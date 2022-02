El San Lorenzo y el Casetas empatan en un partido atractivo

Empate en un entretenido partido. Seral adelantó a los locales y el Casetas empató poco después. Mairal de cabeza hizo el 2-1 justo antes del descanso y el Casetas volvió a empatar a la vuelta de vestuarios tras desviar un jugador local un disparo desde la frontal. Con toda la segunda parte por delante, los dos equipos intentaron ganar pero no hubo más goles.

Ficha técnica:

San Lorenzo: Gaibor, Rodrigo, Alonso, Mairal, Hernández (Cánovas, 84), Seral, García (Arnal, 73), Ena (Martínez, 87), Gracia, Danjuma y Juste (Acobi, 80).

Casetas: Marín, Gesse (Sanz, 46), Palacios, Morcillo, Corellano, Fernández, Rivas (Fernández, 46), Vidal (Buil, 87), Montaño (Slavov, 70), Navarro y Tobón.

Goles: 1-0, min 7: Seral. 1-1, mon 13: Tobón. 2-1, mon 44: Mairal. 2-2, min 47: Navarro.

Árbitro: Gómez Afonso. Amonestó a Martínez, Seral; Rivas, Palacios y Corellano.

ALCOLEA 4-1 MEQUINENZA: El Alcolea prolonga su buen estado de forma a costa del Mequinenza

Alcolea: Jiménez, Bah, Dobón, Baringo, Casasnovas (Revilla, 59), Óscar (Bielsa, 76), Ismael (Poy, 65), Gou, Arner, Lassana (Ben, 59) y Elhadji (Zueras, 87).

Mequinenza: Figueras, Calvillo (Gonzalo, 59), Bruna, Ramí, Cabistañ, Medina, Hoyo, Cendrós, Ballo, Castro (Guillem, 71) y Roca (Nil, 59)..

Goles: 1-0, min. 33: Ismael. 1-1, min. 43: Ramí. 2-1, min. 51: Gou. 3-1, min. 82: Elhadji. 4-1, min. 89: Zueras.

Árbitro: García Santiago. Amonestó a Lassana, Dobón, Revilla, Baringo; a Bruna. Expulsó por doble amonestación al visitante Cabistañ (85’).

Comentario: Cuarta victoria consecutiva de un Alcolea al alza. El conjunto de Josemi fue dominador en el primer tiempo, aunque no terminó de concretar hasta que Ismael, de cabeza, remató un centro desde la derecha para el 1-0. El Mequinenza empató en su única llegada. En la segunda parte, Borja marcó tras falta lateral y a la contra hubo ocasiones y otros dos goles alcoleanos.

SABIÑÁNIGO 2-2 ESCALERILLAS: El Sabiñánigo y el Escalerillas se reparten los puntos

Sabiñánigo: Zamora, Toro (Tanase, 24), Echevarría, Gómez, Villaba, Arellano, Zamora (Launa, 78), Cabrero, Alcoba, Nogueras y Ara.

Escalerillas: Lorente, Sánchez, Campo, Navales (Peg, 65), García (Vilches, 55), Varela, Pellejero (Ramírez, 45), González (Carnicer, 89), Jorge (Ares, 75) y Borja (Mediano, 65).

Goles: 0-1, min 24: Jorge. 1-1, min 33: Cabrero. 1-2, min 37: Borja. 2-2, min 81: Cabrero.

Árbitro: Ezquerra Novales. Amonestó a Arellano, Alcoba, Nogueras; Sánchez, Borja y Mediano.

Comentario: Sabiñánigo y Escalerillas empataron en un partido muy disputado, con un tiempo para cada equipo. En el primero, fue mejor el Escalerillas, que marcó el 0-1 en un error defensivo. Igualó Cabrero en el 33 pero, poco después, otro fallo atrás de los locales supuso el 1-2. En la continuación, el Sabiñánigo fue dueño y señor de la contienda. Los rojiblancos empataron el encuentro y el esfuerzo que hizo el equipo en los últimos quince minutos no se vio recompensado, especialmente en tres ocasiones muy claras que sacaron portero y defensas rivales. Al final, un punto justo para cada equipo.

