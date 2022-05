El Tarazona respira tras ganar con sufrimiento al Prat

El balón echó a rodar con los rojillos muy bien plantados sobre el terreno de juego. Los hombres de David Navarro mandaban en la medular y generaban llegadas con rápidas combinaciones. Santigosa estuvo cerca de poner a los suyos en ventaja con un potente disparo que se marchó fuera por escasos centímetros. Cuanto se rebasaba el ecuador de la primera mitad llegó el penalti favorable al Tarazona. Cristian Dieste asumió la responsabilidad y el pichichi de los turiasonenses no falló, poniendo en ventaja a los suyos. En la recta final de la primera parte, los catalanes se lanzaron en busca del empate y lograron embotellar a los aragoneses en su propio terreno de juego, pero sin inquietar demasiado al cancerbero local.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto local se encerró atrás buscando salir a la contra. Los visitantes dominaban la medular e intentaban encontrar un resquicio en el entramado defensivo rojillo, pero la zaga se mostraba impenetrable. Además, el Tarazona asustaba con rápidas transiciones. En una de ellas estuvo muy cerca de poner el segundo tanto en el marcador, pero el centro de Saha no encontró rematador. El Prat lo intentaba y gozó de varios saques de esquina que un Azón muy atento se encargó de atajar. Los catalanes lo intentaban, pero fue el cuadro turiasonense quien volvió a golpear: Ballardo no falló y aumentó la renta de los de David Navarro. A partir de ese momento el Prat se lanzó a por el gol sin red de seguridad. Primero fue Kuku quien avisó con un disparo seco que escupió la madera y a los cinco minutos Naranjo acortó distancias con un buen remate. Los catalanes olieron sangre y encerraron a los rojillos en su área. Guido congeló las gradas del Municipal de Tarazona durante un instante, pero Azón salvó a los suyos con una intervención de mérito. No hubo tiempo para más y el Tarazona certificó tres puntos de oro que le alejan de los puestos de descenso.

Tarazona: Azón, Ripa (Cobo, 46), Santigosa, Andi (Mingotes, 75), Dieste, Ballardo (Jesús, 83), Piri, Ohemeng (Sito, 89), Jay, Chus Herrero y Saha

Prat: Craviotto, Escoruela (Kuku, 65), Aldo, Batanero, Guzmán, Padilla (Guido, 65), Pau Salvans (Rivas, 31), Sidibé, Genís, Martos (Pau, 7) y Naranjo

Goles: 1-0, min. 27: Dieste; 2-0, min. 64: Ballardo; 2-1, min. 78: Naranjo

Árbitro: Sánchez Carreras. Amonestó al local Andi y a los visitantes Kuku y Rivas. Expulsó al visitante Sidibé por doble amonestación (90’)

