Balsas e IPC La Escuela empatan en un partido marcado por tres rojas

Balsas e IPC La Escuela empataron en un excelente duelo entre equipos que han arrancado con fuerza la temporada, y que solo se vio empañado por la desmedida cantidad de jugadores expulsados (tres), en un partido que ni mucho menos se puede calificar como violento o brusco.

Pudo adelantarse a los dos minutos el IPC, en una floja cesión hacia Daniel, que Adai, solo en el mano a mano no supo convertir. Los visitantes tocaban con rapidez y fluidez y buscaban hacer daño con sus extremos. Así iba a llegar la jugada del 0-1, en una internada hasta la línea de fondo de Lucas por banda izquierda, centro atrás e involuntario despeje de Carlos hacia su marco. El partido estaba totalmente bajo control de los oscenses, cuando empezaron a llegar una detrás de otra las expulsiones. La primera de Urrea, parece que por un insulto tras un balón dividido y las de Porlan y Jovel por sendas faltas. Quedaba una hora por delante, y el partido iba a ser otro totalmente opuesto con la superioridad numérica a favor del Balsas de diez futbolistas contra nueve. El IPC tuvo que recular y fueron los de Adrián Coscolín quienes pasaron a tener el mando.

Balsas Picarral- IPC La Escuela Heraldo

Con paciencia, y sabiendo encontrar los huecos libres, alcanzaría el Balsas el empate. Balón al costado izquierdo del área, donde Piqueras chuta, rechaza Li y el rebote lo empuja Guillermo. Este gol y la ventaja del jugador de más hicieron crecer mucho a los avispas, que en unos minutos brillantes, estuvieron cerca de ponerse por delante. Duato lanzó al palo y al minuto siguiente, Aiman no llegó por poco a un centro de Carlos. Los visitantes achicaban agua como podían defensivamente y en ataque lo fiaban todo al juego directo, algo que no acostumbran o a alguna contra. Pudieron dar un gran susto en un saque de esquina que se le escapó a Daniel cuando intentaba hacerse con el esférico, y se le quedó a placer a Agus, que no definió bien.

El último empujón lo dio el Balsas, que dispuso de tres oportunidades claras para ganar

El último empujón lo dio el Balsas, que dispuso de tres oportunidades claras para haberse quedado con la victoria: Guillermo se marchó de la defensa por velocidad, pero remató demasiado cruzado y una doble opción para el capitán Aarón, que dentro del área y posteriormente de cabeza, no pudo dejar los puntos en casa.

Balsas Picarral: Daniel, Carlos, Hernández, Pedro (Anderson, 65), Piqueras (Aiman, 65), Aarón (Lobato, 85), Aznar, Jorge, Urrea, Duato (David, 85) y Guillermo.

IPC La Escuela: Li, Hugo, Jovel, Albero (Darío, 32), Cano, Lucas, Porlan, Guevara (Samu, 60), Jaime, Iker y Adai (Agus, 60).

Goles: 0-1, min. 11: Carlos, en propia puerta. 1-1, min. 61: Guillermo.

Árbitro: Gonzalo Benito. Amonestó a Aarón, Carlos; y a Hugo. Expulsó con roja directa al local Urrea (22’) y al visitante Porlan (27’) y por doble cartulina amarilla al oscense Jovel (38’).

AMISTAD 2-0 EL OLIVAR: El Amistad tumba al Olivar en la segunda mitad

Amistad: Pedro, Pascual, Ángel, Cristian, José Luis, Nalda (Vela, 67), Sergio (Soler, 76), Trasobares (Liarte, 90), Raúl (Erik, 76), Montañés (Daniel, 67) y Vicente.

El Olivar: Raúl, Alberto, Álvaro, Redondo, Alexey (Hugo, 87), Marcos (Fraile, 62), Redondo, Larraz, Nil (Muñoz, 62), Torres (Miguel, 87) y Rodríguez.

