El Oliver conquista el título del grupo primero después de la victoria del Amistad

Grupo 1

Campeón: Oliver

Descienden: Cuarte, Tarazona y San José

Grupo 2

Campeón: Real Zaragoza

Descienden: Valdefierro y Unión la Jota Vadorrey

Finalizó la liga regular de la Alevín Preferente 2021-22, con los dos campeones, el Real Zaragoza, que ya conocíamos desde hace unas cuantas semanas atrás y el Oliver, que se sumó el sábado después de ver sin tener que jugar, ya que ellos ya habían disputado todos sus encuentros, como el Amistad le echaba la mano necesaria para evitar el triunfo del Montecarlo. También se conoció al último equipo que descendió a Primera Alevín y ese premio que nadie quería, se lo llevó el Cuarte, que perdió en su Municipal ante el Ebro, aunque ni ganando hubieran variado su destino, ya que la Escuela de Calatayud, el otro implicado, se hizo con los tres puntos frente al Stadium Casablanca.

En el grupo segundo, donde ya estaba todo visto para sentencia antes de arrancar esta última fecha, el Real Zaragoza completó su tremendo pleno triunfal, con 18 victorias en otros tantos partidos, 133 goles a favor y 3 en contra. Unos registros abrumadores. Cayó por primera vez en el 2022 el Santo Domingo Juventud, que cedió ante el Olivar, que finalizó en tercera posición. Cuarto concluyó el Alcañiz, después de un muy buen año de los bajoaragoneses. También acabó con una sonrisa el Balsas Picarral ganando 0-4 en Valdefierro. La semana que viene, más, pero será ya en territorio de Copa.

Grupo 1

Partido de la jornada: AMISTAD 2-0 MONTECARLO

Gran colofón a una preciosa pugna por el cetro del grupo primero de Alevín Preferente, que se acabó llevando el Oliver, gracias al necesario cable que le echó el Amistad, superando a un Montecarlo al que solo le valía ganar. A cualquiera de los tres que se hubiera llevado el título no se le podría haber puesto ni un pero, porque han dado una exhibición de calidad y potencial, obligando a los demás a tener que fallar lo menos posible.

Ambiente de lujo en San Pantaleón con los dos laterales del campo atestados de gente que no quisieron perderse este último y apasionante capítulo. Se notó que los visitantes eran quienes se jugaban más y fieles a su estilo de generar huecos tocando con paciencia y abriendo a las bandas, no tardaron mucho en enfilar el camino en dirección a la meta de Matei para buscar ese gol que ayudase al objetivo, pero el meta se mostró firme rechazando una falta ejecutada por Causín y atrapando una chilena de Yarón. A partir de aproximadamente el minuto 20, el Amistad, una vez salvado este primer tramo, empezó a tener más presencia en el centro del campo, y aunque buscó conectar con los puntas, la conexión no se dio en forma de ocasiones de peligro. Solo dispusieron de una falta unos metros alejada de la frontal, que Lahoz envió alta.

El comienzo del segundo periodo fue el que decidió la liga. El Amistad se mostró más incisivo y acertó dos veces. La primera fue en un saque de esquina de Killian desde el costado izquierdo, que la defensa despejó al medio del área, y ahí Abad cazó un remate de primeras, imparable. Misma firma de autor para el 2-0, en una pelota recuperada por Corbinos, que filtró a Abad, que a la derecha y por bajo, acercó el título a La Camisera.

Necesitaba un milagro de tres goles el Montecarlo, y ya con todo perdido se soltaron los nervios que pudieran quedar y no puede decirse que no lo intentaran. Eso sí, se encontraron con un muro llamado Parfect imposible de superar. El meta que jugó la segunda mitad hizo un paradón antológico a quemarropa a Campillo, que le remató a menos de un metro. También fue importante la mano que metió para desviar lo suficiente un venenoso centro de Escriche y que la pelota terminase estrellándose en el travesaño.

