El Tarazona se da un festín ante el Terrassa

Contundente victoria del Tarazona ante un Terrassa que no fue rival. Saltó con una marcha más el conjunto turiasonense, que se puso en ventaja antes del minuto cinco con un nuevo tanto de Dieste, que no perdonó en la primera que tuvo. El gol espoleó a los locales que se volcaron en busca del segundo tanto y pudo llegar con un potente disparo de Ohemeng que no cogió portería. El Terrassa intentó estirarse y probó fortuna con un remate lejano de Aythami que no puso en apuros a un atento Azón. El paso de los minutos tranquilizó el ritmo vertiginoso inicial, pero cuando el encuentro se aproximaba al ecuador llegó la jugada que cambió el choque: Juanvi fue expulsado tras derribar a Dieste cuando se disponía a anotar.

Tras la reanudación el Tarazona se volcó en busca del gol de la sentencia, que pudo llegar en un potente testarazo de Dieste que se estrelló contra la cepa del poste. Los rojillos seguían intentándolo y tras una ocasión de Ohemeng, que estrelló su remate al lateral de la red, llegó por fin el segundo gol del partido, obra de Ballardo, que superó al meta con un remate preciso desde la frontal. A los pocos minutos fue Dieste quien de nuevo se volvió a encontrar con el palo. Los catalanes se defendían como podían del asedio aragonés y solo las intervenciones del cancerbero y la fortuna con la madera impedían una renta mayor. Pese a ello, Dieste no se rindió y sentenció el encuentro en los minutos finales, dejando los tres puntos en el Municipal de Tarazona.

Tarazona: Azón, Ripa, Mingotes, Santigosa, Andi (Álex Rey, 89), Dieste (Fernández, 89), Ballardo (Cobo, 89), Piri (Saha, 55), Ohemeng (Jesús, 85), Jay y Chus Herrero

Terrassa: Juanvi, Castillo, Marimón, Lucas Viña (Alberto, 53), Aythami (Ortega, 42), Akito (Sanku, 72), Lledó (Fernández, 72), Morales, Serrano, Martí Soler y Josu (Priego, 53)

Goles: 1-0, min. 4: Dieste; 2-0, min. 66: Ballardo; 3-0, min. 88: Dieste.

Árbitro: Gonzalo Sánchez. Amonestó al local Ohemeng; y a los visitantes Josu, Martí Soler, Lledo, Expulsó al visitante Juanvi por roja directa (42’).