Goles: 1-0, min. 55: Pascual. 2-0, min. 90: José Luis.

Árbitro: Lara Arjona. Amonestó a José Luis, Vicente; y a Fraile.

Comentario: El Amistad quiso tener el balón desde el inicio y llegó a tres cuartos de campo, pero sin generar un peligro palpable. El Olivar, por su parte, se cerró bien y salió a la contra, gozando de la oportunidad más clara del primer tiempo. Los locales tuvieron más el balón y fueron ligeramente superiores, pero no gozaron de buenas oportunidades para adelantarse. En el segundo acto, el cuadro olivarero salió mejor posicionado y logró adueñarse del cuero, pero, como le sucedió a los locales en los primeros cuarenta y cinco minutos, ese ligero dominio no se tradujo en ocasiones claras. La tremenda igualdad se rompió tras un golpeo de larga distancia de Pascual con pierna izquierda. El lateral del Amistad vio adelantado a Raúl y logró deshacer la igualdad. Los visitantes, tras encajar el tanto, arriesgaron y se acercaron con peligro a la meta rival, pero fue el Amistad el que de nuevo encontró el gol tras un robo de Liarte, que abrió para Raúl, que a su vez sirvió a José Luis que, tras recortar a su par, alojó el esférico en el fondo de las mallas dejando los tres puntos en San Pantaleón.

EFB EJEA 0-1 ALCAÑIZ: Conesa da la victoria al Alcañiz en Ejea

EFB Ejea: Manuel, Samper (Samuel, 71), Fenolle, Gracia (Sergio, 79), Adel, Salcedo (Daniel, 71), Andrés, Galisteo (San Martín, 57), Izuel, Josué (Azuara, 79) y Soro

Alcañiz: Héctor, Mario (Lereu, 66), Escriche, Óscar (Aguilar, 84), Urrios (Cebrián, 66), Andreu, Bosque, Codorniu, Bielsa, Luis y Conesa (Pal, 76).

Goles: 0-1, min. 72: Conesa.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó a Fenolle (2), expulsado en el 54’; Bosque, Andreu y Bielsa.

Comentario: Tras una primera parte muy reñida y con pocas ocasiones, un Alcañiz que juntó mucho sus líneas para no dar concesiones a su rival, limitando los espacios, ambos equipos pusieron más carne en el asador y comenzaron a proponer más que en los primeros cuarenta y cinco minutos. Fue el equipo cincovillés el que dispuso de las ocasiones más claras, pero la suerte les fue esquiva en los últimos metros. Le condicionó sobremanera la expulsión de Fenolle por dos amarillas en apenas dos minutos.

El equipo turolense aprovechó su superioridad numérica

El equipo turolense aprovechó el hecho de estar con un hombre más sobre el terreno de juego y se adelantó gracias a un tanto de Conesa protestado por la parroquia local por posible fuera de juego. El Alcañiz dispuso de otra oportunidad para volver a marcar, pero no lo consiguió. El Ejea, por su parte, luchó por conseguir una igualada que no llegó a pesar de su esfuerzo y varios intentos.

ACTUR PABLO IGLESIAS 1-1 TERUEL: En Teruel saca un punto ante un gran Actur Pablo Iglesias

Actur Pablo Iglesias: Eduardo, Adrián (Pablo Ara, 69), Óscar, Aarón (Mena, 81), Torres, Melendo, Catalán (Agbor, 54), Míchel, Pinilla (Ismael, 69), Prados y Lucas (Aguiar, 81).

Teruel: Óscar, David, Daniel, Ferrer (Soriano, 46) (Hugo Saiz, 90), Lucas, Hernández (Rubén, 62), Rubio, Alejandro, Javier, Bielsa y Llorens (Guillermo, 78).

Goles: 0-1, min. 45: Llorens. 1-1, min. 72: Prados.

Árbitro: Fernández Firvida. Amonestó a Lucas; Ferrer, Hernández, Llorens y Óscar. Expulsó con roja directa al visitante Bielsa (54’).

