa Federación frente al Real Unión de Irún, mejor plantado sobre el terreno de juego. Los rojiblancos se adelantaron pasado el primer cuarto de hora tras un penalti que Gassama no falló. El Cariñena no bajó los brazos y logró igualar la contienda a la media hora de juego tras un buen tanto de Diloy. Tras el paso por vestuarios, ambos conjuntos buscaron el tanto de la victoria, pero las defensas se impusieron y el marcador ya no se movió.

Illueca: Mario, Pinto, Karol, Cota, Rosell (Veintemilla, 65), Barriendos (Gimeno, 80), Oli (Marco, 80), Manu Rubi, Gassama, Guillermo y Oriol (José Luis, 88).

Cariñena: Álvarez, Ventura, Rodrigo, Abián (Cristian, 90), Ismael, Diloy (Sekou, 63), Abuy (Álvaro, 46), Marcos, Escarda, Escribano (Adrián, 63) y Garrido (Tejero, 46).

Goles: 1-0, min. 17: Gassama, de penalti. 1-1, min. 30: Diloy.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó a los visitantes Álvarez, Tejero, Álvaro, Cristian y Ventura.

ATLÉTICO MONZÓN 0-1 CASPE

At. Monzón: Nelson, Kirian, Domi (Roc, 57), Claver, Marcio, Lasús, Guillén, Luna (Eric, 83), Izan (Juan, 71), Iago (Miguel, 83) y Ramos (Aitor, 71).

Caspe: Máñez, Limbeck, Bernal, Ginés, Jesús (Vera, 65), Tadili, Cano (Raúl, 89), Marín, Juan, Navarro (Abadía, 62) y Rotellar (Burillo, 62).

Goles: 0-1, min. 47: Ginés.

Árbitro: Gómez Mur. Amonestó a Lasús; Jesús y Burillo.

Comentario: El Caspe se llevó la victoria del Isidoro Calderón en un partido donde los locales fueron mejores en los primeros compases, con una elevada intensidad. Los locales fueron mejorando sus prestaciones en ataque aunque no llegaron a reflejarlo en el marcador. El Caspe dio un paso al frente en la segunda mitad, espoleado por el tanto de Ginés en una acción a balón parado. En varios errores locales, el Caspe pudo ampliar la renta, pero el Monzón intentó hasta el final lograr el empate, aunque sin éxito.

TAMARITE 2-1 EJEA

Tamarite: Sorinas, Balué, Varilla, Vales (Orrit, 87), Espinosa, Raluy, Suárez (Carlos, 79), Grau, Serban (Pol, 54), Mballow y Flo (Iglesias, 54).

Ejea: Santos, Crespo, Escuín (De Sus, 78), Ginovés, Puri (Álvarez, 59), Valdés, Moha (Puertas, 78), Puig (Santos, 70), De Roque (Andreu, 70), Muñoz y Rodríguez.

Goles: 1-0, min. 6: Grau. 1-1, min. 21: Moha. 2-1, min. 63: Iglesias.

Árbitro: Losfablos Mestre. Amonestó a Grau, Serban, Vales; Puig, Ginovés, Crespo, Muñoz y Álvarez.

Comentario: El Tamarite sumó ayer su cuarta victoria en cinco partidos, lo que coloca a los literanos en la parte alta de la tabla. Además, han ganado todos los partidos de casa, con un solo gol en contra además, lo que da una idea del gran arranque de liga de los de Felix Jiménez, que ahora quieren estirar todo lo posible este gran momento.

El partido se puso pronto de cara para los literanos. A los ocho minutos, Feliu luchó un balón al borde del área y lo ganó para luego hacer el primer tanto de la tarde.

El Ejea no se vino abajo después del tanto tempranero y pasado el cuarto de hora de juego Edgar evitó el empate con una gran intervención. Ya avisaban los ejeanos y tras un pase abierto a banda y un tiro cruzado marcaban el empate por medio de Moha.

La primera parte terminó con tablas y con Edgar como gran protagonista, pues tuvo varias intervenciones de mérito.

Empezaba la segunda parte igual que acabó la primera, con el Ejea que buscaba hacerse dueño del partido, aunque el Tamarite lo intentaba con sus armas e Iglesias, con un fuerte disparo, marcaba un auténtico golazo que ponía el 2-1.

