El Monzón pierde una oportunidad de oro ante el Racing Club Zaragoza

Al Monzón solo le valían los tres puntos en su lucha por salvar la categoría, pero el Racing Club Zaragoza, por muy salvado que estuviera, no quiso ponérselo fácil. Los del Cinca Medio no dejaron de intentarlo, pero no pudieron pasar del empate a uno.

En una primera parte dominada por el Monzón, que llevó la mayor parte del peso del partido y atacaba por las dos bandas, fueron los albicelestes los primeros en adelantarse en el electrónico. Roldán, en una salida a la contra, no perdonó a la hora de hacer el cero a uno. El gol no intimidó a los locales, que siguieron atacando acumulando varias ocasiones claras, pero el gol del empate se hizo de rogar.

La falta de acierto del Monzón fue la tónica dominante del encuentro

Tras el paso por vestuarios, el Monzón aplicó un cambio táctico que supuso jugar con una línea defensiva de tres para reforzar la zona ofensiva. La modificación del sistema les salió bien porque las ocasiones siguieron sucediéndose, pero de nuevo les faltó acierto. Cuando el partido ya estaba agonizando, Morillo culminó una jugada combinada por la banda derecha que supuso el tanto de la igualada. El empate no le valía al Monzón y se volcó contra la defensa del Racing Club Zaragoza llegando a tener dos oportunidades más para sumar los tres puntos, pero el balón no quiso entrar y los locales se tuvieron que conformar con el punto.

Ficha técnica:

Monzón: Pascual, Abad, Español (Rodríguez, 75), Torres, Baringo, Tomás (Fofana, 58), Samitier, Miñana (Albas, 84), Roc, Loncán (Morillo, 46) y Pereira.

Racing Club Zaragoza: Francés, Araguas, Roldán, Martínez, Bozal, Gran (Flores, 69), Hernando, Hernández, Gracia (Enciso, 46), Enseñat y Badías.

Goles: 0-1, min. 29: Roldán. 1-1, min. 89: Morillo.

Árbitro: Nadal Avellanas. Amonestó al local Fofana.

UTEBO 4-0 GINER: El Utebo deja sentenciada su permanencia en un partido de trámite ante el Giner.

Utebo: Font, Pardillos, Murati, Martos (Millán, 65), Rizo, Martín (Salas, 65), Guillén, Sanz (Carbonel, 46), Lambán (Lasierra, 46), El Mansouri y Gañarul (Solanas, 50).

Giner: Casorrán (Cebolla, 36), Cantarero (Vaquerizo, 64), Bouras, Cabrera, Rodrigo, Jover (Bermúdez, 54), Pérez, Domínguez (Correas, 46), Fernández (Lavilla, 54), Benito y Calvo.

Goles: 1-0, min. 20: Martín. 2-0, min. 28: Sanz. 3-0, min. 34: Sanz. 4-0, min. 38: Lambán.

Árbitro: Gherghiceanu. Amonestó a los visitantes Bouras y Casorrán.

Comentario: El Utebo no paso apuros en su triunfo ante el Giner, que ya está descendido. Gracias a su buen arranque Martín, Sanz por partida doble y Lambán dejaron el partido sentenciado en los primeros 40 minutos. El conjunto visitante, sin opción alguna de salvación, no pudo más que esperar a que pasaran los minutos. Mientras tanto, los anfitriones se dedicaron durante la segunda mitad a pasarse el balón, llegando a tener alguna ocasión más para acabar el encuentro con un resultado algo más abultado.

PEÑAS OSCENSES 2-1 VALDEFIERRO: El Peñas Oscenses tira de orgullo para remontar ante el Valdefierro.

Peñas Oscenses: Vidal, Ciprés (Bozas, 64), Lores (Nasarre, 72), Ena, Barreda (Piedrafita, 64), Bielsa, García (Escartín, 56), Canudas, Cano, Ripalda y Juan.

Valdefierro: David, González, Bretos, Gálvez, Feringan, Redouane, Jawara (Domínguez, 68), Sissoho (Rosa, 63), Morlanes, Mena y Marín.

Goles: 0-1, min. 53: Jawara. 1-1, min. 60: Ena. 2-1, min. 83: Nasarre.

Árbitro: Gimeno Otal.

Comentario: La mala dinámica del Valdefierro se prolonga después de que el Peñas Oscenses remontara el tanto inicial de Jawara. El conjunto oscense empezó el partido con muy buen ritmo y control del balón, creando muchas ocasiones y llevando todo el rato la iniciativa. Tras la pausa de hidratación el partido se igualó un poco, pero los locales siguieron teniendo el control del juego. Una vez reanudado el juego, el Peñas Oscenses siguió teniendo el control y creando ocasiones, pero tras un centro lateral del Valdefierro, el equipo visitante consiguió adelantarse. Tras el gol, el conjunto local siguió atacando y no tardó en llegar el gol del empate, obra de Ena. Las ocasiones se fueron sucediendo y casi al final del partido, llegó el 2-1 definitivo por mediación de Nasarre.

