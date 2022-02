Un gran Tarazona sorprende al líder

Victoria de mérito del Tarazona frente al líder de la competición que permite a los hombres de David Navarro igualar a puntos al Badalona, equipo que marca la salvación. El cuadro turiasonense saltó al verde del Municipal de Tarazona con las ideas muy claras y desde el primer minuto comenzó a mandar y a imponer su fútbol control. Ohemeng avisó con un remate que se marchó alto, pero el dominio no venía acompañado de claras ocasiones. El paso de los minutos permitió a los visitantes activarse y ganar peso en el partido. El Formentera fue de menos a más en los primeros cuarenta y cinco minutos y terminó el primer periodo dominando y gozando de dos claras ocasiones, una en las botas de Saha, cuyo disparo se marchó al lateral de la red y un disparo lejano de Arroyo que atajó Azón sin demasiados problemas.

Tras el paso por vestuarios, el Tarazona saltó con una marcha más que su rival. Prueba de ello fue el tanto de Dieste a los cinco minutos de juego: el pichichi aragonés alojó el cuero en el fondo de la red con un preciso disparo desde la frontal, poniendo en ventaja a los rojillos. El gol cayó como un jarro de agua fría en las filas baleares, que no encontraban la manera de atacar el entramado defensivo propuesto por David Navarro. La precipitación se hizo evidente en la última media hora, pues las imprecisiones en los pases decisivos no permitían al Formentera generar ocasiones de peligro. Sin embargo, a falta de quince minutos, Azón tuvo que intervenir con una parada salvadora para aguantar la ventaja local. La ocasión motivó a los baleares, que se lanzaron a por el empate, pero Azón no permitió que los puntos se escaparan del casillero de un Tarazona muy necesitado.

Tarazona: Azón, Arroyo, Santigosa, Andi, Dieste, Sito, Cobo (Cristian, 71), Piri, Ohemeng (Jesús, 64), Jay y Saha (Torcal, 85).

Formentera: Óscar, Jaguar (Ojeda, 85), Theo (Zekri, 81), Górriz, Lizárraga, Javi Sánchez (Sierra, 67), Kanouté (Ekiza, 67), Raúl Prada, Prado, Iago (Adri Castro, 67) y Karim.

Goles: 1-0, min. 50: Dieste.

Árbitro: Mallo Fernández. Amonestó a Santigosa, Andi, Sito; Karim, Javi Sánchez, Jaguar y Raúl Prada.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.