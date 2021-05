El Real Zaragoza acaricia el título tras superar al San José

El Real Zaragoza cadete roza con la yema de los dedos el título del grupo 1. Probablemente será el próximo fin de semana, cuando rindan visita al Ebro, el momento en el que lo terminen de sentenciar, ya que incluso podrían “permitirse el lujo” de perder por dos goles de diferencia. No será sencillo que eso ocurra, porque los números de los blanquillos son inmejorables. El sábado repetían victoria por novena vez, ante el San José con dos goles en cada parte. El Ebro aprovechaba el desplazamiento a Monzón para ganar e impedir el alirón zaragocista. Bastó un doblete del pichichi arlequinado, Wallid. Más de un mes ha necesitado el Oliver para volver a ganar. El equipo se había metido en un bache profundo, del que salieron por fin en Alcañiz.

Le tocaba descansar al Montecarlo esta semana en el grupo segundo, por lo que era el turno de Stadium Casablanca y Huesca para meter presión, y a fe que lo hicieron. A los del Canal les costaba marcar el primer gol (no lo lograron hasta el minuto 43), pero después ya todo fue más cómodo para ellos en Vadorrey. No anduvo con muchos miramientos el Huesca, que endosó una “manita” a El Olivar, en una matinal bastante cómoda para ellos. El final de liga promete ser apoteósico, ya que quedan por jugarse los duelos directísimos Huesca-Casablanca y Casablanca-Montecarlo. A dos minutos se quedó la Escuela de Calatayud de haber podido puntuar por fin. Lo tuvieron en su mano, se adelantaron, pero no pudieron aguantar la ventaja.

Empate en el derbi de la capital turolense entre Atlético Teruel y CD Teruel. Marcó primero el cuadro rojiblanco, para igualar Emilio en la segunda mitad. Partido caliente, con un expulsado por bando y cinco cartulinas amarillas. El Amistad, duro perseguidor del Balsas Picarral, no falló en su partido contra un Racing Club Zaragoza que se vio sorprendido por buen hacer del conjunto rojillo. Los de San Pantaleón no dieron opción a su rival, al que alejan definitivamente de la lucha por el título. El Balsas Picarral, líder de la categoría, goleó sin miramientos a un Escalerillas que no supo contener el poderío ofensivo del conjunto avispa.

Grupo 1 Partido de la jornada

REAL ZARAGOZA 4 SAN JOSÉ 0

El Real Zaragoza no falla ante el San José. Saltó mejor el conjunto blanquillo, que trató de imponer su fútbol desde los primeros compases del encuentro. El líder se adelantó a los quince minutos gracias a un buen tanto de Liso, que sorprendió a Alberto con un remate preciso. El propio Liso volvió a encontrar puerta justo antes del descanso. El gol hizo mella en los azulones, que se marcharon cabizbajos a vestuarios. Tras la reanudación, Alejandro tardó seis minutos en sentenciar el choque. Camp, minutos más tarde, puso la puntilla y cerró la goleada con un buen gol.

Real Zaragoza: Nicolás, Pablo, Alejandro (Rubén, 62), Lucas, Guillermo (Fabrice, 62), Ian, Iker, Adrián (Carp, 62), Liso (Álvaro, 41), Dos Santos (Víctor, 41) y Monserrate.

San José: Alberto, Daniel, Alexis, Riciard, Íñigo, Jorge (Álvaro, 65), Héctor (Denis, 55), Porroche, Ahmadou (Brandon, 58), Eddine (Gabriel, 58) y Velasco.

Goles: 1-0, min. 15: Liso. 2-0, min. 37: Liso. 3-0, min. 46: Alejandro. 4-0, min. 68: Carp.

Árbitro: Casaucau Posadas. Sin amonestados.

FB MONZÓN 0 EBRO 2

FB Monzón: Neizan, Óscar, Daniel, Ferrer (Alberto, 41), Satué, Badía (Guarne, 41), Solano, Mario (Solanilla, 41), Miguel, Víctor (Samuel, 60) y Mauro.

