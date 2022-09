El Épila se impone al Caspe tras unos frenéticos últimos minutos

El empuje del Caspe no fue suficiente para conseguir remontar ante el Épila, que sumó su segundo triunfo consecutivo. Fue un duelo duro a la par que intenso, marcado por las pausas constantes y con pocas ocasiones en el que el equipo visitante supo jugar mejor sus cartas.

El Épila salió con la mentalidad de incomodar a su rival, consiguiendo dificultar la salida con el balón del Caspe. Aunque en la primera mitad apenas se pudo disfrutar de ocasiones de gol, los dos equipos se mostraron muy bien plantados en el terreno de juego, aunque el acierto de cara a puerta no acompañó a ninguno de los dos conjuntos.

Pasado el tiempo de descanso, los visitantes consiguieron adelantarse en el marcador después de que Losfablos rematara un centro lateral en el segundo palo. Como el Caspe no se encontraba muy fresco con el balón, Carlos Gil movió el banquillo para tratar de remontar el encuentro. Con el paso de los minutos, los cambios empezaron a dar efecto. Los locales pudieron haber empatado el duelo con un remate de cabeza a puerta vacía que no acabó de materializarse. En la recta final del partido, y tras varios rechaces en el área del Épila, Hugo se encontró con el balón y lo mandó al fondo de la red de un taconazo. Sin embargo, cuando parecía que el Caspe iba a conseguir salvar un punto, Fernández derribó a Hamza en el área local y el colegiado señaló penalti, siendo Vicente el encargado de transformarlo y de hacer que subiera el electrónico el 1-2 con el que se llegó al pitido final.

Ficha técnica:

Caspe: Máñez, Limbeck, Sorbe, Bernal (Abadía, 58), Ginés (Burillo, 70), Rotellar, Tadili (Fernández, 70), Cano, López, Villaoslada (Navarro, 46) y Vera (Hugo, 70).

Épila: Abad, Ruiz, Gil, Baldrés (Ariño, 71), Manau, Hamza, Caro (Caicedo, 78), Magallón, Gómez (Vicente, 84), Osanz y Losfablos.

Goles: 0-1, min. 59: Losfablos. 1-1, min. 82: Hugo. 1-2, min. 86: Vicente, de penalti.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Rotellar, Fernández y Sorbe; Gil.O 17

ATLÉTICO MONZÓN 0-1 CALAMOCHA

At. Monzón: Nelson, Carrera, Domi, Claver (Fernández, 73), Llopis (Jiménez, 73), Marcio, Samitier, Christian (Puyer, 62), Joel, Escolano (Luna, 62) y Ramos (Roc, 84).

Calamocha: Calavia, De la Fuente, Lorente, Obere, López, Otín (Albajara, 68), García (Fuertes, 76), Nieto (Utrilla, 88), Salcedo (Gomes, 76), Navarro y Monge.

Goles: 0-1, min. 26: Carrera en propia.

Árbitro: Marius Haghiac. Amonestó a Escolano y Carrera; Obere, Monge, Calavia y Lorente.

Comentario: El Calamocha se hizo con la primera victoria del año a domicilio. Los de Humberto Arto dispusieron de numerosas ocasiones claras en la primera mitad, llegando a encontrarse incluso con la madera. No obstante, necesitó recurrir a la fortuna para adelantarse en el marcador, lográndolo en el minuto 26 tras un tanto en propia puerta de Carrera. Durante la segunda mitad el buen hacer de la defensa visitante propició que el 0-1 se prolongara hasta el pitido final.

Más información El Tarazona no pasa del empate en su visita al Izarra

ILLUECA 4-0 TAMARITE

Illueca: Forcén, Pinto, Karol, Cota, Barriendos (Cortés, 78), Gorry (Veintemilla, 60), Oli, Rubí, Gassama (Martínez, 78), Pujadas (García, 78) y Álex Rubio (Cavero, 70).

Tamarite: Sorinas, Cervera (Fadurdo, 78), Feliu, Gerard, Varilla, Vales, Alexis (Orrit, 78), Iglesias (Flo, 46), Fran Suárez (Raluy, 65), Bernadó (Serban, 46) y Sales.

Goles: 1-0, min. 21: Gassama. 2-0, min. 28: Gerard en propia. 3-0, min. 55: Cota. 4-0, min. 89: Cavero.

Árbitro: Martín Salvador. Amonestó a Gorry, Rubí y Rubio; Sales y Vales. El visitante Vales fue expulsado por doble amonestación en el 85’.