Comentario: Control los noventa minutos por los rojiblancos. En la primera parte, escasas ocasiones de los locales, salvo un balón que se iba por línea de fondo y que Míchel Herrero asistió y Torres envió el remate por encima del larguero. En el único tiro a puerta del Teruel en el primer tiempo, los visitantes se pusieron por delante con un gol que se coló por la escuadra. En la segunda parte, superioridad local, de nuevo, ante un Teruel superado. Los turolenses se quedaron con uno menos y los locales se aprovecharon. El Actur acumuló numerosas ocasiones e incluso vio cómo el trencilla le anuló un gol. Minutos después, se volvió a chocar con el poste tras un esfuerzo titánico por generar peligro en el área turolense. En la recta final, Prados hizo el empate de cabeza en una falta lateral lanzada al segundo palo.

EBRO B 3-2 SANTO DOMINGO JUVENTUD: Sufrida victoria del Ebro ante un Juventud que no dio el partido por perdido

Ebro B: Víctor, Corellano (Ros, 64), Sergio (Valentín, 46), Baeyens, Trías, Gonzalo (David, 64), Belenguer (Hagi, 53), Casañal (Marcos, 78), Villanueva, Saúl e Iván.

Santo Domingo Juventud: Álvaro, Aitor, Adrián (Doñate, 61), Boza, Iker (Juanfran, 61), Daniel, Jaime (Gonzalo, 74), Daouda, Lorien (Denis, 74), Pablo (Cerón, 61) y Artigas.

Goles: 1-0, min. 36: Casañal. 2-0, min. 55: Trías. 3-0, min. 62: Trías. 3-1, min. 77: Cerón. 3-2, min. 82: Iván, en propia puerta.

Árbitro: Almárcegui Bozal. Amonestó a Sergio, Casañal, Hugo; Artigas y Boza.

Comentario: El duelo comenzó con dos propuestas futbolísticas distintas. Un Juventud con un 5-3-2 que llevaba a cabo un repliegue intensivo y buscaba salir a la contra con balones largos sobre Daouda y Alcañiz, sus puntas. En el otro campo, un equipo, el de La Almozara, que intentaba construir desde atrás. El Ebro no pudo desarbolar la férrea defensa naranja durante la primera mitad, a pesar de que tuvo una ocasión clara al comenzar el encuentro. Se puso el Ebro por delante en un lanzamiento de falta desde la frontal en el que Cebolla, portero del Juventud, pudo hacer más.

El Ebro consiguió ser más vertical en la segunda mitad y mejoró el aspecto ofensivo

En la segunda parte el Ebro consiguió ser más vertical y fruto de ello una acción por banda izquierda la remató Trías para colocar el 2-0 en el electrónico. Fue Trías también en un balón parado quién cabeceó a la red el 3-0. El Ebro se relajó y el Juventud adelantó sus líneas. En un córner Cerón, libre de marca, puso el 3-1 en el marcador y unos minutos después en una acción a balón parado un gol en propia del equipo local metió de lleno al Juventud en el partido. Los últimos diez minutos y el tiempo añadido el Juventud asedió al Ebro, mereciendo el empate. Lo tuvo Daouda con balón al poste pero el marcador ya no se movió.

MONTECARLO B 2-1 RACING CLUB ZARAGOZA: El Montecarlo se llevó los tres puntos ante un combativo Racing

Montecarlo B: Izan, Calvo, Teller, Gracia, Blanco (Álex, 59), López, Sanz (Abenia, 88), Montes, Mateos, Ríos (Marco, 88) y Cerrato (Escalzo, 74).

Racing Club Zaragoza: Ethan, Aranaz, Charneca, Marcos, Asensio (Bretos, 76), Ruiz, Enseñat, Hugo, Unai (Divasson, 46), Brian (Vicén, 62) y Valentín.