JACETANO 1-3 FRAGA: La reacción del Jacetano ante el Fraga llega tarde

Jacetano: Gerardo, Hugo, Noriega (Creswick, 46), Blasco (Álvarez, 77), Butler, Díez, Aso (Garrido, 27), Bandrés, Azón, Guille y Portaña (Eloy, 79)..

Fraga: Puigvert, Genís, Sanz (Larroya, 79), Puch, Quibus, Leo, López (Rivera, 83), Pirla (Emil, 83), Castilla, Jodar (Casanova, 67) y Yeray (Novials, 71).

Goles: 0-1, min. 25: Noriega, en propia meta. 0-2, min. 38: Hugo, en propia meta. 0-3, min. 76: Novials. 1-3, min. 85: Butler.

Árbitro: Escartín Larraz. Amonestó a Bandrés, Guille, Hugo; a Quibus, López, Abel, Casanova, Larroya y Puch.

Comentario: El Fraga se llevó el triunfo ante un buen Jacetano. Salieron mejor los visitantes, teniendo la pelota, y se adelantaron en dos acciones aisladas en las que dos futbolistas locales metieron el cuero en su propia portería. Pero el Jacetano no le perdió la cara al partido y mejoró en la segunda mitad en busca de meterse en el choque. Sin embargo, llegó el tercer gol del Fraga y en la recta final, el cuadro jaqués marcó el 1-3 definitivo.

ZARAGOZA 2014 0-4 MONTECARLO: El Montecarlo mantiene su buena racha y ahonda la mala dinámica del Zaragoza 2014

Zaragoza 2014: Moriano, Sinusia, Latorre (Gracia, 46), Akaha, Vera, Hinacio, Buila (Rodriguez, 46), Hernández, Esteban (Opoku, 80), Iosava (Alcay, 71) y Coll (Gauna, 62).

Montecarlo: Martínez, Vicente, Castán, Latre, Pelegrín, Mallor, Cardiel (Seguí, 82), Javier (Fabregat, 61), Rodríguez, Velasco (Ramón, 63) y Abubakar (Tazueco, 55).

Goles: 0-1, min. 23: Abubakari. 0-2, min. 71: Rodríguez. 0-3, min. 88: Rodríguez. 0-4, min. 89: Tazueco.

Árbitro: Román Ibáñez. Amonestó a los locales Sinusia y Gracia. Los locales Sinusia y Rodríguez fueron expulsados por doble tarjeta amarilla en el 77’ y por tarjeta roja directa en el 85’.

Comentario: El Montecarlo dominó por completo el partido en el que visitó al Zaragoza 2014. Los visitantes acapararon la posesión y pasados los primeros 20 minutos, Abubakari inauguró el marcador en una salida a la contra. Antes de llegar al tiempo de descanso, el Zaragoza 2014 intentó devolver el empate al electrónico a través de jugadas a balón parado. Tras el paso por vestuarios, Rodrígez dobló la ventaja del Montecarlo con un disparo desde fuera del área. En ese momento los locales bajaron los brazos, permitiendo que su rival acabara de sentenciar el partido con otro tanto de Rodríguez desde el borde del área y por mediación de Tazueco, que hizo el 0-4 tras regatear a varios jugadores rivales.

PEÑA FERRANCA 1-3 SARIÑENA: El Sariñena se impone a una Peña Ferranca plagada de bajas

Peña Ferranca: Callizo, Ferraz, Fernando (Pablo, 83), Peruga, Castillo (Alechandre, 86), Rausell, Buil, Santiago (Nevot, 77), Marquina, Lalueza (Conde, 83) y Cabrero (Hugo, 50).

Sariñena: Ribas, Incze, Riyad (Valero, 62), Ventura, Bilal (Leiva, 62), Villellas, Terre (Gálvez, 78), Moría (Cortés, 84), Kevin (Stokic, 65), Embeya y Roncea (Huerva, 84).