El Tamarite se crecía con el gol y Sales, recién incorporado, creaba ocasiones para el tercero. Los literanos creaban peligro con buenas combinaciones entre sus delanteros pero no sentenciaron. De ahí al final el Ejea lo intentó pero una férrea defensa tamaritana lo evitaba.

Tres puntos para el Tamarite que tan sólo ha perdido un partido y que da la sorpresa colocándose en lo alto de la tabla.

ALMUDÉVAR 0-1 HUESCA B

Almudévar: Albero, Ballarín (Gracia Peña, 76), Ainoza, Figueras (Trullén, 45)(Dieste, 55), Sánchez, Kombe, Velasco, Abad, González (Maldonado, 63), Lizarbe y Cirac.

Huesca B: Sanz, Almerge, Bernárdez, Abizanda, Mata, Torguet, Pérez, Aznar (Tresaco, 76), Escario, Butler (Seijo, 63) y Sánchez (Hugo, 89).

Goles: 0-1, min. 89: Tresaco, de penalti.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Lizarbe, Cirac, Ainoza, Albero; Escario, Torguet y Almerge. Expulsó por roja directa a Gracia Peña (85’) y Albero (89’).

Comentario: El Almudévar cosechó la primera derrota de la temporada y encajó un gol por primera vez en lo que va de temporada en su enfrentamiento ante el Huesca. Durante la primera mitad el conjunto local tuvo más peso en la faceta ofensiva. Tras el descanso el partido se volvió más abierto y las ocasiones de ambos bandos se fueron intercalando. Con el Almudévar en inferioridad numérica, los azulgranas crecieron, aunque hubo que esperar al descuento para ver el primer gol: llegó desde el punto de penalti, siendo Tresaco el encargado de transformarlo.

ÉPILA 3-1 ROBRES

Épila: Fabre, Gil, Osanz, Rupérez, Manau, Hamza, Caro (Jaime, 73), Magallón, Marco (Edu Vicente, 61), Rafinha (Caicedo, 80) y Losfablos.

Robres: Abad, García (Torcal, 75), Ballesteros, Muñoz, Prat, Lagos, Chárlez (Carrasco, 46), Antero (Saúl, 46), Leiton (Vicente, 61), Barrio (Coulibaly, 86) y Carcasona.

Goles: 0-1, min. 6: Prat. 1-1, min. 40: Rafinha, de penalti. 2-1, min. 47: Rafinha. 3-1, min. 68: Losfablos.

Árbitro: Sánchez Sancho. Amonestó a Edu Vicente, Marco, Magallón, Gil, Rupérez; Leiton, Chárlez, Prat y Muñoz.

Comentario: El Épila solo sabe ganar en lo que va de temporada, siendo el Robres el último equipo contra el que cosechó el triunfo en un partido igualado pero en el que los locales se encargaron de acumular las ocasiones más claras. No obstante, empezaron mejor los pupilos de Javier Genovés, adelantándose a los 6 minutos en la segunda jugada tras un centro lateral por mediación de Prat. El tanto generó dudas en las filas locales, aunque poco a poco fueron recuperando la tranquilidad y empezaron a llegar las ocasiones. El gol del empate subió al marcador en el minuto 40 después de que Rafinha transformara un lanzamiento de penalti. El Épila salió muy bien del vestuario, remontando el partido a los pocos minutos gracias a Rafinha. El Robres no llegó a sentirse cómodo del todo mientras su rival era superior con el balón. En el minuto 68 una jugada combinativa culminada por Losfablos acabó de poner tierra de por medio. Al Épila solo le faltó esperar al pitido final para sellar su quinto triunfo consecutivo.

LA ALMUNIA 1-9 BINÉFAR

La Almunia: Otín, Joven, Delgado (Abubakari, 54), Guillén (Embeya, 71), Júdez (Gil, 46), Embid, Lou, Sarvise, Orús (Martínez, 54), Refusta y Gregorio (García, 54).

Binéfar: Hidalgo, Fadi, Grifi, Valencia, Cesc, Llabrés, César (Cuéllar, 62), Chicho (Rodríguez, 67), Imaz (Laghrissi, 67), Moró (Faci, 72) y Pujol (Sala, 72).