Goles: 1-0, min. 29: Mateos. 1-1, min. 43: Hugo. 2-1, min. 69: Álex.

Árbitro: Lara Arjona. Amonestó a Calvo, Álex; Hugo y Marcos.

Comentario: Partido muy disputado, aunque el Montecarlo no sufrió en materia defensiva . El Racing tuvo una oportunidad, donde disparó y envió el esférico al larguero. El Montecarlo anotó en un saque de esquina, aunque poco antes del descanso el Racing empató de falta. En la segunda mitad, los locales fueron a por la victoria. Alex González rozó el gol, con dos disparos que no vieron portería, aunque a la tercera marcó el gol de la victoria. Tras esto el Montecarlo dio un paso atrás y los de Rubén Floria buscaron centros laterales y acciones a balón parado para igualar la contienda.

Más información Unionistas y Villarreal 'B' son más líderes

EFB CALATAYUD 2-1 FB FRAGA: Victoria del Calatayud sobre la bocina

EFB Calatayud: Javier, Héctor, David (Jiménez, 40), Iker, Miñana (Gracia, 89), Izquierdo, Víctor (Karim, 59), Pablo, Hugo, Capilla y Marcos.

FB Fraga: Iván, José Antonio (Cabrera, 79), Joan (Emil, 46), Adriá (Galindo, 79), Jorge (Casanova, 63), Visa, Jon, Gabriel, Nacho, Aarón y Casado (Noé, 46).

Goles: 1-0, min. 41: Marcos. 1-1, min. 87: Nacho. 2-1, min. 90: Marcos.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a Pablo; y a Casado.

Comentario: El partido fue, sobre todo en la primera mitad, espectacular. Dos formaciones que imprimieron un endiablado ritmo en todo el partido, donde se peleaba al cien por cien por cada metro cuadrado del campo y donde la implicación de los 22 jugadores fue total. Un primer tiempo muy entretenido que comenzó con cierta igualdad y que poco a poco el conjunto bilbilitano fue decantando a su favor, con un Alejandro Izquierdo inmenso en el centro del campo. En el minuto 40, Rute lograba el primer tanto de la tarde tras una asistencia al primer toque de Izquierdo y una definición como marcan los cánones de un delantero centro. Primer tiempo que finaliza de forma justa con victoria local por un gol a cero. Tras el descanso el Calatayud se fue apagando poco a poco, mientras que el Fraga fue creciendo en busca de revertir un resultado que le era negativo. Los fragatinos acumularon hasta cinco claras ocasiones para empatar, en algunas de ellas mala definición y en la mayoría intervenciones espectaculares del portero del Calatayud, García, que sostuvo a su equipo cuando más falta hacía. A pesar de sus buenas intervenciones no pudo evitar que el Fraga consiguiera a falta de cinco minutos para que terminara el partido el tanto del empate, que por lo visto en el segundo tiempo no hubiera sido nada injusto.

Volvía a aparecer Rute, y en el último segundo conseguía mandar el balón al fondo de la red. 2-1 y no hubo ni siquiera tiempo para sacar de centro. Un Rute que tuvo tres y que anotó dos. Efectividad por lo tanto en la otra área que significó esta importante victoria del conjunto bilbilitano ante un Fraga, que tiene suficiente equipo como para no descender esta temporada.

STADIUM CASABLANCA 2-1 REAL ZARAGOZA B: El Casablanca derrota al Zaragoza juvenil 'B'

Casablanca - Real Zaragozaº RZ Cantera

Stadium Casablanca: Diego, Rodrigo, Perales, Santiago, Aliaga (Hugo, 82), Alejandro (Julio, 53), Emilio (Lorenzo, 68), Felipe (Glera, 53), Izquierdo, Lizer y Lucas (Raúl, 82).

Real Zaragoza B: Sergio, Eduardo, Montesinos, Conte (Víctor, 59), Eloy, Linares, Iker (Barrachina, 59), Álvaro (De Diego, 70), Liso (Lobato, 70), Monserrate y Marco.

