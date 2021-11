El Teruel no pasa del empate frente al Terrassa

Reparto de puntos entre el Teruel y el Terrasa en un duelo muy igualado. Los turolenses consiguieron igualar el tanto inicial catalán desde los once metros, pero no lograron remontar el choque y dejar los tres puntos en su casillero.

El encuentro comenzó con ambos conjuntos bien plantados sobre el verde de Pinilla. Los catalanes buscaban llevar el peso del partido, pero los rojillos no querían permitir que el Terrassa se encontrase cómodo y elevaba la línea de presión. Los visitantes avisaron con dos disparos de Josu, el primero rozando el palo y el segundo a las manos de un Taliby muy seguro. Los turolenses dieron un paso adelante y comenzaron a llevar peligro a la meta visitante. Aparicio pudo inaugurar la contienda con un gran remate, pero Ortega despejó con una brillante parada. Acto seguido fue Borja el que probó fortuna, pero se encontró con un pie salvador del meta catalán. Sin embargo, cuando mejor estaba el Teruel, llegó el tanto visitante: Alberto Fernández controló un servicio largo, se perfiló y colocó el cuero lejos del alcance de Taliby.

Los rojillos adelantaron líneas en busca del tanto de la igualada. Emaná pudo anotar en dos ocasiones, pero la primera se marchó arriba y en la segunda no consiguió superar a Ortega. El empuje de los aragoneses tuvo premio justo antes del descanso, pues el árbitro señaló el punto fatídico por una mano de Carlos Martínez. Aparicio asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros.

Tras la reanudación, los catalanes, lejos de venirse abajo, consiguieron igualar el dominio en la zona central del terreno de juego, inquietando a los turolenses que no estaban cómodos. Joel Priego probó fortuna a la hora de juego con un remate que no puso en demasiados apuros a Taliby. Los de Víctor Bravo comenzaron a generar buen fútbol y a llegar con peligro a los dominios visitantes, pero la zaga blanquilla se mostraba imperial e impedía que los atacantes locales pudiesen ver portería con facilidad. Guille tuvo la más clara en los compases finales, pero su remate se marchó por encima y no pudo certificar la victoria para el Teruel.

Teruel: Taliby, Kevin Lacruz, Cabetas, Carlos Javier, Julen, Borja Romero, Jaime (Hakim, 82), Aparicio (Salinas, 46), Alfredo, Guille y Emaná (Tatín, 69)

Terrassa: Ortega, Castillo, Lucas Viña, Carlos Martínez (Fernández, 81), Priego, Lledó, Bruno (Pelegrín, 81), Morales, Martí Soler, Alberto (Mukai, 77) y Josu (Serrano, 58)

Goles: 0-1, min. 30: Alberto; 1-1, min. 44: Aparicio, de penalti.

Árbitro: Munárriz Mateos. Amonestó a los locales Barrero y Carlos Javier.