Goles: 0-1, min. 12: Roncea. 1-1, min. 24: Lalueza. 1-2, min. 72: Roncea. 1-3, min. 82: Moría.

Árbitro: Pérez Torres. Amonestó al local Ferraz y al visitante Terre.

Comentario: Los ferranqueros que afrontaron el encuentro con seis bajas y finalizaron con cuatro juveniles en el terreno de juego, aguantaron el tipo muy bien durante 72 minutos hasta el segundo gol visitante y complicaron al potente Sariñena que no tuvo la victoria hasta la recta final. A los locales no se les puede pedir más frente a un claro aspirante al ascenso del que le separan 27 puntos en la clasificación. Los goles de la primera parte (1-1) se marcaron en saques de esquina con facilidades de remate para los autores, tres intervenciones de Callizo fueron providenciales, Isaac tuvo la segunda ocasión local y Roncea no acertó a meta vacía para finalizar 45 minutos muy competidos. En la segunda parte, Ferranca defendió bien mientras fue posible, jugó a la contra, tuvo dos ocasiones por medio de Hugo Fernández y Rausell antes de que el Sariñena resolviera el partido con dos goles en diez minutos. A esas horas, el esfuerzo pasó factura a los ferranqueros que dieron entrada a cuatro juveniles, entre ellos el debutante Pablo Broto.

ALMUNIA SAN JUAN 0-2 INTERN. HUESCA: El Internacional Huesca gana al Almunia San Juan sin excesivos problemas

Almunia SJ: Rovira, Campoy, Abel, Peirón (Montaner, 69), Cebolla (Miguel, 69), Labrador (Latre, 69), Clemente, Carreras, Obiols (Fofana, 81), Konteh y Clemente.

Intern. Huesca: Martín, Joaquín, Margalejo, Diallo, Alejandro (Sarvisé, 69), Eduard, Rodríguez, Montaño (Kouma, 79), Emilio, Lizer y Beytat (Mincho, 69).

Goles: 0-1, min. 55: Montaño, de penalti. 0-2, min. 89: Sarvisé.

Árbitro: Irigoyen Cavero. Amonestó a Abel; Beytat, Alejandro y Rodríguez.

Comentario: Buen partido, con fuerzas igualadas, mucha disputa en el centro del campo y ocasiones para ambos en el primer tiempo. Tras el descanso, un penalti en el 55 permitió al Internacional Huesca adelantarse en el marcador. El Almunia no se vino abajo y atacó en busca del empate ante un gran rival, que sentenció en un rápido contragolpe en el último suspiro con el 0-2.

VALDEFIERRO 1-1 TAMARITE: El Valdefierro rescata un punto en el último minuto contra el Tamarite

Valdefierro: Artero, Marcos, Marzo, Gutiérrez, Carlos (López, 69), García (Muñoz, 64), Sergio, Iván (Giménez, 89), Broto (García, 72), Borao e Isern.

Tamarite: Bret (Sorinas, 62), Pol, Delgado (Llasera, 46), Gerard, Varilla (Espinosa, 20), Suárez, Casals, Raluy (Bernado, 62), Feliu, Pau y Flo.

Goles: 0-1, min 79: Iglesias. 1-1, min 89: García.

Árbitro: Lapena Antoñanzas. Amonestó a García, Gutiérrez, López; Gerard y Espinosa.

Comentario: El Valdefierro y el Tamarite se repartieron un punto cada uno en un duelo cuanto menos igualado. Con los visitantes replegados atrás, los azulones tuvieron las ocasiones que más cerca estuvieron de convertirse en el primer gol, siendo la más clara un mano a mano que acabó resolviendo Bret. El Tamarite, por su parte, trató de generar peligro a través de salidas a la contra. Tras el paso por vestuarios, el Valdefierro se lanzó en busca de la victoria, pero en el minuto 79 Iglesias adelantó a los visitantes. El Valdefierro no bajó los brazos y, cuando el partido empezaba a agonizar, García anotó el 1-1 con un disparo desde fuera del área.

