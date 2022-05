El Racing de Santander asciende a La Liga Smartbank

El Racing de Santander ha festejado este fin de semana su ascenso a La Liga Smartbank, después de empatar a 2 en su estadio frente al Celta de Vigo ‘B’. El Deportivo y el Racing de Ferrol tienen bastante encauzado su billete al Play Off, con sendas victorias ante UD Logroñés (3-0) y Talavera (1-0). Precisamente, el mencionado resultado de los riojanos les saca del Play Off, a donde entra el Badajoz con su tercera victoria consecutiva (1-0 ante el Athletic ‘B’). El Real Unión de Irún apura sus opciones de jugar la promoción al doblegar al Rayo Majadahonda (1-0), mientras que el Unionistas de Salamanca dio un paso atrás con su empate en casa del colista Tudelano (1-1). Los jugadores del Tudelano denunciaron esta semana una situación de “tres meses sin cobrar”. La victoria del Internacional de Madrid en casa del Calahorra les otorga un colchón de 5 puntos sobre el descenso (1-2). Junto al Tudelano ya descendido, Zamora, Valladolid Promesas y Talavera siguen en descenso.

En el Grupo 2, la derrota del Andorra por 3-2 en el campo del colista Real Betis ‘B’ reaviva la batalla por el ascenso directo, aunque el Albacete no pudo pasar del empate a 0 en el campo del Alcoyano. Quien sí venció fue el Villarreal ‘B’ por 2-1 en su campo ante el Atlético Baleares. Al margen de los tres contendientes por el ascenso directo, la batalla por las dos últimas plazas de Play Off no es menos intensa. Del 4º, el Barcelona ‘B’, al 12º, el Castellón, tan solo hay dos puntos de distancia. El Linares dio un paso al frente de cara al Play Off con su triunfo por 1-2 en el campo del UCAM Murcia. Por abajo, tan solo se produjo la ya mencionada victoria del Betis ‘B’. El Cornellá dejó escapar una oportunidad de colocarse a un solo punto de la permanencia tras perder por 5-0 en el campo del Real Madrid ‘Castilla’.

