El Fuentes brilla ante El Gancho al son de Requeno

FUENTES 4-1 EL GANCHO

Fuentes: León, Góez (Mazas, 72), Salvador, Briz, Gutiérrez (Esteban, 74), López, Martínez (Molinero, 66), Requeno, Latorre, Garín y Casabona (Roche, 60).

El Gancho: Bielsa, Maqueda, Lorente, Fernandes. Durango, Sopena (Díez, 60), Del Barrio, Martins, Alcubierre (Lanz, 29), Cubel y López.

Goles: 1-0, min 10: Garín. 1-1, min 18 Durango. 2-1, min 38: Requeno. 3-1, min 47: Requeno. 4-1, min 89: Molinero.

Árbitro: Florin Gherghiceanu. Amonestó a Salvador y López.

Comentario: Goleada del Fuentes ante el calor de su público tras el disgusto sufrido la semana pasada. Garín no tardó en adelantar a los suyos por medio de un disparo cruzado desde dentro del área, aunque Durango puso la igualada minutos después. A partir de entonces, el Fuentes fue muy superior, con ocasiones de Requeno y Roma desperdiciadas, hasta que finalmente Requeno no perdonó en el mano a mano tras un balón a la espalda de los centrales. El hecho de ponerse en ventaja no hizo al Fuentes disminuir el ritmo, sino que de nuevo Requeno tuvo un mano a mano y Roma estrelló una falta en el larguero. El tercero de la tranquilidad fue el segundo en la cuenta de Requeno, al definir de forma impecable un buen pase de Óscar. Molinero en el último minuto se valió de un rechace para poner el cuarto.

VILLA DE ALAGÓN 2-0 QUINTO

Villa de Alagón: Latienda, Martínez, Castillo, Villalba, Gutiérrez, Mellado, Rebla (Ibáñez, 88), Aladrén, Ballester (Leonar, 73) (Torcal, 75), Lavilla y Fernández (Gómez, 83)

Quinto: Mallor, Blasco, Domingo (Jorge Usón, 65), Bes, Budría (Artigas, 82), Pérez, Giménez (Paris, 73), Gutiérrez (Salvador, 82), Úbeda (Carlos Usón, 65), Latapia y Villaoslada

Goles: 1-0 min. 17: Fernández, 2-0 min. 68: Ballester.

Árbitro: Ceamanos Sobradiel. Amonestó a Fernández, Villalba, Torcal, Gómez; Gutiérrez y Budría. Expulsó a Carlos Usón.

Comentario: El Villa de Alagón fue superior al Quinto en un partido que se le puso de cara en el primer cuarto de hora con el tanto de Fernández tras recoger un rechace desde dentro del área. El Quinto estiró líneas y trató de llevar peligro por medio del juego aéreo, llegando a tener una buena oportunidad en una jugada embarullada que se quedó en nada. En la segunda parte, las defensas se impusieron a los ataques, de forma que quien cometiera un error, ya no tendría apenas margen de reacción. De esta manera, perdió un balón el Quinto en la salida de presión que permitió a Ballester definir en el mano a mano. Los visitantes lo siguieron intentando con más corazón que cabeza y el marcador ya no se movió.

GURREA 1-0 SAN JOSÉ

Gurrea: Zabala, Serrano, Palacio, Blanco, González (Rico, 76), Alconchel (Mendoza, 84), Bosqued, Barrera (García, 66), Osorio (Velasco, 84), Dual y Posso.

San José: Gracia, Cea, Daniel, García (Gómez, 68), Barriendos, Marchante (Sory, 46), Soria, Sus (Rodríguez, 58), De los Ríos, García y Vidal.

Goles: 1-0, min 89: Palacio.

Árbitro: Royán García. Amonestó al visitante Vidal.

Comentario: Buena y sufrida victoria del Gurrea en el últimosuspiro. La primera parte fue muy igualada, con dos ocasiones claras del San José y respuesta gurretana con otras tres, todas sin definir. En la segunda parte, tras unos primeros minutos visitantes con dos oportunidades, el Gurrea a la contra hizo daño y se cobró también sus opciones. Hasta que en la última jugada, y tras un saque de esquina bien preparado, Jhonatan Palacios remató de cabeza en el primer palo pra conseguir el tanto del triunfo local.

GALLUR 0-0 ZUERA

Gallur: Sanjuán, Sancho (Hernández, 62), Usón, Sandu, Sebastián, Casado (Zalaya, 67), Hernando (Florián, 71), Belsué, Sampériz, Vela (Navarro, 62) y Fernando.

Zuera: Augusto, Laguarta, Escusol, Bailo (Augusto, 83), Marco, César, Gómez (Cestero, 66), Gracia (Sanjuán, 83), Lostal (Marco, 83), Tena y Patrik (Pedrero, 66).

Árbitro: Núñez Pérez. Amonestó a Sandu, Sebastián; Gómez, Tena, Lasierra, Escusol, Espinosa, Cestero y Gracia.

Comentario: Empate entre Gallur y Zuera en un compromiso en el que ambos conjuntos tuvieron la pólvora mojada. El planteamiento conservador del Gallur le permitió anular al eje de creación del Zuera, que sufrió para tener ideas en los metros finales. Lo intentaron desde lejos, pero Sanjuán estuvo acertado a la hora de repeler dos ocasiones. Antes del descanso, el Gallur llevó el peligro por medio de una acción a balón parado que cabeceó Sampériz por encima del larguero. En la segunda parte, los cambios se tradujeron en más posesión para el Gallur. No obstante, el Zuera dispuso de una clara oportunidad donde el remate se estrelló contra el palo.

