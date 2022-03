El Ejea rescata un punto en el último suspiro

Partido muy serio de nuevo de una Sociedad Deportiva Ejea que fue superior a su rival durante gran parte del choque. A los cincovilleses volvió a condenarles, una jornada más, la falta de puntería en ataque y la falta de contundencia en tareas defensivas.

Álvaro Barrero fue el primero en buscar portería en el 15’, pero su disparo lejano salió desviado. Poco a poco, el conjunto dirigido por Iván Martínez fue enjaulando al CD Ibiza Islas Pitiusas en su campo y llegando cada vez con más claridad al área defendida por De la Osa. Javi Grillo fue el siguiente en avisar con un disparo desde la frontal que se perdió por la línea de cal.

Casi cuando se cumplía la primera media hora de juego, la SD Ejea gozó de una triple ocasión de gol, los jugadores y la afición no podían creerse que el balón no entrara. Primero Lucho armó la pierna desde fuera del área, pero De la Osa detuvo el potente chut. El esférico fue a parar a Barrero, quien remató pero el cuero se estrello en el larguero. El rechace llegó a Álex Sánchez, quien no acertó a rematar bien y el balón salió lamiendo el palo. Los cincovilleses se acercaban cada vez más al gol.

Los segundos 45 minutos comenzaron con la misma tónica de la primera mitad, con los aragoneses controlando el balón. Corría el minuto 60 cuando Álvaro Barrero inauguró el marcador con un auténtico golazo desde el perfil zurdo que se coló por la escuadra contraria.

En el 76’, los ejeanos gozaron de una nueva ocasión para ampliar la ventaja en el marcador. Rayo botó una falta que De la Osa desvió de puños. El cuero cayó en las botas de Chechu Dorado, quien disparó entre los tres palos, pero apareció de nuevo el guardameta rival para hacerse con el esférico.

Apenas dos minutos después, fueron los visitantes los que golpearon. Juan Antonio empató el partido aprovechando un error defensivo de los cincovilleses. Ya en el tiempo añadido, el CD Ibiza Islas Pitiusas conseguía darle la vuelta al marcador gracias a un gol de Juan Delgado.

Cuando ya parecía que de nuevo el fútbol iba a ser demasiado cruel una vez más con la SD Ejea, en los últimos segundos del choque, el colegiado señaló penalti favorable a los locales por mano de Enric Tarres. Rayo se hizo con el balón y ejecutó la pena máxima para anotar su primer gol con la elástica blanquiazul y poner el 2-2 definitivo en el marcador para que los cincovilleses sumen un punto que sabe a poco.

Ejea: Dennis, Almerge, Iosu Villar, Chechu, Ginovés, Barrero (Rayo, 70), Javi Grillo, Moustapha, Lucho, Álex Chico (Jesús Jiménez, 70) y Álex Sánchez (De Sus, 93).

CD Ibiza: Miguel, Soler, Barnils (Samu Pinto, 63), Tarrés, Jaume Villar, Javi Serra, Simeone (Juan Antonio, 57), Omar, Juan Delgado, Bernal (Julen, 90) y Akapo.

Goles: 1-0, min. 61: Barrero. 1-1, min. 79: Juan Antonio. 1-2, min. 91: Juan Delgado. 2-2, min. 97: Rayo, de penalti.

Árbitro: Sánchez Carreras. Amonestó a Iosu Villar, Lucho, Moustapha; Barnils, Simeone, Tarrés y Juan Antonio.