Comentario: El Illueca se impuso con autoridad por 4-0 al Tamarite en un partido en el que desde el primer momento se hizo con el control del juego. En el primer cuarto de hora, Gassama dio el primer aviso en una acción en la que Sorinas le salvó el mano a mano. La primera la perdonó, pero la segunda ya no y tras un balón en profundidad adelantó al Illueca. No tardó en llegar el 2-0, en un claro error de entendimiento entre el meta Sorinas y un defensa, de manera que ninguno despejó un balón y se lo metieron en su propia portería. Gassama intentó golpear al balón, pero impactó con el esférico una vez que ya estaba dentro de la portería. Los cinco primeros minutos de la segunda parte fue el intervalo en el que más peligro generó el Tamarite, con dos corners seguidos, aunque no llegaron a rematar. A partir de una falta lateral, Cota cabeceó para hacer el 3-0 y desde entonces y con el carrusel de cambios, el partido bajó enteros. Cavero anotó el definitivo 4-0 con un tiro seco ajustado al palo.

CARIÑENA 0-1 ALMUDÉVAR

Cariñena: Mario, Álvaro (Garrido, 65), Ventura, Rodrigo (Iker Ruiz, 89), Abián, Abreu, Díaz (Cristian, 73), Kanté, Abuy, Escarda (Diloy, 73) y Escribano.

Almudévar: Albero, Ballarín, Ainoza, Marcos (Iván Vera, 92), Puente (Figueras, 69), Marvin, Velasco, Trullén (Maldonado, 81), Abad, Luisja y Cirac.

Goles: 0-1, min. 88: Mario, en propia puerta.

Árbitro: Muñoz Yago. Amonestó a Álvaro; Luisja, Velasco y Trullén.

Comentario: Dura y cruel la derrota que cosechó el Cariñena ante el Almudévar. El cuadro local vio cómo, tras haber sido superior a su rival, se le escapó el partido en los últimos minutos. Comenzó mejor el Almudévar, superior la primera fase del partido, pero se cambiaron las tornas al cuarto de hora de partido y fueron los locales los que tomaron el mando del partido. Sin embargo, se llegó al descanso sin ocasiones claras para ninguno. La segunda parte fue un calco de la primera. Durante los primeros minutos fue superior el cuadro visitante y después el Cariñena se hizo con el control del juego y generó ocasiones claras para inaugurar el marcador. Sin embargo, el único tanto del partido llegó en el 88’, en una jugada desafortunada que terminó con Mario, guardameta local, introduciendo el balón en su propia portería tras un balón colgado al área. Esta jugada aislada dio la victoria al Almudévar ante un Cariñena que mereció más.

EJEA 1-0 LA ALMUNIA

Ejea: Rafa Santos, Escuín, Ginovés, Álex Sánchez, Moha, Andreu (Fran Santos, 63), Íñigo, Jorge Álvarez (De Roque, 75), Puertas (De Sus, 63), Bruno (Valdés, 81) y Marckus.

La Almunia: Otín, Clavero, Izan, Delgado (Villar, 48), Héctor, Guillén (Lázaro, 75), Júdez (Kever, 75), Embid (Álvaro Gil, 82), Sarvise, Orús y Refusta.

Goles: 1-0, min. 88: Álex Sánchez.

Árbitro: Aranda Anquela. Amonestó a Escuín; Refusta y Orús.

Comentario: El Ejea hizo bueno el punto cosechado la jornada pasada ganando por la mínima a La Almunia. Los blanquiazules empezaron dominando el juego y disfrutando de las primeras ocasiones de peligro. No obstante, pasada la primera media hora y viendo inalterado el resultado, el nerviosismo se trasladó al cuadro ejeano, traduciéndose en la disminución del número de ocasiones de gol locales. Tras el paso por vestuarios el dominio siguió siendo del Ejea, pero las opciones de inaugurar el electrónico seguían brillando por su ausencia. Por otro lado, La Almunia se mantuvo muy bien plantada defensivamente, sin apenas conceder. Hubo que esperar a los minutos finales para ver la situación de peligro más clara: en el minuto 88 Alex Sánchez remató un saque de esquina que acabó convirtiéndose en el único tanto del encuentro, el cual a la postre le dio el triunfo al Ejea.

Más información El Brea no termina de despegar y pierde contra el Alavés B

HUESCA B 3-1 UTRILLAS

Huesca B: Miguel Ángel, Amandi (Torguet, 70), Anglada, Grande, Bernárdez, Abizanda (Mata, 57), David García, Ruby, Ángel, Aznar (Nick, 79) y Escario (Almerge, 79).

Utrillas: Marco, Júdez (Stokic, 79), Lautaro (Matar, 67), Adrián, Paki, Monteiro, Casero (Puky, 46), Gorgas, Ángel (Tena, 46), Gazzoni y Jorge López (Mele, 67).

Goles: 1-0, min. 27: David García. 2-0, min. 55: Aznar. 2-1, min. 63: Monteiro. 3-1, min. 64: Escario.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Ruby, Escario, Grande; Lautaro, Casero, Ángel, Puky y Mele. Expulsó con roja directa al local David García (73’).

Comentario: El Utrillas no pudo con el filial del Huesca en la visita minera al campo de fútbol de San Jorge, donde los altoaragoneses se impusieron por 3-1, a pesar de que las diferencias sobre el terreno de juego no fueron tan abultadas como reflejó el marcador al final del encuentro, que terminó decantándose para los locales por la calidad y velocidad de los hombres de arriba del conjunto oscense. Los hombres de 'Pitu' Lerga saltaron al césped bien posicionados lo que permitió al conjunto turolense dominar el juego durante los primeros compases del choque, disfrutando de una buena ocasión para anotar en el mano a mano que mantuvo Monty con el portero, que acabó despejando. Conforme iban cayendo los minutos el duelo se igualó en la hierba del San Jorge y llegó el primer gol local, en una buena jugada por banda izquierda que García llevó hasta el fondo de las mallas marcando el 1-0 con el que el duelo se fue al descanso. Tras la reanudación Lerga movió sus fichas y el equipo salió más abierto, jugando para recuperar el partido, aunque el Huesca aprovechó una contra para ampliar su renta con un tanto firmado por Aznar a los 10 minutos del segundo tiempo. Poco después Monteiro logró acortar distancias pero casi en la siguiente jugada Escario ahogó cualquier esperanza de remontar de los visitantes, que encajaron el definitivo 3-1 con el que acabó el choque.

ROBRES 0-3 CUARTE

Robres: Abad, Pérez, Ballesteros, Muñoz (Lagos, 64), Prat, Chárlez (Carrasca, 53), Rodrigo (Torres, 46), García (Espiérrez, 46), Torcal (Gonçalves, 53), Leiton y Barrio.

Cuarte: Montaner, Escolar (López, 67), Múzquiz, Martínez, Muñoz (Mene, 22), Guillén (Castro, 74), Pérez, Alonso, Argente (Peralta, 67), Villalba y Pérez.

Goles: 0-1, min. 19: Villalba. 0-2, min. 44: Guillén. 0-3, min. 65: Argente.

Árbitro: Ramos Larraz. Amonestó a Barrio; Pérez, Múzquiz y Alonso.

Comentario: No hizo justicia el marcador de San Blas. El Cuarte tuvo todo de cara y a los locales les faltó acierto y las decisiones arbitrales les perjudicaron. Apenas hubo jugadas trenzadas. Todo era presión y pelotazos, aunque el Robres dispuso pronto de dos ocasiones: una de Prat y un balón de Javi Perez al larguero. En el minuto 20, en un balón colgado, el delantero visitante cargó al portero Abad, el balón cayó al ex del Robres Alex Villalba que solo tuvo que empujarla. No se pitó falta. Y, poco después, un defensa del Cuarte sacaba un balón dentro de su portería en un remate de cabeza local. El gol no fue concedido. Con los locales descuidados, el Cuarte amplió ventaja por medio de Guillén tras un centro. En el segundo acto el Robres hizo cambios, dominó el encuentro y dispuso de varias ocasiones, incluidos dos palos, pero fue el Cuarte el que redondeó la faena.

BINÉFAR 0-2 BARBASTRO

Binéfar: Hidalgo, Grifi, Amine (Sussoho, 82), Valencia (Fofana, 82), Cesc, Llabrés (Bello, 41), César, Chicho (Solano, 71), Imaz, Moró y Pujol.

Barbastro: Salas, Bautista (Elbaile, 73), Franki, Arnedillo, José Val, Rausell (Pérez, 71), Adil, Conte, Gascó, Soule (Bocardo, 88) y Matías

Goles: 0-1, min. 44: Sidibe, de penalti. 0-2, min. 81: Conte.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Bello y Amine; Arnedillo y Gasco.

Comentario: El Barbastro le aguó la fiesta al Binéfar y consiguió sumar su primer triunfo de la temporada en un partido marcado por la intensidad y por las escasas ocasiones de gol, el conjunto visitante consiguió llevarse los tres puntos del Nuevo Los Olmos. La primera parte se mantuvo igualada hasta el filo del descanso, momento en el que Hidalgo derribó a Adil cometiendo penalti, el cual fue transformado por Sidibe. Tras el descanso el Binéfar trató de mejorar su esquema, pero en la recta final se encontró con un nuevo gol visitante, esta vez obra de Conte.

Toda la información sobre el deporte aragonés en la web de Afición.