ALMUDÉVAR 1-1 VILLANUEVA

Almudévar: Albero, Ballarín, Maldonado (Vicente, 65), Ainoza, Martínez (Puente, 65), Velasco, Sánchez Vallejo, Gotor, Megía, Figueras (Trullén, 56) y Abad.

Villanueva: Mazas, Requejo, Jaraba, Gil, Ambroj (Alfonso, 90), Guillén, Abad (Sucunza, 75), Pérez (Nano, 65), Carbo, Gea y González.

Goles: 0-1, min. 22: Pérez. 1-1, min. 85: Sánchez Vallejo.

Árbitro: Civiac Escudero. Amonestó a Sánchez Vallejo, Puente, Albero; a Pérez, González, Requejo. Expulsó por roja directa al visitante Nano (82’).

Comentario: Una parte para cada equipo. En la primera el Villanueva se plantó fuerte en el campo y la única ocasión que tuvo la marcó. En la segunda mitad el dominio del Almudévar fue completo. Hasta 11 corners botó y ocasiones para marcar las tuvo de todos los colores. El Villanueva se defendió muy bien y su portero salvó a su equipo con dos paradones, el primero a bocajarro ante Maldonado en el 49 y el segundo a tiro de Ainoza en el 90, al margen de varios remates de cabeza de Velasco que marcharon por encima del larguero.

MAGALLÓN 0-3 TAUSTE

Magallón: Peña, Aznar (Ruberte, 46), Aitor, Broto (Aranda, 62), Aibar (Sancho, 62), Pardo, Romanos, Segura (Zalaya, 76), Pardo, Arilla (Aznar, 46) y Lasauca.

Tauste: Iván, Berna, Pueyo, Angoy, Castillo, Ángel, Moreno (Laborda, 89), Usán (Conde, 57), Sergio (Moreno, 70), Toño Jiménez y Valentín.

Goles: 0-1, min 27: Herrero. 0-2, min 72: Valentín. 0-3, min 89: Jiménez.

Árbitro: Giménez Barrera. Amonestó a Arilla, Romanos, Peña; Herrero y Conde.

Comentario: El Magallón pagó caros sus errores ante un Tauste que fue muy eficaz de cara a gol. En el minuto 27, el Tauste certificó su buen comienzo con un gol de Herrero. El Magallón lo intentó de todas las formas posibles pero no lo consiguió. En la segunda mitad la tónica se mantuvo aunque el Magallón se volcó en ataque. En un error defensivo, Mirón hizo el segundo para los visitantes. Jiménez cerró el partido al contragolpe en el 89.

SANTA ISABEL 1-3 AJAX DE JUSLIBOL

Santa Isabel: Vargas, Ayoub, Nicolás, Chueca (Lucea, 62), Isaac, Lipe, Herrejón (De Vega, 51), Chaves, Esteban (Moreno, 58), Orozco y Meavilla (Millán, 68).

Ajax Juslibol: Lacabrera, Mory, Izquierdo, Gamarra, Cambra (Cortés, 46), Galdeano, Isaac, Ismael, Rafael, Viver y Stephane.

Goles: 1-0, min 2: Isaac. 1-1, min 59: Galdeano. 1-2, mon 71: Gamarra, de penalti. 1-3, min 83: Cortés.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Amonestó a Pérez; Isaac, Gomes y Blázquez.

Comentario: El Santa Isabel fue derrotado en casa por el Ajax de Juslibol. La primera parte fue muy igualada aunque a los tres minutos en una transición rápida Isaac marcó el primero. En la segunda mitad, el Ajax fue muy superior y Galdeano puso el empate en una jugada enlazada. De penalti, Gamarra puso el segundo y el tercero fue obra de Cortés en un balón colgado.

ALFINDÉN 1-1 MALLÉN

Alfindén: De la Torre, Bozal, Melo, Catalán (Vergara, 66), Pablo, Blasco, Julen (Barquilla, 58), Moreno (Legua, 58), Obón, Nieto y Sergio (Valverde, 29).

Mallén: Siro, Daniel, Omeñaca, Alexis, Galusca, Abián, Iker (Viela, 88), Esarte (García, 71), Farid, Buitrago y Bermejo.

Goles: 1-0, min 80: Melo. 1-1, min 84: Farid.

Árbitro: Muñoz Pueyo. Amonestó a Moreno, Obón, Barquilla, De la Torre, Garrido, Legua, Sarmiento; Farid y Bermejo.

Comentario: El Alfindén y el Mallén se repartieron los puntos en un partido intenso. En la primera mitad, pocas ocasiones, con una para cada equipo. La del Alfindén en un mano a mano y la del Mallén en un disparo al palo. En la segunda mitad, el partido se abrió y el Mallén dispuso de alguna ocasión clara. El cuadro local se adelantó en el 80 con un remate de Melo a la salida de un córner. Hanib, en el 84, puso el empate en otro remate cruzado. El colegiado anuló un gol al Alfindén en el descuento por una mano.

