La madera frustra la remontada del Peñas Oscenses ante el Helios

El Helios y el Peñas Oscenses inauguraron la tercera jornada de la segunda fase de la temporada en la que se pelea por la permanencia. Los dos conjuntos se encuentran lejos de los números que darían la salvación, pero eso no significa que dejen de competir por conseguir el mayor número de puntos posible.

El partido comenzó siendo dominado y controlado por el conjunto oscense, que acumuló la mayoría de las ocasiones, aunque sin llegar a materializarlas. Los locales, por su parte, se mantuvieron esperando para salir a la contra, aprovechando los espacios por banda y generando peligro. Fruto de una acción por el costado derecho, el Helios se adelantó en el marcador por mediación de Belenguer. El Peñas Oscenses siguió mejor plantado y con el control del partido, pero se llegó al tiempo de descanso con la ventaja para los locales.

El Peñas Oscenses salió reforzado del vestuario

Tras el paso por vestuarios, los visitantes adelantaron líneas y comenzaron a generar ocasiones. El Helios se vio desbordado por el mejor juego visitante y tras un balón filtrado entre líneas que recibió Ena llegó el gol del empate. A partir de ese momento ninguno de los dos equipos se conformó con el empate y empezaron a sucederse las ocasiones para ambos conjuntos, si bien fue el Peñas Oscenses quien, con dos balones a los palos, pudo llevarse el partido. Con el pitido final, el reparto de puntos fue inevitable.

Ficha técnica:

Helios: Ruiz, Alfonso (Urdaniz, 45), Sinusia, Burillo, Belenguer, Egea, Aznar (Bartolomé, 65), Gay (Valencia, 55), Abad, Pablo (Madrid, 75) y González (Royo, 55).

Peñas Oscenses: Vidal, Bozas, Piedrafita, Escartín (Juan, 38), Ena (Lores, 67), Barreda, Bielsa, García (López, 58), Canudas, Cano y Ripalda.

Goles: 1-0, min. 18: Belenguer. 1-1, min. 59: Ena.

Árbitro: Fernández González. Amonestó a Pablo, Ruiz, Burillo y Royo; Cano, Piedrafita y Canudas.

RACING CLUB ZARAGOZA 1-0 HERNÁN CORTÉS: El Racing Club Zaragoza certifica la permanencia.

Racing Club Zaragoza: Francés, Araguas, Roldán, Martínez, Bozal, Modrego (Enseñat, 83), Gran, Gómez (Hernando, 15), Campos (Jiménez, 59), Hernández (Enciso, 46) y Badías.

Hernán Cortés: García, Gracia (Casans, 79), Al Azem, Morcillo (Delgado, 73), Cardiel, Flores (Afekir, 46), Altelarrea, Fernández, Fuertes (Alcubierre, 73), Lacosta y Raúl.

Gol: 1-0, min. 3: Modrego, de penalti.

Árbitro: Ruiz Esquina. Amonestó al local Hernando.

Comentario: El Racing Club Zaragoza se asegura la permanencia tras ganar al Hernán Cortés en un encuentro en el que los visitantes jugaron de una forma que no corresponde con el puesto que ocupan en la tabla, ya que fueron uno de los mejores equipos que visitaron a los albicelestes. Tanto los del Pirulí como los del Parque Deportivo Ebro acumularon numerosas ocasiones, pero fue Modrego, desde el punto de penalti, quien acabo dejando los tres puntos en el feudo local a los pocos minutos de haberse iniciado el juego.

VALDEFIERRO 0-3 UTEBO: El Utebo no perdona ante un Valdefierro que no fue eficaz de cara a puerta.

Valdefierro: Morte, Peralta, Lasheras, González (Morlanes, 48), Bretos, Gálvez, Feringan, Jawara, Sissoho (Domínguez, 74), Mena y Marín (Redouane, 56).

Utebo: Font, Pardillos, Martos, Rizo, Martín, Sanz (Martínez, 66), Lambán (Lasierra, 53), Salas, Latas (Millán, 66), El Mansouri (Guillén, 78) y Gañarul (Carbonel, 78).

Goles: 0-1, min. 6: Martos. 0-2, min. 44: El Manosuri. 0-3, min. 81: Carbonel.

Árbitro: Jorro Ramón. Amonestó a Lasheras, Peralta, Sissoho y Morlanes; Latas, Sanz, Gañarul y Martín.

Comentario: El Utebo sigue avanzando hacia la consecución de la permanencia tras ganar en su visita al Valdefierro. Empezaron muy bien los visitantes controlando el juego y adelantándose en un saque de esquina rematado por Martos. Los anfitriones se mantuvieron defendiendo y esperando poder salir a la contra. EL Valdefierro tuvo la ocasión de reequilibrar el electrónico con un disparo desde fuera del área que impactó contra el larguero. Poco después, el Utebo no perdonó y tras una buena jugada por banda, El Mansouri hizo el 0-2. Tras el paso por vestuarios los locales reaccionaron, pero Font se encargó de dejar su portería imbatida. El Utebo movió el banquillo y Carbonel, en una salida a la contra, anotó el tercer tanto visitante que dejaba sentenciado el encuentro.