Ebro: Diego (Hugo, 41), Alejandro, Oleg, Víctor, Ignacio, Escanero (Elvis, 50), Adrián, Subías (Eder, 75), Wallid (Rolando, 66), Héctor (Sakho, 66) y Rubén.

Goles: 0-1, min. 7: Wallid. 0-2, min. 33: Wallid.

Árbitro: Estallo Alcubierre. Amonestó a Mauro; Rubén y Adrián.

ALCAÑIZ 1 OLIVER 4

Alcañiz: Raúl, Sergio (Darius, 74), Tomás (Fuster, 56), Conesa, Gonzalo, Bielsa (Abdelkrim, 74), Julen, Montañés, Alonso (Nacho, 41), Alquézar (Moliner, 41) y Marcuello.

Oliver: Imanol, Badr, Peregrina (Hugo, 74), Rodrigo, José, Lebrero (César, 51), Palacios (Casal, 70), Pau (Dennis, 41), Adrián, Ignacio y Fraile (Esteban, 56).

Goles: 0-1, min. 6: Pau. 1-1, min. 50: Gonzalo. 1-2, min. 66: Palacios. 1-3, min. 67: Rodrigo. 1-4, min. 69: Palacios.

Árbitro: Jelti Salmi. Amonestó a Darius; Rodrigo, Badr y Adrián.

Grupo 2 Partido de la jornada

HUESCA 5 EL OLIVAR 0

Triunfo sin paliativos de un Huesca muy superior. Comenzó el choque con ambos equipos bien plantados sobre el terreno de juego. Los oscenses trataban de controlar el centro del campo, pero los zaragozanos los impedían con un fútbol aguerrido. Sin embargo, los azulgranas lograron abrir la lata con un buen tanto de Raúl. El gol mejoró a los locales, que pusieron el segundo el el marcador a los cinco minutos y el tercero poco después. Tras el intermedio, el guion del partido no cambió, pues solo los oscenses eran capaces de crear peligro en campo contrario. Fernando a los seis de la segunda mitad y Marcos, un minuto después, terminaron por cerrar el resultado.

Huesca: Marcos, Moha (Iker, 68), Lorien, Eloy, Guillermo (Izan, 59), Álvarez (Javier, 41), Benítez (Alamañac, 59), Raúl (Belio, 51), Marcos, Fernando y Fañanás (Francho, 51).

El Olivar: Javier, Andaluz, Aranda, Pablo, Sergio (Guallar, 53), Raúl (Aarón, 62), Zalaya, Pablo, Yago (Miguel Ángel, 53) y Daniel.

Goles: 1-0, min. 22: Raúl. 2-0, min. 27: Benítez. 3-0, min. 34: Marcos. 4-0, min. 46: Fernando. 5-0, min. 47: Marcos.

Árbitro: Solano Castro. Amonestó a Eloy; Andaluz y Pablo.

EFB CALATAYUD 1 EFB EJEA 2

EFB Calatayud: Tejero, Caro, Taus, Víctor, Mateo (Mingotes, 77), Hugo, Gonzalo, Marcos, Gael (Benedí, 57), Pinilla (Marian, 65) y Anadón.

EFB Ejea: Manuel, Daniel, Pascual (Aznárez, 65), Fernando, Alberto, Pablo, Bogdan, Álvaro (Iker, 48), David, Luis (Raúl, 75) y Kirilov.

Goles: 1-0, min. 5: Marcos. 1-1, min. 58: Luis. 1-2, min. 78: David.

Árbitro: Alexandru Burcin. Amonestó a Gonzalo, Tejero; Álvaro y Bogdan.

