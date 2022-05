El Ejea vence con claridad al Cerdanyola

Los cincovilleses salieron al terreno de juego con la clara idea de hacerse con el cuero y someter al rival mediante fútbol combinativo. La apuesta de tres centrales y tres mediocentros le servía al combinado aragonés para dominar el esférico, y hacer correr a un Cerdanyola que se jugaba la vida en Luchán.

La primera oportunidad clara del partido fue para el Ejea. En el minuto 19, un balón colgado dentro del área lo aprovechaba De Sus quien, de espalda a portería, se sacó un tiro de tacón que a punto estuvo de colarse. Isaac Becerra evitó el 1-0 con un auténtico paradón. Minutos más tarde, en el 35, Almerge estuvo a punto de lograr el premio del gol. El futbolista oscense llegó forzado dentro del área, logró chutar a puerta y superar a Becerra, pero un defensor visitante salvó el gol bajo palos.

Los minutos iban pasando y el Ejea cada vez se encontraba más cómodo, aunque el equipo catalán no le perdía la cara a un partido que necesitaba vencer sí o sí. Sin embargo, el gato al agua se lo llevó el Ejea. En el minuto 44, a punto de llegar al descanso, Almerge recibió un balón al segundo palo tras el servicio de un córner. El ‘15’ se hizo un autopase y dejó en el suelo a Varese. Puso un centro potente dentro del área pequeña que sirvió a Ginovés para meter la bota y mandarla hacia dentro. Gran gol para un Ejea que dejaba muy tocado al Cerdanyola.

El Cerdanyola no había cuajado una gran primera mitad y necesitaba sí o sí la victoria, así que Toni Carrillo decidió realizar un doble cambio en el descanso para buscar la remontada. El equipo ‘verde’ intentaba meterse en el choque con acercamientos peligrosos, sin embargo fue el Ejea quien aumentó la ventaja. En el minuto 60, Aschalew derribó a Álex Sánchez en la frontal del área. Rayo asumió la responsabilidad de golpear la falta, y el futbolista ilicitano mandó el balón de forma teledirigida a la escuadra derecha de Becerra, imposible para el guardameta visitante. Golazo para abrir brecha en el marcador.

Con el 2-0, el Cerdanyola se volcó en ataque. En el minuto 61 dispusieron de la ocasión más clara del choque. Servetti recibió el cuero dentro del área pequeña y, en boca de gol, se vio sorprendido por el auténtico paradón de Dennis Díaz. El guardameta asturiano salvó a los suyos. Minutos más tarde, en el 66, el Cerdanyola recortó distancias. Aliaga fue derribado por Escuín dentro del área, y al colegiado no le tembló el pulso a la hora de señalar la pena máxima. Pitu asumió la responsabilidad y batió a Dennis.

Pese a la necesidad del Cerdanyola de lograr la victoria, el equipo local no concedía ocasiones y controlaba el cuero. En el minuto 79, Lucho Sánchez puso un centro al segundo palo. Isaac Becerra no estuvo fino en el despeje y dejó el balón suelto dentro del área. Esto sirvió a Garcés, que estaba con la caña preparada, para empujar el balón a las mallas y abrir de nuevo distancia en el marcador. 3-1 para los locales que acariciaban la victoria. Sin embargo, el Cerdanyola no se iba a rendir, y en el minuto 84 consiguieron de nuevo meterse en el partido. Gran jugada por banda izquierda que acaba en botas del central Dani Martí, que sacó un tiro potente a media altura para batir a Dennis. Restaban cinco más el descuento para acabar y el Ejea debía trabajar duro para ganar.

El Ejea iba a disponer de más ocasiones hasta el final del partido. Javi Grillo probó suerte prácticamente desde el centro del campo, al ver a Isaac Becerra adelantado. Su tiro se marchó rozando el larguero. Ya en el minuto 93, a punto de acabar el choque, Álex Sánchez se sumó a la fiesta goleadora. El killer zaragozano sacó un córner en corto con Javi Grillo, que devolvió el balón al delantero maño y batió a Becerra.

Ejea: Dennis, Almerge, Ginovés, Luso, Chechu, Escuín (Garcés, 70), Javi Grillo, Moustapha, De Sus (Lucho, 62), Álex Sánchez y Rayo (Dani Martínez, 85).

Cerdanyola: Becerra, Varese (Elhadji, 55), Juan Carlos, Dani Martí, Kilian (Albert López, 71), Dan (Sosa, 71), Aschalew, Aliaga, Kevin (Pitu, 46), Javi López (Nils, 46) y Servetti.

Goles: 1-0, min. 45: Ginovés. 2-0, min. 60: Rayo. 2-1, min. 66: Pitu, de penalti. 3-1, min. 79: Garcés. 3-2, min. 84: Dani Martí. 4-2, min. 94: Álex Sánchez.

Árbitro: García Arriola. Amonestó al local Javi Grillo y a los visitantes Dan y Aschalew.