BORJA 2-2 SAN JOSÉ: El Borja se queda a las puertas de la remontada.

Borja: Puyod, Gómez (Yuste, 64), Aznar, Sanjuan, Lahuerta, Ferrández (Insa, 46), Espeleta, De Pablo, Soro (Sanmartín, 46), Asier (Serrano, 64) y Balaga (Ramón, 43).

San José: Azuara, Pagán, Monteagudo, Seta, Caicedo, Mendoza (Bazán, 73), Kessas, Cuen (Aranda, 66), Rakib, Pérez y Escudero (Pellejero, 57).

Goles: 0-1, min. 5: Mendoza. 0-2, min. 56: Cuen. 1-2, min. 61: Sanmartín. 2-2, min. 89: Serrano.

Árbitro: Gherghiceanu.

Comentario: Reparto de puntos en un partido cuanto menos disputado. Comenzó mejor el San José, que salto con más ritmo y mayor disposición. A los cinco minutos, aprovechando un buen envió a espaldas de la defensa, Mendoza inauguró el marcador. El conjunto Borjano fue mejorando con forme pasaba el tiempo y fue haciéndose con el control del balón, enlazando buenas acciones colectivas ante un San José ordenado. El Borja dispuso de ocasiones claras para irse al descanso con un empate, pero falto acierto. El juego se reinició con los locales dominando ante un conjunto visitante que esperaba robar para atacar, aunque sin situaciones claras de gol. En una acción de poco entendimiento de la defensa blanquilla llego el segundo gol del equipo de la capital. El Borja nunca se rindió e insistió en su idea de juego. Fruto de la constancia, Sanmartín recortó distancias para poner el 1-2. Con poco tiempo, Serrano consiguió poner el empate.

GINER 1-0 MARIANISTAS: La eficacia de cara a puerta decanta la balanza a favor del Giner.

Giner: Cebolla, Cantarero, Vaquerizo (Correas, 47), Bouras (Bermúdez, 66), Cabrera, Lavilla, Rodrigo, Jover (Casorrán), Pérez, Domínguez y Benito (Fernández, 82).

Marianistas: Andrés, Fernández, Acedo (Gutiérrez, 61), Urdiaín, Mesa (Seva, 77), Usieto, Pérez (De Castro, 77), Solanas (Tenas, 77), Tajada (Martí, 61), Labarta y Betes.

Gol: 1-0, min. 23: Lavilla.

Árbitro: García Fernández. Amonestó a Bouras, Benito y Vaquerizo; Solanas, Tajada y Urdiaín.

Comentario: El Marinistas no pudo hacerse con tres puntos muy importantes en su visita al feudo del Giner. En una primera parte dominada por el conjunto visitante, los locales se mostraron más eficaces, adelantándose en el minuto 23 por mediación de Lavilla. El Marianistas también tuvo sus acercamientos al área contraria, pero no pudo reequilibrar el marcador. Ya en la segunda mitad, el juego se volvió más brusco y directo. El Marianistas seguía llegando, pero con menos claridad que en el primer tiempo. Los de Miguel Juste se volcaron en el ataque, lo que propició que su rival creara mucho peligro a través de salidas a la contra que, de no haber sido por Andrés, hubieran supuesto la sentencia del encuentro antes de tiempo.

EJEA 1-1 MONZÓN:

Ejea: Acín, García, Gracia (San Martín, 67), Fenolle, Aragüés, Cortias (Marcellán, 46), Martínez, Sentis (Pérez, 83), Izan, Ruiz (Salcedo, 46) y Monatañés (Mateo, 78).

Monzón: Pascual, Abad, Fumanal (Fofana, 46), Español (Gan, 76), Torres, Baringo, Tomás (Rodríguez, 61), Miñana, Morillo (Burgos, 82), Roc (Loncán, 76) y Pereira.

Goles: 1-0, min. 64: Izan. 1-1, min. 75: Abad.

Árbitro: Cenis Martínez. Amonestó al local Martínez y a los visitantes Fofana, Miñana, Torres y Burgos.

Comentario: El Monzón consiguió igualar el tanto inicial del Ejea para sumar un punto y seguir en la lucha por la permanencia. En un partido en el que primó el aspecto defensivo, durante la primera mitad los locales se dedicaron a atacar a través de balones largos y peinadas hacia los delanteros. Mientras, los visitantes se mostraron bien posicionados defensivamente y recurriendo a salidas a la contra. En la segunda mitad se abrió el partido y llegó el primer tanto después de que Izan recogiera un rechace al borde del área y batiera a Pascual para adelantar al Ejea. El Monzón cambió el dibujo y su efecto se tradujo en el gol del empate, materializado por Abad en el minuto 75. A partir de ese momento, el partido se transformó en un toma y daca, pero ninguno de los dos equipos consiguió hacerse con los tres puntos.

