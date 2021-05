Un solitario gol de Rotellar otorga el ascenso al Brea

El Brea asciende a Segunda RFEF tras superar al Huesca B por la mínima. Una gran remontada en las últimas jornadas permitió al conjunto celeste llegar con opciones al duelo contra el filial oscense, que tres semanas atrás parecía tocar el premio con los dedos. El tanto de Rotellar en la recta final fue suficiente para que el Brea festeje un ascenso que se le escapó el año pasado en el último encuentro.

El Brea es nuevo equipo de Segunda RFEF

El partido comenzó con un Brea lanzado, tratando de aprovechar el impetuoso viento a favor. Los de Raúl Jardiel encerraron a los azulgranas en su área desde los primeros compases. Jorge Pérez pudo inaugurar el marcador a los pocos minutos de juego, pero su disparo se marchó desviado. La batalla en la medular era encarnizada, con dos conjuntos que no hacían prisioneros en los balones divididos. Los hombres de Dani Aso trataron de nivelar el dominio breano con buenas jugadas por banda. Morales avisó a la parroquia local con un buen testarazo tras un centro medido de Carrasco. A los pocos minutos llegó la jugada trascendental de la primera mitad: Adriá salió a cortar una internada por banda, se llevó por delante al atacante local y el árbitro señaló el punto fatídico. El cuadro azulgrana protestó en grupo la decisión arbitral, pero el colegiado no cambió de parecer. Rubio asumió la responsabilidad, tomó carrera y disparó, pero el balón se marchó por encima de la meta oscense. Un jarro de agua fría , para los celestes, casi tanto como el chaparrón que asolaba el Piedrabuena. El fallo del ariete breano tranquilizó el choque, que llegó al intermedio sin nuevas llegadas de peligro.

Tras el paso por vestuarios, el Brea volvió a saltar al tapete con ganas de mandar e imponer su fútbol asociativo. Sin embargo, los oscenses realizaban una buena presión en el centro del campo, provocando que ninguno de los dos conjuntos llegase a incomodar a los zagueros rivales. El paso de los minutos acució a un Brea conocedor de la importancia del gol. Los locales comenzaron a generar llegadas por banda, pero el fallo en los metros finales condenaban a los celestes. Sin embargo, a falta de un cuarto de hora para el pitido final, los hombres de Raúl Jardiel iban a encontrar el gol que inauguraba el marcador: Sola llegó a línea de fondo y sacó un centro medido al corazón del área y allí apareció Rotellar para empujar el balón al fondo de las mallas. El tanto desató el júbilo en todo el Piedrabuena, a excepción del banquillo oscense que movió ficha en busca de un empate que le volviese a dar el ascenso. El Huesca B se lanzó a la desesperada, pero el Brea se defendió con uñas y dientes hasta el final, certificando un ascenso que semanas atrás parecía imposible.

Brea: Unai, Adán, Veintemilla, Parada, Oli, Navarro (Guillén, 70), Juan González, Dieste (Sola, 70), Jorge Pérez (Puig, 55), Rotellar (Marco, 80) y Raúl Rubio.

Huesca B: Adriá, Galán (Abizanda, 81), Mora, Fernando (Carlos Calvo, 81), Arjona, Biel (Hernando, 88), Álvarez (Gonzaga, 53), Carrasco, Barba, Morales y Kevin Carlos.

Gol: 1-0, min. 79: Rotellar.

Árbitro: Muñiz Muñoz. Amonestó a los locales Pérez y Rotellar; y a los visitantes Mora, Arjona, Arnedillo, Gonzaga y Álvarez.

Cuarte 0-0 Teruel: reparto de puntos en un vistoso partido

Cuarte: Tornos, Muzquiz, Alberto, Solbes, Roldán (Jon Ander, 84), Valdés, Guillén (Cristian, 72), Roberto, Eloy (Diego, 61), Molina y De Sus (Iñigo, 61).

Teruel: Taliby, Julen, Redolar, Carlos Javier, Kevin, Borja Romero, Ibra (Puertas, 45), Jaime Barrero, Torcal (Adrián, 28), Roy (Leandro, 79) y Belenchón (Aparicio, 45).

Árbitro: Fernández Martínez.

El Cuarte y el Teruel empatan a cero pese a gozar de buenas ocasiones. Ninguno de los dos conjuntos se jugaba demasiado. El Teruel saltó al terreno de juego con ganas de llevar el peso del partido, buscando sorprender con un par de golpeos lejanos que no cogieron portería por centímetros. Los verderoles, lejos de amilanarse, pudieron ponerse por delante con una clara ocasión de Roldán que salvó Carlos Javier in extremis. Los locales volvieron a tener otra clara ocasión, pero esta vez el balón no cogió portería. Los de Víctor Bravo replicaron justo antes del ecuador con un buen remate de Roy que atajó Tornos con seguridad. Tras la reanudación, la dinámica del choque no cambió, pues la igualdad era la tónica dominante. Hernández gozó de la primera del segundo periodo, pero su remate se topó con un Tornos muy seguro. El Cuarte defendía bien su meta y buscar los espacios a la espalda de la zaga, pero Taliby se mostraba muy seguro en las salidas. Cuando el partido parecía visto para sentencia llegó la más clara del choque: Hernández se plantó solo delante de Tornos, disparó cruzado y el balón se estrelló en la madera. No hubo tiempo para más y el reparto de puntos fue una realidad. El Cuarte ya espera rival para la eliminatoria de ascenso.

Utebo 0-1 Belchite 97: Diego Fernández decide para el Belchite

Utebo: Aarón, Capapé, Alvira, Félez, Osanz (Manau, 68), Héctor, Lucio (Jaime, 60), Cardo (Marín, 79), Lafita, Rafinha y Panocha (Ramón, 68).

Belchite 97: Saúl, Pablo (Rodrigo, 49), Vera, Bolea, Iñigo, Casero, Diego (Alfonso, 71), Rey, Martín (Cirac, 77), Val (Radu, 71) y Joaquín (Artigas, 77).

Goles: 0-1, min. 49: Diego.

Árbitro: Agustín Moreno. Amonestó al local Félez.

El Belchite vence en Santa Ana gracias a un auténtico golazo de Diego Fernández. El duelo, marcado por la lluvia casi torrencial que asoló Utebo, comenzó con ambos equipos tratando de llegar al área rival con balones largos, pues la gran cantidad de agua en el terreno de juego no permitía rasear el esférico. Los minutos pasaban y ninguno de los dos conjuntos generaba ocasiones de peligro. Los últimos compases de los primeros cuarenta y cinco minutos pasaron sin pena ni gloria y el choque se fue al descanso sin goles. Tras la reanudación, el encuentro tardó poco en virar su rumbo: Diego Fernández recibió, levantó la cabeza y, tras ver adelantado a Aarón, golpeó, sorprendiendo al meta local y anotando uno de los goles de la temporada. A partir de entonces, el Utebo pasó a llevar el peso del partido, buscando el tanto de la igualada por activa y por pasiva, pero el Belchite se mostró muy seguro atrás y, como viene siendo habitual, cerró su portería a cal y canto. Al final, tres puntos para un Belchite que supera al Utebo en la clasificación y que tendrá que verse las caras con el Binéfar. Los locales deberán hacer frente al Barbastro para seguir peleando por el ascenso.