MARIANISTAS 0-4 EJEA: El Ejea logra la permanencia a costa de un Mariansitas que no encontró su sitio.

Marianistas: Andrés, Montañés (De Castro, 65), Martí (Acedo, 46), Fernández, Urdiaín, Mesa (Gutiérrez, 51), Usieto, Tenas (Pérez, 51), Aísa (Solanas, 65), Labarta y Betes.

Ejea: Valero, Montañés (Pérez, 12) (Salcedo, 75), San Martín, García, Aragüés, Cortías (Samuel, 75), Martínez, Sentis, Izan, Marcellán e Iguaz (Mateo, 61).

Goles: 0-1, min. 24: Izan. 0-2, min. 36: Iguaz. 0-3, min. 74: Martínez. 0-4, min. 88: Izan.

Árbitro: Cruz Lafuente. Amonestó a los locales Andrés y Pérez y a los visitantes Iguaz y Mateo.

Comentario: El Ejea certifica su permanencia tras ganar con solvencia al Marianistas. El partido empezó con los dos equipos practicando un juego directo, vertical, ya que nadie quería cometer errores. Los visitantes se mantuvieron bien posicionados mientras que el anfitrión arriesgaba un poco más. Izan e Iguaz se encargaron de poner por delante al Ejea antes del tiempo de descanso. Tras el paso por vestuarios el banquillo del Marianistas cambió el dibujo y llegaron a estar cerca del 1-2, pero les faltó acierto de cara a puerta. Los de Aguerri aprovecharon que su rival estaba volcado en el ataque para acabar de sentencia el encuentro gracias a Martínez e Izan, que repitió como goleador.

HERNÁN CORTÉS 1-1 BORJA: La falta de acierto del Hernán Cortés se traduce en un punto.

Hernán Cortés: García, Royo, Gracia, Afekir (Al Azem, 68), Alcubierre (Fuertes, 56), Cardiel, Altelarrea, Fernández, Lacosta, Delgado (Flores, 56) y Raúl (Conde, 68).

Borja: Aguilera, Gómez, Aznar, Sanjuan (Sola, 80), Lahuerta (Pérez, 80), Ferrández (Tejero, 67), Espeleta (Soro, 13), Loras, De Pablo, San Martín (Serrano, 67) y Asier.

Goles: 1-0, min. 26: Cardiel. 1-1, min. 34: Ferrández.

Árbitro: Cenis Martínez.

Comentario: El calor hizo acto de presencia en el empate a uno entre el Hernán Cortés y el Borja. Durante los primeros 45 minutos el conjunto local ejerció como dominador creando numerosas ocasiones de gol. El Borja siguió su camino buscando el primer tanto en jugadas a balón parado. Cardiel fue el encargado de abrir la lata con un disparo desde fuera del área que adelantaba al Hernán Cortés. Antes del descanso hubo tiempo para que el Borja reequilibrara el marcador por mediación de Ferrández. Tras el paso por vestuarios el control del juego siguió siendo de los locales. Hubo ocasiones para que el Hernán Cortés dejara los tres puntos en el García Traid, pero la falta de acierto prolongó las tablas hasta el último minuto.

SAN JOSÉ 0-4 HELIOS: Burillo y Abad firman un doblete cada uno en un partido sin tensión.

San José: Ayensa, Pagán, Monteagudo, Seta, Caicedo (Pellejero, 56), Mendoza, Kessas, Cuen (Bazán, 56), Rakib (Aranda, 56), Pérez y Escudero (Jied, 76).

Helios: Sancho, Bartolomé, Alfonso, Sinusia (Valencia, 64), Royo, Burillo (Urdaniz, 68), Belenguer, Egea, Aznar, Gay (González, 57) y Abad.

Goles: 0-1, min. 33: Burillo. 0-2, min. 60: Abad. 0-3, min. 64: Burillo. 0-4, min. 66: Abad.

Árbitro: Almarcegui Bozal. AMonestó al local Monteagudo y al visitante Burillo.

Comentario: Partido entre dos equipos que ya no se jugaban nada esta temporada y que coincidirán el año que viene en la Juvenil Preferente. Los visitantes se hicieron con el control del balón desde el principio, aunque sin llegar con peligro a la portería local. En el ecuador del primer tiempo Burillo definió cerca del área de meta batiendo a Ayensa por el primer palo en una jugada mal defendida por el conjunto local. La segunda mitad empezó con el San José queriéndose estirar algo más, pero tras una parada de Ayensa, el balón rebotado en el talón de Pérez se convirtió en el segundo tanto del Helios. A partir de ahí, los visitantes jugaron muy cómodamente ante un equipo que, salvo en dos tímidas contras, no se acercó a la meta visitante, logrando dos goles más transformados por Burillo y Abad.

