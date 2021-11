El Huesca B vuelve de vacío tras caer ante el Andratx

La Sociedad Deportiva Huesca B cayó en su visita al CE Andraxt (2-0). En la 10ª jornada del Grupo III de Segunda RFEF, los azulgranas cedieron en su primera salida a las Islas y se les sigue resistiendo la victoria lejos de Grañén. Dos goles y una expulsión en la primera parte fueron demasiado castigo para un equipo que mereció más.

El filial azulgrana visitaba uno de los campos más difíciles de la categoría. Frente a ellos se encontraba el Andratx, un equipo recién ascendido, que ha mantenido parte de su bloque de la temporada y con el que se han hecho fuertes en casa, adaptándose muy bien a la categoría. El partido comenzó peleón, con el filial oscense teniendo el balón y generando más acercamientos. Sin embargo, los locales hacían daño con sus transiciones rápidas y ocasiones claras.

En un partido tan nivelado, cualquier detalle iba a ser clave. La lesión nada más arrancar el encuentro de Lluis Sastre no era una buena noticia para empezar. Ya en el minuto cinco, los azulgranas tuvieron que remar a contracorriente. Marcos Jiménez, uno de los máximos goleadores de Segunda RFEF, abrió el marcador para los suyos (1-0). El equipo, lejos de venirse abajo, siguió con la misma tónica, no bajar los brazos. Los de Dani Aso generaban ocasiones, pero no lograban concretar. Pasada la media hora de partido José Val recibió la segunda tarjeta amarilla, tras un derribo a un atacante local en el que se pitó un dudoso penalti. Miguel Llabrés no perdonó y amplió la distancia (2-0).

Los altoaragoneses se fueron al descanso con un resultado en contra demasiado amplio y con inferioridad numérica. Dani Aso tuvo que modificar el esquema para contrarrestar el tener un jugador menos. El equipo salió igual de valiente, con un Aparicio bastante participativo, un Manu Rico incisivo y un Carlos Kevin que tuvo varias ocasiones. Eso sí, también les tocó sufrir en defensa, ya que el Andratx aprovechaba los espacios de un conjunto volcado. El Huesca pudo recortar distancias en mitad de la segunda parte, tras señalar el colegiado un penalti a favor. El encargado de ejecutarlo fue Carlos Kevin, pero el meta adivinó su lado y lo paró con una gran intervención, certificando la victoria para los suyos. El Huesca B se marcha de Baleares con cero puntos, pero con la sensación de haber hecho un gran trabajo pese a todas las dificultades. Un grupo joven que ha tirado de carácter y que ha generado y merecido mucho más aún con el dificultoso contexto del partido.

Andratx: Vicenç, Damiá, Bueno (Calonge, 81), Marcos (Palmer, 59), Bonet, Llabrés (Pep Vidal, 69), Vinicius, De Dios, Pau Pomar, Diego (Markuss, 59) y Carlos Sánchez (Lorente, 69).

Huesca B: Valera, José Val, Monzó, Anglada, Edu Adell (Barba, 80), Sastre (Aparicio, 13), Tomeo (Ronald, 80), Manu Rico, Sandoval (Manu Molina, 64), Abizanda (Nacho Pastor, 46) y Carlos Kevin

Goles: 1-0, min. 7: Marcos. 2-0, min. 36: Llabrés, de penalti.

Árbitro: Morros Monge. Amonestó a Diego, Bueno, Damiá, Pau Pomar; y a Manu Molina. Expulsó por doble cartulina amarilla al visitante José Val (35’).

