Un partidazo del Juventud le permite asaltar el casi inexpugnable San Pantaleón

Toma ventaja el Hernán Cortés en el grupo uno de la Copa Oro. Los campeones ligueros siguen en un dulce estado y aunque arrancaron perdiendo contra el Stadium Casablanca, remontaron a lo grande. En ese mismo grupo, el Oliver volvió a demostrar que le tiene tomada la medida al Montecarlo, al que ganaron hace unos meses en el José Luis Violeta y ayer repitieron en su feudo.

Campanada del Santo Domingo Juventud, que en un partidazo para el recuerdo, ganaron donde muy pocos lo hacen, en San Pantaleón, tras protagonizar una segunda mitad de altísimo nivel en la que sometieron con muchas llegadas a todo un Amistad. Después de descansar la primera semana, empezó con buen pie el Olivar, que venció con comodidad al Tarazona.

En la Copa Plata ha empezado de la mejor manera posible el Racing Club Zaragoza, con dos triunfos en otros tantos partidos. Se repuso el Stadium Venecia de su tropiezo en la primera fecha, empezando a sumar en La Azucarera. En el grupo segundo ganó por la mínima el Actur Pablo Iglesias al Escalerillas en la ventosa tarde-noche del viernes, en un choque que se abrió en el segundo periodo.

COPA ORO

Partido de la jornada: AMISTAD 4-6 SANTO DOMINGO JUVENTUD

Si hubiera un galardón que premiase a los mejores partidos de la temporada, éste seguro que estaría muy arriba, después de un espectáculo mayúsculo, vibrante y emotivo, en el que el Santo Domingo Juventud logró algo que está al alcance de muy pocos, superar al Amistad y además hacerlo en su casi inexpugnable San Pantaleón.

Y eso a pesar que lo visto en la primera mitad hizo recordar a lo visto muchas veces en Juslibol. Al Amistad no le hace falta brillar de gran manera para colocarse con ventaja. De la Rosa y Mikel situaron por delante a los rojillos, algo que en un alto porcentaje de veces supone un resultado imposible de remontar. Pero Urquizo empezó a comandar la vuelta al resultado, tras driblar a dos defensas y batir a Joel. Fue el germen de lo que iba a brotar en una segunda mitad memorable.

El Santo Domingo Juventud salió de la charla técnica del descanso creyendo que podía llevarse la victoria y salió a por ella. Urquizo clavó una falta en la red de manera monumental, desde unos 30 metros y tras pegar en el palo. Jorge de duro disparo provocó la locura, aunque fue breve, porque en la jugada siguiente y tras una mano en la frontal del área, Cámara colocó el 3-3 sin mayores problemas. Era el momento clave y ahí volvieron a responder los visitantes con calidad y desparpajo, llegando con las ideas claras y con mucha gente al área rival. Los tantos de Alan y Guillermo acercaban a una victoria histórica, tanto que los chicos del banquillo del Juventud no pudieron contenerse y tras la consecución del 3-5 se cruzaron medio campo para celebrarlo con sus compañeros. El Amistad tiró de su enorme alma de campeón para ni por asomo darse por derrotado. Un penalti que convirtió Cámara puso el choque desatado, e incluso hubo un par de veces que la pelota se paseó por el área sin encontrar el rematador de lo que hubiese supuesto la igualada a cinco. En la última jugada, ya que no se llegó a sacar de centro, Urquizo, selló un partido extraordinario de su equipo y suyo en particular, para con potencia en su chut, sentenciar estos tres puntazos.

Ficha técnica:

Amistad: Joel, Hugo, Cámara, De la Rosa, Roberto, Mikel, Alejandro y Diego. También jugaron: Markel, Montesa, Daniel, Amir, Mario y Fernando.

Santo Domingo Juventud: Soriano, Darío, Iván, Aitor, Guillermo, Jorge, Enzo y Urquizo. También jugaron: José, Jeyck, Marco, Alan, Yago y Hugo.

Goles: 1-0, min. 10: De la Rosa. 2-0, min. 20: Mikel. 2-1, min. 25: Urquizo. 2-2, min. 31: Urquizo. 2-3, min. 33: Jorge. 3-3, min. 34: Cámara. 3-4, min. 36: Alan. 3-5, min. 40: Guillermo. 4-5, min. 47: Cámara, de penalti. 4-6, min. 50: Urquizo.

Árbitro: Cordón Díaz.

Grupo 1

HERNÁN CORTÉS 5-3 STADIUM CASABLANCA

Hernán Cortés: Rodrigo, Aris, Izan, Alejandro, Alexandru, Álex, Murillo y Hugo. También jugaron: Pablo, Martín y David.

Stadium Casablanca: Salvador, Carabantes, Florian, Mario, Duarte, Yeray, Marcos y Alberto. También jugaron: Pablo, Gimeno, Burgos, Barraqueta y David.