UNIÓN LA JOTA VADORREY 0 STADIUM CASABLANCA 3

Unión la Jota Vadorrey: Jorge, Javier (Eduardo, 60), Gea, Foz, Villarroya (Nicolás, 55), Andrés, Salas, Soria, Anadón e Iván (Lucas, 48).

Stadium Casablanca: Pablo, Fernando, Luis (Pablo Martín, 69), Iker, Carlos (Adrián, 65), Hugo, Iván (Guillermo, 56), Óscar (Álvaro, 59), Daniel, Raúl y Alejandro.

Goles: 0-1, min. 43: Hugo. 0-2, min. 60: Raúl. 0-3, min. 73: Raúl.

Árbitro: Bernad Martín. Sin amonestados.

Grupo 3 Partido de la jornada

ESCALERILLAS 1 BALSAS PICARRAL 6

Cómodo triunfo de un Balsas que dejó el partido sentenciado en la primera mitad. Saltó como un cohete el cuadro del Picarral, sabedor de la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos en su batalla por el título liguero. A los dos minutos los visitantes ya mandaban en el marcador gracias a un buen tanto de González, que amplió la distancia cuatro minutos más tarde. Los dos tantos del conjunto avispa cayeron como un jarro de agua fría en los del barrio Oliver, que no supieron reaccionar al mazazo. Tras la reanudación, Owen afinó la puntería y perforó las redes de la meta defendida por Karam. El propio Owen volvió a ver puerta escasos minutos más tarde. El líder de la competición no bajó el ritmo y consiguió dos nuevos goles en las postrimerías del encuentro. Sin embargo, el Escalerillas maquilló el resultado sobre la bocina con un buen tanto de Castro.

Escalerillas: Karam, Lavilla (Casto, 54), Aarón (Sene, 62), Papa, Olivera (Ibra, 62), Vicente, Gracia (López, 40), Pablo, Fahim, Velasco y Bangally (Ejarque, 66).

Balsas Picarral: Asier, Rubén, Boza, Sampietro, Zidane (Alen, 54), Lorien (Polo, 34), González (Lahuerta, 56), Owen, Gimeno, Pradas y Otero.

Goles: 0-1, min. 2: González; 0-2, min. 6: González; 0-3, min. 45: Owen; 0-4, min. 53: Owen; 0-5, min. 63: Boza; 0-6, min. 70: Boza: 1-6, min. 79: Castro.

Árbitro: Fernández Martínez. Amonestó al visitante Rubén.

AMISTAD 4 RACING ZARAGOZA 0

Amistad: Jorge, Maza, Juan (Marcos, 70), Erik, Álvaro, Marzal, Diego, Aarón (Marco, 74), Ireneo (Moisés, 60), Daniel y Kevin.

Racing Zaragoza: Alejandro, Lorente (Daniel, 50), Andrés, Cajal, Divasson, Ríos (Molinas, 55), Regidor, Íñigo (Pedro, 67), Villarroya, Echegoyen (César, 67) y Marcos.

Goles: 1-0, min. 11: Marzal. 2-0, min. 20: Kevin. 3-0, min. 42: Maza. 4-0, min. 61: Maza.

Árbitro: Ruiz Figueroa. Sin amonestados.

ATLÉTICO TERUEL 1 TERUEL 1

Atlético Teruel: Diego, Moliner (José Antonio, 79), Roberto (Guillermo, 70), Héctor, Escuder, César, Torner, Dolz, Marcos, Mustafá y Óscar (Pablo, 76).

Teruel: Fabio, Jorge, Hugo, Adrián (Ignacio, 53), Carlos (Álvaro, 41), Lucas, Emilio (Diego, 80), Christian, Fernando, Corella (Martín, 41) y Lereu (Casino, 80).

Goles: 1-0, min. 15: César. 1-1, min. 43: Emilio.

Árbitro: Buj Edo. Amonestó a César, Torner; Fernando, Lucas y Álvaro. Expulsó con roja directa al local Héctor (50’) y al visitante Hugo (50’).