Goles: 0-1, min. 3: Valencia. 0-2, min. 10: Cesc. 0-3, min. 21: César. 0-4, min. 47: César. 0-5, min. 66: Moró. 0-6, min. 73, César. 1-7, min. 83: Embid. 1-8, min. 84: César. 1-9, min. 89: Cuellar.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó al local Martínez y a los visitantes Cesc y Sala.

Comentario: El Binéfar volvió a ganar, esta vez a domicilio en casa de La Almunia, dando un recital ofensivo que acabó con la goleada por 1-9, cuatro de ellos anotados por César, que se estrenó como goleador de la mejor forma posible. El partido no tardó en ponerse de cara para el conjunto oscense, ya que pasados los primeros 20 minutos Valencia, Cesc y César se encargaron de darle una amplia ventaja al Binéfar. Tras el paso por vestuarios los visitantes, lejos de levantar el pie del acelerador, mantuvieron el ritmo y la cuenta ascendió a 0-7, obra de César (por partida doble), Moró y Valencia. Embid anotó el gol del honor para La Almunia, pero no tardó en ser eclipsado por el cuarto tanto de César. Cuéllar fue el encargado de completar la goleada, llegándose al final con el resultado de 1-9.

CALAMOCHA 0-2 CUARTE

Calamocha: Unai, Dela, Lorente, Obere, Iván Falo (Fuertes, 87), Nilton (Otín, 73), Fonsi, Víctor García (Pellejero, 73), Nieto (Utrilla, 87), Álex Navarro (Salcedo, 63) y Monge.

Cuarte: Nicolás, Escolar, Múzquiz, Martínez, Lucio (Guillén, 15), Arturo, Íñigo Pérez (Raúl, 46), Alonso (Cristian, 70), Argente (Rica, 80), Villalba (Castro, 80) y Roberto.

Goles: 0-1, min. 82: Cristian. 0-2, min. 94: Rica, de penalti.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Unai, Oberé, Dela; y a Castro.

Comentario: El Calamocha perdió por 0-2 ante el Cuarte en un partido que dominaron los del Jiloca y que echaron por la borda en una jugada a balón parado a menos de diez minutos del final. Un gol del recién ingresado Gutiérrez en un lanzamiento de falta dejó a los discípulos de Humerto Arto sin premio en una tarde en la que sí lo merecieron. Rica sentenció desde los once metros en el último minuto de partido marcando el segundo. El partido comenzó sin un dominador del juego, con constantes llegadas en ambas áreas, aunque sin ninguna de verdadero peligro. En los primeros 25 minutos el Calamocha apenas dispuso de un par de ocasiones para intimidar a los visitantes, siendo la de Falo en el 21’ la más clara de las dos, pero el jugador calamochino no logró controlar un balón forzado en el área chica. El encuentro ganó en intensidad en la recta final del primer tiempo, con llegadas cargadas de peligro en las dos porterías, aunque en ninguna de ellas se terminó cantando gol. El encuentro se fue al descanso con tablas a nada en el marcador y sin que ninguno de los contendientes pudiera decir que había sido dominador. La segunda mitad comenzó con el Calamocha mejor plantado sobre el terreno de juego, dominando en los primeros compases todo el rectángulo de juego sabiendo generar peligro y desactivar las llegadas de sus rivales. Seguramente la ocasión más clara del partido la tuvo en el flequillo Fonsi, quien casi cazó un pase envenenado de Falo desde la esquina para haber marcado a puerta vacía. Pero esta vez tampoco pudo ser. El gol llegó apenas tres minutos después cuando Gutiérrez lanzó una falta directa desde la frontal del área que no llegó a interceptar Unai, que solo pudo ver cómo la pelota entraba ajustada por el ángulo de la escuadra de su portería. El gol fue un mazazo para el Calamocha que evidenció su desconcierto al ponerse por detrás en un partido que había sido capaz de dominar. De nuevo, el balón parado castigó a los del Jiloca como ocurriera en demasiadas ocasiones el año pasado. Con el marcador a favor y hombres frescos en la punta de su esquema, los zaragozanos pusieron contra las cuerdas a los turolenses que, no obstante, insistían percutiendo en el cerrado sistema de los verdes. El Calamocha perdió el buen juego que había demostrado en los primeros 75 minutos y tuvo que recurrir al cuerpo a cuerpo para detener a sus rivales, que llegaban en tromba al área local. A un minuto para el final del tiempo reglamentario el colegiado señaló penalti para que el recién ingresado Rica anotase el segundo.