Goles: 0-1, min. 1: Eloy. 1-1, min. 17: Emilio. 2-1, min. 56: Lucas.

Árbitro: Ferrer Collado. Amonestó a Aliaga, Julio, Izquierdo, Perales, Rodrigo; Conte, Marco y Lobato.

Comentario: El Stadium Casablanca dio la sorpresa y venció a un poderoso rival, como es el Zaragoza juvenil B. Se le puso de cara al Real Zaragoza ya que, en el minuto uno en un córner se adelantaban en el marcador. En el 20 de la primera parte el Stadium consiguió el gol del empate gracias a un centro lateral. Los siguientes minutos no tuvieron un dominador claro, el Zaragoza creaba peligro por su banda izquierda y el stadium lograba crear peligro con balones colgados. Se llegó al descanso con el resultado de 1-1. Los primeros minutos de la segunda parte, el Zaragoza sale mejor al campo y crea alguna ocasión de peligro con balones a la espalda de los centrales pero el Stadium consigue darle la vuelta y coger el dominio del partido consiguiendo el 2-1 en una recuperación de balón en tres cuartos de campo. El partido terminó con balones colgados del Zaragoza pero sin poder conseguir el gol del empate.

OLIVER 4-1 SAN GREGORIO: El San Gregorio cae con claridad ante el Oliver

Oliver: Imanol, Borobia (Veras, 23), Darío, Peregrina (Abella, 46), Barberán, Raúl, Bak (Pau, 70), Abuy, Calvo, José (Gavarre, 82) y Aner (Capapé, 46).

San Gregorio: Alba, Tenorio, Pérez, Abós, Casado, De León, Liso (Hatim, 46), Navarro (Gracia, 72), Barbuceanu (Beltrán, 46), Jied (Pellejero, 32) y Cánovas (Zazurca, 46).

Goles: 1-0, min. 7: Aner 1-1, min. 49: Casado. 2-1, min. 59: Calvo. 3-1, min. 80: Calvo. 4-1, min. 89: Calvo.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó a Abuy; Pérez y Pellejero.

Comentario: Gran partido del Oliver, que controló el choque especialmente en el tramo final. Aner adelantó a los azulgranas a los 7 minutos, y los locales dominaron el juego, aunque no consiguieron hacer daño al San Gregorio. En la segunda mitad, buena salida al campo de los visitantes, que igualaron la contienda en el 49. Sin embargo, Calvo, con un triplete, cerró el partido en la recta final del mismo.

HUESCA 2-0 UTEBO: El Huesca doblega a un Utebo tras un intenso partido

Huesca: Beltrán, Raúl, Iván (Porroche, 71), Alejandro, Miguel, Monge, Taboada (Ciria, 78), Bellón (Lizaldez, 64), Martín (Puente, 78), Soria y Sampériz (Alberto, 64).

Utebo: Óscar, Latas (Millán, 64), Jorge (David, 46), Mercadal, Salem, Rivera (Carbonel, 75), Gañarul (Salas, 75), Castillo, Escartín (Cabrera, 46), Andújar y Aparicio.

Goles: 1-0, min. 35: Alejandro. 2-0, min. 68: Taboada, de penalti.

Árbitro: Gimeno Otal. Amonestó a Bellón, Monte; Aparicio, Latas, Andújar y Mercadal. Expulsó con roja directa al visitante Aparicio (70’).

Comentario: Victoria del Huesca ante el Utebo por dos goles a cero en un partido intenso donde los locales fueron mejores en los momentos más decisivos. Alejandro anotó poco antes del descanso el primero del partido, tras una primera mitad trabada. En la segunda mitad se mantuvo la tónica general, hasta que Taboada marcó de penalti en el segundo local. Con este resultado los visitantes dieron un paso al frente, aunque no pudieron perforar la defensa de los locales.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición