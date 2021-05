El Real Zaragoza vence con claridad al Juventud y sigue líder

El Real Zaragoza no se dejó sorprender por un buen Santo Domingo Juventud. Los de la Ciudad Deportiva afianzaron su liderato con una victoria cómoda que se cimentó en diez minutos de gran fútbol. El Stadium Casablanca, segundo clasificado, venció de manera contundente a domicilio, siguiendo la estela del líder. El Salvador poco pudo hacer ante el buen juego desplegado por el conjunto verderol, que mantiene su pulso con los blanquillos. El Amistad y el Ejea se vieron las caras en un duelo que cayó del lado rojillo, que se puso en ventaja en los primeros compases del choque y no permitió que los visitantes volvieran al partido.

Más información El Ebro, campeón del grupo 2 y el Amistad queda a tres puntos de serlo en el grupo 1

Llegaba precavido el Oliver a su visita al Actur Pablo Iglesias. No en vano su máximo contrincante por el título el Stadium Venecia se dejó allí dos puntos que pueden ser muy valiosos por el camino. Los azulgranas no dejaron dudas y con dos tantos en el cuarto de hora inicial y otros dos en el segundo tiempo, se llevaban sin problemas los puntos. El Venecia hizo también con acierto su tarea en el complicado desplazamiento a Calatayud, por lo que pasa una jornada más, y de momento todo continúa igual entre ellos. Dos goles de Pablo, uno de ellos de penalti, sentenciaban una victoria más para el Huesca, esta vez con el San José como oponente.

Con el líder Racing Zaragoza en su semana de descanso, el Montecarlo reafirmaba su segundo puesto al salir victorioso del García Traid. El Olivar y Peñas Oscenses mostraban tanta igualdad en el verde como en la tabla. Esta vez la moneda cayó en favor de los zaragozanos después que los peñistas hubieran conseguido empatar, aunque poco después El Olivar lograba el gol definitivo. Sigue de bajón el Balsas, que después del durísimo varapalo de la semana pasada, no lograba aprovechar la visita a Alcañiz para mejorar. Los alcañizanos sacaron provecho de esa situación para sumar su segundo triunfo del curso.

Grupo 1 Partido de la jornada

REAL ZARAGOZA 5 SANTO DOMINGO JUVENTUD 0

Placida victoria de un Real Zaragoza que se agarra al liderato. El cuadro zaragocista saltó al verde con ganas de mandar desde los primeros minutos de juego. Los zaragocistas dominaban y las primeras ocasiones de peligro no tardaron en llegar. Enzo abrió la lata justo antes de llegar al primer cuarto de hora con un buen remate. Dos minutos más tarde llegó el segundo, obra de Jodra, que no perdonó ante Kungu. El buen hacer de los locales no permitía a los naranjas realizar su habitual fútbol combinativo, por lo que se limitaban a repeler las acometidas blanquillas. En una de ellas, tras una buena jugada, Mario ponía el tercero en el electrónico. Tras el paso por vestuarios y los pertinententes ajustes tácticos, el guion no cambió demasiado, pues era el Real Zaragoza quien seguía llevando el peso del partido y gozando de las ocasiones más claras. Soriano no tardó demasiado en hacer el cuarto y minutos más tarde, Krall, con un preciso remate, puso la puntilla.

Real Zaragoza: Ramiro, Gracia, Esteban (Marco, 51), Soriano (Santi, 51), Jodra, Enzo (Cazorla, 59), Nicolás (Pernía, 51), Pablo, Laseca, Jorge (Krall, 59) y Mario (Pérez, 59).

Santo Domingo Juventud: Kungu, Garrido, Ruesca, Iguaz, Romero, Martín (Ara, 36), Stan, Sola, Ortiz, Martínez (García, 48) y Jorge (Sanz, 36).

Goles: 1-0, min. 14: Enzo; 2-0, min. 16: Jodra; 3-0, min. 24: Mario; 4-0, min. 49: Soriano; 5-0, min. 67: Krall.

