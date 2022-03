Victoria de líder del Teruel ante un buen Lleida

Victoria de líder del Teruel, que tuvo que sufrir en los minutos finales. Saltó mejor al terreno de juego el cuadro catalán, que no tardó en avisar a los locales, pues a los tres minutos Neeskens disparó a la madera. El Lleida seguía más entonado que el Teruel y Moha era una pesadilla para la zaga rojilla. El atacante visitante gozó de dos claras ocasiones, pero sus remates no cogieron portería. Pasada la media hora el cuadro aragonés niveló la balanza y comenzó a llegar con peligro a la meta ilerdense. Sin embargo, no fue hasta el filo del descanso cuando el marcador se desequilibró: Aparicio se inventó un preciso lanzamiento de falta para superar a Ramón Vila y poner al Teruel por delante justo antes del intermedio.

Tras el paso por vestuarios y los ajustes tácticos de los entrenadores, el choque cambió, pues ahora eran los hombres de Víctor Bravo los que dominaban y llegaban a campo contrario con peligro. Aparicio estuvo cerca de hacer el segundo a la hora de juego con una preciosa vaselina, pero la sutileza del aragonés no encontró la red por poco. Acto seguido fue Emaná el que probó fortuna, pero su disparo no cogió portería. El Teruel apretaba en busca del tanto de la tranquilidad y pudo lograrlo en una doble ocasión, pero ni Borja Romero ni Emaná consiguieron ampliar la renta. Sin embargo, cuando mejor estaba el Teruel llegó la jugada decisiva de la segunda mitad: Carlos Javier fue expulsado tras cometer penalti. Neeskens asumió la responsabilidad, pero Taliby se hizo gigante y atajó el lanzamiento. A partir de ese momento el Lleida se lanzó en busca del empate, pero la zaga rojilla se mostró muy segura y no dio opción al conjunto catalán, certificando una victoria que le coloca más líder.

Teruel: Taliby, Hakim, Cabetas, Carlos Javier, Hermelo, Jaime, Borja Romero, Aparicio (Comeras, 77), Alfredo (Kevin Lacruz, 67), Emaná (Julen, 85) y Guille (Ceballos, 77)

Lleida Esportiu: Ramón, Neeskens, Roger, Joanet (Toribio, 67), Fall (Mejía, 67), Moha, Yasser (Andreas, 85), Nani, David López, Monterde y Lamin (Toni, 85)

Goles: 1-0, min. 45: Aparicio.

Árbitro: Rezola Etxeberria. Amonestó a los locales Taliby, Emaná, Aldredo y Hermelo; y a los visitantes Neeskens y Mejía.

