El Real Zaragoza supera al Montecarlo en el duelo de campeones del año pasado

Partido de la jornada: REAL ZARAGOZA 3 MONTECARLO 0

Los dos campeones cadetes de la temporada pasada en sus respectivos grupos, medían sus fuerzas en un muy interesante duelo entre aspirantes a volver a reeditar éxitos. La victoria cayó del lado zaragocista, a los que les costó sentirse cómodos hasta que lograron adelantarse. Al Montecarlo le tocó protagonizar el duro papel cuando se juega en la Ciudad Deportiva, el de tratar de contener a un rival mejor y buscar acertar en alguna ocasión que se pueda presentar, como así pudo ser, ya que los rojillos tuvieron muy cerca el empate cuando el partido transitaba con ventaja mínima de los de casa.

Hasta el minuto 20, mandó el Real Zaragoza, aunque con poca precisión en los pases y escasa profundidad. Los balones en largo fueron un caramelo para Tarín, y cuando lo intentaron por las bandas, los centros no tuvieron precisión. No fue hasta el minuto antes mencionado, cuando pasó algo reseñable ofensivamente hablando, con una dejada hacia atrás de Enzo a Bordetas, que buscó una complicada rosca, que se perdió sin consecuencias. Instantes más tarde, un robo en medio campo de Marcos provocó un ataque con pase a Bordetas, que buscó el gol por el primer palo, aunque no lo consiguió.

Tras el parón para refrescarse, vino el 1-0, en una jugada con el sello personal del mediocentro Santiago, que filtró a Marco, éste lanzó con la zurda, el balón tocó en un defensor, cogiendo una parábola que superó la media salida de Tarín. Golpe para un Montecarlo que apenas se había visto apurado, y que reaccionó bien, asustando en una llegada de Alejandro, al que únicamente un mal control le impidió haber probado a la meta de Ramiro.

Buscó algo más de chispa ofensiva Vicente Pueyo en el descanso, dando entrada a dos jugadores de ataque, como Soriano y Franco, y pronto pareció dar resultado la prueba, ya que ellos pusieron la firma a las dos primeras llegadas del segundo acto, con dos cabezazos, uno alto y el otro al palo. Tuvo el Montecarlo en su mano la igualada, o mejor cabría decir en el pie de Mateo, que después de desembarazarse de los centrales, engatilló a la derecha de Ramiro, en una aproximación de esas que no se pueden perdonar en casi ningún campo, pero mucho menos en la casa zaragocista.

El gol de la tranquilidad para el Real Zaragoza, llegó después de una falta bien templada por Jorge, que se fue cerrando y Enzo, con un excelente giro de cabeza, colocó el cuero en la red. El partido estuvo detenido un par de minutos para atender a Tarín, que recibió un balonazo en la boca del estómago. Por fortuna se rehizo del doloroso golpe y pudo continuar bajo palos.

Cerró el marcador Franco, después de un saque en largo desde portería de Ramiro, donde el delantero se fue por velocidad, tocando con calidad para marcar. Enzo estuvo próximo a haber logrado el cuarto gol, pero su remate le salió centrado, después de un gran centro lateral de Soriano.

Ficha técnica:

Real Zaragoza: Ramiro, Laseca, Jorge (Daniel, 59), Marcos, Pernía, Cristian (De Miguel, 50), Bordetas (Soriano, 41), Santiago, Enzo, Marco (Franco, 41) y Subías (Pablo, 50).

Montecarlo: Tarín, Marín (Dos Santos, 47), Sarrato, Antonio, Asensio, Garcés, Gracia (Castro, 64), Amine, Alejandro (Mateo, 47), Martinelli y Hugo.

Goles: 1-0, min. 29: Marco. 2-0, min. 57: Enzo. 3-0, min. 70: Franco.

Árbitro: Buil Teller. Amonestó al visitante Garcés.

RESTO DE RESULTADOS DE LA JORNADA 2:

Amistad 3 Stadium Venecia 0

Racing Club Zaragoza 4 Escalerillas 2

EF Huesca 1 Ebro 1

Alcañiz 3 Huesca 2

Balsas Picarral 5 Unión la Jota Vadorrey 2

FB Binéfar 2 Actur Pablo Iglesias 2

Stadium Casablanca 2 Monzón FB 2

Santo Domingo Juventud 7 EFB Calatayud 1

San Gregorio 1 Oliver 2

CLASIFICACIÓN:

1º Santo Domingo Juventud 6 puntos

2º Real Zaragoza 6 puntos

3º Racing Club Zaragoza 6 puntos

4º Oliver 6 puntos

5º FB Binéfar 4 puntos

6º Actur Pablo Iglesias 4 puntos

7º Monzón FB 4 puntos

8º Amistad 3 puntos

9º Balsas Picarral 3 puntos

10º Montecarlo 3 puntos

11º Huesca 3 puntos

12º Alcañiz 3 puntos

13º EF Huesca 2 puntos

14º Stadium Casablanca 1 punto

15º Ebro 1 punto

16º Stadium Venecia 1 punto

17º San Gregorio 0 puntos

18º Unión la Jota Vadorrey 0 puntos

19º Escalerillas 0 puntos

20º EFB Calatayud 0 puntos