Árbitro: Bruna Guadamur. Amonestó al visitante Iguaz.

EL SALVADOR 1 STADIUM CASABLANCA 4

El Salvador: Lucas, Diego, Flamarique (Nacho Ara, 36), Alberto, Pablo, Divasson, Perches (Nicolás, 67), Glera, Castillo (Cayetano, 55), Beltrán (Jaime, 55) y Giménez.

Stadium Casablanca: Lorien (Enzo, 36), Daniel, Retornano, Azcón, Saúl (Alejandro, 60), Bellmunt (Javier, 60), Adrián (Asiain, 57), Arturo, Alberto, Santiago (Mauleón, 55) y Valentín.

Goles: 0-1, min. 3: Bellmunt. 0-2, min. 18: Valentín. 0-3, min. 25: Valentín. 1-3, min. 33: Alberto. 1-4, min. 70: Valentín.

Árbitro: Francés Aísa. Sin amonestados.

AMISTAD 2 EFB EJEA 0

Amistad: Gil, Daniel, Silva (Saúl, 57), Genaro (Isco, 52), Iván (David, 61), López (Víctor, 64), Héctor, Valiente, Martín (Iker, 53), Pablo y Rafael.

EFB Ejea: Raúl, Teodor, Abel (Gallizo, 47), Jorge (Rodrigo, 47), Asier, Iker, Clemente, Alonso (Sesma, 36), David (Villanúa, 36), Daniel y Caudevilla (Álvaro, 36).

Goles: 1-0, min. 14: Genaro. 2-0, min. 23: Valiente.

Árbitro: Mohammed Makoudi. Sin amonestados.

Grupo 2 Partido de la jornada

ACTUR PABLO IGLESIAS 0 OLIVER 4

Goleada del Oliver para seguir en los más alto de la tabla. El cuadro visitante comenzó mejor el choque, llevando la iniciativa del juego y presionando a un Actur Pablo Iglesias que no conseguía encontrar su juego. Mario inauguró el marcador antes del minuto diez con un buen gol. Los del barrio Oliver comenzaron entonces a generar numerosas ocasiones de peligro que acabaron con un buen tanto de David. Tras la reanudación, los azulgranas llevaron el peso del partido y consiguieron ampliar distancias con dos tantos de Gabriel que terminaron por sentenciar el encuentro.

Actur Pablo Iglesias: Mena, Iker, Nicolás, Javier (Julio, 46), Marcos, Guillermo (Melic, 62), Robert (Casado, 46), Norbert (Hugo, 46), Santiago (Gonzalo, 64), Enrique (Caio, 68) y Álvaro.

Oliver: Marcos (Ramírez, 36), Nicolás, Trallero, Mario, Marc, Asier (Gabriel, 45), Yoel (Daniel, 42), Adrián (Acerete, 49), David (Kristian, 52), Álex (Jorge, 55) e Iker (Jiménez, 42).

Goles: 0-1, min. 8: Mario. 0-2, min. 15: David. 0-3, min. 60: Gabriel. 0-4, min. 65: Gabriel.

Árbitro: Fernández Martínez. Sin amonestados.

EFB CALATAYUD 1 STADIUM VENECIA 3

EFB Calatayud: Marcos, Aldea (Ibáñez, 52), Carlos, Ismael (Sellam, 65), Iker (Víctor, 55), Cócera, Giménez (David, 36), Mingotes (Rubén, 43), Darío, Manuel y Jorge (Daniel, 43).

Stadium Venecia: Sergio, Salafranca (Simón, 57), Sarrato, Óscar, Montel, Iker, Luis (Adrián, 63), Mario (Máñez, 36) (Alberto, 60), Suils, Jorge (Lavilla, 55) y Colás (Cristian, 69).

Goles: 0-1, min. 18: Salafranca. 0-2, min. 34: Sarrato. 1-2, min. 48: Manuel. 1-3, min. 69: Lavilla.

Árbitro: Dorin Gheorghe. Amonestó a Marcos, Carlos, Darío; y Óscar.

