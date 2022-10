Gran victoria de un Tarazona muy superior

Clara victoria del Tarazona en su visita al Alfaro. Comenzó con una marcha más el conjunto turiasonense, que pudo inaugurar el marcador pasado el cuarto de hora con un remate de cabeza de Jou que la zaga local despejó bajo palos. El choque se le puso de cara al Tarazona antes de la media hora, pues Héctor Pérez fue expulsado por doble amonestación y Carrasco abrió la lata dos minutos después. Los de Javi Moreno no bajaron el ritmo tras el gol y Carlos González pudo anotar el segundo cinco minutos más tarde, pero Zabal se mostró muy seguro. Sin embargo, el ariete no falló instantes después y remató a la red un gran centro de Gnali. El Alfaro se quedó con nueve antes del descanso tras la expulsión del meta Zabal y el encuentro se marchó al intermedio con muchísima ventaja para los aragoneses.

Tras el paso por vestuarios la dinámica no cambió: el Tarazona mandaba y buscaba un nuevo gol que dejase el choque visto para sentencia. Salinas tuvo la primera, pero el disparo no cogió portería. Acto seguido fue Yasin quien probó fortuna, pero se encontró con un pie magnífico de Rioja que evitó el tanto. Carlos González no falló cinco minutos después, pero el colegiado señaló fuera de juego. El Alfaro resistía como podía, pero apenas se prodigaba en campo contrario. Y al final, por pura insistencia, llegó el gol de la sentencia: Iván Martínez aprovechó un buen balón al segundo palo de Carlos González para encontrar portería y finiquitar el partido. A partir de ese momento el Tarazona dominó con más calma y el electrónico ya no se movió.

Alfaro: Zabal, Julen, Unai (Navajas, 46), Kevin (García, 46), Albin (Lizarbe, 46), Senar, Parada, Héctor, Aguado, Íñigo (Sabaté, 67) y Pablo

Tarazona: Dorronsoro, Yasín, Toni Jou, Carrasco (Areso, 66), Moustapha (David Sanz, 61), Carlos González, Nacho Pastor (Arnau, 71), Mendes (Rafa, 46), Gnali, Royo (Iván Martínez, 46) y Néstor

Goles: 0-1, min. 30: Carrasco; 0-2, min. 39: Carlos González; 0-3, min. 65: Iván Martínez.

Árbitro: García Padilla. Amonestó a los locales Julen y Parada; y a los visitantes Royo, Mendes y David Sanz. Expulsó a los locales Héctor Pérez (28’) y Zabal (43’)