Llegó el pitido final y la celebración muy moderada del Oliver, que desde un lateral vio con alegría cómo se dio uno de los resultados que necesitaban. Solo queda aplaudir a los tres implicados en la preciosa lucha por el título mantenida y que con merecimiento se decidió en los últimos 60 minutos.

Ficha técnica:

Amistad: Matei, Rodrigo, Pablo, Lahoz, Iker, Abad, Santiago, Corbinos, Demian, Álvaro y Arilla. También jugaron: Parfect, Mariblanca, Hugo, Víctor, Saúl, Iván y Killian.

Montecarlo: Izan, Sergio, Tena, Causín, Sebastián, Tello, Escalona, Álvaro, Daniel, Ausere y Yarón. También jugaron: Andrés, Gasca, Mateo, Nicolás y Escriche.

Goles: 1-0, min. 37: Abad. 2-0, min. 50: Abad.

Árbitro: Serrano Motos. Amonestó a los locales Pablo y Corbinos y al visitante Causín.

CUARTE 0-3 EBRO

Cuarte: Juan, San Millán, Martorel, Hugo, Izan, Iván, Mario, Darío, Chaves, Noah y Vives. También jugaron: Casas, Jesús, Gascón, Nael, Ventura y Berne.

Ebro: Carrillo, Ionut, Villarroya, Artigas, Ferrero, Casorrán, Guillermo, Molinos, Yasser, Erik y Rodrigo. También jugaron: Mateo, Iker, Youssef, Adama, Lorien, Alejandro y Adilson.

Goles: 0-1, min. 11: Casorrán. 0-2, min. 15: Guillermo. 0-3, min. 60: Guillermo.

Árbitro: Muñoz Herrero.

HERNÁN CORTÉS 2-1 SAN GREGORIO

Hernán Cortés: Unai, Arnedo, Roberto, Iker, Miguel, Royo, Héctor, Mikel, Víctor, Galindo y Darío. También jugaron: Enzo, Adrián, Bermejo y Villanova.

San Gregorio: Daniel, Akram, Raúl, Héctor, Ismael, Pardos, Haddy, Nicolás, Eric, Íñigo y Samuel. También jugaron: Jorge, Guillermo, Yahya, Moaaz, Ousman y Pablo.

Goles: 1-0, min. 11: Galindo. 2-0, min. 48: Miguel. 2-1, min. 56: Yahya.

Árbitro: Va Forcén.

SAN JOSÉ 1-5 TARAZONA

San José: Mateo, Javier, Alejandro, Álvaro, Fabio, Ángel, David, Hernando, Beltrán, Tapia y Máximo. También jugaron: Iker, Alberto, Alexandru, Guzmán y Mario.

Tarazona: Hugo, Ariel, Johan, Planillo, Jaime, Rubén, Tazueco, Ziad, Gaizka, Luis y Conde. También jugaron: Mateo, Antonio, Dereck y Alejandro.

Goles: 0-1, min. 13: Johan. 0-2, min. 15: Gaizka. 0-3, min. 33: Tazueco. 0-4, min. 45: Rubén. 1-4, min. 50: Guzmán. 1-5, min. 51: Tazueco.

Árbitro: Alfredo Ramo.

EFB CALATAYUD 1-0 STADIUM CASABLANCA

EFB Calatayud: Paula, Édgar, Ismael, David, César, Jorge, Roberto, Romero, Pedrejón, Héctor y Galindo. También jugaron: Carlos, Iker, Esteras, Sergio y Aldea.

Stadium Casablanca: Javier, Héctor, Escuder, Valero, Álvaro, Fraguas, Gonzalo, Mario, Liberto, Montañés y Nicolás. También jugaron: Alberto, Hugo, Marcos, Víctor, Lorien, Samuel y Gabriel.

Goles: 1-0, min. 8: Romero.

Árbitro: Bartolomé Esteban.

Grupo 2

Partido de la jornada: RACING CLUB ZARAGOZA 0-8 REAL ZARAGOZA

Con la liga ya en el bolsillo desde hace unas semanas, al Real Zaragoza solo le faltaba antes de la última fecha, a nivel competitivo el completar el curso perfecto, es decir, el ganar todos los partidos. No dejaron escapar la oportunidad los blanquillos, que con su enésima goleada, mostraron que juegan “otra liga” distinta a la de los demás.

Una vez más las diferencias se abrieron desde muy pronto, y es que los de Jorge Giménez no dan ni tiempo a que sus oponentes se puedan situar, cuando ya se ven por detrás en el luminoso. Tres minutos tardó en caer el primero, y al cuarto de hora el choque ya no tenía apenas historia tras el concluyente 0-4. Con la superioridad visitante transcurrieron los acontecimientos hasta el silbatazo final.

A pesar de la lógica goleada encajada, buen año el que se ha marcado el conjunto albiceleste, finalizando en una meritoria quinta plaza, en dura pelea junto con otros equipos, que han estado separados por pocos puntos y que pudo suponer con algo más de fortuna, el haber acabado un poco más arriba.

Ficha técnica:

Racing Club Zaragoza: Iker, Casas, Romanos, Vives, Álex, Marcén, Aitor, Cristian, Segura, Héctor y Castillo. También jugaron: Valverde y Gracia.

Real Zaragoza: Assane, Sisamón, Casorrán, Casado, Iannis, Sancho, Aritz, Borniquel, Blas, Gorka y Nuño. También jugaron: Adrián, Berdusán, De la Rosa, Ferrer, Lucas y Amin.

Goles: 0-1, min. 3: Nuño. 0-2, min. 6: Blas. 0-3, min. 11: Romanos, en propia puerta. 0-4, min. 13: Gorka. 0-5, min. 27: Sancho. 0-6, min. 29: Sisamón. 0-7, min. 33: Lucas. 0-8, min. 57: Lucas.

Árbitro: Sánchez Romeo.

SANTO DOMINGO JUVENTUD 1-2 EL OLIVAR

Santo Domingo Juventud: Guillermo, Pertíñez, Jairo, Mario, Diego, Zoubir, Mateo, Kevin, Manuel, Gimeno y Vicuña. También jugaron: Clemente, Insa, Alejandro y Sofiane.

El Olivar: Luis, Salvatierra, Velilla, Pescador, Segura, César, Elvira, Tiago, Víctor, Pardillos y Lorenzo. También jugaron: Nicolás, Platard, Alfonso, Hugo, Pedro y Diego.

Goles: 0-1, min. 20: Velilla. 1-1, min. 27: Clemente, de penalti. 1-2, min. 43: Salvatierra.

Árbitro: Jiménez Cebolla. Amonestó al local Diego.

VALDEFIERRO 0-4 BALSAS PICARRAL

Valdefierro: Kevin, Diego, Unax, Mainar, Anis, Álvaro, Unai, Yago, Monteagudo, Mateo y Aarón. También jugaron: Marcos, Eduardo, García y Pardos.

Balsas Picarral: Iván, Eric, Iker, Casas, Aguarón, Javier, Sika, Cester, Nicolás, Adán y Víctor. También jugaron: Pablo, Ormaz, Héctor, Jaime, Raúl, Cavero y Juan.

Goles: 0-1, min. 28: Sika. 0-2, min. 29: Javier. 0-3, min. 30: Héctor. 0-4, min. 59: Adán.

Árbitro: Sanz Frías.

ALCAÑIZ 5-0 UNIÓN LA JOTA VADORREY

Alcañiz: Miguel, Cebrián, Leo, Juanjo, Lucas, Mario, Guillermo, Alonso, Luis, Iván y Rafael. También jugaron: Rodrigo, Ignacio, David, Ioan, Nacho y Adrián.

Unión la Jota Vadorrey: Óliver, Sara, Iván, Carlos, Izan, Jesús, Argente, Eric, Gonzalo, Alejandro y Asier. También jugaron: Perna, Raúl y Gabarre.

Goles: 1-0, min. 7: Juanjo. 2-0, min. 19: David. 3-0, min. 43: Ioan. 4-0, min. 44: Ioan. 5-0, min. 45: Luis.

Árbitro: Litim Driouche.