HUESCA 2 SAN JOSÉ 0

Huesca: Carlos, Sergio, Oliveros, Losfablos, Antonio, Raluy (Felipe, 51), Iker, Pablo, Poblador (Acher, 59), Alamañac (Saúl, 51) y Arturo (Bautista, 59).

San José: Jacobo, Izan (Sergio, 42) (Jaime, 50), Samuel (Iker, 54), Jeremy (Ortiz, 54), Benaque (Álvaro, 45), Víctor, Darío (Bandia, 54), Iturriaga, Mario, Terry y Alberto.

Goles: 1-0, min. 22: Pablo. 2-0, min. 69: Pablo, de penalti.

Árbitro: Sabaté Lairla. Amonestó a Pablo; Samuel, Bandia y Mario.

Grupo 3 Partido de la jornada

ALCAÑIZ 3 BALSAS PICARRAL 1

Remontada de un Alcañiz que sueña con la salvación. El choque comenzó con ambos conjuntos bien plantados sobre el tapete. Ninguno de los dos equipos quería correr riesgos, por lo que el juego se centraba en la disputa del centro del campo, mientras que los atacantes pasaban sin pena ni gloria. Sin embargo, Jorge, justo antes del descanso, iba a inclinar la balanza para el lado zaragozano. Tras la reanudación, el Alcañiz dio un paso adelante, sabedor de la importancia de los puntos y de la necesidad de una remontada que se antojaba imperiosa para la permanencia. A los siete minutos de juego llegó el tanto de la igualada, obra de un Boix que mandó a la red un buen balón. Max le dio la vuelta al marcador con un gran remate y Bielsa sentenció el choque en el añadido.

Alcañiz: Raúl, Adrián, Santiago (Nicolás, 57), Iker Martín (Iker Marcos, 50), Bielsa, Losilla, Guillermo, Boix, Mario (Pitarque, 50), Álex y Max.

Balsas Picarral: Hugo (Pablo, 36), Dalmau (Rivera, 56), Mateo, Jorge, Brian, Álex (Marwan, 59), Alejandro (Delio, 48), Planas (Juan, 64), Yago (Daniil, 44), Nicolás y Darío (Ginés, 36).

Goles: 0-1, min. 37: Jorge. 1-1, min. 42: Boix. 2-1, min. 58: Max. 3-1, min. 70: Bielsa.

Árbitro: Fontoba Fandos. Amonestó a Losilla, Nicolás, Max; y Ginés.

EL OLIVAR 2 PEÑAS OSCENSES 1

El Olivar: Hugo, Mérida, José Ignacio (Algaba, 50), Montero, Paul (Mayoral, 67), Adrián, Marcos, Sarvise (Puerto, 36), Andrés, Lucas (Calleja, 63) y Víctor (Rubio, 37).

Peñas Oscenses: Daniel, Luca (Gonzalo, 57), Héctor, Alejandro (Ugo, 57), Unai, Leo (Lorenzo, 36), Jaric (Wang, 51), Abel, Jesús (Pablo, 51), Capella y Ayran (Míchel, 41).

Goles: 1-0, min. 35: Sarvise. 1-1, min. 60: Míchel. 2-1, min. 63: Rubio.

Árbitro: Guillabert Gomis. Amonestó a Montero; y Capella.

HERNÁN CORTÉS 0 MONTECARLO 2

Hernán Cortés: Óscar, Álvaro (Almajano, 65), Amine, Ignacio, Daniel, Aiverson, Ángel, Miguel (Hernández, 49), Diego (Ugo, 53), Lucas (Iván, 45) y Nicolás.

Montecarlo: Adrián, Bermejo, Antonio, Ramón, Roche, Garcés, Mateo, Iker (Marín, 54), Marco, Héctor y Gracia.

Goles: 0-1, min. 19: Gracia. 0-2, min. 25: Ramón.

Árbitro: Gardeta Heredero. Amonestó a Hernández; Marín, Gracia, Roche y Héctor.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición.