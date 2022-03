Stadium Casablanca y Montecarlo empatan por tercera vez en la temporada

Igualdad total en el grupo primero de la Copa Oro, donde los cuatro equipos que jugaron, sumaron un punto. Los partidos celebrados en el Picarral y en Stadium Casablanca no encontraron vencedor, por lo que el beneficiado de la jornada, aún sin jugar fue el Hernán Cortés.

Hablábamos la semana pasada de lo sorprendente que resultó la derrota como local del Amistad, pues qué decir de una segunda consecutiva. Esta vez fue el Olivar el que sacó provecho de un majestuoso inicio para acabar conservando la ventaja y poner el grupo de una manera totalmente inesperada. Con goles en momentos decisivos, el Ebro se impuso en Tarazona y comparte el liderato con los olivareros.

En la Copa Plata, triunfaron Cuarte y Stadium Venecia como locales y comandan el grupo junto al Racing Club Zaragoza, que descansó. Aunque no hemos llegado a la mitad de lo que hay que disputar, parece que estos tres equipos están dispuestos a abrir margen.

En el grupo segundo, donde de nuevo solo se jugó un partido que dio como vencedor al Actur Pablo Iglesias después de un primoroso segundo tiempo, en el que pasó claramente por encima de Marianistas.

COPA ORO

Partido de la jornada: STADIUM CASABLANCA 2-2 MONTECARLO

No salen del bucle de empates Stadium Casablanca y Montecarlo, que cosecharon el tercero entre ellos en lo que va de competición oficial, los dos primeros cuando se midieron en liga y uno más ayer, en un partido marcado por el mal estado del terreno, que no drenó nada bien la mucha lluvia caída durante la noche, y en algunas zonas como el círculo central, acumuló más agua de la debida.

Sorprendió de entrada el Stadium, que casi sin que hubiera pasado nada y al poco de ponerse el balón en movimiento, se hizo con el 1-0, en un disparo lejano bombeado que sacó Pablo y a ese rechace acudieron dos jugadores verderoles, y uno de ellos, Hugo, anotó, mientras se pedía un posible fuera de juego al estar ambos futbolistas completamente solos. El gol cogió en frío a los de Sergio Arias, aunque fueron entrando en dinámica de partido conforme pasaron los minutos. Tuvo la igualada David en un disparo en posición centrada, y solo el palo lo evitó. Las llegadas eran cada vez más constantes y el empate llegó, al cazar Murillo dentro del área un rechace defensivo en corto. Fue a por más el Montecarlo, que logró el 1-2 en una falta ejecutada con la pierna izquierda por Guillermo.

No fue una repetición aunque lo pareció, lo sucedido nada más reanudarse el juego. Otra vez el Stadium atinó con la portería rojilla. Marcos estableció las tablas al recuperar la pelota, avanzar solo, cargar la pierna y marcar. No lució mucho más el segundo periodo, ya que el partido se fue ensombreciendo y perdiendo chispa. Entre algunas decisiones arbitrales que desquiciaron a los dos, y el cansancio por el esfuerzo extra que tuvieron que hacer los chicos por el estado del campo, poco más en ataque se pudo ver en ataque. Si acaso, alguna falta que no pudo ser aprovechada.

Ficha técnica:

Stadium Casablanca: Pablo, Carabantes, Florian, Mario, Hugo, Barraqueta, Yeray y Alberto. También jugaron: Salvador, Alejandro, Duarte, David y Marcos.

Montecarlo: Pablo, Yaser, Diego, David, Macía, Hugo, Samuel y Murillo. También jugaron: Gonzalo, Romeo, Cortés, Tabuenca y Guillermo.

Goles: 1-0, min. 2: Hugo. 1-1, min. 15: Murillo. 1-2, min. 20: Guillermo. 2-2, min. 26: Marcos.

Árbitro: Langa García.

Grupo 1

BALSAS PICARRAL 1-1 OLIVER

Balsas Picarral: Diego, Daniel, Iván, Guillermo, Rubén, Adrián, Fran y Erik. También jugaron: Fernando, Ronald y David.

Oliver: Víctor, Pellejero, Mikel, Hugo García, Jorge, Martos, Mahamadu y Nicolás. También jugaron: Álex, Leo, Hugo Rico, Martín y Gonzalo.

Goles: 1-0, min. 2: Iván. 1-1, min. 11: Mikel.

Árbitro: Román Simón.

Grupo 2

AMISTAD 2-3 EL OLIVAR

Amistad: Joel, Montesa, Daniel, Amir, Cámara, Mario, Fernando y Mikel. También jugaron: Markel, Hugo, Christian, Roberto, Alejandro y Diego.

El Olivar: Héctor, Jaime, Leo, Marcos, Ruiz, Rubén, Ignacio y Alejandro. También jugaron: Paesa, Nicolás y Leo.

Goles: 0-1, min. 4: Jaime. 0-2, min. 6: Ignacio. 0-3, min. 7: Rubén. 1-3, min. 30: Cámara. 2-3, min. 34: Mikel.

Árbitro: Ruiz Morales.

TARAZONA 1-4 EBRO

Tarazona: Hugo, Yago, Lahuerta, Marco, Cacho, Asier, Jonás y Pellicer. También jugaron: Adrián y Darío.

Ebro: Abraham, Mateo, Javier, Pablo, Bernad, Marga, Casorrán y Gael. También jugaron: Pedro, Iker y Leo.

Goles: 0-1, min. 14: Casorrán. 1-1, min. 23: Lahuerta. 1-2, min. 25: Casorrán. 1-3, min. 49: Gael. 1-4, min. 50: Leo.

Árbitro: Ceamanos Villa.

COPA PLATA

Partido de la jornada: CUARTE 6-2 SAN GREGORIO

Está cambiando la cara del Cuarte en la competición copera. Todos los sinsabores que le dejó la liga, los está enjuagando en un brillante arranque en el grupo Plata 1, donde ha ganado los dos partidos que ha disputado, y de momento le hace soñar, aunque aún falta mucho que jugar, con alcanzar uno de los dos primeros puestos que da acceso a las semifinales, en un grupo, que de momento comandan con firmeza junto al Racing Club Zaragoza y al Stadium Venecia.

El que de momento no logra mejorar sus resultados es el San Gregorio. Seguramente que la de ayer era una buena oportunidad para haberlo intentado, ante un rival que se supone es de un nivel similar, pero esa aparente paridad no fue tal, y los verdes de Cuarte de Huerva acabaron sacando adelante con mucha solvencia el choque.

Ficha técnica:

Cuarte: Hugo, César, Ramón, Dorado, Ignacio, Andrés, Luis María y Mario. También jugaron: Nicolás, Bruno y David.

San Gregorio: Héctor, Pablo, Christian, Alberto, David, Juan, Román y Cantín. También jugaron: Iván, Marcos, Diego, Mateo y Abderraman.

Goles: 1-0, min. 11: César. 2-0, min. 13: Ignacio. 3-0, min. 35: Ignacio. 4-0, min. 41: César. 4-1, min. 43: Mateo. 5-1, min. 47: Mario. 5-2, min. 48: Christian. 6-2, min. 50: David.

Árbitro: Artieda Navarro.

Grupo 1

STADIUM VENECIA 6-0 DELICIAS

Stadium Venecia: Pedro, Daniel, Thiago, Ferrando, Iago, Óscar, Luca y Esteban. También jugaron: Vicente, Álvaro, Marco y Juan.

Delicias: Fousseyni, Nicolás, Lassina, Alejandro, Sierra, Khaled, Diego y Víctor. También jugaron: Héctor, Eric, Djbril y Javier.

Goles: 1-0, min. 4: Óscar. 2-0, min. 10: Óscar. 3-0, min. 29: Víctor, en propia puerta. 4-0, min. 40: Marco. 5-0, min. 42: Iago. 6-0, min. 47: Ferrando.

Árbitro: García Quilez.

Grupo 2

MARIANISTAS 1-7 ACTUR PABLO IGLESIAS

Marianistas: Álvaro, Jaime, Juan, Adrián, Martínez-Torres, Lucas, Pablo Pérez y Guillermo. También jugaron: Martínez, Pablo Vázquez, Ríos y Ramón.

Actur Pablo Iglesias: Galindo, Julio, Álvaro, Héctor, Iván, Óscar, Ferruz y Gonzalo. También jugaron: Nadia e Ion.

Goles: 1-0, min. 3: Jaime. 1-1, min. 20: Nadia. 1-2, min. 30: Gonzalo. 1-3, min. 32: Iván. 1-4, min. 35: Ferruz. 1-5, min. 38: Julio. 1-6, min. 42: Iván. 1-7, min. 50: Iván.

Árbitro: Cerqueira Navarro.