Remontada ‘in extremis’ del Pablo Iglesias ante el Casetas

ACTUR PABLO IGLESIAS 4-3 CASETAS

Victoria del Actur Pablo Iglesias en un partido que pareció perdido para los locales tras el gran inicio visitante. Los locales no tuvieron su mejor inicio del partido y el Casetas lo aprovechó para poner dos goles de por medio, ambos de Gregorio. El primero de ellos al aprovechar un error defensivo y, diez minutos después, al aprovechar un rechace tras un disparo lejano que golpeó en el poste para marcar su doblete. Sin embargo, los rojiblancos reaccionaron tímidamente y recortaron diferencias en un centro lateral de Choren a Serrano, que cedió a Tabiche para que enviase el esférico al fondo de la red.

Un mal arranque local supuso el tercer gol para el Casetas

En la segunda mitad, mal comienzo de nuevo de los locales, que encajaron el (1-3), que casi pareció definitivo, tras una pérdida de balón y una asistencia de Navarro a Cagide para marcar. El entrenador local efectuó un gran número de cambios que resultaron esenciales para el desarrollo del partido. Con un balón a la espalda a Piñero, que asistió a Lacambra para marcar y meter a los locales en el partido.

En la recta final del partido, los de Alfredo Alba igualaron la contienda con una asistencia de Piñero a Vilches, que marcó a placer. Los visitantes experimentaron un bajón físico que fue clave, mientras que los locales se lanzaron a por el partido. Esapa pudo marcar el (3-4) para los visitantes, pero finalmente Lacambra cerró el partido ya en la prolongación.

Actur Pablo Iglesias: Viorreta, Choren (Piñero, 64), Drammeh, Guillén, Marín, Diest, Salas, Serrano (Broto, 54), Tabiche (Vilches, 54), Buenacasa (Marín, 69) y Duato (Lacambra, 54).

Casetas: Laborda, Gesse, Beltrán, Sanz, Cagide, Gregorio (Esapa, 76), Sierra, Palacios (Sánchez, 52), Navarro (Ballestín, 89), Fernández (Ropero, 87) y Buil (Vidal, 68).

Goles: 0-1, min. 7: Greogrio. 0-2, min. 17: Gregorio. 1-2, min. 20: Tabiche. 1-3, min. 48: Cagide. 2-3, min. 74: Lacambra. 3-3, min. 80: Vilches. 4-3, min. 89: Lacambra.

Árbitro: Teixeira Ruiz. Amonestó a Guillén, Tabiche y Choren; Gesse, Buil y Sanz. El visitante Gesse fue expulsado por tarjeta roja directa en el 86'.

ZARAGOZA 2014 1-1 LA ALMUNIA: Reparto de puntos en un choque con los dos goles en el descuento

Zaragoza 2014: Moriano, Camacho, Spasic, Milovanovic, Hernández, Pérez, Rodríguez, Ibero, Diop, Gracia e Hinacio.

La Almunia: Forcén, Villuendas (García, 63), Joven, Mballo, Gil (López, 84), Clemente, Espinosa, Asensio (Latorre, 89), Martínez, Chueca (Lahoz, 63) y Niang (Gracia, 82).

Goles: 0-1, min. 90: López. 1-1, min. 95: Hinacio, de penalti.

Árbitro: Nivela González. Amonestó a los locales Spasic y Gracia y a los visitantes Clemente, Martínez, López y Mballo.

Comentario: El Zaragoza 2014 y La Almunia se repartieron los puntos en un choque muy igualado y que se decidió ya en el tiempo de descuento. La Almunia dominó la primera mitad y tuvo varios acercamientos sobre la portería de Moriano, aunque no con excesiva claridad. Por su parte, los zaragocistas se mostraron seguros en defensas e intentaron marcar por medio de contragolpes. En el segundo tiempo, los de Diego Cabeza prolongaron su dominio, aunque al igual que en la primera mitad, no lograron sorprender a Moriano. No fue hasta el minuto 90 cuando en un centro lateral López lo remató para poner por delante a los visitantes. Lejos de rendirse los jugadores de Tarongi, en el minuto 95 fruto de sus ofensivas lograron un penalti que les permitió igualar la contienda y llevarse un punto con mérito.

MORATA 1-2 CALATAYUD: Victoria del Calatayud en Morata por la mínima

Morata: Garrido, Díaz (Sankaraeh, 80), Montalbán, Aznar, Entrena (Julio José, 70), Molinero, Moreno, Sall, Requejo (Jaria, 45), Alonso (Keita, 70) y Ndiaye.

Calatayud: Cristobal, Miranda, Navarro, Martínez (Sáiz, 67), Blanco (Antón, 67), Gracia (Sellares, 51), Vicente, Bernal, Paulo, Pérez y Jiménez (Becerril, 79).

Goles: 1-0, min. 21: Sall. 1-1, min. 27: Martínez. 1-2, min. 77: Paulo.

Árbitro: Giménez Barrera. Amonestó a Aznar, Alonso, Bernal y Julio José; Bernal, Cristobal, Larrosa, Miranda, Paulo y Navarro. Los locales Bernal y Morneo fueron expulsados por doble tarjeta amarilla en el 53' y en el 60' y Jaria por tarjeta roja directa en el 89'. El visitante Bernal fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el 66'.

Comentario: El Calatayud derrotó al Morata por (1-2) en un partido intenso e igualado que se mantuvo abierto hasta el pitido final. El Morata empezó mejor, buscando sus oportunidades en transiciones rápidas. En una jugada por la banda izquierda, que fue centrado el esférico al segundo palo para que Sall marcase a placer, supuso el primero de la jornada. Sin embargo, los bilbilitanos igualaron la contienda en un balón largo que aprovechó Martínez. Ambos equipos buscaron aprovechar los fallos del rival, ya que el terreno de juego dificultó el desarrollo del partido. En la segunda mitad, la expulsión de un local puso punto final al dominio local y los visitantes controlaron la contienda. En la recta final, Miranda puso el gol de la victoria local al aprovechar un error de la defensa local. Los locales pudieron igualar en el descuento en varios centros laterales sucesivos.

CALATORAO 1-1 GINER TORRERO: Giner y Calatorao se reparten los puntos en un choque muy igualado

Calatorao: Díez, Iván, Boujaada, Miguel, Sánchez (Gil, 82), Ricardo, Raúl (Urgel, 71), Víctor, Sanz, Marín (Islah, 54) y Urbano.

Giner Torrero: Salinero, Llorente, Alfonso, Jiménez, Soko, De Castro (Oliete, 46), Torres, Fandos, Sánchez (Martínez, 80), Ruiz (Lázaro, 35) y Manuel.

Goles: 0-1, min 52: Soko. 1-1, min 75: Islah.

Árbitro: Lapena Antoñanzas. Amonestó a Jaraba y Aguaron.

Comentario: El Calatorao y el Giner Torrero empatan en un choque igualado y donde el Giner seguirá como líder, pero empatado a puntos con La Almunia. En la primera mitad, el encuentro estuvo muy igualado y ninguno de los dos equipos se supo hacer con el dominio del partido. En la segunda parte, el Giner se lanzó a por el partido y logró marcar gracias a una jugada por la banda izquierda que culminó Soko. Sin embargo, los locales reaccionaron y anotaron en el minuto 75 gracias a un centro al segundo palo. En la recta final, el equipo de Torrero se lanzó a por el partido y tuvo una acción clara donde envió el esférico al palo.