Goles: 0-1, min. 9: Marcos. 1-1, min. 18: David. 2-1, min. 28: Aris. 3-1, min. 37: Aris. 4-1, min. 39: Alejandro. 5-1, min. 45: David. 5-2, min. 49: Yeray. 5-3, min. 50: Burgos.

Árbitro: Rico Vila.

OLIVER 2-1 MONTECARLO

Oliver: Álex, Miguel, Leo, Mikel, Jorge, Martos, Martín y Mahamadu. También jugaron: Gonzalo, Víctor, Nicolás y Lander.

Montecarlo: Pablo, Yaser, Cortés, Diego, Tabuenca, David, Murillo y Guillermo. También jugaron: Gonzalo, Romeo, Pablo, Hugo y Samuel.

Goles: 0-1, min. 5: Guillermo. 1-1, min. 10: Mahamadu. 2-1, min. 47: Martín.

Árbitro: De Andrés Marruedo.

Grupo 2

EL OLIVAR 6-1 TARAZONA

El Olivar: Héctor, Jaime, Leo, Marcos, Nicolás, Rubén, Ignacio y Alejandro. También jugaron: Paesa y Ruiz.

Tarazona: Hugo, Yago, Adrián, Marco, Cacho, Asier, Jonás y Pellicer. También jugaron: Daniel, Lahuerta y Darío.

Goles: 1-0, min. 17: Ruiz. 2-0, min. 18: Jaime. 3-0, min. 23: Nicolás. 4-0, min. 32: Ignacio. 5-0, min. 37: Marcos. 5-1, min. 48: Lahuerta. 6-1, min. 50: Marcos.

Árbitro: Vidal Lambán.

COPA PLATA

San Gregorio-Stadium Venecia | Benjamín Preferente @bpreferente

Partido de la jornada: SAN GREGORIO 0-2 STADIUM VENECIA

Sumó sus primeros puntos el Stadium Venecia en La Azucarera, después de haber caído en la jornada inaugural. Un gol al final de cada parte bastó para doblegar la resistencia de un San Gregorio que después de haber perdido la categoría en liga, intentará acabar la campaña de la mejor manera posible.

Algo superiores los visitantes en el resumen general, y ya lo demostraron en la primera mitad, donde tuvieron un par de jugadas muy similares, en la que cerca del portero rival con la pelota botando dentro del área, no acertaron a tocarla lo suficiente para empujarla a la red. También estuvieron cerca en una falta que ejecutó Thiago, Héctor no atrapó y con el balón suelto, la defensa logró despejar ante varios atacantes que se quedaron con las ganas de rematar. Tanta insistencia acabó fructificando, cuando el capitán Ferrando, tras un nuevo rebote suelto, ya no perdonó.

Aunque siguió empujando el Stadium Venecia, en un zurdazo de Juan que paró Héctor, los rojillos de La Azucarera empezaron a mostrarse en ataque, sobre todo con los lanzamientos de Christian, un jugador que tiene un buen golpeo, y que probó fortuna sin poder coger portería.

A tres minutos de la finalización remató la faena el conjunto visitante, en un pase de la muerte de Marco desde la línea de fondo, que Iago, con comodidad, apenas tuvo que empujar.

Ficha técnica:

San Gregorio: Héctor, Iván, Christian, Diego, Mateo, Alberto, Abderraman y Cantín. También jugaron: Marcos, Pablo y Sergio.

Stadium Venecia: Óscar, Jorge, Daniel, Thiago, Ferrando, Marco, Juan e Iago. También jugaron: Álvaro y Luca.

Goles: 0-1, min. 21: Ferrando. 0-2, min. 47: Iago.

Árbitro: Gamarra Cirac.

Grupo 1

DELICIAS 2-3 RACING CLUB ZARAGOZA

Delicias: Héctor, Nicolás, Lassina, Eric, Sierra, Khaled, Diego y Víctor. También jugaron: Fousseyni, Djbril y Javier.

Racing Club Zaragoza: Mario, Miguel Ángel, Marco, Mateo, Hugo Jiménez, Andrés, Meléndez y Rodrigo. También jugaron: Álvaro, Hugo Vicente, Adrián y Jaime.

Goles: 1-0, min. 13: Lassina. 1-1, min. 15: Adrián. 1-2, min. 24: Andrés. 1-3, min. 35: Jaime. 2-3, min. 36: Djbril.

Árbitro: Curiel Pérez.

Grupo 2

ACTUR PABLO IGLESIAS 3-2 ESCALERILLAS

Actur Pablo Iglesias: Galindo, Julio, Álvaro, Iván, Óscar, Ferruz, Nadia y Gonzalo. También jugaron: Héctor e Ion.

Escalerillas: Jorge, Alberto, Arcega, Matteo, Aitor, Diego, Martín y Rubén. También jugaron: Alejandro, Izan y Aarón.

Goles: 0-1, min. 31: Diego. 1-1, min. 33: Álvaro. 2-1, min. 35: Óscar. 3-1, min. 37: Iván. 3-2, min. 48: Martín.

Árbitro: Curiel Pérez.